Hoşgörüden uzaklaşıyor, toplumsal şiddeti besliyoruz

Denizli’de maske denetlemesi sırasında, döner ustasının kendisiyle sohbet etmemesine sinirlenen ve eldiven takmamasını gerekçe göstererek “İşletmeyi kapatın” talimatı veren Vali Ali Fuat Atik, tepkiler üzerine özür diledi. Valinin özrü şüphesiz kıymetli ancak ortada ciddi bir halkla ilişkiler faciası, empati yoksunluğu ve en önemlisi ‘üslup’ problemi var. Bürokrasiden siyasete kadar geniş bir yelpazedeki bu üslup sorunu nasıl çözülür? Konunun uzmanlarına sordum.

EMPATİ BECERİSİ GELİŞTİRİLMELİ

SİYASAL iletişim uzmanı Suat Özçelebi, sosyal medya olmasaydı döner ustasının belki de kendisine kesilen ceza ile kalacağını belirterek “Biz de çok büyük olasılıkla bu olayı duymayacaktık. Olay belki de sadece yerel basına yansıyacak ve orada kalacaktı. Sosyal medya sayesinde tepkiler karşılık buldu ve Denizli Valisi de hatasının farkına varıp hemen özür diledi” diyerek sosyal medyanın gücüne dikkat çekiyor. Özür demişken, Vali Atik’in imla hataları nedeniyle 3 kez değiştirdiği özür metnini hatırlatıyorum. Özçelebi, “Bu bile başlı başına bir olay! Devlet makamından yapılan bir açıklama; dili kötü, dil bilgisi daha da kötü. ‘Şahsımın yaklaşımı şahsımı da üzdü’ diyor. Bu nasıl bir dil? Akıl alır gibi değil. Elbette sayın vali yazmamıştır bu metni. Muhtemelen halkla ilişkiler, basın danışmanlığı ya da özel kalemi kaleme aldı. Burada da işte ekibinizin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Krizin iyi yönetilemediği aşikâr. O nedenle kamu bürokratları da siyasetçiler de hem kendilerini, hem de ekiplerini böylesi krizlere karşı eğitmeli, önlemler almalı.”

EGOYA DİKKAT

Özçelebi şöyle devam ediyor: “Sayın vali bir denetime çıkmış. Denetimin ilk koşulu empati olmalı. Vali Atik’te ise empati sıfır. Amaç sadece ceza kesmek mi? Evet ise hata bulmak kolay. Amaç diyalog kurmak, tatlı bir dille uyarmak, bir daha olmamasını sağlamak ise empati o noktada devreye girmeli. Usta orada döner derdinde, can hıraş çalışıyor. Mekâna giden sizsiniz. Önce bir kendinizi tanıtmalısınız. Herkes sizi tanımak zorunda değil ki... Sayın Vali biraz empati yapabilse ortada sorun olmayacak. Bizim devlet adamlarımız ile siyasetçilerimizin yaptığı en büyük yanlışlardan biri de olayları kişiselleştirmeleri. Tepkileri kendilerine saygısızlık yapılmış gibi algılıyorlar. Bir yöneticinin, hele de halkla doğrudan ilişkili ise ilk öğreneceği şey empati yapmak, empati yeteneğini geliştirmek olmalı. ‘Ben’ dili halkla çalışan bir yönetici için çok tehlikeli. Egoya da dikkat etmek gerekir.”

MALZEME İNSAN İSE EĞİTİM ŞART

MANİFESTO Halkla İlişkiler Başkanı Ozan Özkan, halk sağlığı açısından bakıldığında valinin uyarı yapmasını doğru ancak uyarıyı yapma üslubunu problemli bulduğunu söylüyor. Özkan, “Bu adam bir döner ustası. Devlet ile işi yoksa valiyi tanımayabilir. Esnaf valiyi tanımıyor ise ve vali bu nedenle bir üzüntü içerisindeyse bana göre burada bir tanıtım zafiyeti vardır ki bu da Sayın Vali’nin halkla ilişkiler ekibinin yetersizliğinden kaynaklı. Yani Vali’nin ‘İşletmeyi kapatın’ talimatı iddia edildiği gibi bu tanınmama meselesinden kaynaklı ise ekibinin yapılan işlerin duyurulması, valinin tanıtılması adına daha çok çalışması gerekliydi” diyor. Halkın devletten dolayısıyla da bir validen hele de bu pandemi döneminde daha bağışlayıcı, kucaklayıcı, yol gösterici olmasını beklediğini ifade eden Özkan şöyle devam ediyor: “Valinin üslubunun sert ve kucaklayıcı olmamasından kaynaklı bir sorun var burada. Bu üslup onu hataya sürüklemiştir.”

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