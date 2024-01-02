2024 tarihin dönüm noktası olacak

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PLÜTON KOVA BURCUNDAN EN SON GEÇTİĞİNDE FRANSIZ DEVRİMİ YAŞANMIŞTI

- İyi bir yıl geçirmeyi temenni ediyorum ama bu temennim ne kadar gerçekleşecek? Gökyüzü olaylarına bakarak nasıl bir 2024 bekliyor bizi?

- Aygül Aydın: Hızlı başlıyoruz. Kemerleri bağlayın! Plüton 21 Ocak’ta Kova’ya geçiyor. Satürn Balık’ta. En son 1789 Fransız ihtilalinde böyle bir gökyüzü varmış. Tarihin dönüm noktalarından olabilecek bir yıla girdik. Protestolar, sokaklarda hak arayışı, ayaklanmalar, din çatışmaları... Özgürleşmek için kaos ve terörü kullanmak isteyebilir insanoğlu. Sadece Türkiye değil dünya da böyle. Düzen olarak bildiğimiz her şey yeni bir başlangıç için yıkılmaya başlanacak. Teknolojik gelişmeler, uzay keşifleri... İnanılmaz bir noktaya gidebilir. Din- teknoloji ya da devlet işleri- teknolojinin ayrılmasını konuşabiliriz.

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Aygül Aydın

- Hande Kazanova: 25 Ocak’ta Aslan dolunayı var. Bu da sarsıcı bir olay ya da depremlere işaret eder. 14 Şubat’ta da Plüton- Mars kavuşuyor. Sert, toplumsal olaylar ve ayrışmalar çok fazla. Bu yıl şubat, nisan, mayıs ayları o kadar önemli ki. Deniz kaynaklı depremler, deniz üstü savaşlar, su kaynakları, okyanuslarla ilgili alanlar da daha fazla dikkat çekebilir. Ayrıca aşırı yağışlar yüzünden sel baskınları yaşanabilir. 2024 yılının ana konularından biri de işsizlik. Enflasyonist etkilerle savaşacak Türkiye. Mayıs ayında iyice pik yapabilir.



Hande Kazanova

TUTULMALAR DEPREMLERİ TETİKLEYEBİLİR

- Depremler demişken... 2024 yılına Japonya’daki depremle uyandık. Türkiye için bir ön görünüz var mı?

- Aygül Aydın: 19- 25 Ocak ve 10 Şubat dikkat! İstanbul, Adalar, Silivri, Bursa beni endişelendiriyor. Korkutmak için söylemiyorum ama olasılık mı? Evet. Astroloji, ‘Şurada’ ya da ‘şu büyüklükte’ gibi bir bilgi veremez. Ama geçmişte deprem olduğu dönemlerde gezegenlerin oturduğu açılara bakarak ön görüde bulunabiliriz. Bu öngörüyü de önlem amaçlı kullanmalıyız. 2024- 2025 için biraz endişeliyim. Çünkü ‘Küçük Kıyamet’ adı verilen 1509 ve ‘Büyük İstanbul Depremi’ olarak bilinen 1766 depremleri arasında 257 yıl var. Dakik olursa yani son depreme 250 yıl eklersek olasılık günümüze kadar geliyor. 2026’da Uranüs İkizlere geçecek ve asıl depremleri de işte o zaman konuşacağız. Çünkü bahsettiğim her iki büyük deprem de Uranüs- İkizler dönemindeymiş. Adıyaman- Gölbaşı- Aşkale fayı, Erzurum ve Erzincan... Aynı zamanda Malatya- Sürgün- Arapgir fayı. Gökyüzü konumları Doğu Anadolu’da depremi yeniden tetikleyecek gibi. Mart ayına dikkat! Bir uyarı da İzmir- Muğla tarafı için; haziran sonu- temmuz’da benzer bir tetiklenme olabilir. İklim değişikliklerine de hazırlıklı olun. 25 Mart’ta terazi burcundaki tutulma hava koşullarındaki değişimleri karşımıza getirecek... Fırtına, hortumlar, seller... 10 Nisan’da Mars- Satürn kavuşuyor. Eylül de bu açıdan zorlu geçecek.

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SİYASETEN DAHA HAREKETLİ BİR ‘DEĞİŞİM’ YILI

- 31 martta yapılacak yerel seçim için süreç dün başladı. İstanbul ve Ankara özelinde bir ön görünüz var mı mesela?

- Aygül Aydın: Yani liderlerin doğum haritalarını bilmek lazım yorum yapabilmek için. Sosyal medyadaki bilgiler ne kadar doğru bilemiyoruz dolayısıyla genel anlamda 2023’e göre 2024’ün siyaseten daha hareketli ve çok daha şaşıracağımız bir değişim yılı olacağını söyleyebilirim. Özellikle de yerel seçimlerde şaşırtıcı sonuçlar çıkacağını tahmin ediyorum.

- Hande Kazanova: Ben büyük bir değişim bekliyorum 10 Mayıs gibi. Türkiye’nin tepe noktasında, bir buçuk ay. Bakanlıklar ya da anayasa değişebilir veya değişim için harekete geçilebilir. 2018 döngüsü yine devrede, ki o dönem başkanlık sistemine geçilmişti.

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- Aygül Aydın: Çok fazla tanınmış ismin hapse gireceğini duyacağız. Aslında bu dönemi şöyle de ifade edebiliriz; dıştan parlayan ama içi boş olan şeyler ölecek. Bilgi kazanacak. Devir artık sadece ‘para kazanma’ devri değil. Derdi sadece para olan, bilgiye, tecrübeye önem vermeyen yaya kalacak.

2024 ALTIN VE GÜMÜŞÜN YILI OLACAK

- Ekonomik anlamda bizi neler bekliyor? Altın, gümüş ne olacak?

- Hande Kazanova: Söyleyeceklerim YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR ama Jüpiter- Satürn kavuşum ve karşıtlıkları ekonomiye düzen kazandırır. 26 Nisan’a kadar Jüpiter boğada. Bu da sahip olduğumuz şeyler önemli olacak ve elimizdekini tutma isteği ile dolu olacağız demek. Bir önceki Jüpiter boğa döngüsü 2011 yılındaydı. O dönem altının onsunda yükselişler görüyoruz. 2024 bence altının yılı olacak. Altın-gümüş uzun vadede yatırımcısına kazandıracak. 14 Şubat, 21 Nisan- mayıs başı kripto paraların yeniden hareketlendiği, aynı zamanda kripto para piyasası düzenlemelerinin devreye gireceği alanlar çalışıyor. Bu dönem kriptoya yatırımın hızlanacağı bir süreç olacak. Ancak 8 Mayıs önemli! Ani düşüşler yaşanabilir. Ayrıca yeni yatırırım araçları; platinyum, bakır kazandırabilir. Euro dolara göre daha fazla değer kazanabilir. Satürn- Mars ve Jüpiter- Uranüs kavuşumları borsada endekslerde düşüş ve ekonomik depresyonla bağlantılı. Gerçi depresyonu konuşmak için henüz erken. Bu daha çok 2025- 2026 döngüsüne kayacak bu ama mart- nisan ile 20 Ağustos ve 25 Aralık tarihlerinde borsada yatırım yapanlar dikkatli olmalılar. Hele de ABD seçimlerin devreye gireceği eylül ayında tüm dünyada borsada sert düşüşler bekliyoruz.

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YARIN: SAĞLIK, SAVAŞ, TEKNOLOJİ VE DÜNYA LİDERLERİ