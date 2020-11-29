Uzaydaki sevgili dostumdan mesaj var

Sonra bu gezegenin yüzlerimize nasıl kustuğunu anlatayım...
*
Orta Afrika’da bir yer...
Gece yarısı...
Ellerinde projektörlerle bir grup bölgeyi sarıyor.
“Vahşi hayvan kaçakçıları”...
Yavru fil peşindeler...
Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan peş peşe gelen açıklamalar...
Reform hazırlıkları...
Ekonomi çevrelerine karşı “daha sıcak” bir bakış...
Özel sektörü dinleyen bir anlayış...
Ve son olarak “Bize ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz” sözü...
Ben “Niye” ya da “Şöyle oldu da ondan mı” gibi sorular ve senaryolar yerine, “Hadi hep birlikte, Türkiye için” demekten yana olduğumdan merak ettim.
Türkiye Ekonomi Şurâsı için Türkiye’nin dört bir tarafından gelen esnaf, sanayici, acaba Erdoğan’ın konuşmasından nasıl etkilenmişti?
İnandırıcı gelmiş miydi?
Arkasındaki duvar gibi...
Yani o kirli mor ve sıvaları dökülmüş bir duvar gibi...
Umutları yıkılmış, hayalleri dökülmüş öylece duruyor...
Mahcup ve masum... Ve artık kirlenmiş...
Fatih Mahallesi sakinleri silah sesleriyle camlara çıkıyor.
Merak... Panik... Korku...
Acaba kim kimi vurdu?
Caddeye bakan evlerdeki birkaç kişi hemen polisi arıyor.
Polis zaten anında harekete geçmiş, caddeyi tarıyor.
Ve cadde boyunca kan izleri...
Ambulans çağrılıyor.
Ve yaralı en yakın hastaneye kaldırılıyor.
Heyecanlandım. Gururlandım. Ve umutlandım...
Çünkü...
Kıbrıs’tan yükselen şu sesler bir “ay-yıldız müjdesi”ydi.
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu sözü:
“Yakın zamanda KKTC Cumhurbaşkanı, kardeş Azerbaycan’ı ziyaret edecek.”
Arkadaşlar, bu söz çok önemlidir.
Çünkü bugüne kadar KKTC’yi resmen bir devlet olarak tanımayan Azerbaycan...
Bu ilk resmi ziyaretle, dünyaya resmen
VALİ KAFEDEKİ GENÇLERİ UYARIYOR
Vali Kemal Çeber, sosyal mesafe kurallarının aşıldığı ve uzmanlar tarafından bulaş noktası olarak görülen yerlerdeki vatandaşları uyarıyor. Kentteki en önemli bulaş noktalarından biri de, tabure üzerinde çay içilen mekanlar. Vali Bey aslında denetimden çok sohbet ediyor. Maskesi olmayan gençleri babacan bir dille uyarıyor. Koronavirüsten korunmak için maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat etmelerini tavsiye ediyor.
VATANDAŞ, ‘ MASKE ŞART’ DİYOR
İşte o sırada DHA muhabiri bir vatandaşla konuşuyor. Ağzında maskeyle konuşan vatandaş şöyle diyor:
“Sokakta dolaşmaktan daha iyi burada oturmamız. Ama burada otururken de kurallara uyuyoruz, sosyal mesafemizi sağlıyoruz, çayımızı içmediğimiz zamanlarda maskemizi de takıyoruz. ”
HERKES MASKESİNİ TAKMIŞ
Üç vatandaş taburede sohbet ediyor... Hepsinin maskeleri var. Ve gelen muhabire ağızlarında maskelerle şöyle diyorlar:
“Burada vakit geçiriyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Maske takmayanları uyarıyoruz. Bu şekilde inşallah bu hastalığı def edeceğiz...”
Rahmetli Ecevit ve Erbakan Hoca nur içinde yatsın...
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimiz çok yaşasın...
Ve şimdi...
Barış harekâtı günlerinde Türkiye’ye uygulanan ambargoyu hatırlıyorum da...
Savaş uçaklarımızın yedek tekerlekleri için bile ambargo konmuştu.
Öylesine yukarıdan konuşuyorlardı ki...
“Hibe” adı altında, bizim yerli sanayimizi tıkıyorlardı.
“Ne gerek var? Bak biz müttefik olduk. Ben sana veririm. Yeter ki sen üretme...”
Benim cevabım:
“Devletler arasında aşk ilişkisi yoktur. Yalnızca menfaat ilişkisi vardır. Türkiye ve ABD’nin menfaatlerinin buluştuğu çok önemli noktalar ve konular vardır. Sonuçta Türkiye’nin dış politikasında bir değişiklik olmaz. Karşılıklı menfaatler boyutunda ilişki sürer. Keskin krizler olmaz. İnişler çıkışlar olabilir.”
