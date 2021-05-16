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Haberler>Yazarlar>Fuat KARS>Eğri oturup doğru konuşalım
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Fuat Kars

Fuat Kars

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Eğri oturup doğru konuşalım

16 Mayıs 2021

Bursaspor, sıkıntılı geçeceği önceden belli olan bu sezonu, kazasız ve belasız tamamladı.

Şükürler olsun!..
Bu takım, küme de düşebilirdi.
Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle, bu mümkündü.
Allah’tan korkulan olmadı.
Yeşil beyazlı takım, play-off maçlarına da kalabilirdi.
Kim bilir, Süper Lig’e yükselecek üçüncü takım da olabilirdi.
Bu fırsatı da yakalamıştı...
Ama değerlendiremedi.

ALTYAPININ GERÇEĞİ

Şimdi gelelim, günahı ve sevabıyla geçen sezonun değerlendirilmesine.
Öncelikle, Bursaspor’un küme düşmeden sezonu nasıl tamamladığı sorusuna yanıt verelim.
Transfer tahtasının sezon boyunca kapalı olup, toplam borcunun 500 milyon liraya ulaşmasına rağmen; Timsah, geçen sezon Vakıfköy’ün ekmeğini yedi.
“Bizim çocuklar” verdikleri mücadele aldıkları skorlarla gönüllere taht kurdu.
Timsah’ı sevmeyenleri de Bursaspor’lu yaptılar...
Daha da önemlisi; altyapı gerçeğini herkese kabul ettirdiler.

NEREDE HATA YAPILDI

Peki...
Bursaspor, Süper Lig’e neden çıkamadı?
Bu sorunun yanıtını vermek için, yeşil beyazlı renklere gönül veren yönetici, teknik direktör ve taraftar aynaya bakıp özeleştiri yapmalı...
“Biz nerede hata yaptık“ sorusunun yanıtını vermeli...
Öyleyse...
Biz nerede hata yaptık?
Her şeyden önce duygusal davrandık.
Kadrosu yetersiz olan kulübe zarar veren kararlar aldık.
Serdar Özkan ile Sedat Dursun’un sezonun ilk haftalarında kadro dışı bırakılmaları hataydı.
Bu futbolculara, terbiyesizlik yapmadıkları sürece para cezası verilmeliydi.
Yönetim ve teknik kadro bunu yapmadı.
Her iki futbolcuyu gönderdi.

ALİ AKMAN’LA KAYBEDİLENLER

Ali Akman konusunda da aynı olay yaşandı.
Bunun da bedeli ağır oldu!..
Siz bu futbolcularla zamanında sözleşme yapacaktınız...
Ortamı menajerlere bırakmayacaktınız...
Ali Akman boş bulunup o açıklamayı yapmasaydı, kimsenin haberi olmayacaktı.
Böyle de bir durum var.
Haa, gönderdiniz de ne oldu?
Sadece Ali Akman’ı değil kendisiyle çok iyi anlaşan Batuhan Kör’ü de kaybettiniz.
Timsah’ı zirve yarışından uzaklaştırdınız.
Süper Lig umutlarını bitirdiniz.
Futbolcuların değerlerini düşürdünüz.
Adana Demirspor, Giresunspor ve play-off maçları sonrası üst lige çıkacak üçüncü takımın ekmeğine yağ sürdünüz...

İZİNLER HATALIYDI

Ayrıca, bu kararları alırken adil davranmadınız.
Sözleşmesi biteceği için haftalar öncesinden izin alıp sakatlığını gerekçe gösteren oyunculara izin verdiniz.
Bu oyuncuların hiçbiri yeni sezonda Bursaspor forması giymeyecek...
Neden onlara müsamaha ettiniz...

YENİ YÖNETİME DERS OLSUN

Sonuç olarak, Bursaspor gibi kulübü, geçmiş yönetimler gibi amatörce yönettiniz...
Kulübe zarar verdiniz.
Umarım, bu ay yapılacak genel kurulda göreve gelecek yeni yönetim bu hatalara düşmez.
Onlar da, diğerleri gibi olursa, duygusal kararlar verip vitrine oynarsa...
O zaman iş işten geçmiş olur....
Ahlar, vahlar işe yaramaz.

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Bursa’dan dünyaya insanlık dersi

Fuat KARS

Fuat KARS

9 Mayıs 2021
Yaşadığım şehirdeki güzellikleri yazmaktan mutluluk duyuyorum. Başarı hikayelerini kaleme alırken de büyük keyif alıyorum. Bunlardan birini, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaşadık

Aslında orada yaşanan. Bursa’dan dünyaya verilen insanlık dersiydi. Özellikle dünyada mültecilerin, Türkiye’de Suriyelilerin tartışıldığı bu günlerde...
Şöyle ki...

