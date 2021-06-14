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Haberler>Yazarlar>Fatih Tekeci>Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar!
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Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

Yazarın tüm yazıları

Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar!

14 Haziran 2021

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü’nce değiştirilen cadde/sokak levhalarında “noktalama hatası” olduğuna dikkat çeken okurumuz Can Hayat Öztürk’ün iletisi şöyle:

Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar

BU HATA DÜZELTİLMELİ

“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”

Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar

BU DA BENDEN

ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.

Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar

ÇÖP KAPAĞI İÇİN AĞAÇLARI VİDALAMIŞLAR

Bu iki fotoğraf, okurumuz Yaşar Ata Gümüş’ten geldi.
Melike Hatun Camii’ni çevreleyen yeşil alandaki ağaçlara “vida” ile “çöp kapağı” monte edilmesini eleştiren okurumuz, “Böyle bir şey nasıl yapılabilir! Acilen kaldırılmalı” uyarısında bulunmuş.

Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar

BASIN ŞEHİTLERİ PARKI BU HALDE Mİ OLMALI?

Okurumuz Betül Turan, Basın Şehitleri Parkı’nın bakımsız ve kötü haliyle ilgili geçen yılın temmuz ayından beridir Çankaya Belediyesi’ne şikâyette bulunduğunu ancak bir sonuç alamadığını söylüyor.

Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar

Okurumuz, “Parkın hemen karşısında İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği ve elçilik bahçesinde de bir İngiliz okulu var. Bu okulda eğitim alan Ankara’daki diplomatların çocukları, anne ya da babalarıyla bu parka geliyorlar. Türkiye’nin başkenti Ankara’dan bu çocukların anılarında kalacak olan, oyun oynadıkları parkın haline bakar mısınız? Maalesef parkın durumu Ankara’ya da Çankaya’ya da yakışmıyor” diyor.

Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar

BİLGİLENDİRME TABELASI DA KALDIRILMIŞ

1994 yılında Başbakan Tansu Çiller’in bir programını takip ederken geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden gazeteciler Hande Mumcu, Barış Selçuk, Salih Peker ve Hacı Ali Er için buraya “Basın Şehitleri Parkı” adının verildiğini hatırlatan okurumuz, “Parkın adının nasıl ve hangi olaydan geldiğinin anlatıldığı bir tabela asılmıştı, ancak bu tabela daha sonra kaldırılmış” diye ekliyor.

OKUR RADARI

Okurumuz Dursun Türker, Burada Okur Yazar’ın gediklilerinden biri.
Kenti cadde cadde, sokak sokak gezer.
Önüne çıkan kent sorunlarının fotoğrafını çeker, gönderir.
Yani “kent radarı” her daim açıktır.
İşte okurumuz Dursun Türker’in bu hafta Çankaya’da radarına takılan sorunlar:

Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar
1) Yukarı Bahçelievler Mahallesi’ne bağlı 69. Sokak’ın kaldırımı tadilat bekliyor. En kısa sürede elden geçmeli.

Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar
2) Yukarı Bahçelievler Mahallesi’ne bağlı 74. Sokak’ta yol ortasında kalan ASKİ’ye ait kapağın etrafı kapatılmalı.

Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar
3) Kavaklıdere Mahallesi’ne bağlı Ballı Sokak’ın kaldırımı berbat halde. İnsan kaldırımda yürürken korkuyor.

SARAR İLKOKULU OKUL OLARAK KALMALI

Çankaya’daki Sarar İlkokulu için, “Cumhuriyet ile yaşıt, kentin tarihi bir değeri” hatırlatmasında bulunan okurumuz Umut Özkan, aldığı bir duyumu ve bunun üzerine hem endişe hem de talebini -özetiyle- şöyle paylaşmış:
DUYUM: Okul binasının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılması gündemdeymiş.
ENDİŞE: Birçok ünlü ismin mezunu olduğu bu yapı, kaybolan bir değer haline getirilmemeli.
TALEP: Bu tarihi okulu başka hale çevirip kıymayın, bırakın saygın bir okul olarak kalsın.

Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar

BOŞ ARAZİYE PARK YAPILSIN

Bu fotoğrafı okurumuz Esim Sezer çekmiş/göndermiş.
Yenimahalle’nin Yeşilevler Mahallesi 929. Cadde’deki boş arazinin “yeşil alan” olması için yıllardır uğraş verdiklerini, ancak bir sonuç alamadıklarını aktaran okurumuz, “Eğer burası park yapılırsa; yaşlılarımızın nefes alacağı, çocuklarımızın vakit geçireceği ve görsel olarak da herkesin mutlu olacağı bir alan haline gelecektir” demiş.

Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar

PARK ÖNÜNDEKİ PLAKASIZ KAMYON HUZUR KAÇIRDI

Yenimahalle’nin İlkyerleşim Mahallesi sakinlerinden okurumuz Muzaffer Özkan, 1908. ile 1918. caddelerin kesişimindeki Petunya Parkı’nın önünde yaklaşık bir yıldır duran plakasız kamyon için, “Bütün çabamıza rağmen kaldırtamadık. Parkta oynayan çocuklarımız için endişe duyuyoruz. Yetkililerden ilgi bekliyoruz” demiş.

Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

7 HAZİRAN 2021

Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar

* Okurumuz Cevat Yıldırım, Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 329. Cadde’deki elektrik tellerinin, uzayan söğüt ağacı dalları arasında kaldığına dikkat çekerek, “Herhangi bir can ve mal kaybı olmadan bu ağaçların acilen budanması gerekmektedir” demişti.

10 HAZİRAN 2021

Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar

* Yenimahalle Belediyesi, okurumuzun şikâyeti üzerine durumu EnerjiSA’ya bildirmiş. EnerjiSA’nın bölgedeki elektriği kesmesi üzerine ise Yenimahalle Belediyesi ekipleri, elektrik tellerine değen tüm söğüt ağaçlarını budamış. Çalışma sonrası bölgeye yeniden elektrik verilmiş.

Yeni levhalara nokta(.) koymayı unutmuşlar

SÖZ YETKİLİDE

7 HAZİRAN 2021
* Okurumuz Eray Güneş: “Altındağ’ın Kale Mahallesi’ndeki birçok han(Yıldız, Yeni Saray, Recep...) gibi Rençber Han da restore bekliyor. Halk ozanı Neşet Ertaş’ın da bir dönem kaldığı ifade edilen bu yapı, kültür-sanat faaliyetlerinde kullanılmak üzere kente kazandırılmalı.”
8 HAZİRAN 2021
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı: “Rençber Han şahıs mülkiyetinde bulunmaktadır. Söz konusu yapıya ait yapılması planlanan restorasyon projeleri daire başkanlığımıza iletilmesi halinde değerlendirilecektir.”

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Neşet Ertaş’ın da konakladığı Rençber Han restorasyon bekliyor

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

7 Haziran 2021
Okurumuz Eray Güneş, Altındağ’ın Kale Mahallesi’ndeki Hanlar, Kuş ve Şanlı sokakların kesişiminde bulunan tarihi Rençber Han için “Bakımsızlıktan virane durumda, restore edilmeli” demiş.



Bu eski yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınarak restore edilebileceğini, maliyetinin ise ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) desteğiyle karşılanabileceğini belirten okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:



KENTE KAZANDIRILMALI

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Çime niyet bize eziyet!

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

31 Mayıs 2021
Yaz geldi, fıskiye sezonu açıldı. Ve maalesef her yaz aynı manzara! Ağaçları, çiçekleri ve özellikle de çimleri sulaması gereken fıskiyeler... Ana yolları, kaldırımları suluyor! Sonrası... Çime niyet bize eziyet!

Misal, Yakup Sağlam...
Hem kendini ve kentini yaşayan bir Hürriyet Ankara okuru, hem Burada Okur Yazar’ın en sıkı müdavimi, hem de Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucu başkanı.
Yakup Sağlam, ayarsız fıskiyelerin en çok da motosiklet sürücülerine kâbus olduğuna dikkat çekerek, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:



MOTOSİKLETLİLERİN KORKULU RÜYASI

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Ankara Kalesi’nde güvenlik zafiyeti var

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

24 Mayıs 2021
“Ankara Kalesi’nde ciddi manada güvenlik zafiyeti var..!” Bu uyarı, Ankara Kalesi’nde esnaflık yapan ve isminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuzdan geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bazı önlemler alması gerektiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:



YAZI, ÇÖP YAKMA, GÜRÜLTÜ...

“Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına, tarihi evlerin duvarlarına yazı yazıyorlar. Tarihi sokaklarda ve herkesin gözü önünde çöp yakıyorlar. Gürültü çıkaranı, hakaretler edeni ve daha birçok nahoş görüntü de cabası.

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Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

17 Mayıs 2021
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) EGO Genel Müdürlüğü’nün 8-9-10-11-12-13-14-15 ve 16 Mayıs’ta “hem ANKARAY hem de metro seferlerine ara vermesi” bazı vatandaşların hâliyle tepkisine neden oldu. E, haklılar tabii!

Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
*
Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:

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Hürriyet’te hürriyet var

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

10 Mayıs 2021
Burada Okur Yazar’da geçen hafta, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) gözle görülür çalışması yok” başlıklı bir eleştiri vardı.

Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.



*

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Zir Vadisi yolu tehlike dolu

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

3 Mayıs 2021
Bu fotoğraflar, Zir Vadisi’nden. Google da şahit, bu yol çok tehlikeli!



Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.

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Kentini yaşayan gazete kentini yaşayan başkan

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

26 Nisan 2021
Çankaya-Kuloğlu Sokak’ta çok eski bir bağ evi. Yaş aldıkça çatlaklarla dolmuş dış yüzeyi. Yalnız kaldıkça dökülmüş çatısındaki kiremitleri. Ve gece çökünce pencerelerinden birer birer düşmüş tüm cam taneleri.

İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.

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‘Bir an önce kamulaştırın yoksa tarihi ev elden gidecek’

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

19 Nisan 2021
Hırsızlar talan etmiş... Kimsesizler mesken tutmuş... Derken, 2017’de çıkan yangın sonucu artık ayakta zor duracak hale gelmiş. Tüm bunların yaşandığı Çankaya-Kuloğlu Sokak’taki tarihi bağ evinin son halini görüp de içi cız etmeyen yoktur.



Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.
Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.

*
Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.
Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.

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Gayriresmî günübirlikler huzur kaçırıyor

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

12 Nisan 2021
Ankara’da yaşayan ve isminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuz, “Kolej’de huzur kalmadı” demiş.

Sebebini ise “gayriresmî şekilde günübirlik kiralanan evler” olarak göstermiş.
Apartman sakinlerinin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduklarına, apartman yöneticileri ile mahalle muhtarlarının ise çaresiz kaldıklarına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:

EMLAKÇI, ‘AİLE’ DİYE VERİYOR

“Gayriresmî şekilde yapılan günübirlik kiralamalar yüzünden fuhuş evleri ortaya çıktı. Emlakçı, ‘aile’ diye evi kiraya veriyor, eve yerleşen kiracı daha sonra kirada oturduğu evi günlük kiralamaya başlıyor. Tabii tüm bunlardan apartman sakinlerinin şikâyetleri üzerine en son ev sahibinin haberi oluyor, ama bir şey yapamıyor. Yasayla ve caydırıcı yaptırımlarla artık bunun önüne geçilmeli.”

LÜTFEN ARTIK BU KENTTE SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLSÜN

Okurumuz E.D., Çankaya’nın Oran Mahallesi için, “Sokak köpekleri konusu çok büyük bir sorun” demiş.

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Tarihi konağın çığlığını duyun

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

5 Nisan 2021
Yıl 2017... Anadolu Ajansı(AA), “Başkentte 400 yıllık tarihi ev yandı” başlıklı bir haber servis etmişti.Çankaya’nın Aziziye Mahallesi’ne bağlı Kuloğlu Sokak’ta bulunan o ev için AA’nın haberinde, “Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın torunları Şakir Abdullah Kınacı ve Nevin Erikenel’e ait” bilgisi de verilmişti.