Ankara’dan edindiğim izlenim:
“Türkiye’nin ABD ile ilişkilerindeki politikada bir değişiklik olmaz. Karşılıklı menfaatler çizgisinde ilişki birer müttefik olarak devam eder...”
Yani diyorum ki...
Kur ve siyaset üzerine oynayanlar...
Boşuna kriz beklemeyin... Krize yatırım yapmayın...
Denizciliğe merak salmıştım. Amatör denizciliğin efsane ismi Sadun Boro, dünya gezgini Osman Atasoy ve Meriç Köyatası’nın verdiği cesaretle küçük bir yelkenli almıştım. Bu üçlüden epey bir ders de aldım.
Ve tek başına bir gezi sonrasında Göcek’te bir marinaya yanaşıyordum.
Hava sertti. Dümen tutmak zordu. Korkuyordum...
Marinaya girmiş “Şimdi ne yapacağım” diye şaşkın şaşkın bakarken, sancak tarafından bir ses geldi:
New York Times’ın merkezinden İstanbul’a bir telefon geliyor:
“İlk fırsatta Azerbaycan’a geçip oradaki durumu bütün çıplaklığıyla bir haber haline getirin.”
O günlerde Ermenistan Gence’ye füze yağdırıyor, çoluk çocuk gece uykularında yanıyor.
Merkezden gelen telefon üzerine New York Times’ın İstanbul büro şefi Carlotta Gall, hemen girişimlere başlıyor.
Ve Azerbaycan’a giriş için doğal olarak bulunduğu ülkeden yani Ankara’dan yardım istiyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı akreditasyonu kolaylaştırıyor.
Ve New York Times ekibi birkaç gün sonra Karabağ’a ulaşıyor.
Doğal bir gazeteci refleksiyle gidecekleri kenti kendileri seçmek istiyorlar.
Trabzonspor’un eski başkanı...
Muharrem Usta...
Sporseverliğinin, doktorluğunun yanında tam bir gönül insanı...
İşte o patron, kısa süre önce koronavirüs yüzünden kaybettiği doktor arkadaşının ardından bir yazı kaleme alıyor.
Dr. Engin Türkmen...
Usta’ya ait bir hastanenin başhekim yardımcısıydı. Koronavirüsten vefat etti.
Her birimizin “inanç adresleri”ne yazılmış bu mektubu olduğu gibi yayınlayacağım. Ama önce benimle ilgisini de anlatmam lazım...
CANIM ANNEMİ O YAŞATMIŞTI
“Abi şu fotoğrafa bakar mısın?”
Umut yıkılan binanın yerinde 2000’li yıllarda ne olduğuna baktı.
Resmen tarla. Dahası bostan. Yani sulak arazi.
Yani dere yatağı gibi bir yer.
İşte lego gibi yıkılan bu koskoca bina oraya yapılmış.
Adam domates ekeceği yere bina dikmiş.
Hani şu söz var ya...
Protokoldeki saygı duruşlarını izledim.
Atatürk büstlerinin önünde... Meydanlarda...
Valiler, komutanlar, belediye başkanları, emniyet müdürleri, kaymakamlar, savcılar, il müdürleri... Türkiye protokolü...
Bayraklar tamam... Coşku tamam... Vatan sevgisi, Cumhuriyet aşkı tamam...
Ama bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar...
Belki ben göremedim.
O yüzden 81 ilden gelen protokol fotoğraflarına bir de siz bakın...
Çok önemli bir eksik var. Hayati bir eksik...
Çünkü son 10 günde 6 bisikletçi, deyim yerindeyse katledildi...
Dün de ben bir bisikletçi olarak yazdım:
“Bisikletçileri değersiz gören, ciddiye almayan sürücü anlayışı için artık bir şey yapılmalı.”
Son olarak şampiyon kızımız Zeynep, Menemen yolunda bir kamyon tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti.
İçimiz yandı.
Hatay’da, Alanya’da, Bartın’da bisikletçiler ya can verdi ya da yaralandılar...
Bisiklet yollarına giren motosikletlerin yarattığı terörü de biliyoruz.
Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
8 çocuklu bir ailenin yokluk içindeki mücadelesinden geldi.
Zifiri karanlık gecelerde uyumadı çalıştı.
Azmetti... Uğraştı... Acı çekti, yılmadı. “Doğduğum şartlara yenilmeyeceğim” dedi.
Batman’dan çıktı. Fen lisesini burslu okudu.
Ve şimdi o bir doktor.
O Fatih...
Ben Fatih...
Şimdi baktım, yine bir kazan kaynıyor...
