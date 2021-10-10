Yavrum bak 2 yaşına gelmişsin, trafik kurallarını bilmiyorsun

İşte bir TEM gişesi...
Aynı gişede sıkışan iki araç...
Birbirlerine girmişler...
Fotoğrafa defalarca baktım...
Ama önce şu sözü yazmak istedim:
“Bu dünyada sizi ateşle hemhal eden Allah, öbür dünyada ateşlerden korusun...”
Şimdi hikâyeye geçebiliriz...
Akşama doğru ormandan dönüyorlardı. Bir ay boyunca çıkan orman yangınlarında alevlerle savaşırken bitkin düşmüşlerdi.
Yine 29 Eylül günü Urla’nın Balıklıova Mahallesi’nden bir yangın ihbarı aldılar.
Bu anı DHA İzmir Muhabiri şöyle anlatıyor:
“Saat 19.00 sıralarında gelen ihbar üzerine bölgeye hareket eden orman ekipleri, gece sabaha kadar mücadele etti ve yangını kontrol altına alıp söndürdü. Ertesi gün bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. 17 hektar ağaçlık, 3 hektar da tarım arazisinin zarar gördüğü yangınla gece boyu mücadele eden orman ekipleri dönüşümlü olarak dinlendiği alana geldiklerinde...”
İŞTE PAYLAŞIM HARİTASI
1) Görüyor musunuz?
TÜRK BAYRAĞI: Türkiye’nin sınırlarını korumak için kurduğu tampon bölge... Yani yayılma, işgal derdi yok... Tam tersine hastaneler, evler, okullar kurmuş. Su sistemlerini tamir etmiş.
ABD BAYRAĞI: Dikkat edin, ABD bayrağı nerede? Bugün PKK/YPG’nin olduğu bölgede. Hamisi, koruyucusu yani...
RUS BAYRAĞI: Rusya da bir tek yere yoğunlaşmış... Suriye’nin Doğu Akdeniz’e açılan limanlarını almış. Hani tarih derslerinde okuruz ya, “Rusya’nın sıcak denizlere açılma hayali”... İşte Tartus Limanı odur. Hem de sonsuza kadar kiralamış durumda. Karşılığında Esad’a yaşama garantisi vermiş. Koruyor...
İSRAİL BAYRAĞI: O zaten belli, Golan tepeleri... Oradan hemen sonra İran bayrağı var. Ama araya Rusya girmiş... Ne acıdır ki...
Bu Suriye haritasında bir tek bayrak yok. O da Suriye bayrağı... Olsa da Rusya korumasında...
Önce New York’ta bize yaptığı açıklamalar ve sonra Soçi dönüşünde söyledikleri...
Takvimi biraz geri sarınca, Erdoğan’ın söyledikleri zaten her düzeydeki görüşmelerde, dosyalar halinde gündeme getirilmişti.
MİT Başkanı Hakan Fidan; her görüşmesinde PKK/YPG dosyasını masaya koymuştu. Erdoğan’ın işaret ettiği ve benim de zaman zaman fotoğraflarıyla yazdığım Beyaz Saray görevlisi McGurk’ün “organize işleri” o dosyalarda zaten vardı...
Kimi zaman, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu rahatsızlığı iletti...
Çavuşoğlu “Stratejik dost böyle olur mu?” diye kapalı kapılar ardındaki toplantılarda sordu...
Dönemin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç her ortamda bu gerçeği dile getirdi.
Hani haberlerde şöyle okuruz ya:
“Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikili görüşmede ABD’li mevkidaşına Türkiye’nin hassasiyetlerini iletti...”
Yılların deniz uçağı pilotu: Hakan Osanmaz.
Yine bulutlara doğru yükseliyor. Bir çevre denetlemesi daha...
Onun adını çevrenin “gökyüzü bekçisi” koydum...
Çünkü yalnızca İzmit Körfezi’nde yüzlerce gemiyi, denizi kirletirken yakaladı.
Milyonlarca lira ceza kesti.
Körfez’i karadan kirleten işletmelerin belası oldu.
Şimdi hepsi arıtma taktırdı.
İşte bu yüzden ona çevrenin
1. Önlerinde bitmeyen kuyrukların olduğu dev vitrinler gitmiş... Evet...
Frank Sinatra eğer bu New York’u görüyorsa; mezarında ters dönüyordur...
New York’un ışıltısı solmuş...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gittiğimiz New York’ta karşılaştığım gerçek buydu...
Yani...
Cumhurbaşkanı’nın, “Biden dürüst davranmıyor” diyerek Türkiye-ABD ilişkilerindeki olumsuz tabloyu doğrudan ortaya koyduğunu hatırlarsak...
