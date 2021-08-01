Sorun, o anlayış!

Ama, bunu başardılar!
Bursaspor taraftarları, sezon öncesi, başarılı günlerin özlemini duyuyorlar.
“O mutluluğu tekrar yaşayabilir miyiz?” diye soruyorlar.
Sonuçta; futbol şehri olarak bilinen Bursa gibi bir kentin, kulübünden bahsediyoruz.
Tabii ki olabilir...
Geçmişte yapılan hatalarla yüzleşmek koşuluyla...
Peki o hatalar nelerdi?
Nüfusu 3 milyon olan kentte, 86 bin işletmede 850 bin sigortalı işçi çalışıyor....
Bu da, her dört kişilik ailede en az bir kişinin evine ekmek götürdüğü anlamına geliyor...
Durum böyle olunca Bursa, sendika cenneti de oluyor...
Haa, bu sendikalar, işçilerine ve sözleşmelere ne kadar önem veriyorlar...
Bu tartışılır...
Üyelerinin haklarını ne kadar savunuyorlar bilmiyorum; ama, toplu iş sözleşmesinin tarihine, yeterince değer verdiklerini sanmıyorum...
Yokun, yok olduğu bir şehirde yaşıyoruz.
Ve, kıymetini bilmiyoruz.
Günü birlik yaşamaya da devam ediyoruz.
Verimli toprağını ne hale getirdiğimiz ortada.
Beton yığınına dönüştürdük.
Güzelim akarsularını kirletip, çevreyi tehdit eder hale getirdik.
Şimdi de kara kara düşünüyoruz.
Daha doğrusu, iade-i ziyarette bulundum.
Tanıyanlar bilir, Davut Gürkan’ın ilginç bir özelliği vardır.
O da, 2003 yılında partisinin Kestel ilçe yönetiminde görev aldıktan sonra, Ak Parti Bursa İl Başkanlığı’nda iki ayrı dönemde başkan yardımcılıkları yapıp, 5 seçim ile 1 darbe yaşadıktan sonra, il başkanı seçilmesidir.
Bu da iktidar partisinin il başkanı için önemli bir tecrübe.
Neyse...
Kendisiyle, Bursa’yı konuştuk. Gürkan’a göre muhalefet partileri, seviyeli siyaset yapmıyor. “Hoş’ değiller. Yapılan güzel işleri farklı anlatıp kötülüyorlar. Algı oluşturuyorlar. Özellikle gençlere kötü örnek olup, vicdanları rahatsız ediyorlar. Kente yapılacak hizmetlere de zarar veriyorlar…
Nedeni de yaşam kalitesinin yüksek olmasıdır...
Belediyenin, her yaş grubuna hitap eden hizmetler vermesidir...
Çocuklar için oyun alanlarının oluşturulması, gençler için müzik ve kaykay parklarının yapılması, orta yaş ve üzeri insanların, gönül rahatlığıyla yürüyüşlerini yapıp dinleneceği park ve bahçelerin çok sayıda olması gibi...
Nilüfer’i farklı kılan bir diğer özellikte, kültür ve sanat etkinliklerinin önemsenmesi…
Mesela; 2021 yılını, şair ve yazar Gülten Akın’a adadılar...
Bu kapsamda, kentte Gülten Akın etkinlikleri düzenleniyor...
“Yokun”, yok olduğu bir kentte yaşıyoruz.
Maalesef kıymetini bilmiyoruz.
Neyse...
Gerçekçi olmak gerekirse...
Bursa’da, yıkılıp yeniden inşa edilmesi gereken birçok ilçe var. Bunlardan biri de Gürsu.
Geçmiş dönemlerdeki kötü yönetimler, diğer ilçeler gibi Gürsu’ya da ciddi zararlar verdi. Hem de, öyle böyle değil.
Büyükşehirler arasında belki de ilk sırada yer alıyor.
Bundan emin olabilirsiniz.
Haa, istenmeyen bazı olaylar olmuyor mu?