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, organ naklindeki başarısıyla örnek gösterilen sağlık kuruluşlarının başında geliyor. Dünyanın birçok ülkesinde de örnek gösteriliyor. Bu başarıda, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ve yol arkadaşlarının katkısı tartışılmaz.

İŞTE O HİKAYESİ

Geçtiğimiz kasım ayında, Suriyeli bir aile, yedi aylık olan Tamer adındaki bebeklerini rahatsızlığı nedeniyle Tıp Fakültesi’ne getirdi. Bebeğin adı Tamer’di.
Muayene sonrası Tamer’e, karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Tek tedavisi vardı o da karaciğer nakli.

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Düşündüren karar, alkışlanan iptal...

Fuat KARS

Fuat KARS

2 Mayıs 2021
Hürriyet Bursa okurlarıyla tekrar buluşmak büyük bir keyif....Uzun bir moladan sonra yeniden yazmak da ayrı heyecan...

Bugünkü yazımda, Bursa İl Sağlık Müdürü ile yaptığımız sohbeti kaleme alacağım....
Salgındaki son durumumuzu yazıp...
İptal ettiği tek bir kira sözleşmesiyle, bakanlığa ne kadar para kazandırdığını anlatacağım...
Söyleşiye, Covid-19 salgınıyla başladık...
Pandemi döneminde, özellikle büyükşehirler içinde, Bursa’nın kötünün iyileri arasında yer alması, tesadüf değil....
Salgın tavan yaptığı ekim ayında, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz’ın Bursa’ya atanması...
Kenti yönetenlerin, yaşanan tehlikenin farkında olması..

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Bu vebalin altından kalkamazsınız

Fuat KARS

Fuat KARS

22 Ekim 2018
Timsah Arena, üzerine kitap yazılacak bir proje...

Yapılması, inşaat aşaması, açılması ve sonrasında yaşananları kitap haline dönüştürürseniz, inanın yok satarsınız...
Bursa’nın, var olan değerlerine karşı ilgisiz olduğunu biliyordum...
Ama bu kadarı olmaz...
Geçenlerde yerel basında okuduğum, Timsah Arena’nın çevresindeki boşluğa “Sosyete Pazarı Kurulacak” haberi beni şoke etti...
İnanın, “acaba yanlış mı anladım” diyerek haberi defalarca okudum... Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan da haberi doğrulattım.
Sonrasında ise “Olacağı buydu” dedim...
BU KADAR BASİT OLMAMALI...

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Dağ yöresinden ders gibi eylem

Fuat KARS

Fuat KARS

29 Eylül 2018
BÜYÜKORHAN, Bursa’nın adı ve şanı pek duyulmayan ilçelerinden biri...

Bunun nedeni dağ yöresinde bulunması.
Kaderinin ise Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçeleri ile aynı olması...
Yani, yeterince hizmeti alamadıkları için sürekli göç vermek zorunda kalmaları...
Öyle bir göç verdi ki, 530 yıllık Tekerler Köyü, muhtar ve cami imamının da ayrılması ile haritadan silindi...
Her ne kadar ilçe olarak görülse de Büyükorhan’ın nüfusu Osmangazi’nin bir mahallesinden çok daha az...
Son terk edenlerle ilçede yaşayanların sayısı 10 bine kadar düştü...
Bakmayın sürekli göç vermelerine...

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Güzelliği unutturan çirkinlik

Fuat KARS

Fuat KARS

11 Eylül 2018
BURSA’da, hafta içerisinde en fazla konuşulan konu, Büyükşehir Belediyesi otobüs sürücüsü ile Özel Halk Otobüsü sürücülerinin yolculara yönelik davranışı oldu.

İnegöl’de, Özel Halk Otobüsü sürücüsü İbrahim Türkmen, yolcularından birinin kalp krizi geçirdiğini görünce, güzergahını değiştirip, hiç bir durakta durmaksızın İlçe Devlet Hastanesi’ne gitti...
Yolda cep telefonu ile doktorlara bilgi verdi...
Hastaneye ulaşınca, hastayı taşıyıp sedyeye koyduktan sonra doktorlara emanet etti...
Ve, yolcusu olan o hastanın yaşama dönmesine katkı sağladı....
Onun bu davranışı basında geniş yer aldı.
Gel gör ki bu mutluluğu fazla yaşayamadık...
Bursa’nın merkezinde, Timurtaşpaşa durağında, bir Büyükşehir Belediye otobüsü sürücüsü, kartı cihaz tarafından okunmadığı için tartıştığı Nuri Bayraktar isimli yolcuyu, döverek otobüsten attı.

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İznik nihayet görüldü...