Haber şöyle:
“Başkan Cengiz, Fatih Terim’i hedef alan ifadeler kullandı.”
“Terim şimdi ne yapacak?”
Spor müdürümüz Mehmet Arslan bilir...
Spor yazmam ama...
Olayın vahametini anlatmak için bir kısmını aktarıyorum...
ANKARA’da polis ekiplerince yapılan denetimde, 3 işyerinde sahte içki üretiminde kullanılan 3 ton etil alkol ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.
İSTANBUL’da polis, 17 bin 476 litre alkollü içki sıvısı, 287 adet dolu, 360 adet boş içki şişesi ele geçirdi.
GAZİANTEP’teki baskınlarda 11 bin 250 içki etiketi, 1500 litre etil alkol ele geçirildi..
KARAMAN’da kaçak içki üreten kişiler yakalandı. 3 kişi tutuklandı.
KIRIKKALE’de bir işyerine yapılan baskında çok sayıda şişelenmiş kaçak içki ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde sahte içkiden yaşamını yitiren Harun İnanç, toprağa verildi.
ANTALYA
Ah yıkıntıların arasında gördüğüm oyuncak ayı...
Ah benim çocuklarım...
Gece yarısı rüyalarında vurulan yavrular...
Ah canım bebeklerim...
Anne-baba okuluna senede yüz binlerce lira para verir.
Altında araba... Aklı havada...
Kimisi var...
Anne-baba yemez içmez, okul masrafına yetiştirir.
O çocuk da zor okur. Okul asmak zevktir...
Ama kimisi var, işte böyle olur...
Uzaktan eğitim günlerindeyiz ya...
Uzaydaki sevgili dostumdan mesaj var
Aylarca süren hazırlıklardan sonra... Nihayet beklediği gün gelmişti.
Evde bir heyecan.
Dr. Kathleen, önce çocukları öptü.
Sonra eşine sarıldı:
“Uzun bir seyahat olacak. Ama ne yapalım iş bu...”
Elinde bavul kendisini almaya gelen araca bindi.
Gece geç saatlerde uçağının kalkmasını bekliyordu. Az sonra havalandılar.
Uyuması lazımdı. Kapattı gözlerini.
Ertesi sabah Kazakistan’daydı... Baktı Sergey onu bekliyor.
Sarıldılar...
Bir erken akşam yemeği... Güzel bir sohbet...
Ertesi gün öğleye doğru yine alandaydılar...
Ve bu defa bir MS-17’ye bindiler.
Tam 3 saat sonra 6 ay boyunca onları ağırlayacak evlerine gelmişlerdi.
Nereye mi?
Yeryüzünden 400 kilometre yukarıda Uluslararası Uzay İstasyonu burası.
Pencereden bakıyorlar...
Aşağıda masmavi gezegenimiz parlıyor...
EVİMİZE İYİ BAKIN DÜNYA’DA GÖRÜŞÜRÜZ
- Kate ve Sergey’ler “yörünge evlerine” geldikten sonra 6 aydır orada olan arkadaşlarını uğurluyorlar. Nöbet değişimi yani. Turizm dilinde “devre mülk” gibi.
Kud-Sverchkov o anı biz dünyadaki dostlarına şöyle anlatıyor:
“Bugün biz de onları onurlandırıyoruz ve evdeyiz, istasyonda altı aylık çalışma bitti, mürettebat için en önemli anlardan biri Dünya’ya geri dönmek. Size iyi şanslar ve yumuşak inişler. Dünya’da görüşürüz...”
Arkadaşlar şu “Dünya’da görüşürüz” lafı beni öylesine etkiledi ki...
VE MESAJLAR…
- Şu an istasyonda 7 astronot var. 4 ABD’li, 2 Rus ve bir Japon.
Ben bir süredir içlerinden Sergey Kud-Sverchkov’u takip ediyorum.
Sergey sosyal medyada çok aktif ve muhteşem fotoğraflar gönderiyor.
Biz de ona yazıyoruz. Dünyanın değişik bölgelerinden mesajlar alıyor.
Geçenlerde peş peşe mesajlar aldık:
“Ayda günbatımı... Ve gündoğumu... İlk kez dışarı çıktık. İstasyon dışında bir sonsuzluk içinde çalışıyorsunuz. İlk olarak, çıkış kapağı açıldığında, çıkmaya başlarsınız ve sonsuzluğun tam anlamıyla önünüzde açıldığını görürsünüz.
İstasyona bağlısınız ama sonrası sonsuzluk. Kendimi sarp dağlara tırmanan mağaralara inen bir dağcı gibi hissettim, iplere bağlısınız. 120 kiloluk giysinizle yavaş ve adım adım hareket ediyorsunuz.”
