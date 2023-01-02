2023’ün şifreleri... Dünya ve Türkiye’yi neler bekliyor

Haberin Devamı

TARİH KİTAPLARINA GİRECEK BİR YIL

PANDEMİ dönemindeki isabetli yorumları ile adından söz ettiren astrolog Dinçer Güner, 2023’ün tarih kitaplarına girecek önemli bir yıl olacağını söylüyor ve “23 martta Plüton (gücü temsil eden gezegen) burç değiştirerek Oğlak’tan Kova’ya geçecek. 2023’ün en önemli gökyüzü olayı bana göre bu” diyor. Nedenine gelince: “Plüton bir burca girdiğinde önce o burcun temsil ettiği alanlarda büyük kriz/yıkım yaratır, akabinde de yeni bir düzen-sistem inşa eder. 2008’de Oğlak burcundaydı. Oğlak; astrolojik olarak para, finans, inşaat sektörü, ekonomiyi temsil eder. Hatırlayın, 2008’de ABD’de mortgage krizi patlak verdi. 2008’den beri Oğlak burcunda seyreden Plüton şimdi Kova burcuna geçiyor, 20 yıl da burada kalacak, yani artık yeni bir dünya düzenine gidiyoruz. Ama önce bir kriz deneyimleyeceğiz. Sonrasında da sistemler değişecek ve her açıdan yeni bir düzen kurulacak” öngörüsünde bulunuyor.

Haberin Devamı

FİLMLER GERÇEK OLUYOR

Peki, Kova burcu neyi temsil ediyor? Diyor ki: “Teknoloji, uzay gibi konular ile toplumsal konular, insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğünü temsil eder. 2008’den bu yana dünya genelinde özellikle teknoloji konusunda bir tekelleşme var. Belli başlı şirketler ve bu şirketlerin; Elon Musk, Jeff Bezos gibi sahipleri konuşuluyordu. 2023’te artık kişileri ve sahip olduklarını değil, yeni gruplar ve onların elindeki teknolojileri konuşacağız. Bilimkurgu filmlerinde ya da çizgi filmlerde gördüğümüz yeni dünya düzenine geçeceğiz. Teknolojinin hem ekonomik hem tıbbi fayda sağlayacağı bir süreç bu. Bir de son 2 yıldır kripto paralar ile alakalı müthiş bir güvensizlik vardı. Kova dijital parayı da temsil ettiği için yeni kanun ve düzenlemelerle dijital paraya hızlı bir geçiş ve yükseliş olduğunu göreceğiz.”

Haberin Devamı

SINIRLAR YENİDEN ÇİZİLEBİLİR

Rusya-Ukrayna savaşı biter mi? İran’da kadınlar özgürlüklerine kavuşur mu? 2023 martından sonra huzurlu bir dünyanın bizi beklemediğine dikkat çeken Güner, Plüton’un Kova burcundaki seyahatinin, sınırların yeniden düzenlenmesine işaret ettiğini de belirterek şöyle söylüyor: “En son Plüton Aslan burcundayken 2. Dünya Savaşı çıktı. Şimdi yine süreç benzer. Ukrayna-Rusya savaşı derinleşebilir. Yanı sıra Almanya-Rusya arasındaki ilişki de dünya siyaseti adına oldukça belirleyici olacak. Yani bizim nesil, ‘Her şeyi gördük, bir 3. Dünya Savaşı görmedik’ diyor ya, umalım da görmeyelim. Plüton en son Kova burcundayken 1789 Fransız Devrimi yaşanmış. Yine benzer bir özgürlük çığlığının tüm dünyada yankılanması söz konusu olabilir. İran’a bakın! Baskıcı rejimlere karşı halklar ses çıkarıyor. 2023-2024, İran için değişim ve dönüşüm yılı olabilir. Yönetim değişebilir. Kadınların da güçleneceği, feminizmin öne çıkacağı bir dönem içinde olacağız.”

