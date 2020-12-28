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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Ve o telefon doğrulandı

Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

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Ve o telefon doğrulandı

28 Aralık 2020

Olay şu...

Vahşice katledilen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Bey’e, bir CHP milletvekilinin telefon açtığı ve “şikâyetinden vazgeçmesi için” talepte bulunduğu iddialarını yazmıştım.

Pınar Gültekin’in babası bu talebi aynen geri çevirmiş.

Bu olayı ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir’e soruyorum.

Aynen şu cevabı veriyor:

Evet, Fatih Bey, yazınız doğrudur. Müvekkil (Pınar’ın babası Sıddık Bey) kendisine böyle bir telefonun ve talebin geldiğini söyledi. Hatta telefon numarasını gösterdi, WhatsApp profilinden de baktık. Gerçekten bir milletvekili. Sıddık Bey, kendisine gelen bu talebi refüze ettiğini de söyledi. Ayrıca bununla ilgili kendisiyle başka temaslar da olmuş. Dolayısıyla yazınız içerik itibarıyla doğrudur. Fakat arayan milletvekilinin ismini kendisi 4 Ocak’taki duruşma sonrasında açıklayacağını söyledi. Bu konuda benden bir hassasiyet rica etti. O nedenle kendisi duruşma sonucunda uygun görürse açıklayacaktır. Görüşmenin muhatabı ben olsaydım, ismi çekinmeden açıklardım. Sonuçta kadın cinayetleri ve şiddet Türkiye’nin kanayan bir yarasıdır. Böyle bir teklif hangi siyasetçiden gelirse gelsin kabul edilemez. Gayri ahlakidir. Fakat isim konusunda muhatap müvekkil olduğu için kendisi açıklayacağını ifade ediyor. Biz de bu iradeye saygı duyuyoruz.”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN TELEFON

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel aradı ve aynen şöyle dedi: “Fatih Bey, sabah erkenden yazınızı okuduk ve Sayın Genel Başkanımıza sunduk. Kendisi bu olayın bütün detaylarıyla araştırılmasını istedi. Tabii bizim için böyle bir şey kabul edilemez. Bu nedenle 4 Muğla milletvekillerimizle bir videokonferans yaptık. 3’ü aileyi hiç tanımadıklarını söyledi. Birisi ise Pınar’ın babasına telefon açtığını ve taziye maksadıyla olduğunu ama böyle bir konuşma yapmadığını söyledi.”

Bu noktadan sonra Özgür Özel’le aramızda şöyle bir diyalog geçti:

 Sayın Özel, ben olayı duyduğumda mağdure ailesinin vekili avukat Dr. Rezan Epözdemir’e sordum, kendisi doğruladı.

Genel Başkanımızdan da aldığımız talimat gereği hem Rezan Bey’le hem de Pınar’ın babasıyla konuşacağız. Sonuçta çıkan gerçeğe göre gereği neyse yapacağız. Elbette böyle bir şey varsa parti olarak buna göz yummayız.”

 CHP MUĞLA VEKİLİNDEN MESAJ

Tam avukat Dr. Epözdemir, “Evet, bu telefon ve talep doğrudur. Kendisi bana anlattı. Ancak isim veremiyorum” dedikten birkaç saat sonra...

Bu defa CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin aradı. Ve bir açıklama gönderdi. Gazetecilik gereği o açıklamayı da özetle yayınlıyorum:

“Sayın Çekirge,

Pınar Gültekin cinayetine ilişkin yazınızı herkes gibi dehşetle okudum ve ürperdim. Yazıda bir Muğla milletvekilinin işaret ediliyor olması nedeniyle zan altında kalan 4 Muğla milletvekili olarak hızla görüntülü bir görüşmeyle bir araya geldik. Yazıyı değerlendirdik. Diğer 3 Muğla milletvekili arkadaşım davayla ilgilendiklerini ancak aileyle hiçbir zaman bir görüşme yapmadıklarını ifade ettiler. Yazınıza konu olan Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’e taziye telefonu açan tek milletvekili olarak konuya açıklık getirmesi gerekenin ben olduğum kanaatine vardım. 

