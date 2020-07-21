Karantina döneminde evlilikler çatırdadı

Son 1 aydır magazin sayfalarını arka arkaya gelen boşanma haberleri süslüyor. Şarkıcı Emrah ile 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan, oyuncu Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor. Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki, sunucu Ebru Akel ile Özer Sancak ise yakın geçmişte tek celsede boşandı. Bunlar sadece ünlü isimler. Aile mahkemeleri yeniden davaların görülmeye başlandığı 15 Haziran’dan bu yana hayli yoğun. Boşanmaların artmasında pandemi süreci mi etkili oldu? Uzmanlara sordum
BOŞANMAK İÇİN SIRA VAR
AVUKAT Ceren Şarman boşanmak için adliyenin yeniden açılmasını dört gözle bekleyen müvekkillerinin olduğunu söylüyor. 3 aylık aranın ardından aile mahkemelerinin yükünün bir hayli arttığını belirten Şarman, nedenini ise şöyle özetliyor: “Salgınla bir anlamda hepimiz özümüze dönmüş olduk. Hayatın karmaşasını bir yana bıraktık, sağlığımızı, ailemizi ve sevdiklerimizi ön plana aldık. Bazı kişiler evli olduğunu hatırladı, çocuklarının bilinmeyen yönlerini keşfetti. Bazıları için ise evlilik kâbusa döndü, bireysel hayatlar eve sığmadı. Evlilik birliğinin yükümlülükleri ağır geldi. İşe gitmeyen, sosyalleşmeyen, sabahtan akşama kadar yan yana olan çiftler birbirlerinin her yönünü gördü ve aşkın kör olan gözü açıldı. Aslında pandemi boşanmanın da bahanesi oldu.”
Emrah Erdoğan, eşi Sibel Erdoğan’la 2014’ün haziran ayında evlenmişti... Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder 5 yıl önce evlenmişti.
PSİKOLOJİK SEBEPLER
Deneyimlerinden yola çıkarak boşanmaların ekonomik değil psikolojik sebeplerden kaynaklı olduğunu belirten Şarman, “Müvekkillerimiz arasında pandemi döneminde eşinin işlerinin bozulması nedeniyle boşanmayı düşünenler az. Ekonomik nedenlerden dolayı boşanmak isteyenler bu sorunu genellikle evliliğin tüm süreçleri açısından değerlendirirler. Sonuçta pandemi mücbir sebep. Boşanma daha çok eşlerin birbirlerine olan tahammülsüzlüğünün ortaya çıkması ve bireyselleşmenin ortak hayatla çatışmasından kaynaklı yaşanıyor” diyor.
ASIL 1 YIL SONRA ARTACAK
Şarman’a göre madalyonun bir de öteki yüzü var: “Duruşma günü pandemi dönemine denk gelenler, örneğin mart ya da nisanda boşanacakken duruşması eylüle ertelenenler, ‘Bu bir işaret’ diyerek evliliklerine şans verdi ve boşanmayı rafa kaldırdı. Ancak benim bu zamana kadar gördüğüm, bir evlilikte boşanma davası açılması noktasına gelinmişse o evlilik er ya da geç boşanma ile sonuçlanıyor. O nedenle pandemi döneminde boşanmadan vazgeçen çiftlerin yüzde 90’ının 1 yıl içinde boşanacağını düşünüyorum. Yani boşanmalardaki asıl artış pandemiden 1 yıl sonra görülecek” diyor.
