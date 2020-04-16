Eczacılar ne istiyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, raporlu ilaçları olanların ilaçlarını imza karşılığı eczanelerden teslim alması, ücretsiz maske dağıtımının yine eczanelerden yapılması eczanelerdeki yoğunluğu başka bir boyuta taşıdı. 5 eczacı virüs nedeniyle hayatını kaybetti 50’ye yakını karantinada. Peki ne istiyorlar? Neden ‘acil yardım çağrısı’ yaptılar? İşte yanıtı...
EKİPMAN DESTEĞİ VERİLSİN
İSTANBUL Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, acil talepleri arasında en üst sırada eczanelere düzenli dezenfeksiyon ve koruyucu ekipman talebi olduğunu söylüyor. Sarıalioğlu, “Şu ana kadar bize ulaşan bilgilere göre İstanbul’da 20 eczaneye virüs girdi. 7-8 meslektaşımız pozitif. Eczane çalışanlarından da vakalar var. Eczanelere toplamda 20 bin tulum ve siperlik gönderdik. Ancak bunu kendi imkânlarımızla sürdürmemiz zor. Daha 3 gün önce genç bir meslektaşımızı kaybettik ve artık bunun bir an önce hayata geçmesini istiyoruz” diyor.
MASKE İÇİN TC NUMARASI YETERLİ
Sarıalioğlu, maske dağıtımı için bugünden itibaren TC kimlik numarası, baba adı ve doğum yeri bilgisinin yeterli olduğunu söylüyor. Sarıalioğlu, “Kodlar ilk olarak 20 ve 65 yaş arasındaki vatandaşlara gitti. Ancak cep telefonuna gelen mesajla kodlar uyuşmadı ya da telefon başkasının adına kayıtlı olduğu için kişiler sıkıntı yaşadı. Bakanlığımıza ‘Sadece TC yeterli olsun’ demiştik. Şu an sistem biraz yoğun. Ancak sistem başarıyla uygulanırsa maske sorununun biteceğini umuyorum” diyor. Sarıalioğlu, eczanelerin ciddi ekonomik kayıpları olduğunu da belirterek şöyle devam ediyor: “Bakanlıktan ilaç ödemelerinin ötelenmesiyle alakalı bir beklentimiz var. Bunun hayata geçmesi eczacılara nefes aldıracaktır.”
ECZANELER DÜZENLİ DEZENFEKTE EDİLSİN
TÜRK Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, COVID-19 mücadelesinin her geçen gün ağırlaşan şartlarda devam ettiğini ve bu süreçte ön safta mücadele ettiklerini hatırlatıyor. Çolak, “Salgınla dezenfeksiyon şart oldu. Bazı arkadaşlarımız belediyelerle görüşüp, bazıları da -ne kadar başarılı bilemiyoruz- kendi kısıtlı imkânlarıyla yaptırdı. Ancak hâlâ yaptırmayanlar da mevcut. Maske takmadan gelenler, sosyal mesafeyi sabitleyemeyenler var. O nedenle dezenfeksiyonun düzenli yapılmasını istiyoruz. Ayrıca ekipman desteği de bekliyoruz. Hem kendimizi hem de vatandaşı koruyacağız. Piyasada kolaylıkla bulunabilen malzemeler de değil bunlar” diyor.
Çolak, dezenfeksiyon ve ekipman giderlerinin ekonomik olarak ağır bir yük olduğunu belirterek şöyle devam ediyor:
EKONOMİK DESTEK ŞART
“Bu yükün karşılanması lazım. O nedenle, ekonomik tedbirler kapsamında bizler de yer almak istiyoruz. Şu ana kadar açıklanan paketlerde eczacılar yok ama olmalı.” Eczacıların risk grubunda olduğunu belirten Çolak, eczacılara düzenli aralıklarla test yapılmasının da şart olduğunu söylüyor. Çolak maske konusunda ise bir daha aksaklık yaşanmaması adına bakanlığın taban bir fiyat belirleyerek maske satışına izin vermesi gerektiğini belirtiyor.
