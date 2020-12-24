Beyazperdede film izlemek hayal mi olacak

Salgın nedeniyle yaklaşık 1 yıldır çoğumuz evdeyiz. Kısıtlamalar, yasaklar derken evde harcanılan süre de uzadı. Bu da haliyle tüketim alışkanlıklarımıza yansıdı. En çok mutfakta ya da TV karşısında zaman geçirirken atıştırmalık ve abur cubura da servet ödedik! Evde kalmak elbette kendi sağlığımız için önemli ama dikkat! Koronavirüse yakalanmayacağız derken kalp sağlığınızdan olmayın. İyi bir kalp sağlığı için yapılması ve yapılmaması gerekenleri uzmanlara sordum.

KALP SAĞLIĞINI KORUMANIN 5 ALTIN KURALI

İSTANBUL Florence Nightingale Hastanesi’nden kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Selen Yurdakul salgına rağmen tüm dünyada yaşanan hayat kayıplarının ilk sıradaki sebebinin hâlâ kalp-damar hastalıkları olduğunu ve hele de böylesi bir dönemde kalp sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor. Peki ama nasıl? Prof. Dr. Yurdakul’un bugüne kadar kalp sağlığı ile alakalı sorun yaşamayanlar için 5 altın kuralı var.

1)Düzenli ve sağlıklı besleneceğiz: Özellikle fast-food, yağlı yiyecekler, hamur işi ve abur cubur gibi kolesterolü de arttıran yiyeceklerden uzak duracağız. Kilo almamaya özen göstereceğiz.

2)İyi uyuyacağız: Evde kalınan sürede gece geç saatlere kadar oturmak yok! Hele de sabah erken kalkılıyorsa... Yetersiz ve az uyku kalbi yoran etkenlerden biri.

3)Vücudu hareketsiz bırakmayacağız: Maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek, mümkünse açık alanda en az 30 dakika yürüyüş şart. Düzenli spor ve egzersiz sağlıklı bir beden sağlar.

4)Sigara içmeyeceğiz: Koronavirüsün sigara içenlere içmeyenlere göre daha kolay bulaştığı bir gerçek. Sigara akciğerlere ve kalbe zarar verir.

5)Stres ve depresyondan uzak duracağız: