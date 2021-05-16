Eğri oturup doğru konuşalım

Aslında orada yaşanan. Bursa’dan dünyaya verilen insanlık dersiydi. Özellikle dünyada mültecilerin, Türkiye’de Suriyelilerin tartışıldığı bu günlerde...
Şöyle ki...
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, organ naklindeki başarısıyla örnek gösterilen sağlık kuruluşlarının başında geliyor. Dünyanın birçok ülkesinde de örnek gösteriliyor. Bu başarıda, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ve yol arkadaşlarının katkısı tartışılmaz.
İŞTE O HİKAYESİ
Geçtiğimiz kasım ayında, Suriyeli bir aile, yedi aylık olan Tamer adındaki bebeklerini rahatsızlığı nedeniyle Tıp Fakültesi’ne getirdi. Bebeğin adı Tamer’di.
Muayene sonrası Tamer’e, karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Tek tedavisi vardı o da karaciğer nakli.
Bugünkü yazımda, Bursa İl Sağlık Müdürü ile yaptığımız sohbeti kaleme alacağım....
Salgındaki son durumumuzu yazıp...
İptal ettiği tek bir kira sözleşmesiyle, bakanlığa ne kadar para kazandırdığını anlatacağım...
Söyleşiye, Covid-19 salgınıyla başladık...
Pandemi döneminde, özellikle büyükşehirler içinde, Bursa’nın kötünün iyileri arasında yer alması, tesadüf değil....
Salgın tavan yaptığı ekim ayında, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz’ın Bursa’ya atanması...
Kenti yönetenlerin, yaşanan tehlikenin farkında olması..
Yapılması, inşaat aşaması, açılması ve sonrasında yaşananları kitap haline dönüştürürseniz, inanın yok satarsınız...
Bursa’nın, var olan değerlerine karşı ilgisiz olduğunu biliyordum...
Ama bu kadarı olmaz...
Geçenlerde yerel basında okuduğum, Timsah Arena’nın çevresindeki boşluğa “Sosyete Pazarı Kurulacak” haberi beni şoke etti...
İnanın, “acaba yanlış mı anladım” diyerek haberi defalarca okudum... Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan da haberi doğrulattım.
Sonrasında ise “Olacağı buydu” dedim...
BU KADAR BASİT OLMAMALI...
Bunun nedeni dağ yöresinde bulunması.
Kaderinin ise Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçeleri ile aynı olması...
Yani, yeterince hizmeti alamadıkları için sürekli göç vermek zorunda kalmaları...
Öyle bir göç verdi ki, 530 yıllık Tekerler Köyü, muhtar ve cami imamının da ayrılması ile haritadan silindi...
Her ne kadar ilçe olarak görülse de Büyükorhan’ın nüfusu Osmangazi’nin bir mahallesinden çok daha az...
Son terk edenlerle ilçede yaşayanların sayısı 10 bine kadar düştü...
Bakmayın sürekli göç vermelerine...
İnegöl’de, Özel Halk Otobüsü sürücüsü İbrahim Türkmen, yolcularından birinin kalp krizi geçirdiğini görünce, güzergahını değiştirip, hiç bir durakta durmaksızın İlçe Devlet Hastanesi’ne gitti...
Yolda cep telefonu ile doktorlara bilgi verdi...
Hastaneye ulaşınca, hastayı taşıyıp sedyeye koyduktan sonra doktorlara emanet etti...
Ve, yolcusu olan o hastanın yaşama dönmesine katkı sağladı....
Onun bu davranışı basında geniş yer aldı.
Gel gör ki bu mutluluğu fazla yaşayamadık...
Bursa’nın merkezinde, Timurtaşpaşa durağında, bir Büyükşehir Belediye otobüsü sürücüsü, kartı cihaz tarafından okunmadığı için tartıştığı Nuri Bayraktar isimli yolcuyu, döverek otobüsten attı.
İznik denince akan sular durmalıdır...
Durmalı; Çünkü, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan, Hıristiyan dünyası için en önemli buluşmalardan 1’inci Konsil ve 7’nci Konsil’in toplandığı ilçedir İznik.
Ama biz, bu değerimizin güzellikleri göremiyoruz...
Talan edilen, zarar verilen tarihine sahip çıkamıyoruz.
Sadece konuşmak ve seyretmekle yetiniyoruz.
Sonrası yok...
İznik’e olan duyarsızlığımız ne kadar sürecek, merak ediyorum...
Tarihi ve değerleriyle bir ülkeyi ihya edebilecek bir ilçenin kaderine terk edilmesi çok acı.
Turizmde büyük hedefler koyuyoruz...
Ama İznik, gibi bir potansiyeli ‘yok’ sayıyoruz...
Tarihi bir yanlış yapıyoruz...
İznik, hiçbir zaman değer verilmeyecek bir ilçe olmadı...
Olması da mümkün değil....
Bu konu Bursa’da çok konuşulup tartışıldı...
“Hiç gerek yoktu” diyenler de oldu...
“Diğer illerde olduğu gibi TOKİ’ye de yaptırılabilirdi” diye söyleyenler de...
Sonunda insanlar tartışacak, Bursaspor kazanacaktı...
Çünkü, cebinden tek kuruş para harcamadan 600 milyon liralık dev bir tesise sahip olacaktı.
Yeşil beyazlı yönetimler bunun kıymetini bilmedi...
“Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez” diyerek sıkıntı yaratan bazı eksikliklerin giderilmesi için ellerini ceplerine atmadılar.
Sakın, “Bu nasıl oluyor?” diye sormayın?
Yaşadığınız ilçeye bağlı...
Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, İnegöl gibi ilçelerde oturuyorsanız sorun yok...
Kendinizi, şanslı sayabilirsiniz...
Yıldırım, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan’da yaşıyorsanız vay halinize. ...
Buraları anlatmak için yaşamak gerekiyor...
Diğer ilçeler, Nilüfer, Osmangazi, Mudanya ve İnegöl’den kötü, dağ ilçeleri ve Yıldırım’da iyi...
Artık, Bursa denince akla dernekler de geliyor.
Nüfusu 3 milyon olan şehrimizdeki dernek sayısı 4 bin 944’e ulaştı...
Sayıları 1082 olan spor ve sporla ilgili dernekler ilk sırada yer alıyor...
Bunu, 968 tane olan cami yapma ve yaşatma derneği ile sayıları 736 olan hemşehri dernekleri takip ediyor....
Hemşehri derneklerinde Erzurum ve Artvin ilk iki sırayı paylaşıyor..
Dernekçilikte o kadar ilerlemişiz ki!
Akıllara zarar...
Uludağ, son yılların en bereketli sezonunu geçirdi.
Yılbaşı paket programı ile sezona “Merhaba” diyen otel sahipleri sömestre tatilinde ful çektiler!..
Uludağ, Uludağ olalı, son yıllarda bu kadar yoğunluk yaşamadı...
Hayal kırıklığı ile geçen onca seneden sonra, işletme sahipleri de bu yoğunluğa inanamadı...
İnananlar da doyasıya sevinemedi...
Nedeni, Milli Parklar ile yapacakları tesislerin kiralanma sürelerinin geçmiş yıllara göre çok daha kısa olması.
Biliyorsunuz; Uludağ’da daha önce 13 otel ve işletmenin kaçak olan bölümleri yıktırılmıştı...
Henüz o acı unutulmadan, Bursa’daki kedi katliamı gündeme geldi...
Sözde insanlar, yavru kediyi yakaladılar...
Önce dövdüler...
Ardından işkence yaptılar...
Sonra da bacaklarını eklem yerlerinden kestiler...
Henüz 5 aylık olan yavru kedi acıya dayanamadı...
Ne demeli... Allah yardımcısı olsun....
Bu görev kendisine tebliğ edilince, kim bilir aklından ne projeler geçmiştir...
Ta ki, mazbatayı alıp makamına gelene kadar...
Koltuğuna oturup, masaya konulan mali tabloyu görünce...
Hevesi kursağında kaldı!..
Hayaller rafa kalktı...
Ama gerçekten çok geç kaldılar...
‘Doğa harikası’ diyorsunuz...
‘Beyaz cennet”e benzetiyorsunuz...
Buraların gelişmesi için hiçbir şey yapmazken doğaya zarar veriyorsunuz...
Sadece konuşup, kaçak güreşiyorsunuz.
Üstelik...
Belediye başkanlığı yapmak ise çok daha zor.
Bu ilçede başkanlık koltuğuna oturduysan...
Havaya girmek, işini savsaklamak ve vatandaşlardan uzak durmak gibi bir lüksünüz olamaz...
Herkesi mutlu etmek zorundasınız...
Çünkü görev yaptığın ilçe adını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten aldı...
Belediye Başkanı olarak; devam eden çalışmaları çok iyi takip etmelisiniz...
İlkelerinden taviz vermeden uzlaşabilen, üretken, adil, hoşgörülü, seviyesini bozmayan kişiliği ile tanınır...
Onu TBMM’de, olayları ile değil eğitime verdiği katkılar ile gördük...
CUMHURİYET’İN EN BÜYÜK ÖĞRENCİ AFFI
Gerçekten, Cumhuriyet’in en büyük öğrenci affı onun sayesine çıktı…
2 yıldır mağdur öğrencileri hep gündemde tuttu ve sonunda iktidar seçim süreci ile teklifini meclise getirdi….
