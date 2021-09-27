Sağlık çalışanlarının merak ettikleri soru yanıt buldu

ÖNERİM VAR
* “29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta Anıtkabir’e ring seferi konulsun. Belki de bu uygulama daha sonraları sadece milli bayramlarla sınırlı kalmayıp, günlük rutin bir hizmet haline döndürülebilir.
* Araç olarak da EGO’nun kentin dar yollarında ve yolcu sayısının az olduğu bazı metro ring hatlarında kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden yeni satın aldığı sekiz metrelik midibüsler kullanılabilir.”
ÖĞRENCİ DE VELİ DE MAĞDUR
“Çubuk’ta ikâmet edip Pursaklar Fen Lisesi’ne gidecek olan öğrencilerimiz var. Gelgelelim ilçemizdeki ‘S’ plakalı servis araçlarının izni, Pursaklar Fen Lisesi’ne bir buçuk kilometre mesafedeki Karyağdı Kavşağı’na kadar. Sonrasına izin olmadığı için öğrencilerimiz de veliler de mağdur durumda. Çubuk ilçemizdeki servis tarifesi ile Ankara’daki servis tarifesi arasında ise iki kat fark var. Bu nedenle ‘S’ plakalı servislerin sınırlarının uzatılması veya özel izin belgesi ile servis kullanımının sağlanması hususlarında yetkililerden yardım bekliyoruz.”
ANKARA VALİLİĞİ’NİN ARTIK BU DURUMA EL ATMASI LAZIM
OKURUMUZ Kudret Başçoban, pandemi döneminde daha fazla okula ihtiyaç duyulmasına rağmen Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi’ndeki 29 Ekim Ortaokulu’nun bir türlü bitirilemeyen inşaat çalışmalarını eleştirmiş. Okurumuz, “Ankara Valiliği’nin artık bu duruma el atması lazım” çağrısında bulunmuş.
ANKARAY VE METRO HATLARI 01.00’E KADAR ÇALIŞMALI
EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma hizmetlerinde(otobüs, metro ve ANKARAY) tam kapasite ile kışlık servis programına geçildiğini duyurdu.
Geçen günlerde huzurevine ziyarette bulunan ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun “bir şikâyet ve bir talep” içerikli iletisi şöyle:
BİR ŞİKÂYET
* “Huzurevinin bahçesindeki ağaçlar kurumuş. Ayrıca bahçenin zemini, tekerlekli sandalyelerle dolaşan yaşlılarımız için uygun durumda değil. Toprak üzerinde ilerlemeleri hayli zor.”
VE BİR TALEP
* “Huzurevi sakinlerinin yeşil alanları daha sağlıklı kullanabilmeleri için öncelikle bahçenin düzenlenmesi, tekerlekli sandalyelerin ilerleyebileceği bir yolun yapılması lazım.”
OKURDAN NOT: “Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her ne kadar Altındağ Kaymakamlığı’na bağlı olsa da Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın hem bahçeyle ilgileneceğine hem de tekerlekli sandalyeler için gereken yolu yapacağına inanıyorum.”
SORUM VAR
ÖNERİM VAR
OTOBÜS FİRMALARININ YAPTIĞI GİBİ
“Otobüslerin plakaları Ankara’yı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni veya EGO Genel Müdürlüğü’nü yansıtacak şekilde belirlenebilir. Daha ziyade şehirler arası otobüs firmalarının yaptığı ve firma isimlerinden esinlenerek plakalarını özel olarak belirledikleri bu uygulama, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce de gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda Ankara’yı belirtmek üzere 06 ANK xxx serisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni belirtmek üzere 06 ABB xxx serisi ve EGO Genel Müdürlüğü’nü belirtmek üzere 06 EGO xxx serisi plakaların otobüslere alınması konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü nezdinde etkili girişimlerde bulunulabilir.
KENT KİMLİĞİNE CİDDİ KATKI SAĞLAR
Gece başınızı yastığa koyuyorsunuz, komşuda bi ses var:
“Aslan kükrüyor!”
La Fonten’den masal falan değil, vallahi gerçek.
Okurumuz Niyazi Gürel’in bir süredir yaşadıkları işte aynen böyle.
