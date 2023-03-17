Kavşaktaki 5 ölümcül hata... 8 kişiye mezar olan simge fotoğrafın röntgenini çektik...

Haberin Devamı

1. YER YANLIŞ: Bir kere altgeçidin yapıldığı yer yanlış. Bu bölgede Cavsak Deresi dediğimiz, askeriyenin (20. Zıhlı Tugay Komutanlığı) tarafından gelen ve şehrin tam ortasından geçip, şehri ikiye bölerek devam eden ve dahası halen aktif olan bir dere yatağı vardır.

2. DEŞARJ HATASI VAR: Aktif dere yatağının deşarj-baypas edilmeye çalışılması hatadır. Dere yatağına iniyorsun, del- geç yöntemi ile dar bir geçit yapıyorsun, bunu yaparken de dereyi deşarj etmeye yani boşaltmaya çalışıyorsun. Başarıyorsun da. Sanıyorsun ki dere kurudu. Ama 100 yılda bir de olsa taşma, suyun yeniden yatağını bulma ihtimalini hesaba katmıyorsun. Ciddi mühendislik hatası bu. Doğa, ona yapılan her müdahaleyi bir noktada geri alıyor.



3. DEBİ HESAPLANMAMIŞ: Altgeçit dere suyunun debisine göre inşa edilmeliydi. Devlet Su İşleri- DSİ’nin 100 yılda bir olabilecek afetlere yönelik çalışması var. O çalışmada dere yataklarının maksimum debiye ulaştıklarında ne kadar yükseleceğine dair grafikler var. O grafik ve verilere göre bir planlama yapılabilirdi. Bu kadar derine inilmeden daha yüksek bir altgeçit planlanabilirdi.

Haberin Devamı

4. VİYADÜK YAPILMALIYDI: Buranın dere yatağı olduğu gerçeği kabul edilerek yeni bir proje geliştirilmeliydi. Suyun yatağına bir müdahale olmadan, maksimun debisi hesaplanarak illa altgeçit şeklinde değil de üstten viyadük yapılarak burası inşa edilebilirdi.

5. MAZGALLAR TEMİZLENMEDİ: Cavsak Dere yatağı ve bağlanan noktalardaki mazgallar temizlenmeliydi. Altgeçit inşaatının kendisinden çok konuşmamız gereken bir noktada, bu dere yatağının bağlandığı noktadaki mazgallar ile dere yatağının kendisinin temizlenmesi olmalı. Meteoroloji 5 gündür uyarıyordu ama bu konuda ‘Altgeçitleri kullanmayın’ uyarısından başka bir şey yapılmadı. Bu, altgeçit yağmur yağınca dolmadı. Dere yatağının taşması sonucu burayı sadece iki dakika içinde su bastı. Giren maalesef altgeçitten çıkamadı.







ŞANLIURFA’NIN DÜĞÜM NOKTASI

Haberin Devamı

Şanlıurfa Şehir Plancıları Odası Başkanı Mehmet Selim Açar, Abide Kavşağı projesinin çıkış noktası ile ilgili de şu bilgileri verdi:

* Abide Kavşağı denilen bu noktaya bir altgeçit ya da kavşak yapılmak zorunda mıydı?

Öncelikle Abide Kavşağı denilen bu yol Şanlıurfa’nın düğüm noktasıdır. Şehrin bir ucundan diğer ucuna, neresine gitmek isterseniz isteyin, buradan geçmek zorundasınız. Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin ile Harran yöresine açılan, şehrin tam göbeğinde dörtlü bir yol. Şanlıurfa’da trafiğin en çok sorun yaşandığı bölgelerden. Bu sebeple yıllardır buradaki trafiğe bir çözüm bulmak için yönetimler farklı farklı projeler üretti. Üstgeçit ve su basan altgeçit aslında sosyal medyada yazılıp çizilenin aksine aynı proje değildir. Altgeçit projesi 2012’de yapıldı. 3 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılan yer ise kavşak ve üstgeçittir.







2012’DE YAPILDI

Haberin Devamı

* Öyle mi? Kimin projesi peki bu altgeçit?

Bugün en az 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği alt geçit projesi, Ocak 2009’da AK Parti’den istifa edip, bağımsız aday olarak Belediye Başkanı seçilen, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın projesidir. Ancak buraya bir parantez açalım. Sayın Fakıbaba’nın projesi bu proje değildi. Fakıbaba’nın projesi dört yapraklı yonca şeklinde, trafik ışıksız bir projeydi.

* Kim ekledi altgeçidi projeye?

Karayolları’nın projesiydi. Fakıbaba bağımsız aday olduğu için o dönem burada inanılmaz bir yaygara koptu. AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Faruk Çelik’in talimatları doğrultusunda proje yenilendi.

BELEDİYE BAŞKANI BEYAZGÜL: BİZİM DÖNEMDE YAPILMADI







Sosyal medyada yazılanların aksine su basan altgeçit 3 ay önce açılmadı, 11 yıl önce 2012’de inşa edildi. Şanlıurfa’nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Bizim dönemimizde yapılmadı” diyerek AK Partinin eski Büyükşehir Belediye Başkanı, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’yı işaret etti... Beyazgül, “Abide Kavşağı’nın altındaki altgeçit, dere yatığı üzerinde mi?” soruma şu yanıtı verdi: “Burası 2012 yılında yapıldı. Bizim dönemimizde yapılmadı. Biz sadece üstgeçidi yaptık. Neyin üstüne, nasıl yaptılar bilmiyorum. Raporları çıkarttırdım, bakacağız. Ama şunu söyleyeyim bizim yaptırdığımız bu üst köprü olmasa idi felaketin boyutu daha büyük olurdu, su direkt şehre akardı. Ayrıca altgeçitlere girişleri de yasaklamıştık.”

Haberin Devamı

EŞREF FAKIBABA: PROJE BENİM DEĞİL KARAYOLLARININ

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı, Şanlıurfa’nın eski Belediye Başkanı ve eski bakan Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, su basan altgeçit projesinin kendisine değil, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait olduğunu söylüyor ve diyor ki: “Bu gerçeği kendileri de biliyor. Ayıptır! Bizim o dönem yaptığımız proje kabul görmedi. Benim zamanımdaydı, doğru. Ama Karayolları bizimkini rafa kaldırıp, kendisi yeni bir proje yaptı ve ihaleye çıktı. Bizimle ilgisi olmayan bir proje bu. Yargı önüne çıkalım hesap verelim.”







KAPAKLARI AÇMALIYDILAR



Peki, Karayolları’nın projesi hatalı mı? Fakıbaba: “Sezar’ın hakkı Sezar’a. Kötü bir proje değil aslında, yağmur suyunu belli ölçüde direne edebilecek kapasitede. Ancak sıkıntı şu, meteorolojinin uyarmasına rağmen hiçbir önlem alınmamış. Mazgallar temizlenmemiş. Cavsak dediğimiz dere yatağının bir ağzı askeriyenin içindedir. Buradaki mazgalın çıkışı güvenlik nedeni ile kapatılmış. Komutanlığı arayıp, mazgalların açılmasını rica etmeliydiler. Eğer o mazgallar açılmış olsaydı su taşıp, altgeçide girmezdi. Önlem almadın o zaman kapatacaksın altgeçitleri trafiğe.”