HALININ ALTINA SÜPÜRDÜKLERİMİZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
İLİŞKİ terapisti, uzman psikolog Ayşegül Denizci “Boşanmaları tetikleyen pandemi değil, süreç öncesinde halının altına süpürdüğümüz ve görmezden geldiğimiz sorunlarımızdı” diyerek giriyor söze. Ne demek bu? Denizci, “Salgın var diye insanlar boşanmıyor. Peki neden boşanıyor? İnsanlar bu süreçte ölümle yüzleşti. Ölümün soğuk gerçekliği ile karşılaşmak bugüne kadar ilişkilerimizde görmezden geldiğimiz tüm sorunlarımızı yüzeye çıkardı. İnsanlar şöyle bir durup düşündüler, daha doğrusu durup düşünecek vakitleri oldu. Kendileri ile problemleri baş başa kaldılar. İşe gidemediler, arkadaşları ile sosyalleşemediler. Sinema-tiyatro, AVM, restoranlara kaçamadılar. Her neresi ise o ‘kaçtıkları yer’, hepsi kapalıydı. Böyle olunca da sorunlar su yüzüne çıktı” diyor.
BOŞANMAK ÇÖZÜM DEĞİL
Denizci sorunun çözümünü boşanmada aramanın yanlış olduğunu düşünüyor. Nedenini ise şöyle açıklıyor: “Başvurulması gereken yer mahkeme değil aslında, ilişki terapisi. Zira boşandıktan sonra kişi iyileşmiş oluyor mu? Hayır. Boşanma, sorun kangren haline geldiyse, yolun sonuna gelindiğine inanılıyorsa, şiddet varsa çözüm olabilir ama boşanma davalarının gerçekten çok azında asıl mesele budur. İçinizdeki asıl sorunu çözemedikçe o sorun bir gün bir yerde çocuğunuzla, arkadaşlık ilişkilerinizde ya da işinizde ansızın yeniden karşınıza çıkacak demektir.”
TEK BAŞINA ALTINDAN KALKMAK ZOR
Kendi kendinizi telkin ederek, arkadaşlarınızla dertleşerek sorunun çözülemeyeceğine dikkat çeken Denizci, “Fiziksel bir rahatsızlıkta nasıl doktor yardımı alıyor, tek başımıza iyileşmeyi beklemiyorsak, boşanma kararı almadan önce de bir uzman yardımı alınmalıdır. Aile hekimliklerine ruhsal meseleler için de başvurabilirsiniz. Unutmayın ki başınız ağrıdığında doktora gitmek nasıl normalse, kalbiniz ağrıdığında da gitmek o derece normaldir” diyor.
SON PİŞMANLIK NEYE YARAR
KİŞİSEL gelişim uzmanı Dilara Altınkan, Çin’in Hubei eyaletinde pandemi döneminde boşanan gençler arasında yapılan bir araştırmaya atıfta bulunarak “Bu gençlerin birçoğu pişman olduklarını, yeniden evlenmek istediklerini söylemişler. O nedenle ‘Aman dikkat!’ Son pişmanlık fayda etmeyebilir” diyor. Peki ama ne yapmalı da süreç boşanmaya varmamalı? İşte 5 maddelik altın liste.
1)Kaliteli zaman geçirin: Her anınızın tadını çıkarın. Beraber müzik dinleyin, film izleyin, kitap okuyun, dans edin, spor ya da yoga yapın.
2)Şimdiye ve geleceğe odaklanın: Zamanda geri gidemeyeceğinize göre geçmişi geçmişte bırakın. Olanı olduğu gibi kabul edin. Anın tadını çıkarın.
3)Önce anlayın, sonra anlatmaya başlayın: İletişim çatışmalarının pek çoğu anlamamak ya da anlaşılamamaktan kaynaklıdır. O nedenle önce doğru anlayın, sonra siz anlatın ve ardından ortak bir noktada buluşun.
4)Ben değil biz var: Egonuzu bir kenara bırakın. Kişiyi değil davranışı eleştirin. ‘Sen böylesin, sen şöylesin’ yerine ‘Bana göre bu davranış doğru değil’ demek diyalog yolu açar.
5)Teşekkür edin, sevgi sözcükleri söyleyin: Birbirinize her zamankinden fazla değer verin ve bunu gösterin. İlişkinize emek verin. Öfkeyi bir kenara bırakın ve özür dilemekten çekinmeyin.