*
Başta Ankara Valiliği olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin de gösterdiği ekstra çaba/duyarlılık sayesinde önemli bir mesafe kat ettik.
Turistlerin en çok ziyaret ettikleri seyir terası kısmında bir dönem ‘yazı/okul tahtası’ görünümündeki iç acıtan o manzara bugün yok.
Peki bitti mi?
Hayır.
Çoğu gitti azı kaldı.
Ve bu önerge tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
Ancak 24 Temmuz Cumartesi günü -yani bu karardan tam iki hafta sonra- sağlık çalışanı okurumuz Şaban Tatlı’dan bir ileti geldi.
Aktardıkları aynen şöyle:
KİMİ BEKLİYORUZ VE DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Otobüslerde şoförler, metro istasyonlarında ise güvenlik görevlileri, ‘Karar bize ulaşmadığı için mecburen kart basmanız lazım’, ‘Bize henüz emir gelmedi’ şeklinde uyarılarda bulunuyor.
“Burası başkent Ankara...
Söz konusu yer Çankaya...
Peki nasıl olur da aylardır doğalgaz bağlanamaz?” diye sorduğumda, okurumuz Baskın Oran, ikinci bir ileti daha gönderdi.
Özetle aktardığı şu:
AYLARDIR UĞRAŞIYORUM
“Panora AVM’nin önü tamamen paralı, valeler göz açtırmıyor. Oysa araçların 15 dakikalık bekleme hakları var, ancak valeler atmaca gibi atlayıp para istiyorlar ve bu da yetmezmiş gibi saygısız davranıyorlar.
SORU(YORUM):
* Bu valeler kimin adına çalışıyor?
* AVM yönetimi bu duruma neden göz yumuyor?”
“O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı. Peki ‘oldubitti’ mi diyeceğiz? Küçük gibi görünse de bu da bir ‘kent(li) suçu’ elbette. Ankara Kent Konseyi’ne önerim, ‘kent(li) suçu’ konusunda bir manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde. Bu çalışma, hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.”
Ve bu konuyu Hürriyet Ankara, “BU BİR KENT SUÇU” manşetiyle birinci sayfadan vermişti.
*
Kadir Batkı, geçen hafta İzmir’den kalkıp, Ankara’ya misafir gelmiş.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
Tarihi Ankara Kalesi’ni merak etmiş, Ankaralı ev sahibi de “Hay hay” demiş.
23 Haziran Çarşamba günü Ankara Kalesi’ne gitmişler.
Önce İçkale sonra da Akkale...
Koronavirüs salgını sonrası sayıları hızla artan kuryelerin büyük bir çoğunluğunun, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olması”, “Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması” ve “A sınıfı ehliyet almayı gerektirmemesi(B sınıfı ehliyet yeterli)” gibi nedenlerden ötürü 50cc motorlu bisikletlerle trafiğe çıktıklarını aktaran Yakup Sağlam, gözden kaçırılan tehlikeyi ise şöyle aktarıyor:
BİR KİT KULLANARAK HIZINI ARTTIRIYORLAR
“Burada yetkililerin gözden kaçırdıkları şey, 50cc motorlu bisikletlerin özel bir kit ile 80 ya da 110 cc’ye çıkarılabilmesi. Yani hem A1-A2 ehliyete sahip olmadan(B sınıfı ehliyetle) motosiklet kullanmış oluyorlar, hem de vergi ve sigorta ödemiyorlar. Üstüne bir de yasal olmayan yöntemle hız arttırımı yaptırdığı ve motosiklet ehliyeti(tecrübesi) olmadığı için trafikte kazalara sebebiyet veriyorlar. İşlerini hakkıyla ve kuralıyla yapan motosikletli kuryeler ise doğal olarak bu durumdan son derece rahatsız ve şikâyetçiler. Rutin kontroller ile görevli uzmanlar tarafından bu 50cc denetimleri derhal arttırılmalı.”
BU HATA DÜZELTİLMELİ
“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”
BU DA BENDEN
ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.
Bu eski yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınarak restore edilebileceğini, maliyetinin ise ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) desteğiyle karşılanabileceğini belirten okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
KENTE KAZANDIRILMALI
Misal, Yakup Sağlam...
Hem kendini ve kentini yaşayan bir Hürriyet Ankara okuru, hem Burada Okur Yazar’ın en sıkı müdavimi, hem de Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucu başkanı.
