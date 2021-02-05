Mutasyonlu COVID-19'un a-b-c'si

Geçtiğimiz hafta sonu Manisa’da henüz 20’li yaşlardaki dört gencin cansız bedenleri yan yana bulundu. Üçü av tüfeğiyle, biri iddiaya göre boynu kırılarak öldürülmüştü. Bugün ise 3 gencin ‘Öteki tarafta görüşürüz’ diyerek çektikleri veda videosu ortaya çıktı. Ekipler intihar şüphesinde yoğunlaşsa da cinayet ihtimali de hâlâ masada. Zira gençlerden birinin iddia edildiği gibi boynu kırılarak ölmediği tespit edildi. Bu sır nasıl çözülecek? Adli Tıp Uzmanı, Türkiye’nin ilk CSI kitabının yazarı Prof. Dr. Halis Dokgöz ile konuştum.

BİTİŞİK NİZAM ATEŞ EDİLDİ

ÖNCE tüyler ürperten ve ‘Ah’ dedirten olayı hatırlamakta fayda var. 30 Ocak Cumartesi gecesi gençler, Amasya’ya askere gidecek bir arkadaşları için sonradan cansız bedeni bulunan Muharrem Zengin’in babasına ait bağ evinde eğlence düzenledi. Pazar sabahı gruptaki bazı gençler evden ayrıldı. Alaşehir’den gelen Neşet Dalgın, Serkan Zangal, Ümit Zangal ve Muharrem Zengin evdeki partiye devam etti. O gece neler yaşandı, bilinmiyor! Ancak pazar 17.00 sularında, 4 gencin cansız bedenleri bağ evinden 500 metre ötede yan yana dizilmiş halde bulundu. İddiaya göre, 3 genç sırayla tüfeği alıp intihar etti. Gençlerden ikisinin alnından, birinin çenesinin altından vurulduğu ve bitişik nizam ateş edildiği belirlendi. Vücudunda yara ya da kesik izi bulunmayan Ümit Zangal’ın ölüm nedeni ise otopsi sonucu belirlenecek ancak İzmir Adli Tıp Kurumu iddia edildiği gibi gencin boynunda herhangi bir kırık saptamadı. Gençlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları ise araştırılıyor.

HER OLASILIK MASADA

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybettiği iddialarına karşın hazırladığı raporla dava dosyasının seyrini değiştiren Mersin Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz 4 gencin ölümündeki sır perdesinin bir an önce aydınlatılması ve cinayet de dahil her ihtimalin masada olması gerektiğini söylüyor. İyi de ‘Bitişik nizam ateş edildi’ deniyor. Bu, intihara işaret etmez mi? Dokgöz “Her zaman değil” diyor ve şöyle özetliyor: “Namlunun ucunun vücuda temasıyla yapılan atışa ‘bitişik nizam’ denir. Bu tür atışlar intihar şüphesini güçlendirse de tetiği çekmek kendi kararları mıydı, 5. kişi var mıydı, buna zorlandılar mı? Tüm bunları anlayabilmek için öncelikle balistik inceleme yapılmalı. Kişilerin ellerinden örnek alınıp, ‘Elde atış artıkları var mı?’ gibi detaylara bakılmalı. Bu detaylar intihar ihtimalini güçlendirebileceği gibi aksi iddiaları çürütebilir de. Adli Tıp Kurumu henüz sonuçları yayımlamadı. O nedenle, kesin konuşmak için erken.

4 GENÇ NASIL ÖLDÜ

Prof. Dr. Dokgöz, vücudunda herhangi bir yara, iz ya da kesiğe rastlanmayan 4. kişi Ümit Zangal’ın boynunda, haberlere konu olduğu gibi bir kırık tespit edilmediğini belirtiyor, “Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için toksokolojik inceleme raporuna ihtiyaç var. Herhangi bir madde kullanımı var mı? Uyuşturucu, uyarıcı madde ya da alkol... Bu kişi, kuvvetle muhtemel diğer 3 arkadaşından önce vefat etti. Otopsi sonucunu görmek lazım ama mevcut bulgulara göre ‘Yaklaşık 1 gün önce ölmüş’ demek mümkün” diyor.

İNTİHAR BULAŞICIDIR