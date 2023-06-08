Bir gözlük yeni bir çağın kapısını aralayabilir mi

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‘GERÇEKLİK’ ALGISI YENİDEN TANIMLANACAK

APPLE Park’taki tanıtıma katılanlardan biri de Shift-Delete.net teknoloji sitesinin de kurucusu Hakkı Alkan idi. “Çekim için beklediğimiz sırayı görseydin...” diye giriyor söze, “Ama ne yalan söyleyeyim değdi doğrusu. Daha önce benzer ürünler duyurulmuş ve ben de onları denemiştim ama bu gözlük, ‘her şeyi’ değiştirecek” diye de devam ediyor. Yani altı ucu bir gözlük değil mi bu? ‘Her şeyi’ nasıl değiştirebilir? Black Mirror dizisini izleyenler bilir, bu bana yenilikten ziyade ‘korku’ filmi gibi geliyor. Robotların yaşamımızı kontrol edeceği bir çağın başlangıcı gibi... Alkan da bana katılıyor ve diyor ki: “Gözlük için ‘geçişin öncesi’ denilebilir. Asıl geçiş Elon Musk’ın ‘Neuralink’ projesi ile olacak. Tabii oraya daha var ama burada önemli nokta teknolojinin kölesi olmamayı başarabilmek. Gözlük ile birlikte gerçek hayatı reddeden insanlar da göreceğiz. Sosyal hayat, eğlence, ilişkiler, iletişim, eğitim... Her şey orada. Bu yenilik; dijital ve fiziksel gerçeklik algımızı yeniden tanımlayacak.”

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ERGONOMİK

Peki, özellikleri neler? Şöyle anlatıyor: “Daha önce denediğimiz benzer ürünlerde en büyük problem içerikti. Apple bunu basitleştirmiş, içerikler gözünün tam önünde, tek tıkla almak mümkün. İkincisi, Vision Pro’nun donanımı da müthiş. Bir kere ergonomik. Diğer sanal gözlükleri kullanırken ekstra bileklik takmak zorunda kalıyordun, bu gözlük için buna gerek yok. Parmak ucu ile istediğin işlemi kolaylıkla yapabiliyorsun. Ayrıca ses ve göz ile de komut verebiliyorsun. Tuş kilidi/ekran retina ile açılıyor. Sessiz çalışıyor, takıp çıkarması kolay, saçı bozmayacak şekilde, kablosuz olarak tasarlanmış.”

PİL ÖMRÜ 2 SAAT

“Yeni bir işletim sistemi olan VisionOS ile çalışıyor. Kendine ait yeni bir uygulama dükkânı var ancak Apple Store’daki uygulamalar ile de kullanılabilecek. Ayrıca diğer Apple cihazları ile (iPhone, iWatch, iPad vs.) bağlantı imkânı kolay. ZOOM gibi diğer uygulamalar da sisteme entegre olmuş durumda. Kabloya takılı olarak 24 saat-modül 2 saat pil ömrü var. Sadece gözlük demek inan çok ayıp olur! Fiyatına gelince... 2024’ün başlarında piyasaya girecek Vision Pro 3.499 dolardan satılacak.”

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Hakkı Alkan

YAZAR NOTU:

Vision Pro’nun Türkiye pazarına hangi fiyatla gireceği henüz bilinmiyor. Şirket, Türkiye’ye özgü bir fiyatlamaya gidebilir ancak gözlük oyun konsolları ve makineleri sınıflandırmasına sokulur ve Türkiye’ye gelişine kadar mevzuat ve/veya vergi oranlarında bir değişiklik olmazsa aşağı yukarı 7 bin dolar-154 bin lira civarında satılabilir.

GÖZLÜK DEĞİL GİYİLEBİLİR BİR BİLGİSAYAR EĞLENCE, İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM AYGITI

TEKNOLOJİ yazarı Mesut Çevik de YouTube kanalı için harika bir içerik çekti. Görsellerle desteklenen videoyu izleyince gözlükten neden çekindiğimi daha iyi anlayacaksınız. Gözlük için “Dünyanın bugüne kadar en iyi geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş elektronik aygıtı” diyor Çevik. Özellikleri neler? Şöyle sıralıyor: “Bu gözlük bir bilgisayarın yanı sıra iletişim, eğlence ve etkileşim aracı da. Bir TV- müzik sistemi, telefon ya da bilgisayar olarak da düşünebilirsiniz.”

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Mesut Çevik

7/24 TAKILSIN

“12 kamera, 5 sensör, 2 işlemci, gerçek 4K VR ve AR deneyimi sunuyor. Bu sayede çevrenizi sanal bir aleme çevirebilirken sizi de gerçeklikten koparmıyor. ‘Eyesight’ özelliği sayesinde şeffaf mode’ta gözler dışarıdan görülebiliyor, siz de çevrenizdekileri gözlüğü çıkarmadan kolayca görebiliyorsunuz. Zaten Apple’ın bir amacı da bu gözlüğü 24 saat gözünüzden çıkarmamanız. Bu sebeple, gözlük hafif kalsın diye, batarya dışarı (taşınabilir) yerleştirilmiş. Gün içinde çıkarıp şarj edebiliyorsunuz. Arkadaki lastiği sayesinde de başınızı sıkmadan gün boyu taşıyabiliyorsunuz. Gözlere denk gelen kısımda her biri mikro-led panellerden oluşan, 4K bir ekrana bakıyormuşçasına en küçük yazıları dahi okumanıza yardımcı olacak, bir sistemi var.”

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AVATAR ÖZELLİĞİ

“Bu gözlükle Facetime de yapabiliyorsun. Sen karşındakini görüyorsun ama senin gözlüğün var o seni nasıl görecek? Bunun içinde muhteşem bir çözüm bulunmuş. Gözlüğü taktığın an 3D kameralar yüzü tarıyor ve bir ‘avatar’ını oluşturuyor. Facetime yaptığın kişi mimiklerini ve sesini taklit eden bu sanal avatarı görüyor. Gözlüğün içinde Optik ID de var. Retina tarıyor ve ekran kilidini öyle açıyor. Gözlüğü el, ses ve göz ile de kontrol edebiliyorsun. Video-fotoğraf da çekebiliyorsun. Bu gözlük ile iletişim-ödeme şekillerimiz, iş yapışımız, bilgisayar sistemleri, oyunlar... Hepsi değişecek. Bildiğiniz diğer tüm sistemleri, Metaverse falan... Hepsini unutun.

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BİR SORU BİR CEVAP

- Bu teknolojiden korkulmalı mı?

Teknoloji nasıl kullandığınıza bağlı olarak hayatınızı şekillendirir. Eğer bir iş geliştirmek için kullanıyorsanız, oyunları belli sürelerde oynayıp stres atmaksa amacınız, bilgi peşindeyseniz hayatınıza değer katar ama bağımlılık seviyesinde uzun vakitler geçirirseniz zarar verir.