Yakup Sağlam, ayarsız fıskiyelerin en çok da motosiklet sürücülerine kâbus olduğuna dikkat çekerek, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:
MOTOSİKLETLİLERİN KORKULU RÜYASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bazı önlemler alması gerektiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
YAZI, ÇÖP YAKMA, GÜRÜLTÜ...
“Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına, tarihi evlerin duvarlarına yazı yazıyorlar. Tarihi sokaklarda ve herkesin gözü önünde çöp yakıyorlar. Gürültü çıkaranı, hakaretler edeni ve daha birçok nahoş görüntü de cabası.
Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
*
Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:
Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.
*
Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
Sağlık çalışanlarının merak ettikleri soru yanıt buldu
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan “ücretsiz ulaşım hakkı” 30 Haziran 2021 itibarıyla sona ermiş, Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi de 7 Temmuz 2021’de “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” şeklindeki bir önergeyi oy birliğiyle kabul etmişti.
SÖZ YETKİLİDE
Ancak uygulamaya geçmeyen bu karardan yaklaşık bir ay sonra okurumuz Şaban Tatlı, sağlık çalışanlarının merak ettikleri soruyu, 2 Ağustos 2021’de yine bu köşeden şu ifadelerle sormuştu:
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Peki bizler sağlık çalışanları olarak kimi bekliyoruz ve daha ne kadar bekleyeceğiz?”
*
Ve bu soru yanıt buldu.
Meğer ABB Meclisi’nin 7 Temmuz 2021’de oy birliğiyle aldığı “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” şeklindeki karar iptal edilmiş.
EGO Genel Müdürlüğü, kararın iptaline “Uzatılması yönünde Cumhurbaşkanlığı kararı olmaması” yönünde gerekçe gösteriyor.
*
İşte EGO Genel Müdürlüğü’nün bu konudaki açıklaması.
Ve söz şimdi yetkilide:
ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI VERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL
“Dünya ve ülkemiz genelinde yaşanan COVID-19 salgını nedeni ile sağlık çalışanlarımızın vermiş olduğu mücadele kapsamında ulaşım hizmetlerinde destek sağlamak için 24.03.2020 tarih ve 2280 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile ‘sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel’ 31.05.2020 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar ulaşım araçlarımızdan ücretsiz faydalanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarih ve 1970 nolu kararında, 04.03.2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 4736 sayılı ‘Ücretsiz ve İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’nde sağlık personellerinin yer almaması, aynı zamanda 30.06.2021 tarihi itibari ile uzatılması yönünde Cumhurbaşkanlığı kararı olmaması nedeni ile sağlık personellerinin ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararınca iptal edilmiştir. 08.01.2002 tarih ve 4736 sayılı kanun maddesinde, ‘İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler tarafından üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz” denilmektedir. Bu kapsamda, sağlık personellerine ücretsiz ulaşım hakkı verilmesi mümkün değildir. Saygılarımızla.
SÖZ YETKİLİDE
20 Eylül 2021
* Okurumuz Sultan Namazcı: “185 numaralı EGO hattının seferi, Oran’dan sonra yeni Yargıtay binasına kadar uzatılmalı. Bu düzenleme Yargıtay çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar için de faydalı olacaktır.”
23 Eylül 2021
* EGO Genel Müdürlüğü: “Yeni Yargıtay binasına 117-1(Opera-Yargıtay) ve 117-2(Yargıtay-Opera) hatları ile hizmet verilmeye başlanmıştır. 185 hattında herhangi bir değişiklik düşünülmemektedir.”
ANTALYA, İSTANBUL VE İZMİR’DE VAR ANKARA’DA YOK
Okurumuz Kudret Kaatsız, başkent Ankara’da halen “toplu taşımada HES kodu tanımlama” uygulamasına geçilmemesini eleştirmiş.
Antalya, İstanbul ve İzmir’den örnek verip, “Bu şehirler tedbirlerini almış” diyen okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
“Koronavirüs salgını bitmiş değil. Virüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne, ‘Niçin bu uygulamaya geçilmiyor’ diye sorduğumda, ‘Uygulama altyapımız olmadığı için Ankara Valiliği’ne ve Sağlık Bakanlığı’na girişimde bulunulmasını istedik, cevap bekleniyor’ yanıtı aldım. Ankara’da yaşayan bir vatandaş olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mansur Yavaş’tan, tıpkı diğer büyük kentlerde olduğu gibi ‘toplu taşımada HES kodu tanımlama’ uygulamasına geçilmesini rica ediyorum.”