Ben, 22 Temmuz’da cenazenin Bitlis’in Hizan ilçesinde defnedilmesinin ardından 23 Temmuz günü saat 18.57 civarında cep telefonumdan kendisiyle 1-1.5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede yalnızca taziye dileklerimi ve olaydan duyduğum üzüntüyü ilettim. Yazıda bahsi geçen ifadeleri kullanmam mümkün değildir. Oğlu canavarca bir cinayet işleyen Ayten Avcı ile de olaydan sonra ne yüz yüze bir görüşme ne bir mesajlaşma ne de bir telefon görüşmem kesinlikle olmamıştır. Bu olayı ve davayı ilk günden beri takip ediyoruz. Katilin hiçbir indirimden yararlanmadan en ağır şekilde cezalandırılması için Muğla milletvekilleri olarak elimizden geleni yapacağız. Bugünkü yazınız ışığında sizin gibi değerli bir gazeteciye konuya ilişkin olan biteni tüm açıklığıyla anlatma gereği hissettim. Saygılarımla.”

Evet arkadaşlar...

Bir tarafta acılı bir babanın davanın avukatına söyledikleri...

Ve avukat Epözdemir’in bu talepleri ve konuşmayı doğrulaması...

Diğer tarafta milletvekili Girgin’den gelen bu açıklama...

Sonuç olarak...

Genç kızımız Pınar Gültekin’in feci şekilde katledilmesinden sonra yargı süreci devam ediyor.

Ama işte bu arada böyle olaylar da ortaya çıkıyor.

Tabii şöyle bir soru da var:

Böyle bir telefon gelmese, böyle bir teklif olmasa acılı baba bunu neden uydurup avukatına anlatma gereği duysun?

Kadın cinayetleri ve kadına şiddete karşı bu olayları bütün gücümüzle takip edeceğiz.

Ve Pınar’ı katledenlerin yargılandığı mahkemeyi de en ince detayına kadar izleyeceğiz.

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‘Allah razı olsun’ lafının en temiz halini görmek istiyor musunuz? İşte cevabı:

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

21 Aralık 2020
Bizim meslekte basın müşavirliği genellikle şöyle algılanır:

“Sayın Bakan dedi ki...”

“Sayın Başbakan dedi ki..”

“Aman şunu şöyle yazın...”

Ama işin aslı öyle değildir.

O basın müşaviri kardeşlerim ellerinden geleni yapar. Kimi zaman mutsuz olurlar, kimi zaman başarılı...

Sonuçta basın müşavirliği zor iştir. Hepsine saygım o nedenle sonsuzdur.

Ama bu defa farklı bir olayla karşılaştım.

Tarım Bakanlığı Basın Müşaviri

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Korkutan harita

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

20 Aralık 2020
En yetkili ağızdan duydum... Prof. Birpınar: “Hortumlar, yağışlar artacak... Kuraklık tehlikesi var.”

İnsan nedense başına gelmeden çevre felaketini algılamıyor.

Sanıyorum o nedenle MGM bu haritayı ciddi bir uyarı olarak yayınladı.

Haritaya bakarsanız, Türkiye genelinde bir “kuraklık alarmı” var.

Elbette, bugünden yarına, “Öldük bittik, susuz kaldık” demiyorum. Ama risk var.

Dikkat edin...


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Böyle cinayet ancak filmlerde çözülür

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

19 Aralık 2020
Mülayim Bey, Bursa’da bir parkta dinleniyordu.

Masmavi gökyüzü ve güneş vardı ve Mülayim Bey o an büyük bir keyifle çocuklarını bekliyordu. 

Güneşli bir günde çocuklarıyla sohbet edecek...



Ama nasıl olduysa oldu, Mülayim Bey, aniden masaya yığıldı kaldı.

Kısa bir şaşkınlık.

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Dünyanın en komik casusluk iddiası!

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

14 Aralık 2020
Haber, bir İsrail gazetesinde çıkıyor: “Yunanistan’da Türkiye için çalışan casuslar yakalandı.”

Vay be...

Nasıl yani?

Şöyle diyor haber:

Rodos ile Meis Adası arasında sefer yapan bir feribotta görevli olan bir kişi, seferler sırasında çektiği Yunan askeri gemilerine ait fotoğrafları, Rodos’taki Türk başkonsolosluğundan bir görevliye veriyordu.”

Böylece iki kişi gözaltına alınmış.

Casusluk iddiası bu...

Ama insan bunu okuyunca...

Biraz da Meis-Rodos-Türkiye arasındaki mesafeleri bilirse...

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Şantiye şampiyonu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

13 Aralık 2020
Salgın nedeniyle salon kapanınca, Ahmet çaresiz sokakta kalmıştı.

Oysa o salonda çalışıyor, o salonda uyuyordu. 

Eviydi yani...

Ama artık yatıp kalktığı, çalıştığı o salon da kapanmıştı.

Ahmet’in hayalleri vardı. 



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Maçlar seyircisiz olunca yöneticiler amigolaştı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

12 Aralık 2020
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk ettiği isimlere bakar mısınız? Eskiden bu listede futbolcular olurdu.

Taraftar taşkınlıkları yüzünden cezalar gelirdi.. Ama bu defaki liste çok farklı. İnanılmaz bir şekilde listenin neredeyse tamamı kulüp yöneticilerinden oluştu.

Kimisi taşkınlıktan, hakaretten, kimisi pandemi kurallarına uymamaktan.. Peki niye? Aslında bu soru Futbol Federasyonu içinde de sorulmuş..

Kulislere düşen cevap da şöyle: “Maçlar seyircisiz oynanıyor. Tribünler boş. Amigolar yok. Küfür yok, ıslık yok. Tezahürat yok. Tribünler doluyken kulüp yöneticilerinin sözleri, tavırları arada kaynıyordu. Şimdi yöneticiler taraftar gibi tepki veriyor. Kurallara aykırı hareketleri dikkat çekiyor.”

Arkadaşlar bu yorumun Türkçe açıklaması şudur: “Taraftar olmayınca, kulüp yöneticileri amigolaştı.” TFF “maske takın” diyor takmıyorlar. Kurala göre takımlardan en fazla 20’şer kişi sahada olacak. Ama buna da uyulmuyor.

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25 İDARECİ LİSTEDE

Doğrusu bu yorumlar üzerine biraz araştırma yapınca gerçek ortaya çıktı: “Disiplin Kurulu’na sevk edilen 25 isim var. Ve neredeyse tamamı idareci...”

· Ankaragücü 1 yönetici,

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Türkiye’nin hak ettiği harita

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

12 Aralık 2020
Yıllardır Türk denizciler için gizli bir yaraydı...

Amatör denizciler, Yunan orijinli Poseidon hava tahmin sitesine bakıyordu.

Bir bölümü Windy, PredictWind gibi profesyonel ve gelişmiş tahmin sitelerine para karşılığında abone oluyordu.

Akdeniz'de seyreden tekneler, Türk meteorolojisi yerine başta Yunan hava tahmin sitesi olmak üzere bu profesyonel tahmin sitelerine bakıyordu.

Ve her bakışta soruyorlardı:

“Bizim Meteoroloji Genel Müdürlüğü nerede? Niye biz bunu yapamıyoruz? Neden Türk meteorolojisi denizciler için bu kadar detaylı tahmin haritaları yapmıyor?”

Yazının başlığını ‘Türkiye’nin hak ettiği harita’ diye koymamın nedenine gelince...

Denizciler rota belirlerken hava tahmin haritalarına bakarlar.

Hava tahmin siteleri hangi ülkeye aitse, sanki o ülkenin haritası hissedilir.

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Ordu üzerinde yaşanan tartışmalara üç cevap

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

7 Aralık 2020
1) Hulusi Akar Paşa Irak’ta askerimizin başına çuval geçiren komutandan liyakat nişanı aldı mı?

2)Orduya getirilen din işleri subaylığı uygulaması “gericilik” midir?

3)Tank Palet Fabrikası olayı nedir?                    Önceki gün bütün bu soruları MSB kaynaklarına sordum ve cevaplarını aldım. Ama önce şunu söylemeliyim: Arkadaşlar, Türk ordusu siyasete bulaştırılmaktan çok çekti. Geçmişteki tecrübelerden alınan derslerle söylüyorum. Siyasetin eli askerin içine uzandıkça, asker siyasi tartışmalara malzeme edildikçe hep beraber kaybediyoruz. Millet olarak zararlı çıkıyoruz. 

Askerin moral değerleri üzerinden süren bu tür tartışmalar zehirli bir sarmaşık gibidir. Nice çınarları sarıp çürütür.

O yüzden “Yapmayın” diyorum.

Cevaplara gelince...

TÜRK ASKERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİREN ABD’Lİ KOMUTAN HULUSİ AKAR PAŞA’YA LİYAKAT NİŞANI VERDİ Mİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Yüksek Liyakat Nişanı, 23 Ocak 2015 tarihinde John Michael McHugh ve Savunma Bakanı Chuck Hagel onaylarıyla verildi. Basında çuval geçirme olayı olarak ifade edilen hadisenin yaşandığı (Irak, Süleymaniye) 04 Temmuz 2003 tarihinde birlik komutanı Alb. William Mayville (173’üncü Hv.İnd.Tug.K./Kerkük) olup, bağlı olduğu Musul’daki 101’inci Hv.İnd.Tüm.Komutanı Tümg. David Petraeus’tur. ‘Türk askerinin başına çuval geçirdiği komutandan liyakat nişanı aldı’ denilen Raymond T. Odierno ise, Temmuz 2003-Mart 2004 tarihleri arasında Tikrit’te görevlendirilen (4’üncü Piyade Tümen Komutanlığı/Texas-ABD) askerdir.”

Evet, olayın resmi cevabı budur...

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Toplu virüs taşıma sistemi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

6 Aralık 2020
Sokağa çıkma yasağının amacı eğer virüsün yayılmasını önlemekse...

Cuma akşamı anladık ki ciddi bir tehlike var. 

Nereden mi anlıyorum.

Bağcılar tramvayı söylüyor her şeyi.

Bakar mısınız tramvayın içine...

Millet burun buruna gelmemek için daha ne yapsın.

Yüzlerde bir korku, bir tedirginlik...

Birisi hapşırsa millet birbirini ezecek.

Metro, otobüs, minibüs ne varsa bakın...

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Bir bakan daha nasıl anlatsın?

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

5 Aralık 2020
Bu hafta sonu evlerdeyiz. Karantina...

Hatırlayın. Salgının ilk çıktığı aylarda yine böyle sokağa çıkma yasakları başlamıştı.

O zaman Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyordu ki;

“Ne olur gereksiz yere sosyal hayatta olmayın. Sokağa çıkmayın.”

Aradan aylar geçti.

Bakın dün sokağa çıkma yasağının başlamasına 2 saat kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne dedi?

Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.

Geriye gidiyorum.

Bakan Koca

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S-400’ü biz alınca yaptırım tehditleri, Yunanistan alınca bakın ne yapıyorlar

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

30 Kasım 2020
Önce Türkiye’nin burnunun dibindeki Meis Adası’nda Yunan Savunma Bakanı’nın katıldığı askeri gösteriyle tahrik etmeyi denediler.

Olmadı...

Türk balıkçı gemilerini taciz ettiler.