Bu hafta okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti, yıllar önce yaşanan o yangını hatırlattı.
Ne mutlu ki tarihi ev tamamen yanıp kül olmamıştı.
Peki kullanılmayan tarihi evde yangın neden çıkmış olabilirdi?
Maalesef biz yerel haberciler için hayli geç kal(ın)mış bir soru bu.
Çünkü yangın sonrası unutmuşuz, öksüz bırakmışız.

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Sincan’ın tramvayı nerede?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

29 Mart 2021
Okurumuz Sercan Duyar, Sincan ve Sincanlılar için önemli bir fikri takip yapmış.

SORU(YORUM)-1
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın 2019 yerel seçimleri öncesinde Sincan-Fatih arasına yapılması planlanan “tramvay hattı” vaadini hatırlatmış.
Okurumuz, iki kilometre uzunluğundaki tramvay hattının, “İlçenin iki yakasını birbirine bağlayacak” şeklinde tanıtıldığını da hatırlatmış.


*
Sincan’da yaşayıp her gün OSB-Törekent-Koru metrosunu kullananların Fatih Metro İstasyonu çıkışındaki otobüs çilesine değinen okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:

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Ödemedik, bekledik ama borç hâlâ duruyor

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

8 Mart 2021
Okurumuz Cengiz Kaya, önce Google’da “asfalt katılım bedeli” araştırması yapmış, sonra da 27 Ocak 2020 tarihli Burada Okur Yazar’ın “Asfalt katılım bedeli borcu olanlar ödemesinler, beklesinler” başlığı ile karşılaşmış.



Ve bu başlığı tık’layan okurumuz şu soruyu ve cevabı almış:
* BURADA OKUR YAZAR: Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?
* ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Ödemesinler, beklesinler.
*
Evet, zaman zaman birçok Ankaralı bu konuda “Ne yapmalıyım? diye soruyor. Okurumuz Cengiz Kaya da onlardan biri. Görünen borcu için yapılandırmaya gitmiş, ancak hâlâ ödeme yapmadığını belirterek şöyle demiş:

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Kaldırım festivali ‘yap-boz, boz-yap’

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

1 Mart 2021
Ders: Belediyeciliğe Giriş Konu: Kaldırım

Bir ay kadar sonra -muhtemelen 1 Nisan gibi- kazı sezonu açılır, “kaldırım festivali” için duyurular peş peşe gelir ve belediyeler “vaat taşı” dizmeye başlar:
* “... Belediyesi kaldırım seferberliği başlattı.”
* “... Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi.”
* “... Belediyesi bu yıl kaldırım rekoru kıracak.”
Lakin bu vaatler artık “kaldırıma düştü”, yani önemini/değerini yitirdi.
Çünkü vatandaş şunu biliyor: “Bugün yap, yarın boz.”
Hele hele bazı kaldırım taşları var ki okey taşından daha önce/hızlı bozuluyor.

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Çiftçiyi isyan ettiren bir garip sulama iddiası

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

22 Şubat 2021
Şereflikoçhisar’ın Seymenli Mahallesi’nde çiftçilik yaptığını aktaran okurumuz Yunus Yalman’ın dikkate alınması gereken bir iddiası var. Tabii önce mevzuyu benim anladığım/herkesin anlayacağı cinsten bi özetlemek lazım.

İDDİA ŞU: Tarım arazilerinin sulanması için Seymenli Göleti’nden getirilen suyu, “muhtar ve azalar kendi arazilerini sulamakta” kullanıyor(muş).
*
Devlet Su işleri(DSİ) Genel Müdürlüğü’nün “sulama hidrant noktalarını belirlerken hata yaptığını”, bu nedenle kendisi de dahil birçok çiftçiye ait arazilerin kuraklığa terk edildiğini savunan okurumuz Yunus Yalman’ın iletisi -özetiyle- şöyle:

‘YANLIŞ DÜZENLENDİ’

“Aslında gelen suyla ekili ve tapulu alanların sulanması gerekirken, muhtar ve azaların arazileri ile köy merasına hidrantlar konuldu. Muhtar şimdi köyün merasını da kendi malı gibi kullanıyor. Benim gibi tapulu ve ekili arazisi olanlar yanlı/yanlış düzenlemelerden dolayı bu hidrantlardan yararlanamıyor.

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‘Yakışmayan manzara’ için martta ihale nisanda çalışma

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

15 Şubat 2021
Burada Okur Yazar’da geçen hafta, “Karşıyaka Mezarlığı’na yakışmayan manzara” başlıklı okur şikâyeti vardı.

Eşinin mezarını ziyaret etmek için Karşıyaka Mezarlığı’na giden okurumuz Günsel Bakdi, karşılaştığı çamurlu manzarayı fotoğraflamış ve altına da şu notu düşmüştü:
“Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu. Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”



*
Hürriyet Ankara, okurumuzun bu şikâyetini geçen pazartesi günü gazetenin birinci sayfasından “Bu manzara yakışmıyor” manşetiyle verdi.

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Karşıyaka Mezarlığı’na yakışmayan manzara

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

8 Şubat 2021
Burası Karşıyaka Mezarlığı. Açık adres: U14 ada, 1032 parsel. Ve işte durum ortada. Mezarların arasından geçmek neredeyse imkânsız. Elbette Karşıyaka Mezarlığı’nın her yeri böyle değil ama bu manzara da kabul edilebilir hiç değil.

Eşinin mezarını ziyaret etmek için geçen salı(2 Şubat) Karşıyaka Mezarlığı’na gittiğinde bu çamurlu manzarayla karşılaşan okurumuz Günsel Bakdi, “Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu” demiş.
Ve haklı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) şu talepte bulunmuş:
“Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”


*
ABB Mezarlık Bilgi Sistemi’nden yaptığım sorgulamalara göre okurumuz Günsel Bakdi’nin fotoğraf çektiği U14 ada, 1032 parsel’deki definlerin büyük bir çoğunluğu geçen yıl mart ayında yapılmış.

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Vur abalıya

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

1 Şubat 2021
Koronavirüs salgını başladı başlayalı, motosikletli kuryelerin hem iş yükü hem de üzerilerindeki baskı katbekat arttı. Ve tabii maalesef “ölümlü motosiklet kazaları” da..!

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, motosikletli kuryelerin son zamanlarda bir de “yük taşımacılığı” yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, “Kaza geliyorum diyor ama buna kimse ses çıkarmıyor” diye uyarmış.



*
Bazı firmalar tarafından motosikletli kuryelere kilolarca ağırlıktaki “damacana” hatta “tüp” taşıtıldığını aktaran ve bunların fotoğraflarını gönderen Yakup Sağlam’ın iletisi -özetiyle- şöyle:

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Çankaya değil sanki Mars

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

19 Ocak 2021
Nasa’nın paylaştığı bu inanılmaz görüntüler Mars’ta çekildi. Dünya şokta! Çünkü bu görüntüler arasında ASKİ’ye ait bir de rögar kapağı var.



Şaka şaka.
Burası Çankaya’nın Beytepe Mahallesi.
Uzayla olan tek bağı ise tam adresi:
“Gündönümü Caddesi Kuyrukluyıldız Sokak.”

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Şebeke suyuyla bahçe sulayanları ASKİ engellemeli

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

11 Ocak 2021
Ankara’da önce barajlar alarm verdi. Sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi bu alarmın kentliler için ne anlama geldiğini açıkladı: “Ankara’nın 110 günlük suyu kaldı.”

Suyun tasarruflu kullanılmasının büyük bir önem taşıdığı bu dönemde, okurumuz Hüseyin Kamalıoğlu, “Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’ndeki birçok büyük site, yeşil alanlarını şebeke(içme) suyu ile suluyor” şikâyetini iletmiş.
Okurumuz, “ASKİ Genel Müdürlüğü bunu engellemeli” talebinde bulunmuş.

SORUM VAR

BAŞKAN MANSUR YAVAŞ’IN ‘ASFALT BEDELİ’ VAADİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Okurumuz Kudret Kaatsız, “Ben tamı tamına bin 710 TL asfalt katılım bedeli ödemiştim” demiş ve aylardır yanıt bekleyen o meşhur soruyu sormuş:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi verdiği ‘Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek’ vaadi ne zaman hayata geçecek?”

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