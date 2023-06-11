Baba olmanın yaşı var mı

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TEKNİK AÇIDAN ERKEKTE ‘SIFIRLANMA’ GİBİ BİR DURUM OLMAZ



KENDİSİNDEN 44 yaş küçük sevgilisi Noor Alfallah, 83 yaşındaki usta oyuncunun dördüncü çocuğuna hamile. Kadınların menopoz ile çocuk sahibi olma şansı sıfırlanırken erkeklerin antropozda da olsa bu şansı devam etmekte. Peki erkeklerin biyolojik saati hiç mi yok? Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Koca, “Erkek ile kadın fizyolojisi farklıdır” yanıtını veriyor ve diyor ki: “Kadınlar Âdet gördüğü yani yumurtlamaya devam ettikleri sürece gebe kalabilir, çocuk sahibi olabilirler. Öte yandan 20’li yaşlardaki doğurganlık ile 40 ve sonrası doğurganlık ihtimalleriyse aynı değildir. Bu ihtimal 35 yaş sonrası azalmaya başlar, menopoz ile ‘noktalanır’. Erkeklerde ise kadınlarda olduğu gibi ‘menopoz’ çizgisi yoktur. 50’de, 70’te de 90 yaşında da sperm üretimi devam eder. Buraya parantez açayım: Erkeklerin yaşlanmayla birlikte üreme fonksiyonlarında azalma ve sperm kalitesinde bozulmalar olmaktadır. Ancak teknik olarak konuşacak olursak ‘sıfırlanma’ gibi bir durum erkekte olmaz.”











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GENETİK PROBLEMLER

Sperm kalitesindeki bozulmalar çocuğun DNA’sına yönelik tehdit oluşturmaz mı? Geç yaşta baba olmanın getireceği sıkıntı yok mu? “Olmaz olur mu?” yanıtını veriyor Prof. Dr. Koca: “İki tür sıkıntı olabilir; bir psikojenik yani o yaşta bir çocuk ile ilgilenecek olmanın getireceği ruhsal sıkıntılar, iki, yaşa bağlı genetik problemli çocuk doğma ihtimalinin artmış olması.”

İDEALİ 50 ÖNCESİ

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre geç yaşta baba olanların çocuklarında büyüme çağı ve ileri yaşlarında bazı bilişsel bozukluklar; örneğin şizofreni (5 kat), otizm (4 kat), bipolar bozukluğu (2 kat) ve dikkat eksikliğinin arttığı gözlemlenmiş. Prof. Dr. Koca bu durumu şöyle detaylandırıyor: “Ancak bu sadece oransal bir ihtimal artışı. Yani bu illa her çocuğun engelli ya da bazı sıkıntılarla doğacağı anlamına gelmez. Ama fiziksel veya psikolojik anlamda sağlıklı bir çocuk yetiştirmek yani çocukla atlayıp zıplamaktan tut top oynamaya, gezmeye, uykusuzluğu, hastalığı dahil her tür sıkıntısında yanında olmak isteniyorsa tavsiyem 45-50’li yaşlardan önce çocuk sahibi olunması. İdeali budur.”

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‘YAŞLI’ ANNELERE ‘AFERİN’ DİYEN YOK AKSİNE SUÇLANIYORLAR









HOLLYWOOD’ta Hillary Swank 48, Türkiye’de Seray Sever 49 yaşında anne oldular. Swank’ın yeni doğan ikizlerini paylaştığı fotoğrafına, “Bencilce, sadece bazı arzularını gidermek için bu kadar yaşlıyken çocuk doğurmak ne kadar da sorumsuzca” diye yazılmıştı. Benzer yorumlar Sever için de yapıldı. Hatta “Çocuklar 20 yaşına geldiğinde huzurevinde olacaksın” gibi acımasız yorumlar okudum. Demek istediğim; kadın ‘geç’ 40-50’lerinde çocuk sahibi olunca “sorumsuzluk” ile itham edilirken Al Pacino ve Robert De Niro’ya övgü ve alkış yağıyor. Bu çifte standardın sebebi ne? “Çünkü ataerkiliz. Sadece Türkiye değil dünyada da durum böyle” diyor uzman psikolog Dr. Serap Duygulu, şöyle devam ediyor:







KADININ ‘RAF ÖMRÜ’ VAR, ERKEĞİN YOK

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“Erkek, soyun devamını sağlamak açısından yeniden çocuk sahibi olmak gibi bir ‘iş’ yaptığında bunu toplumun hayli önemli bir kısmı alkış tutulacak bir performans ve/veya ‘üstünlük’ olarak görüyor. ‘Erkeğin üstün olduğu’ mesajının açık hali bu. Bu konu aslında toplumun kadın ve erkeği nasıl konumlandırdığı ile alakalı. Genellikle kadın aleyhine bir bakış açısı var. Mesela, çiftler çocuk sahibi olamadıklarında genellikle ilk suçlanan, ‘kusur’ aranan kadın oluyor. Çocuğun bakım zorunluluğu da sadece kadına ait görülüyor. Dolayısıyla 50+ anne olanlara ‘ama’ ile başlayan cümleler kuruluyor. ‘Senin ömrün o çocuğa bakmaya yetecek mi?’ sorusu yöneltiliyor. Erkeğe ise böyle bir sorumluluk yüklenmediği için böyle sorular da sorulamaz, aksine ‘soyu devam ettiren’ olarak alkışlanır. Çok kaba tabirle ‘kadının bir raf ömrü’ vardır erkeğin ise yoktur”.

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ÇOCUĞUN YARARI DÜŞÜNÜLMELİ

“Doğru olan ise çocuk açısından düşünmektir. Çocuk büyürken fiziksel ve psikolojik olarak hazır olmak gerekir. Çünkü çocuk için özellikle kişilik gelişimi döneminde anne de baba da rol modeldir. 60-70-80 yaşında bir baba çocuğuna sağlıklı rol model olabilir mi? Geç yaşta ebeveyn olmak bir tercih olabilir, zorunluluk da olabilir ancak çocuğun üstün yararı kişilerin istek ya da tercihlerinden hatta zorunluluklarından önemlidir. Öte yandan çocuk ‘dedesi’ yaşında bir ‘baba’ kabul edebilecek mi ya da bunu içinde olduğu topluma nasıl anlatacak? Bu da üzerinde önemle düşünülmelidir.”