Fuat KARS

Fuat KARS

2 Eylül 2018
Türkiye’yi sevenler için İznik her zaman önemlidir. Öyle de olmalıdır... Çünkü bu şirin ilçemiz ülke turizminin atar damarıdır... Gerçi hiç de öyle olmuyor ama...

İznik denince akan sular durmalıdır...
Durmalı; Çünkü, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan, Hıristiyan dünyası için en önemli buluşmalardan 1’inci Konsil ve 7’nci Konsil’in toplandığı ilçedir İznik.
Ama biz, bu değerimizin güzellikleri göremiyoruz...
Talan edilen, zarar verilen tarihine sahip çıkamıyoruz.
Sadece konuşmak ve seyretmekle yetiniyoruz.
Sonrası yok...

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İznik bunu haketmiyor

Fuat KARS

Fuat KARS

27 Ağustos 2018
Bursa, patent başvurusunda yılın ilk yarısında 151 rakamıyla İstanbul ve Ankara’nın ardından üçüncü sırada yer aldı. Uluslararası Patent Birliği (UPB) Başkanı Erdem Kaya, kentin yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ama istenilen noktada olmadığını söyledi.

İznik’e olan duyarsızlığımız ne kadar sürecek, merak ediyorum...
Tarihi ve değerleriyle bir ülkeyi ihya edebilecek bir ilçenin kaderine terk edilmesi çok acı.
Turizmde büyük hedefler koyuyoruz...
Ama İznik, gibi bir potansiyeli ‘yok’ sayıyoruz...
Tarihi bir yanlış yapıyoruz...
İznik, hiçbir zaman değer verilmeyecek bir ilçe olmadı...
Olması da mümkün değil....

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Bariyer hatırlatması

Fuat KARS

Fuat KARS

6 Ağustos 2018
RECEP Altepe’nin, Bursaspor’a en büyük kıyağı, 2015 senesinde tamamlanmadan açılışı yapılan, taraftarlar arasında ‘Timsah Arena’ olarak bilinen stadyum olmuştur.

Bu konu Bursa’da çok konuşulup tartışıldı...
“Hiç gerek yoktu” diyenler de oldu...
“Diğer illerde olduğu gibi TOKİ’ye de yaptırılabilirdi” diye söyleyenler de...
Sonunda insanlar tartışacak, Bursaspor kazanacaktı...
Çünkü, cebinden tek kuruş para harcamadan 600 milyon liralık dev bir tesise sahip olacaktı.
Yeşil beyazlı yönetimler bunun kıymetini bilmedi...
“Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez” diyerek sıkıntı yaratan bazı eksikliklerin giderilmesi için ellerini ceplerine atmadılar.

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Hem eğlenceli hem sıkıcı

Fuat KARS

Fuat KARS

23 Temmuz 2018
BURSA’da yaşamak hem eğlenceli hem sıkıcı

Sakın, “Bu nasıl oluyor?” diye sormayın?
Yaşadığınız ilçeye bağlı...
Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, İnegöl gibi ilçelerde oturuyorsanız sorun yok...
Kendinizi, şanslı sayabilirsiniz...
Yıldırım, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan’da yaşıyorsanız vay halinize. ...
Buraları anlatmak için yaşamak gerekiyor...
Diğer ilçeler, Nilüfer, Osmangazi, Mudanya ve İnegöl’den kötü, dağ ilçeleri ve Yıldırım’da iyi...

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Dernekler ve gerçekler

Fuat KARS

Fuat KARS

15 Temmuz 2018
DÜNYA’da, birçok ‘ilk’e imza atan Bursa, sadece sanayisi, turizmi ve tarımı ile anılmıyor...

Artık, Bursa denince akla dernekler de geliyor.
Nüfusu 3 milyon olan şehrimizdeki dernek sayısı 4 bin 944’e ulaştı...
Sayıları 1082 olan spor ve sporla ilgili dernekler ilk sırada yer alıyor...
Bunu, 968 tane olan cami yapma ve yaşatma derneği ile sayıları 736 olan hemşehri dernekleri takip ediyor....
Hemşehri derneklerinde Erzurum ve Artvin ilk iki sırayı paylaşıyor..
Dernekçilikte o kadar ilerlemişiz ki!
Akıllara zarar...

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Zirvede 49 yıl sevinci

Fuat KARS

Fuat KARS

9 Temmuz 2018
Yazın bu sıcağında, Uludağ’ın karını ve kayağını yazmak bile insanı serinletiyor...

Uludağ, son yılların en bereketli sezonunu geçirdi.
Yılbaşı paket programı ile sezona “Merhaba” diyen otel sahipleri sömestre tatilinde ful çektiler!..
Uludağ, Uludağ olalı, son yıllarda bu kadar yoğunluk yaşamadı...
Hayal kırıklığı ile geçen onca seneden sonra, işletme sahipleri de bu yoğunluğa inanamadı...
İnananlar da doyasıya sevinemedi...
Nedeni, Milli Parklar ile yapacakları tesislerin kiralanma sürelerinin geçmiş yıllara göre çok daha kısa olması.
Biliyorsunuz; Uludağ’da daha önce 13 otel ve işletmenin kaçak olan bölümleri yıktırılmıştı...