MASKE SATIŞI SERBEST KALSIN
TÜM Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, “Eczacılar, ciddi bir masrafla hem kendilerini hem çalışanlarını hem de eczanelerini koruma altına aldılar. Tüm ekipmanlarını kendileri alıyorlar” diyor. Eczacılar için düzenli bir test yapılmasına ihtiyaç olmadığını belirten Saydan, şöyle devam ediyor: “5 yıllık eğitim alan eczacı test yaptırması gerektiği zamanı bilir ve hastaneye gidip yaptırabilir. Şu an Avrupa’da çok daha fazla sayıda eczane virüsten etkilenmiş durumda. Kaldı ki bu ülkelerde eczaneye gitme oranı bize göre daha düşük. Dolayısıyla ülkemizdeki meslektaşlarımız virüs konusunda en başından beri çok dikkatli ve tedbirli davranıyorlar.” Saydan, mesajların geç gelmesi ve sistemin hata vermesinden dolayı maske dağıtımında sıkıntılar yaşandığını hatırlatarak şöyle diyor: “Markete, hastaneye, fırına veya işlerine gidecek, toplu taşıma kullanacak vatandaş maske bulamıyor. Kendilerine kod gelmediği için ve eczanelerde de satılmadığı için işportadan, nalbur, büfe gibi yerlerden yasağa aykırı bir şekilde temin etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla hastalarımızın çok sert tepkilerine maruz kalıyoruz. İhtiyaç halinde maske satılmasının serbest bırakılması için izin istiyoruz.”
PENCEREDEN ALIŞVERİŞ YAPILSIN
CHP Adana Milletvekili ve eczacı Burhanettin Bulut: “Her yer kapalı, eczaneler açık. Hele ki son dönemde, virüs kapmamak için hastaneye gitmek istemeyenler soluğu eczanelerde alıyor. Raporlu ilaçlar ve maske dağıtımı da bizde. Ayrıca vatandaşla iletişim kurarak bir psikolojik danışman görevi de yürütüyoruz. Hele ki semt eczaneleri vatandaşın nefes alabildiği yerler haline geldi. Tüm bunlar eczacılar üzerinde büyük bir risk oluşturuyor. 4 acil beklentimiz var. 1. Maske ve koruyucu kıyafetin bakanlık tarafından karşılanması 2. Eczacılara düzenli olarak test yapılması. Çünkü sıklıkla gidilen ve bulaş riski olan bir yer haline geldi eczaneler. 3. Düzenli dezenfeksiyon yapılması. 4. Nöbette eczacıların kepenk arkasından hizmet vermelerinin sağlanması.”
İMKÂNLARIMIZLA AYAKTA DURUYORUZ
CHP Ankara Milletvekili ve eczacı Gamze Taşcıer: “Salgınla mücadelenin en ön saflarında yer alan 40 bine yakın eczacı kaderine terk edildi. Kendi imkânlarıyla ayakta durmaya çalışıyorlar. Kıyafetlerini, maskelerini, eldivenlerini, önlüklerini kendileri alıyorlar. Dezenfeksiyon konusu ayrı bir sıkıntı. Maalesef eczaneler sistematik olarak dezenfekte edilmiyor. Ayrıca mesajı gelen ‘maske almak’, gelmeyen ‘Bir değişiklik var mı?’ diye sormak için eczaneye koşuyor. Maske dağıtım işi eczanelerden alınıp yerel yönetimlere verilmeli. Zira maske satışları konusunda çok ciddi bir itibar kaybı söz konusu. Sanki eczacılar ‘fırsatçı’ gibi, fahiş fiyatlarla satış yapıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. İnsanlar ‘Parayla satılırken maske vardı, şimdi neden yok?’ diyor. Mesleği itibarsızlaştırmamak lazım.”