1923 yılından buyana üniversite ve yüksek okullardan atılan, ayrılan, ilişiği kesilen veya bir şekilde diploma alamayan, ‘terör suçları hariç’ herkes, 4 ay içinde başvurduğu taktirde yarım kalan eğitimine devam edecek ve diplomasını alabilecek.
Bugün de Trabzonspor ile karşılaşacağız...
Hiç fark etmez...
Nasıl olsa yenilsek de küme düşmeyeceğiz...
Gider maçımızı seyrederiz...
Bu kez sinir harbi yapmadan çıkar geliriz...
Önümüzdeki sene de her halde bu ligde kalırız...
Kulüp küçük olsa da, Allah büyük...
Eğri oturup doğru konuşalım
Bursaspor, sıkıntılı geçeceği önceden belli olan bu sezonu, kazasız ve belasız tamamladı.
Şükürler olsun!..
Bu takım, küme de düşebilirdi.
Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle, bu mümkündü.
Allah’tan korkulan olmadı.
Yeşil beyazlı takım, play-off maçlarına da kalabilirdi.
Kim bilir, Süper Lig’e yükselecek üçüncü takım da olabilirdi.
Bu fırsatı da yakalamıştı...
Ama değerlendiremedi.
ALTYAPININ GERÇEĞİ
Şimdi gelelim, günahı ve sevabıyla geçen sezonun değerlendirilmesine.
Öncelikle, Bursaspor’un küme düşmeden sezonu nasıl tamamladığı sorusuna yanıt verelim.
Transfer tahtasının sezon boyunca kapalı olup, toplam borcunun 500 milyon liraya ulaşmasına rağmen; Timsah, geçen sezon Vakıfköy’ün ekmeğini yedi.
“Bizim çocuklar” verdikleri mücadele aldıkları skorlarla gönüllere taht kurdu.
Timsah’ı sevmeyenleri de Bursaspor’lu yaptılar...
Daha da önemlisi; altyapı gerçeğini herkese kabul ettirdiler.
NEREDE HATA YAPILDI
Peki...
Bursaspor, Süper Lig’e neden çıkamadı?
Bu sorunun yanıtını vermek için, yeşil beyazlı renklere gönül veren yönetici, teknik direktör ve taraftar aynaya bakıp özeleştiri yapmalı...
“Biz nerede hata yaptık“ sorusunun yanıtını vermeli...
Öyleyse...
Biz nerede hata yaptık?
Her şeyden önce duygusal davrandık.
Kadrosu yetersiz olan kulübe zarar veren kararlar aldık.
Serdar Özkan ile Sedat Dursun’un sezonun ilk haftalarında kadro dışı bırakılmaları hataydı.
Bu futbolculara, terbiyesizlik yapmadıkları sürece para cezası verilmeliydi.
Yönetim ve teknik kadro bunu yapmadı.
Her iki futbolcuyu gönderdi.
ALİ AKMAN’LA KAYBEDİLENLER
Ali Akman konusunda da aynı olay yaşandı.
Bunun da bedeli ağır oldu!..
Siz bu futbolcularla zamanında sözleşme yapacaktınız...
Ortamı menajerlere bırakmayacaktınız...
Ali Akman boş bulunup o açıklamayı yapmasaydı, kimsenin haberi olmayacaktı.
Böyle de bir durum var.
Haa, gönderdiniz de ne oldu?
Sadece Ali Akman’ı değil kendisiyle çok iyi anlaşan Batuhan Kör’ü de kaybettiniz.
Timsah’ı zirve yarışından uzaklaştırdınız.
Süper Lig umutlarını bitirdiniz.
Futbolcuların değerlerini düşürdünüz.
Adana Demirspor, Giresunspor ve play-off maçları sonrası üst lige çıkacak üçüncü takımın ekmeğine yağ sürdünüz...
İZİNLER HATALIYDI
Ayrıca, bu kararları alırken adil davranmadınız.
Sözleşmesi biteceği için haftalar öncesinden izin alıp sakatlığını gerekçe gösteren oyunculara izin verdiniz.
Bu oyuncuların hiçbiri yeni sezonda Bursaspor forması giymeyecek...
Neden onlara müsamaha ettiniz...
YENİ YÖNETİME DERS OLSUN
Sonuç olarak, Bursaspor gibi kulübü, geçmiş yönetimler gibi amatörce yönettiniz...
Kulübe zarar verdiniz.
Umarım, bu ay yapılacak genel kurulda göreve gelecek yeni yönetim bu hatalara düşmez.
Onlar da, diğerleri gibi olursa, duygusal kararlar verip vitrine oynarsa...
O zaman iş işten geçmiş olur....
Ahlar, vahlar işe yaramaz.