Olmadı...

Türkiye’yi karşı sürekli NAVTEX ilan ettiler.

Yine olmadı...

Sonra Libya’ya yardım malzemesi götüren Türk bayraklı gemiye karşı “haydutluk” yaptılar.

Türk personelin başına silahlı asker dikip, o anların görüntülenmesine izin verdiler.

İstediler ki o görüntüler yayınlanınca Türkiye’de infial olsun...

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Uzaydaki sevgili dostumdan mesaj var

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

29 Kasım 2020
Aylarca süren hazırlıklardan sonra... Nihayet beklediği gün gelmişti.

Evde bir heyecan. 

Dr. Kathleen, önce çocukları öptü. 

Sonra eşine sarıldı:

Uzun bir seyahat olacak. Ama ne yapalım iş bu...” 

Elinde bavul kendisini almaya gelen araca bindi. 


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Toprak artık vahşetimizi yüzlerimize kusuyor

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

28 Kasım 2020
Önce şu katliama bir bakın...

Sonra bu gezegenin yüzlerimize nasıl kustuğunu anlatayım...

*

Orta Afrika’da bir yer...

Gece yarısı...

Ellerinde projektörlerle bir grup bölgeyi sarıyor.

“Vahşi hayvan kaçakçıları”...

Yavru fil peşindeler... 

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‘Tayyip Bey müthiş pozitif etki yarattı’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

23 Kasım 2020
Türkiye Ekonomi Şurâsı’nın hemen ardından, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile sohbet ediyoruz.

Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan peş peşe gelen açıklamalar...

 Reform hazırlıkları...

 Ekonomi çevrelerine karşı “daha sıcak” bir bakış...

 Özel sektörü dinleyen bir anlayış...

Ve son olarak “Bize ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz” sözü...

Ben “Niye” ya da “Şöyle oldu da ondan mı” gibi sorular ve senaryolar yerine, “Hadi hep birlikte, Türkiye için” demekten yana olduğumdan merak ettim.

Türkiye Ekonomi Şurâsı için Türkiye’nin dört bir tarafından gelen esnaf, sanayici, acaba Erdoğan’ın konuşmasından nasıl etkilenmişti?

İnandırıcı gelmiş miydi?

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'Yeraltı Hastanesi'nden notlar - Allah kimseyi vatansız bırakmasın

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

22 Kasım 2020
Şu fotoğrafa bakar mısınız...

Arkasındaki duvar gibi...



Yani o kirli mor ve sıvaları dökülmüş bir duvar gibi...

Umutları yıkılmış, hayalleri dökülmüş öylece duruyor...

Mahcup ve masum... Ve artık kirlenmiş...

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Katil doktormuş

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

21 Kasım 2020
15 Kasım Pazar, gece...

Fatih Mahallesi sakinleri silah sesleriyle camlara çıkıyor.

Merak... Panik... Korku...

Acaba kim kimi vurdu?

Caddeye bakan evlerdeki birkaç kişi hemen polisi arıyor.

Polis zaten anında harekete geçmiş, caddeyi tarıyor. 

Ve cadde boyunca kan izleri...

Ambulans çağrılıyor.

Ve yaralı en yakın hastaneye kaldırılıyor.

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Akdeniz’de bir ay-yıldız günü

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

16 Kasım 2020
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci bağımsızlık günü öylesine anlamlıydı ki...

Heyecanlandım. Gururlandım. Ve umutlandım...

Çünkü...

Kıbrıs’tan yükselen şu sesler bir “ay-yıldız müjdesi”ydi.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu sözü:

Yakın zamanda KKTC Cumhurbaşkanı, kardeş Azerbaycan’ı ziyaret edecek.”

Arkadaşlar, bu söz çok önemlidir.

Çünkü bugüne kadar KKTC’yi resmen bir devlet olarak tanımayan Azerbaycan...

Bu ilk resmi ziyaretle, dünyaya resmen

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