Eczacılar ne istiyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, raporlu ilaçları olanların ilaçlarını imza karşılığı eczanelerden teslim alması, ücretsiz maske dağıtımının yine eczanelerden yapılması eczanelerdeki yoğunluğu başka bir boyuta taşıdı. 5 eczacı virüs nedeniyle hayatını kaybetti 50’ye yakını karantinada. Peki ne istiyorlar? Neden ‘acil yardım çağrısı’ yaptılar? İşte yanıtı...
EKİPMAN DESTEĞİ VERİLSİN
İSTANBUL Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, acil talepleri arasında en üst sırada eczanelere düzenli dezenfeksiyon ve koruyucu ekipman talebi olduğunu söylüyor. Sarıalioğlu, “Şu ana kadar bize ulaşan bilgilere göre İstanbul’da 20 eczaneye virüs girdi. 7-8 meslektaşımız pozitif. Eczane çalışanlarından da vakalar var. Eczanelere toplamda 20 bin tulum ve siperlik gönderdik. Ancak bunu kendi imkânlarımızla sürdürmemiz zor. Daha 3 gün önce genç bir meslektaşımızı kaybettik ve artık bunun bir an önce hayata geçmesini istiyoruz” diyor.
MASKE İÇİN TC NUMARASI YETERLİ
Sarıalioğlu, maske dağıtımı için bugünden itibaren TC kimlik numarası, baba adı ve doğum yeri bilgisinin yeterli olduğunu söylüyor. Sarıalioğlu, “Kodlar ilk olarak 20 ve 65 yaş arasındaki vatandaşlara gitti. Ancak cep telefonuna gelen mesajla kodlar uyuşmadı ya da telefon başkasının adına kayıtlı olduğu için kişiler sıkıntı yaşadı. Bakanlığımıza ‘Sadece TC yeterli olsun’ demiştik. Şu an sistem biraz yoğun. Ancak sistem başarıyla uygulanırsa maske sorununun biteceğini umuyorum” diyor. Sarıalioğlu, eczanelerin ciddi ekonomik kayıpları olduğunu da belirterek şöyle devam ediyor: “Bakanlıktan ilaç ödemelerinin ötelenmesiyle alakalı bir beklentimiz var. Bunun hayata geçmesi eczacılara nefes aldıracaktır.”
ECZANELER DÜZENLİ DEZENFEKTE EDİLSİN
TÜRK Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, COVID-19 mücadelesinin her geçen gün ağırlaşan şartlarda devam ettiğini ve bu süreçte ön safta mücadele ettiklerini hatırlatıyor. Çolak, “Salgınla dezenfeksiyon şart oldu. Bazı arkadaşlarımız belediyelerle görüşüp, bazıları da -ne kadar başarılı bilemiyoruz- kendi kısıtlı imkânlarıyla yaptırdı. Ancak hâlâ yaptırmayanlar da mevcut. Maske takmadan gelenler, sosyal mesafeyi sabitleyemeyenler var. O nedenle dezenfeksiyonun düzenli yapılmasını istiyoruz. Ayrıca ekipman desteği de bekliyoruz. Hem kendimizi hem de vatandaşı koruyacağız. Piyasada kolaylıkla bulunabilen malzemeler de değil bunlar” diyor.
Çolak, dezenfeksiyon ve ekipman giderlerinin ekonomik olarak ağır bir yük olduğunu belirterek şöyle devam ediyor:
EKONOMİK DESTEK ŞART
“Bu yükün karşılanması lazım. O nedenle, ekonomik tedbirler kapsamında bizler de yer almak istiyoruz. Şu ana kadar açıklanan paketlerde eczacılar yok ama olmalı.” Eczacıların risk grubunda olduğunu belirten Çolak, eczacılara düzenli aralıklarla test yapılmasının da şart olduğunu söylüyor. Çolak maske konusunda ise bir daha aksaklık yaşanmaması adına bakanlığın taban bir fiyat belirleyerek maske satışına izin vermesi gerektiğini belirtiyor.