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Bu ayıptan kurtulma günü...

Fuat KARS

Fuat KARS

24 Haziran 2018
SAKARYA’da, bacakları kesilen köpek yavrusunun o görüntüsü canımızı gerçekten çok yaktı...


Henüz o acı unutulmadan, Bursa’daki kedi katliamı gündeme geldi...
Sözde insanlar, yavru kediyi yakaladılar...
Önce dövdüler...
Ardından işkence yaptılar...
Sonra da bacaklarını eklem yerlerinden kestiler...
Henüz 5 aylık olan yavru kedi acıya dayanamadı...

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O parayı bulalım bu çileden kurtulalım

Fuat KARS

Fuat KARS

10 Haziran 2018
ÖDENEK sıkıntısı çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın işi gerçekten çok zor...

Ne demeli... Allah yardımcısı olsun....
Bu görev kendisine tebliğ edilince, kim bilir aklından ne projeler geçmiştir...
Ta ki, mazbatayı alıp makamına gelene kadar...
Koltuğuna oturup, masaya konulan mali tabloyu görünce...
Hevesi kursağında kaldı!..
Hayaller rafa kalktı...

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Onlar da Uludağ’dan ellerini çekiyorlar!

Fuat KARS

Fuat KARS

3 Haziran 2018
BURSA’yı yönetenler, Uludağ’daki bazı gerçekleri geç de olsa anlamaya başladılar.

Ama gerçekten çok geç kaldılar...
‘Doğa harikası’ diyorsunuz...
‘Beyaz cennet”e benzetiyorsunuz...
Buraların gelişmesi için hiçbir şey yapmazken doğaya zarar veriyorsunuz...
Sadece konuşup, kaçak güreşiyorsunuz.
Üstelik...

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İstanbul’da yok, Mustafakemalpaşa’da var

Fuat KARS

Fuat KARS

27 Mayıs 2018
MUSTAFAKEMALPAŞA’da siyaset yapmak hiç de kolay değil.

Belediye başkanlığı yapmak ise çok daha zor.
Bu ilçede başkanlık koltuğuna oturduysan...
Havaya girmek, işini savsaklamak ve vatandaşlardan uzak durmak gibi bir lüksünüz olamaz...
Herkesi mutlu etmek zorundasınız...
Çünkü görev yaptığın ilçe adını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten aldı...
Belediye Başkanı olarak; devam eden çalışmaları çok iyi takip etmelisiniz...

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TBMM’de ‘ilk’leri yaşatan vekil; Dr. Ceyhun İrgil

Fuat KARS

Fuat KARS

21 Mayıs 2018
Ceyhun İrgil, Bursa için çok özel bir kişidir...Mütevazı kişiliğini hekimlik sürecinde de yitirmedi, milletvekili olduğu dönemde de...Hani, “İçi ile dışı bir” derler ya...O da böyle bir kişi…


İlkelerinden taviz vermeden uzlaşabilen, üretken, adil, hoşgörülü, seviyesini bozmayan kişiliği ile tanınır...
Onu TBMM’de, olayları ile değil eğitime verdiği katkılar ile gördük...

CUMHURİYET’İN EN BÜYÜK ÖĞRENCİ AFFI

Gerçekten, Cumhuriyet’in en büyük öğrenci affı onun sayesine çıktı…
2 yıldır mağdur öğrencileri hep gündemde tuttu ve sonunda iktidar seçim süreci ile teklifini meclise getirdi….
1923 yılından buyana üniversite ve yüksek okullardan atılan, ayrılan, ilişiği kesilen veya bir şekilde diploma alamayan, ‘terör suçları hariç’ herkes, 4 ay içinde başvurduğu taktirde yarım kalan eğitimine devam edecek ve diplomasını alabilecek.

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Vebali olan genel kurul...

Fuat KARS

Fuat KARS

14 Mayıs 2018
GEÇTİĞİMİZ hafta Fenerbahçe’ye kök söktürmüşüz ama yenilmişiz...Amaan, umurumda değil...

Bugün de Trabzonspor ile karşılaşacağız...
Hiç fark etmez...
Nasıl olsa yenilsek de küme düşmeyeceğiz...
Gider maçımızı seyrederiz...
Bu kez sinir harbi yapmadan çıkar geliriz...
Önümüzdeki sene de her halde bu ligde kalırız...
Kulüp küçük olsa da, Allah büyük...

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