Tabii ki yaşanıyor.
Bunlar; hırsızlık, kavga, yaralama ve cinayetin ötesine geçmiyor.
Terör ve toplumsal olaylar yaşanmıyor.
Yaz sonu, nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı şimdiden merak ediyorum...
Rehavete kapılıp, “Nasıl olsa aşı da oluyoruz” diyerek, alınması gereken önlemleri rafa kaldırırsak işimiz zor...
Geçen yılı ararız!...
O yüzden çok dikkatli olmalıyız...
Pandemi döneminde Bursa, büyükşehirler arasında örnek gösterilecek şehirler arasında yer alıyor..
Bursa Valisi Yakup Canpolat, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ve sağlık çalışanlarıyla bu süreci başarıyla yönetti...
Yönetmeye de devam ediyor...
Nüfusu 3 milyonu aşan Bursa gibi sanayi şehrinin, salgının pik yaptığı o dönemlerde, “hasta”, “vaka” ve “ölü” sayısıyla, Yalova, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya. Edirne ve Tekirdağ’dan daha iyi durumda olması başarıdır...
Sorunlar yaşanmadı mı?
Tabii ki oldu...
Ama fazla değil...
Açıklanan rakamlar da bunu gösteriyor...
Demirören Haber Ajansı (DHA) Bursa Bölge Temsilciliği’ne tekrar atanmamdan dolayı, Bursa Valisi Yakup Canpolat’ı makamında ziyaret ettim...
Uzun süren tedavi sonrası sağlığına kavuşup görevine geri döndü.
“Geçmiş olsun” demek için makamında ziyaret ettiğim Alinur Aktaş ile COVİD-19 illetini konuştuk...
Testi pozitif çıktıktan sonra yaşadığı sıkıntıları da...
Belli ki Aktaş, son rahatsızlık sürecinde bayağı sıkıntı yaşamış...
*
Pandemi sohbetinden sonra kendisine, yapımı adeta yılan hikayesine dönen Büyükşehir Belediye Stadyumu›nun timsah başındaki çalışmaların ne aşamada olduğunu sordum...
Şükürler olsun!..
Bu takım, küme de düşebilirdi.
Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle, bu mümkündü.
Allah’tan korkulan olmadı.
Yeşil beyazlı takım, play-off maçlarına da kalabilirdi.
Kim bilir, Süper Lig’e yükselecek üçüncü takım da olabilirdi.
Bu fırsatı da yakalamıştı...
Aslında orada yaşanan. Bursa’dan dünyaya verilen insanlık dersiydi. Özellikle dünyada mültecilerin, Türkiye’de Suriyelilerin tartışıldığı bu günlerde...
Şöyle ki...
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, organ naklindeki başarısıyla örnek gösterilen sağlık kuruluşlarının başında geliyor. Dünyanın birçok ülkesinde de örnek gösteriliyor. Bu başarıda, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ve yol arkadaşlarının katkısı tartışılmaz.
İŞTE O HİKAYESİ
Geçtiğimiz kasım ayında, Suriyeli bir aile, yedi aylık olan Tamer adındaki bebeklerini rahatsızlığı nedeniyle Tıp Fakültesi’ne getirdi. Bebeğin adı Tamer’di.
Muayene sonrası Tamer’e, karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Tek tedavisi vardı o da karaciğer nakli.
Bugünkü yazımda, Bursa İl Sağlık Müdürü ile yaptığımız sohbeti kaleme alacağım....
Salgındaki son durumumuzu yazıp...
İptal ettiği tek bir kira sözleşmesiyle, bakanlığa ne kadar para kazandırdığını anlatacağım...
Söyleşiye, Covid-19 salgınıyla başladık...
Pandemi döneminde, özellikle büyükşehirler içinde, Bursa’nın kötünün iyileri arasında yer alması, tesadüf değil....
Salgın tavan yaptığı ekim ayında, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz’ın Bursa’ya atanması...