Erdoğan’ın, “Bush’la, Obama’yla, Trump’la iyi çalıştık ama Biden’la iyi başladık diyemem” sözünü düşünürsek...
Özetle:
İLİŞKİLER SAĞLIKLI DEĞİL
“Türk-Amerikan ilişkilerinde sağlıklı bir sürecin işlediğini doğrusu söyleyemem. Niye? F-35’leri aldık, 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ve bu F-35’ler bize teslim edilmedi. Amerika önce bunu bir defa halletmeli. Bize S-400 konusunu bahane edip F-35’leri vermemek her şeyden önce bir defa devletler arası ilişkilerde ne diplomasi noktasında ne de münasebetler noktasında bir kimlik ortaya koymadır. Amerika’nın önce bunu bir defa düzeltmesi lazım.
S-400’DEN GERİ ADIM YOK
Tabii uluslararası hukuka dayalı olarak ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bize sürekli S-400’ü dayatmalarını bir defa bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bizim için S-400 işi bitmiştir. Buradan geri adım atmamız da mümkün değil. Amerika’nın bunu uluslararası diplomaside, ilişkilerde doğru bir yere oturtması gerekir. Ama şu ana kadar bunu oturtamadılar.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin F-35’ler için ödediği 1 milyar doları hatırlatması ve ardından uluslararası hukuka vurgu yapması çok önemli bir ayrıntı. Elbette gerekirse Türkiye ödediği paranın hukuken peşine düşecektir. Nitekim bu noktadan sonra Cumhurbaşkanı bir uyarı daha yapıyor:
“Biz Türkiye olarak dürüst davranıyoruz, duruşumuz dürüsttür ama Amerika maalesef dürüst davranmadı, davranmıyor. Bizim şu anda Amerika ile zaten 20 milyar dolar civarında bir ticaret hacmimiz var. Bu ticaret hacmimizin artmasını biz arzu ediyoruz, ederiz de… Savunma sanayiine yönelik de biz adımlarımızı atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz.”
ESKİ TÜRKİYE YOK
Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün bunları söylerken ABD’nin Türkiye ile geçmişte kurduğu ilişki modelinin de artık yürümeyeceğini açıkça vurguluyor. Yani “ben verirsem alırsın, vermezsem beklersin” sözünü kabul edecek bir eski Türkiye yok. İşte Cumhurbaşkanı’nın bu gerçeği vurgulayan sözleri:
Mevlana’dan bir söz:
“Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez...”
Emine Erdoğan’ın “Afrika Seyahatlerim” kitabından gelen bu sözün sahibi, kalp ve gönül ustası Mevlana, acaba yüzlerce yıl sonra New York’ta bir Türkevi’nde dünyaya barış ve sevgi mesajı olarak parlayacağını düşünmüş müdür?
Emine Hanım kitabı neden yazdığını anlatırken, rengârenk giysileriyle Afrika’nın değişik ülkelerinden gelen First Lady’lerin yüzündeki mutluluk ve heyecan aslında bu sorunun da cevabı oldu...
Evet, dün New York’taki Türkevi’nde Emine Erdoğan’ın kitabı için yapılan tanıtım toplantısına katıldım.
İnsanlığın ’Acılı coğrafyası’ndan gelen anılar gerçekten etkileyiciydi.
Törenden sonra bir kenara çekildim, 180 sayfalık kitabı bir çırpıda okudum.
Cezayir’den Senegal’e kadar olan gezilerden tutulmuş notlar.
Dün New York’un kalbinde yükselen bir Türkevi açıldı.
171 metrelik bir gökdelen.
Türkiye’nin dünyada bayrağını diktiği en yüksek bina...
Cumhurbaşkanı
Düşünsenize:
Kızınız, eşiniz ya da kız kardeşiniz oturduğu evden çıkamıyor.
İşe gidemiyor.
Yasak.
Dışarıda Taliban...
Dışarıda ölüm korkusu...
Afganistan’da evinden çıkamayan 27 yaşındaki Uzra Hussaini’nin şu çağrısına bakar mısınız:
“Kabil’den sizinle irtibattayım. Ben Taliban rejiminden önce devlet memuruydum. Taliban rejiminden sonra artık işe gidemiyorum, evdeyim. Geçen hafta tüm dünya gördü, Kabil’deki kadınlar ve protestocular Taliban’ın şiddetine maruz kaldı. Bizi yok edemezsiniz. Türkiye’den ve kadınlarından ricamız var. Bizimle beraber kalmanızı istiyoruz. Bugünlerde bizi yalnız bırakmayınız.”
1. Siz bu satırları okurken, ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle birlikte New York’a BM Genel Kurulu’na uçuyor olacağım... Sevgili dostum Büyükelçi Volkan Bozkır’ın 1 yıldır sürdürdüğü BM Genel Kurul Başkanlığı da doldu... Dünyanın acılarla dolu geçen bu yılında acaba neler yaşamıştı? İşte cevabı:
Aslında ben de bu fotoğrafı görünce donup kaldım. Şu küçük kızın bakışını görüyor musunuz?