MASKE SATIŞI SERBEST KALSIN
TÜM Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, “Eczacılar, ciddi bir masrafla hem kendilerini hem çalışanlarını hem de eczanelerini koruma altına aldılar. Tüm ekipmanlarını kendileri alıyorlar” diyor. Eczacılar için düzenli bir test yapılmasına ihtiyaç olmadığını belirten Saydan, şöyle devam ediyor: “5 yıllık eğitim alan eczacı test yaptırması gerektiği zamanı bilir ve hastaneye gidip yaptırabilir. Şu an Avrupa’da çok daha fazla sayıda eczane virüsten etkilenmiş durumda. Kaldı ki bu ülkelerde eczaneye gitme oranı bize göre daha düşük. Dolayısıyla ülkemizdeki meslektaşlarımız virüs konusunda en başından beri çok dikkatli ve tedbirli davranıyorlar.” Saydan, mesajların geç gelmesi ve sistemin hata vermesinden dolayı maske dağıtımında sıkıntılar yaşandığını hatırlatarak şöyle diyor: “Markete, hastaneye, fırına veya işlerine gidecek, toplu taşıma kullanacak vatandaş maske bulamıyor. Kendilerine kod gelmediği için ve eczanelerde de satılmadığı için işportadan, nalbur, büfe gibi yerlerden yasağa aykırı bir şekilde temin etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla hastalarımızın çok sert tepkilerine maruz kalıyoruz. İhtiyaç halinde maske satılmasının serbest bırakılması için izin istiyoruz.”
PENCEREDEN ALIŞVERİŞ YAPILSIN
CHP Adana Milletvekili ve eczacı Burhanettin Bulut: “Her yer kapalı, eczaneler açık. Hele ki son dönemde, virüs kapmamak için hastaneye gitmek istemeyenler soluğu eczanelerde alıyor. Raporlu ilaçlar ve maske dağıtımı da bizde. Ayrıca vatandaşla iletişim kurarak bir psikolojik danışman görevi de yürütüyoruz. Hele ki semt eczaneleri vatandaşın nefes alabildiği yerler haline geldi. Tüm bunlar eczacılar üzerinde büyük bir risk oluşturuyor. 4 acil beklentimiz var. 1. Maske ve koruyucu kıyafetin bakanlık tarafından karşılanması 2. Eczacılara düzenli olarak test yapılması. Çünkü sıklıkla gidilen ve bulaş riski olan bir yer haline geldi eczaneler. 3. Düzenli dezenfeksiyon yapılması. 4. Nöbette eczacıların kepenk arkasından hizmet vermelerinin sağlanması.”
İMKÂNLARIMIZLA AYAKTA DURUYORUZ
CHP Ankara Milletvekili ve eczacı Gamze Taşcıer: “Salgınla mücadelenin en ön saflarında yer alan 40 bine yakın eczacı kaderine terk edildi. Kendi imkânlarıyla ayakta durmaya çalışıyorlar. Kıyafetlerini, maskelerini, eldivenlerini, önlüklerini kendileri alıyorlar. Dezenfeksiyon konusu ayrı bir sıkıntı. Maalesef eczaneler sistematik olarak dezenfekte edilmiyor. Ayrıca mesajı gelen ‘maske almak’, gelmeyen ‘Bir değişiklik var mı?’ diye sormak için eczaneye koşuyor. Maske dağıtım işi eczanelerden alınıp yerel yönetimlere verilmeli. Zira maske satışları konusunda çok ciddi bir itibar kaybı söz konusu. Sanki eczacılar ‘fırsatçı’ gibi, fahiş fiyatlarla satış yapıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. İnsanlar ‘Parayla satılırken maske vardı, şimdi neden yok?’ diyor. Mesleği itibarsızlaştırmamak lazım.”