Sanıyorum, Sergey ülkelerden gelen mesajlara göre o ülkenin bir fotoğrafını yayınlıyor. Biz ona yazıyoruz, o ne kadar bizim isimlerimize yazıyor onu bilemem. Ama bildiğim biz ona, o bizlere yazıyor. Biz uzaya gönderiyoruz, o dünyaya cevap veriyor. O yüzden uzaydaki tek dostumdur.
Bu defa ben şöyle birkaç mesaj attım:
“Uzaydaki sevgili dostum, Türkiye’den Ağrı Dağı fotoğrafını aldım. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir İstanbul fotoğrafı bekliyorum. Ben de bir yelkenci olduğum için rüzgâr ve denizde süzülmeyi biliyorum. O nedenle sonsuzluktaki süzülüşünü biraz olsun hissedebiliyorum.”
HER SABAH DÜNYA’DAN BİR YER
- Sergey, yaklaşık her sabah bize bir mesaj gönderiyor.
Örneğin dün Fransa Bordeaux’dan (Bordo) bir fotoğraf gönderip altına Fransızca şöyle yazdı:
“Günaydın bayanlar baylar. Tarihin ve kültürün ve mimarinin bu eşsiz şarap merkezine hoş geldiniz.”
UZAYDA YAŞAMIN 20’NCİ YILI
Uzayda kesintisiz yaşam tam 20 yıl olmuş.
Evet insanoğlu 20 yıldır uzayda yaşıyor.
Sergey bu defa bu kutlamayı şöyle anlatıyor:
“Uzaydaki evimiz bugün 20 yaşına giriyor, şu anda 64’üncü uzun süreli keşif gezisi yapılıyor. Bu 20 yıl bize çok şeyler öğretti. Ben buradan Ay’a bakınca çok değil önümüzdeki yıl bitmeden insanların geldiği yeni istasyonları görüyorum. Rus istasyonu (Ay 25’i) görüyorum.”
NASIL YETİŞİYORLAR
- Peki nasıl yetişiyorlar...
Arkadaşlar, tek tek bakınca muazzam insan hikâyeleri çıkıyor..
İşte Kathleen Rubins:
Dr. Rubins 1973 doğumlu bir bilim insanı. Biyolog.
Stanford Üniversitesi’nden doktorasını aldıktan sonra ABD Ordusu Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi Araştırma Enstitüsü ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne giriyor. (Böyle bir merkez varmış demek ki. Hmmmmm...) Hayvan modeli kullanarak “virüs ve konak” ilişkisini inceliyor. Yani şu anda dünyanın başına bela olan korona tipi virüsleri inceliyor.
Biraz daha geriye gidersek. Dr. Rubins MIT’nin baş araştırmacı pozisyonunu kabul edip Ebola virüsüyle mücadele için Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne gidiyor... Tabii o bir anne...
Ve şimdi uzayda bu çalışmalarına devam ediyor...
SERGEY VE CASSDY
Evet her birinin hayatı gerçekten bir öykü.
İşte Chris Cassidy.
Chris uzaya çıkmadan önce ABD donanmasından bir özel kuvvet komutanı.
Afganistan-Pakistan sınırındaki Zharwar Kili Mağarası’nda dokuz günlük bir operasyona öncülük etmiş. ABD Başkanı kendisine bronz yıldız madalyası vermiş.
VE SERGEY KUD-SVERCHKOV
Bir uçuş mühendisi. Fizikçi. Dağcı.
Tabii arkadaşlar astronot olmadan önce muazzam bir eğitim var. Sergey bunu anlatıyor.
ÜZERİMİZDEN NE ZAMAN GEÇİYORLAR
Onlar bize yukarıdan el salladığında. Onları göremesek de... Geceleri yıldız gibi parlayan bir ışığın üzerimizden geçtiğini görebiliyoruz.
Bunun için bir program da var. Hangi saat dünyanın neresinden geçtiği görülebiliyor. Siz de bulunduğunuz lokasyona göre görebilirsiniz.
Tabii görmek için önce bakmak gerekiyor.
Şehirlere, çok katlı apartmanlara, binalarla kuşatılmış sokaklara öylesine mahkûm edildik ki...
Gökyüzüne bakmak aklımıza bile gelmiyor.
Bari bu pazar. Her türlü belaya, krize, sıkıntıya, karantinaya, korkuya rağmen...
“Kaldırın başınızı, gökyüzüne bakın” demek için yazıyorum bunları.
Derin bir nefes alıp gökyüzünü çekin içinize.
Dünyaya gelmiş olmanın şansını hissedin.
Bir gezegenimiz var... Bir o kadar da umuda ihtiyacımız var.
İyi pazarlar...
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