Kenti yönetenlerin, yaşanan tehlikenin farkında olması..
Yapılması, inşaat aşaması, açılması ve sonrasında yaşananları kitap haline dönüştürürseniz, inanın yok satarsınız...
Bursa’nın, var olan değerlerine karşı ilgisiz olduğunu biliyordum...
Ama bu kadarı olmaz...
Geçenlerde yerel basında okuduğum, Timsah Arena’nın çevresindeki boşluğa “Sosyete Pazarı Kurulacak” haberi beni şoke etti...
İnanın, “acaba yanlış mı anladım” diyerek haberi defalarca okudum... Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan da haberi doğrulattım.
Sonrasında ise “Olacağı buydu” dedim...
BU KADAR BASİT OLMAMALI...
Yapılan son yerel seçimlerde rakibinden yüzde 20 oranında fazla oy aldı...
Fark, azımsanmayacak kadar fazla...
Bu nedenle Nilüfer, sadece CHP için değil Ak Parti içinde çok önemli....
İktidar partisinin Bursa’da seçim kazanamadığı tek ilçe Nilüfer...
Ana Muhalefet Partisi’nin ise seçim kaybetmediği tek ilçe yine Nilüfer...
Durum böyle olunca da Bozbey’in, yerel seçimlerde, “Nilüfer’de mi?” yoksa, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na mı?” aday olup olmayacağı konuşulmaya başlandı...
Bunun nedeni dağ yöresinde bulunması.
Kaderinin ise Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçeleri ile aynı olması...
Yani, yeterince hizmeti alamadıkları için sürekli göç vermek zorunda kalmaları...
Öyle bir göç verdi ki, 530 yıllık Tekerler Köyü, muhtar ve cami imamının da ayrılması ile haritadan silindi...
Her ne kadar ilçe olarak görülse de Büyükorhan’ın nüfusu Osmangazi’nin bir mahallesinden çok daha az...
Son terk edenlerle ilçede yaşayanların sayısı 10 bine kadar düştü...
Bakmayın sürekli göç vermelerine...
Bunun nedeni dağ yöresinde bulunması.
Kaderinin ise Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçeleri ile aynı olması...
Yani, yeterince hizmeti alamadıkları için sürekli göç vermek zorunda kalmaları...
Öyle bir göç verdi ki, 530 yıllık Tekerler Köyü, muhtar ve cami imamının da ayrılması ile haritadan silindi...
Her ne kadar ilçe olarak görülse de Büyükorhan’ın nüfusu Osmangazi’nin bir mahallesinden çok daha az...
Son terk edenlerle ilçede yaşayanların sayısı 10 bine kadar düştü...
Bakmayın sürekli göç vermelerine...
İnegöl’de, Özel Halk Otobüsü sürücüsü İbrahim Türkmen, yolcularından birinin kalp krizi geçirdiğini görünce, güzergahını değiştirip, hiç bir durakta durmaksızın İlçe Devlet Hastanesi’ne gitti...
Yolda cep telefonu ile doktorlara bilgi verdi...
Hastaneye ulaşınca, hastayı taşıyıp sedyeye koyduktan sonra doktorlara emanet etti...
Ve, yolcusu olan o hastanın yaşama dönmesine katkı sağladı....
Onun bu davranışı basında geniş yer aldı.
Gel gör ki bu mutluluğu fazla yaşayamadık...
Bursa’nın merkezinde, Timurtaşpaşa durağında, bir Büyükşehir Belediye otobüsü sürücüsü, kartı cihaz tarafından okunmadığı için tartıştığı Nuri Bayraktar isimli yolcuyu, döverek otobüsten attı.
İznik denince akan sular durmalıdır...
Durmalı; Çünkü, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan, Hıristiyan dünyası için en önemli buluşmalardan 1’inci Konsil ve 7’nci Konsil’in toplandığı ilçedir İznik.
Ama biz, bu değerimizin güzellikleri göremiyoruz...
Talan edilen, zarar verilen tarihine sahip çıkamıyoruz.