Karantina döneminde evlilikler çatırdadı
Son 1 aydır magazin sayfalarını arka arkaya gelen boşanma haberleri süslüyor. Şarkıcı Emrah ile 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan, oyuncu Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor. Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki, sunucu Ebru Akel ile Özer Sancak ise yakın geçmişte tek celsede boşandı. Bunlar sadece ünlü isimler. Aile mahkemeleri yeniden davaların görülmeye başlandığı 15 Haziran’dan bu yana hayli yoğun. Boşanmaların artmasında pandemi süreci mi etkili oldu? Uzmanlara sordum
BOŞANMAK İÇİN SIRA VAR
AVUKAT Ceren Şarman boşanmak için adliyenin yeniden açılmasını dört gözle bekleyen müvekkillerinin olduğunu söylüyor. 3 aylık aranın ardından aile mahkemelerinin yükünün bir hayli arttığını belirten Şarman, nedenini ise şöyle özetliyor: “Salgınla bir anlamda hepimiz özümüze dönmüş olduk. Hayatın karmaşasını bir yana bıraktık, sağlığımızı, ailemizi ve sevdiklerimizi ön plana aldık. Bazı kişiler evli olduğunu hatırladı, çocuklarının bilinmeyen yönlerini keşfetti. Bazıları için ise evlilik kâbusa döndü, bireysel hayatlar eve sığmadı. Evlilik birliğinin yükümlülükleri ağır geldi. İşe gitmeyen, sosyalleşmeyen, sabahtan akşama kadar yan yana olan çiftler birbirlerinin her yönünü gördü ve aşkın kör olan gözü açıldı. Aslında pandemi boşanmanın da bahanesi oldu.”
Emrah Erdoğan, eşi Sibel Erdoğan’la 2014’ün haziran ayında evlenmişti... Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder 5 yıl önce evlenmişti.
PSİKOLOJİK SEBEPLER
Deneyimlerinden yola çıkarak boşanmaların ekonomik değil psikolojik sebeplerden kaynaklı olduğunu belirten Şarman, “Müvekkillerimiz arasında pandemi döneminde eşinin işlerinin bozulması nedeniyle boşanmayı düşünenler az. Ekonomik nedenlerden dolayı boşanmak isteyenler bu sorunu genellikle evliliğin tüm süreçleri açısından değerlendirirler. Sonuçta pandemi mücbir sebep. Boşanma daha çok eşlerin birbirlerine olan tahammülsüzlüğünün ortaya çıkması ve bireyselleşmenin ortak hayatla çatışmasından kaynaklı yaşanıyor” diyor.
ASIL 1 YIL SONRA ARTACAK
Şarman’a göre madalyonun bir de öteki yüzü var: “Duruşma günü pandemi dönemine denk gelenler, örneğin mart ya da nisanda boşanacakken duruşması eylüle ertelenenler, ‘Bu bir işaret’ diyerek evliliklerine şans verdi ve boşanmayı rafa kaldırdı. Ancak benim bu zamana kadar gördüğüm, bir evlilikte boşanma davası açılması noktasına gelinmişse o evlilik er ya da geç boşanma ile sonuçlanıyor. O nedenle pandemi döneminde boşanmadan vazgeçen çiftlerin yüzde 90’ının 1 yıl içinde boşanacağını düşünüyorum. Yani boşanmalardaki asıl artış pandemiden 1 yıl sonra görülecek” diyor.