Burası Myanmar’daki zulümden kaçan 1.5 milyon Müslüman’ın Bangladeş sınırında kaldığı kamp...
Dünyanın en büyük mülteci kampı... Cox’s Bazar... Ve işte BM Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır orayı gezerken rastlıyor bu küçük kıza.
Yerel polis, sağlık nedenleri nedeniyle kampa pek sokmak istemiyor Bozkır’ı... Ama o ısrar ediyor. Ve gezmeye başlıyor...
Bu fotoğraf, işte o andan kalıyor bize...
Bu, o küçük kız çocuğunun BM Genel Kurul Başkanı Bozkır’a değil... İnsanlığa bakışıdır aslında...
6 yaşındaki Emir’in annesi Merve, doktorun ilk teşhisini duyunca ne yapacağını bilemedi.
Yıkılmıştı... Baba Osman üzgün...
Otizm bu...
Ne yapsınlar...
Mersin’den.
Tarlada bir kadın konuşuyor. Bağ bahçe arasından... Yanında topladığı çileklerin tahtadan kasası...
Diyor ki:
“Öyle zorluk çekiyoruz ki... Meyvemizi sebzemizi gönderiyoruz. Yol öyle kötü ki... Zamanında yetişmiyor. Buruşuk çilekler gönderilir mi? Kışın buzlanmada arabalarımız devriliyor. İnşallah bu tünelimiz bitince virajlarımız da kaybolacak. Rahatlayacağız.”
Daha neler söylüyorlar bilseniz...
İzlerken o sarp dağlara baktım. Kuş uçmaz zirvelere baktım.
Düşünsenize, yıllardır, aylardır bizim çocuklar, işçiler, mühendisler dağları sabırla deliyor.
Karavanlarda, soba ateşinde geçen geceler...
1. O dönem Hürriyet’in Almanya Temsilcisi Celal Özcan, Hamburg temsilcimiz Kemal Doğan ve ben, Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz’u ziyaret etmiştik.
Çünkü Başbakan Scholz önemli bir karar almıştı.
Müslümanlara dini bayramları resmi tatil hakkı olarak tanıyordu.
Avrupa’da bir ilkti bu...
MÜJDE: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yeni adli yılla birlikte çok önemli bir müjde veriyor: “Diyelim ki, vatandaş savcıya gitti, bir konuda şikâyetçi oldu. Savcı şikâyetin konusuna bakacak. Ve vatandaşa, ‘Senin bu şikâyetin şu kadar günde sonuçlanacak’ diye bir belge verecek. İşte bu makul süre belgesi. Vatandaş bilecek ki şu kadar günde sonuç alacak...”
NASIL İŞLEYECEK: Bakan Gül şöyle anlatıyor: “Vatandaşın isteği şudur. Karar adil olsun ve makul sürede sonuçlansın. İşte savcılar, hâkimler, avukatlar, uzmanlar oturduk buna kafa yorduk. Ve her konuya göre makul süreler belirlendi. Ve bu süreler sisteme işlendi. Eğer bir gecikme olursa sistem alarm verecek.”
Bizim yazı işlerini kutluyorum, “50 cesur kadın” manşeti dünya çapında bir sestir.
Keşke internette bütün dillerden yayınlansa.
Keşke dünya kadın örgütleri bir hat oluştursa.
Keşke BM bir komisyon kursa.
O “cesur kadınları” düşünün.
En temel hakları için harekete geçtiler.
Taliban gibi kadını “kölenin bile altında gören” o zihniyete karşı..
1. Plajın ortasında... Stefan bağırıyor:
“Stop... Stop... Stoppp”
Ardından Seher...
“Durun... Durun gitmeyin. Ne işiniz var burada?..
ATV’deki adam bir süre öylece boş boş bakıyor...
Sonra ATV’yi Stefan’ın üzerine sürerek oradan uzaklaşıyor...
Stefan acı içinde yere yığılıyor. Sonra ambülans. Jandarma.
Evet arkadaşlar burası Manavgat...
- Kamplaşma...
En çok korktuğumuz şey:
- Trolleşme...
En çok üzüldüğümüz şey:
- Birinin ötekini dinlememesi.
En çok sıkıntısını çektiğimiz şey:
- Fikirler üzerinden değil, semboller üzerinden tartışmak...
Televizyonlarda ve gazete köşelerinde, açık oturumlarda, dost sohbetlerinde hep aynı şeyi söylüyoruz:
Yavrum bak 2 yaşına gelmişsin, trafik kurallarını bilmiyorsun
Önümde bir annenin çığlıklarıyla yazdığı bir dilekçe var.