Sadece konuşmak ve seyretmekle yetiniyoruz.
Sonrası yok...
Sorun, o anlayış!
Pandemiye dönüşen KOVİD-19 ile mücadelede, aşılama çalışmalarının başlamasıyla, vaka ve ölüm oranlarındaki azalmaları görünce ne kadar sevinmiştik.Hastanelerde yaşanan yoğunluğun sona erdiğini öğrenince de, mutlu olmuştuk.
“Ohhh” çekmiştik.
Ne zaman ki; Kontrollü normalleşme sürecini “kontrolden” çıkartıp, aşı vurulmamaya başladık.
Dengeleri alt üst ettik.
Sıkıntılı günlere, geri döndük.
Salgın ile mücadelede, alınan önlemleri rafa kaldıranlardan daha ziyade, aşı vurulmayanlar ciddi tehlike oluşturuyor.
Bu süreçte aşı çok önemli.
Yapılan bilimsel çalışmalar bu gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.
Buna rağmen bazı kesimlerin, ısrarcı olmaları anlaşılır gibi değil!.
Aşı karşıtı olan bu kişilerde, gençlerin çoğunluğu oluşturması da düşündürücü.
Bursa’dan örnek vereceğim.
Kentte, her 100 kişiden 66’sı, en az bir kez aşı vurulmuş.
Diğer büyükşehirlere bakıldığında, Bursa için bu güzel bir gelişme.
Kötü olan da; 17-40 yaş grubunda bulunanların büyük bölümünü aşıya yanaşmaması.
Çok ilginç…
Aşı konusunda, 60 yaş ve üzerindekiler de fazla sorun yaşanmıyor.
Onlar, gençlerden çok daha bilinçli.
70-74 yaş arasındakilerde hiçbir problem olmuyor.
Dahası, randevu tarihinden önce gidip aşı vurulmak istiyorlar.
Görülen o ki bu sıkıntılı süreçte Bursa’yı, -yüksek riskli- şehirler arasına girmekten, gençlere rağmen aşı vurulan 40-74 yaş arasındakilerin, duyarlılığı kurtarıyor.
Peki, aşı olmaya neden sıcak bakmıyor?
Gerekli açıklamaların yapılmadığı söylenemez.
Bu haksızlık olur...
Sağlık Bakanlığı her fırsatta vatandaşları ısrarla uyarıyor.
Bilim insanları da üzerlerine düşen görevleri fazlasıyla yapıyor.
Kendilerine sorulduğunda, aşının önemine dikkat çekip, “mutlaka olun” diyorlar.
Öyleyse, sorun ne?
Sağlık Müdürlüğü’ne göre problem; sosyal medyada yer alan gerçek dışı paylaşımlar.
“Aşı, kısırlığa neden oluyor” gibi.
Bana göre sıkıntı; Aşı karşıtı olan kişilerin, koronavirüs illetini yaşamamış olması.
Bir başka deyimle, canlarının yanmaması.
Onlar, pandemiden bir şekilde etkilenmiş olsalardı, inanın böyle düşünmezlerdi.
Şöyle ki.
Şu anda, KOVİD-19 tanısı konulup yoğun bakım ünitelerinde yatan her 5 kişiden 4’ü aşı vurulmamış.
Yoğun bakımdaki tedavileri tamamlanan bu kişilerin neredeyse tamamı, aşı konusunda ne kadar yanlış düşündüklerin, sağlıklarına kavuşunca kabul ediyorlar.
Ama geç kalmış oluyorlar.
Sadece kendilerine değil, tedbir alan masum insanlara da zarar vermiş oluyorlar.
Bu, olacak iş değil.
Haa, “Bu anlayış değişir mi?” diye sorarsanız.
Kısa sürede çok zor.
Hatta, mümkün değil.
O yüzden, “Aşı olmayanlara ciddi kısıtlamalar getirilmeli” diyorum.
Bu konuda geç kalındığını düşünüyorum.