MELİH GÖKÇEK DÖNEMİNDE ‘SOLCUSUNUZ’ DEDİLER, ŞİMDİ DE ‘MELİHÇİSİNİZ’ DİYORLAR
2 MİLYON 303 BİN 792 TL ÖDEDİK BUNA RAĞMEN YOLLARIMIZ YAPILMIYOR
S.S. Yeşil Vadi Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Tayip Açık, “Melih Gökçek döneminde ‘Solcusunuz’ dediler, şimdi de ‘Melihçisiniz’ diyorlar” eleştirisiyle, Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a seslenmiş.
Yenimahalle’nin Kuzey Yıldızı ve Yakacık mahalleleri alanında bulunan 3832. ile 3847. caddelerin kesişiminden başlayıp Kırandağ Caddesi’ne uzanan bağlantı yoluna asfalt atılmasını isteyen okurumuzun iletisi şöyle:
BİR BEKLENTİLERİ VAR ANCAK NEDİR BİLMİYORUZ
“Cadde bağlantısı yol yapımı ve asfalt dökümü hakkında 18.01.2021 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na müracaat ettik. Fen işleri Daire Başkanlığı’na ve Güvercinlik Fen İşleri Müdürlüğü’ne en az 10 defa gitmemize rağmen ‘En kısa zamanda geleceğiz’ diyerek her seferinde bizi gönderdiler. Bizden bir beklentileri var ancak nedir bilmiyoruz. Melih Gökçek döneminde ‘Solcusunuz’ dediler, şimdi de ‘Melihçisiniz’ diyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 05.06.2020’de başlayıp sekiz adet makbuzla yol katılım bedeli olarak 2 milyon 303 bin 792 TL ödedik. Buna rağmen yollarımız yapılmıyor. Ankara’nın tüm caddelerinde asfalt yenilemesi yapılıyor bize birinci asfaltımız bile dökülmüyor. Bordür ve tretuvarlarımız da yapılmıyor.
250 konutluk bir kooperatifin başkanı olarak Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mansur Yavaş’tan gereğini rica ediyoruz.”
SİTELER VAR OKUL VAR IŞIK YOK!
Okurumuz Halit Demirdağ, Gölbaşı’nın Başlar Caddesi için “Kalabalık siteler ve bir de okul var ancak cadde hem bakımsız hem de zifiri karanlık. Yoğun araç trafiği kış aylarında daha da tehlikeli olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden refüj ve asfalt, Başkent EDAŞ’tan ise aydınlatma çalışması yapmasını bekliyoruz” demiş.
SORUM VAR-1
CİNNAH’IN SUÇU NE?
Okurumuz M. Zeki Alaca, “Ankara’nın göz bebeği Cinnah Caddesi yıllardır ihmal ediliyor. Peki Cinnah’ın suçu ne?” diye soruyor.
SORUM VAR-2
TOZ BULUTU SARIYOR BUNA ÇARE YOK MU?
Okurumuz Umut Özkan, “Cebeci’deki İnönü Stadyumu yıkılıyor, caddeyi bir toz bulutu sarıyor. Buna çare yok mu?” diye soruyor.
ÖNERİM VAR
SOKAKLAR RAKAMLARLA DEĞİL İSİMLERLE ANILMALI
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), kentin bulvar, cadde ve sokaklarına asılması planlanan yeni sokak tabelaları için bir anket yapmış, 17 bin 605 kişinin katıldığı ankette en çok oyu fotoğraftaki tasarım almıştı.
VATANDAŞA SORULMALI
Bu anket sonrasında okurumuz Fırat Kasap, “Yeni bir öneri de benden” demiş:
“Başkent Ankara’nın cadde ve sokaklarına ‘hangi siyasetçi, hangi bilim insanı ya da hangi edebiyatçının adının verilebileceği’ de yine vatandaşa sorulmalı. Sokaklar rakamlarla değil, isimlerle anılmalı.”