Ve bir bilirkişi raporu.
Doğrusu okuyunca ben de şaşırdım.
Bakalım siz ne diyeceksiniz...
DHA muhabiri Kadir Özen haberi şöyle geçiyor:
“Bilirkişi ehliyetsiz sürücünün çarptığı 2 yaşındaki Emirhan’ı da kusurlu buldu...”
“Allah Allah...” dedim.
Bu nasıl olabilir?
Ve haberin devamı:
“İzmir’de kaldırımda oynarken ehliyetsiz sürücü A.D.’nin otomobiliyle çarpıp, park halindeki minibüse sıkıştırması sonucu ölen 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan da bilirkişi tarafından kusurlu bulundu. 44 gün tutuklu kalan ehliyetsiz sürücü adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Baba Mustafa Çoğalan ‘Adalet bu mu?’ diye isyan etti.”
Belli ki ortada bir “bilirkişi tartışması” var...
Merak ettim.
Acaba bilirkişi nasıl bir rapor yazmıştı...
İşte DHA’dan o raporun özeti:
“Emirhan’ın iyiyi, doğruyu ayırt edecek düzeyde ve yayaların uyması, uygulaması gereken trafik kurallarını kavrayacak, bilecek yaşta olmadığına dikkat çekip, taşıt yolu üzerinde gayrinizami hareketlerde bulunarak dikkatsiz ve tedbirsiz davranışıyla Karayolları Trafik Kanunu’nun 68/C maddesini içeren ‘trafiği engelleyecek ve tehlikeye düşürecek davranışta bulunma’ ve Karayolları Yönetmeliği’nin 138/B maddesinde belirtilen ‘Yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarından karşıya geçmek zorundadır’ hükmünü ihlal ettiği görüş ve kanaatine varılmıştır.”
ANNE İSYANI
Emirhan’ın da kusurlu bulunmasına Çoğalan Ailesi tepki gösterdi. Çünkü 4 ay geçmesine rağmen dava da açılmamıştı.
Emirhan’ın annesi, oğlunun gözleri önündeki ölümünü şöyle anlatıyor:
“Otomobil köşeyi döndü, sokağa girmek için manevra yaptı. Kazanın olacağını sezip, ‘Dur, oğlum orada’ diye bağırıp koştum ama yetişemedim. Ancak, otomobil sürücüsü aksine gaza bastı. Otomobili kullanan komşumuz, beni gördü. Oğluma çarpıp, kaldırımdaki park halindeki servis otobüsüne sıkıştırdı. Oysa beni görmüştü. Kazada evladımı da kusurlu buluyorlar. ‘Yüzde 20 kusurlu’ diyorlar. Evladım, nerede oynayacaktı?”
Böylece ortaya iki soru çıkıyor:
1) Emirhan’a araba çarptığında kaldırımda olmadığını bilirkişi nasıl belirledi?
2) Polis raporu ve şahitler ne dedi?
ŞİMDİ SORALIM:
DHA’nın geçtiği fotoğraflarda olay yeri ve anı belirlenmiş...
1) Sokağa bakarsanız, zaten öyle hız yapılabilecek bir yer değil. Peki bu durumda sürücü nasıl fren yapamıyor?
2) Ehliyetsiz sürücü, annenin dediği gibi panikleyip fren yerine gaza basmış olabilir mi?
3) Bilirkişi, raporunda bu ihtimaller için ne diyor?
Aslında hukuk davalarıyla ilgili yorum yapmaktan hep çekinirim.
Çetrefilli ve karmaşıktır.
Ama bu haberi okuyunca bir an durdum.
Eminim davaya bakan mahkeme en doğru kararı verecektir.
Ama neresinden bakarsanız bakın; Türkiye’nin her yerinden bilirkişi davalarıyla ilgili benzeri tartışma haberleri geliyor.
Emirhan davasında belki bilirkişi haklıdır.
Onu bilemem.
Ama 2 yaşındaki çocuğun benim bile bilmediğim trafik yasasını bilmesi gerektiği yorumunu anlayamıyorum.
Sonuç olarak bilirkişi kurumu ciddi bir tartışma içindedir.
Karşıyaka Belediyesi’nin açtığı bu çocuk parkının mutlaka bir anlamı olmalı...
ADALET BAKANLIĞI NE DİYECEK
Aslında bu “bilirkişi raporları” yüzünden çevre işgallerinden tutun, trafik kazalarına, cinayetlere kadar hayatımızın tam içine giren öylesine tartışmalar var ki... Eminim son dönemde çok önemli adli reformlara imza atan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün bu konuda da hazırlıkları vardır.
Kazasız belasız, iyi pazarlar dilerim.