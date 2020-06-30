Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Fulya Soybaş>Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı
"Fulya Soybaş" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Fulya Soybaş" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

fsoybas@hurriyet.com.tr

Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı

30 Haziran 2020

ABD Başkanı Trump’ın seçim mitingini TikTok’u kullanarak trolleyen, Türkiye’de ise YKS krizine tepki göstererek görünür hale gelen Z kuşağı gençler... Herkes onları konuşuyor. Teknolojinin kucağına doğan, “Sokak oyunlarını dahi bilmezler” denilen bu kuşağa 2000’den sonra doğan herkes dahil mi? Aynı düşünür, aynı mı yaşarlar? Siyasal eğilimleri, refah seviyeleri, zevkleri aynı mı? Uzmanlara sorduk.

GÜÇLERİNİ KULLANMALARI ŞARTA BAĞLI

Z kuşağı olarak bilinen yaklaşık 7 milyon seçmenin 2023 yılındaki seçimlerde önemli rol oynayacağı tartışılıyor. Siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu’ya göre ise durum pek de sanıldığı gibi değil. Zira bu kuşağın sandığa gitme oranı düşük, etkileri sınırlı. Uslu, “Türkiye’de sandığa gitme ortalaması yüzde 85 bandında. Z kuşağında ise bu oranın yüzde 60’lar civarı. Bunun 2 nedeni olabilir. Ya beğendikleri bir parti ve görüş yok, ya da siyasete uzak, apolitikler. Sosyal medyada örgütlenip bir şeyleri protesto ediyor olabilirler ama sandığa gidip oy vermeleri için ‘ciddi’ bir olay ya da ‘tepki’ olması gerekiyor” diyor ve şöyle örneklendiriyor: “18-24 yaş grup, 2019 yerel seçimlerinde ilk turda sandıkta hiçbir etki göstermedi. Ne zaman seçimin yenilenmesi kararı verildi, o zaman ortaya çıktılar. İkinci turda İmamoğlu lehine yüzde 62 etkili oldular. Yani bu kuşağın güçlerini kullanma durumu şartlara bağlı.”

Herkes onları konuşuyor Kim bu Z kuşağı

GENELLEME YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL

Suat Özçelebi, sosyolojik ve politik anlamda ‘Z kuşağı’ genellemesi yapılamayacağını belirterek “Tüketim alışkanlıkları daha gelişmiş toplumlarda belki genellemeden söz edilebilir ancak az ya da gelişmekte olan toplumlarda 2000 sonrasında doğduğu halde okula gidemeyen, çalışmak zorunda kalıp ekmek derdine düşmüş olanlar var. Pakistan ya da Afrika gençliğini sadece 2000 yılı doğumlu oldukları için Avrupa gençliği ile aynı potada eritebilir misiniz? Öyle bir konumlandırılıyorlar ki bu gençleri, sanırsınız hepsi tek tip, hepsi birbirinin aynı! Sanırsınız aralarında hiç farklı siyasal eğilimlerde olan yok ya da olmayacak! Refah seviyeleri, zevkleri aynı! Belirli bir tarihte doğmuş olmanın getirdiği bir dilime ait olmak aynı davranışları sergilemeye yetmez. Gelecekteki birtakım siyasal akım ya da değişimlerin anahtarını bu kitlede aramak fazla genelleyici.”

BU KUŞAK İÇİN SİYASET ÜRETMEK ÇOK ZOR

“Öyleyse kim bu Z kuşağı?” diye soruyorum. Özçelebi “Önemsenmediklerinde ‘kindar’ olabiliyorlar. Bunu illa bir siyasi tutum üretecekler anlamında düşünmeyin. Buna o anlamı yükleyenler X ve Y kuşağı bizleriz. Onlar için daha çok ‘bandwagon effect’ denilen durum geçerli. Biri bir vagona takılınca arkasından herkes aynı vagona atlıyor. Mesela bir konu ile alakalı hassasiyetleri mi var? O konu özelinde ortaya çıkıyor, sosyal medyada mesaj veriyor, eleştiriyorlar ama sonra kayboluyorlar. Mantıklı gördükleri ‘her şeyi’ destekliyor, bunun arkasında ‘Sağ, sol ya da merkez mi, liberal mi var?’ bakmıyorlar. Doğru mu? Doğru. Bitti. O nedenle bu kuşak için siyaset üretmek hayli zor” diyor.

BENCİL VE DÜRTÜSEL BİR KUŞAK

ÇOCUK ve ergen psikiyatrisi uzmanı Emel Tütüncü: “Belli bir yılda doğanları bir kuşak altında toplamak işin kolayına kaçmaktır. 1990’lı yılların ortaları ve 2010’lu yılların başlarında ‘teknolojinin’ kucağına doğdular. Sosyal medyayı yoğun kullanıyorlar, mahalle arkadaşlığı yerine internet üzerinden sosyalleşiyorlar. Bizden farklılar ama kendi içlerinde de farklılar. Genelleme yaparak onları ötekileştirenler ise biziz aslında.”

KİM BU ‘ZOOMER’LAR

“Gerçekten dürtüsel ve hayli benciller. Egoları çok yüksek. Kendilerini sürekli anlatma ve övme derdindeler. Az emek verip başarılı olmak, çok para kazanmak, popüler olmak, ayrıksı olmak, bir başkasının acısına empati yapamamak gibi ortak özellikleri var. Dikkat eksikliği yaşayanlar fazla. Ancak belirgin ortak özellikleri sebebiyle ‘Bunlar hep Z kuşağı oldukları için’ deyip geçilmemeli. Aile bireylerinin birbirlerine daha fazla kaliteli zaman ayırıp sağlıklı iletişim kurdukları, çocuğun sosyalleşebildiği, arkadaş edinebileceği ortamlar yaratılmalı ki bu çocuklar kaybolmasın.”

X
Fulya Soybaş Fulya SoybaşTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Hiç benzemiyorRauf TAMERHiç benzemiyor30.06.2020
Annem beni hiç sevmediGüzin AblaAnnem beni hiç sevmedi30.06.2020
Gül’ün amacı hamlesi beklentisi taktiği falanAhmet HAKANGül’ün amacı hamlesi beklentisi taktiği falan30.06.2020
Fena halde gevşedikDeniz SİPAHİFena halde gevşedik30.06.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.