HALININ ALTINA SÜPÜRDÜKLERİMİZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
İLİŞKİ terapisti, uzman psikolog Ayşegül Denizci “Boşanmaları tetikleyen pandemi değil, süreç öncesinde halının altına süpürdüğümüz ve görmezden geldiğimiz sorunlarımızdı” diyerek giriyor söze. Ne demek bu? Denizci, “Salgın var diye insanlar boşanmıyor. Peki neden boşanıyor? İnsanlar bu süreçte ölümle yüzleşti. Ölümün soğuk gerçekliği ile karşılaşmak bugüne kadar ilişkilerimizde görmezden geldiğimiz tüm sorunlarımızı yüzeye çıkardı. İnsanlar şöyle bir durup düşündüler, daha doğrusu durup düşünecek vakitleri oldu. Kendileri ile problemleri baş başa kaldılar. İşe gidemediler, arkadaşları ile sosyalleşemediler. Sinema-tiyatro, AVM, restoranlara kaçamadılar. Her neresi ise o ‘kaçtıkları yer’, hepsi kapalıydı. Böyle olunca da sorunlar su yüzüne çıktı” diyor.
BOŞANMAK ÇÖZÜM DEĞİL
Denizci sorunun çözümünü boşanmada aramanın yanlış olduğunu düşünüyor. Nedenini ise şöyle açıklıyor: “Başvurulması gereken yer mahkeme değil aslında, ilişki terapisi. Zira boşandıktan sonra kişi iyileşmiş oluyor mu? Hayır. Boşanma, sorun kangren haline geldiyse, yolun sonuna gelindiğine inanılıyorsa, şiddet varsa çözüm olabilir ama boşanma davalarının gerçekten çok azında asıl mesele budur. İçinizdeki asıl sorunu çözemedikçe o sorun bir gün bir yerde çocuğunuzla, arkadaşlık ilişkilerinizde ya da işinizde ansızın yeniden karşınıza çıkacak demektir.”
TEK BAŞINA ALTINDAN KALKMAK ZOR
Kendi kendinizi telkin ederek, arkadaşlarınızla dertleşerek sorunun çözülemeyeceğine dikkat çeken Denizci, “Fiziksel bir rahatsızlıkta nasıl doktor yardımı alıyor, tek başımıza iyileşmeyi beklemiyorsak, boşanma kararı almadan önce de bir uzman yardımı alınmalıdır. Aile hekimliklerine ruhsal meseleler için de başvurabilirsiniz. Unutmayın ki başınız ağrıdığında doktora gitmek nasıl normalse, kalbiniz ağrıdığında da gitmek o derece normaldir” diyor.
SON PİŞMANLIK NEYE YARAR
KİŞİSEL gelişim uzmanı Dilara Altınkan, Çin’in Hubei eyaletinde pandemi döneminde boşanan gençler arasında yapılan bir araştırmaya atıfta bulunarak “Bu gençlerin birçoğu pişman olduklarını, yeniden evlenmek istediklerini söylemişler. O nedenle ‘Aman dikkat!’ Son pişmanlık fayda etmeyebilir” diyor. Peki ama ne yapmalı da süreç boşanmaya varmamalı? İşte 5 maddelik altın liste.
1)Kaliteli zaman geçirin: Her anınızın tadını çıkarın. Beraber müzik dinleyin, film izleyin, kitap okuyun, dans edin, spor ya da yoga yapın.
2)Şimdiye ve geleceğe odaklanın: Zamanda geri gidemeyeceğinize göre geçmişi geçmişte bırakın. Olanı olduğu gibi kabul edin. Anın tadını çıkarın.
3)Önce anlayın, sonra anlatmaya başlayın: İletişim çatışmalarının pek çoğu anlamamak ya da anlaşılamamaktan kaynaklıdır. O nedenle önce doğru anlayın, sonra siz anlatın ve ardından ortak bir noktada buluşun.
4)Ben değil biz var: Egonuzu bir kenara bırakın. Kişiyi değil davranışı eleştirin. ‘Sen böylesin, sen şöylesin’ yerine ‘Bana göre bu davranış doğru değil’ demek diyalog yolu açar.
5)Teşekkür edin, sevgi sözcükleri söyleyin: Birbirinize her zamankinden fazla değer verin ve bunu gösterin. İlişkinize emek verin. Öfkeyi bir kenara bırakın ve özür dilemekten çekinmeyin.