Haberin Devamı

SEÇİM İKİ AŞAMALI OLABİLİR

Peki, haziranda yapılması planlanan seçimler. Nasıl yorumlar? Diyor ki: “İki aşamalı olabileceğini düşünüyorum. Bir de haziran deniyor ama olağanüstü bir durum olmadığı sürece nisan-mayıs gibi de yapılabilir. 20 Nisan’da Koç burcu 29. derecesinde Jüpiteryen Güneş tutulması, hemen ardından 5 Mayıs’ta 14 derece Akrep burcu Uranüsyen Ay tutulması var. Seçim, 2 tutulmanın tam ortasında olursa, ki Güneş tutulmasının 29 derecede (son noktada) olması arada kalmayı, sonuçlanmamayı verir, dolayısıyla belki seçim iptali ya da tekrarı gibi bir durum söz konusu olabilir. Ay tutulması ise finansal konularda etkili. Dünyada artan enflasyon ciddi bir krize sebep olabilir. Türkiye açısından ise ulusal güvenlikle ilgili konular, ev fiyatlarında, konut kredilerinde artış konuları öne çıkacak.”

Haberin Devamı





DAHA ÖZGÜR OLMAK İSTEYECEĞİZ

ASTROLOG Su Karakuş, 2023’ün kısmen rahat nefes alacağımız bir yıl olacağını söylüyor: “Satürn’deki gezegenler 2022’de gergindi, 2023’te birbirleriyle daha uyumlular. Kişisel hayatlarımız; daha fazla bireysel ve özgür olma gereksinimi (Plüton Kova) girişimci yanlarımızın teşvik edilmesi ve (Jüpiter Koç) mali konularda garantici yanımızın tatmin edilmesi (Jüpiter Boğa) ajitasyonun artık prim yapmaması, toksik kişiler yerine mantıklı duyarlılık geliştiren kişilerin tercih edilmesi (Satürn Balık) doğrultusunda gelişecek.”

EKONOMİ DAHA KÖTÜ DEĞİL

Türkiye’nin ekonomik anlamda toparlanma sürecine gireceğini, özellikle dış kaynaklar yaratılmasında Boğa burcunda seyahat edecek Jüpiter’in destekleyici olacağını belirten Karakuş, şöyle devam ediyor: “Sadece Türkiye değil, tüm dünya için tam bir toparlanma -tabii eğer bir savaş olmazsa- 2025-2026’yı bulabilir. Düzlüğe çıkmak için Plüton-Uranüs üçgenini beklemeliyiz. 2024’te öngörülemeyen olaylar yaşanma ihtimali yüksek, o sebeple 2023’ü iyi değerlendiren kazanacak. 2023’te sağlık alanı da krizli. İlaç bulunamaması, doktor yokluğu gibi sorunlar derinleşebilir.

Haberin Devamı

ALTINDA YÜKSELİŞ

“Kira fiyatları düşmeyeceği gibi dövizin yükselişi de devam edebilir. Altın ve kripto paralarda yükseliş, borsada da kan kaybı var. Başkanlık seçimi haritasına göre -eğer toplumsal bir

karışıklık çıkmazsa- seçim geç bir tarihte yapılabilir.

SUSUZLUĞA DİKKAT

“Kuraklık bazı bölgelerde devam eder ancak Neptün’ün konumu dolayısıyla seller aynı güçte sürer. Bir an önce önlem almazsak Neptün Koç burcuna geçtiğinde daha büyük felaketlere maruz kalabiliriz.

ATEŞKES YOK

Ukrayna-Rusya savaşında bundan sonrası için hızlı bir ateşkes mümkün değil. Hatta 2024’te daha da kızışabilir. İran ise zorlu bir sürece

yaklaşıyor. Uranüs-Uranüs karşıtlığıyla özgürlük mücadelesi artacak ama sonuç hüsran olabilir. Macron, Biden ve Trump’ın haritaları büyük bir şans sunmuyor. Zelenski ve Putin’in haritaları ise güçlü ama her ikisi için de süreç kritik. Özellikle Putin birçok alanda sorunlarla mücadele edecek.”