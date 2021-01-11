Sefil mantık!

ABD Başkanı Trump göreve geldiği günden beri ateşle oynadı.

Klasik, alışılagelen siyasetçilerden değildi. İşinsanıydı ve zenginliği dillere destandı.

Cumhuriyetçi Parti’den başkan adayı oldu, rakibinden daha az oy almasına rağmen başkan seçildi.

Sahip olduğu zenginlikle beraber, ‘süper güç’ liderliği onu kontrolden çıkardı; kontrolsüz güç haline soktu.

Başta ABD olmak üzere tüm dünyayı bu ‘müstekbir’ (kendini beğenen, tepeden bakan) eda ile yönetmeye kalktı.

En zalimane kararları tüm dünyanın gözleri önünde, pervasızca imzaladı ve ilan etti.

Onun zamanında terör örgütleri alenen ve hatta küstahça desteklendi.

ABD, tarihi boyunca dünyayı ateşe verdi; nerede bir darbe varsa arkasında oldu. Trump döneminde bu kıvılcım ABD’ye de sıçradı.

Trump