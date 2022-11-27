Uzaydaki ABD casusuna Putin’den giriş yasağı

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“Rusya Dışişleri Bakanlığı, Başkan Biden’ın kardeşleri dahil 200 ABD’liye ülkeye giriş yasağı getirdiğini duyurdu.”



İşte Maxar’ın tanıtım filmindeki Rus savaş uçakları

Haber ajanslardan aktı gitti. Sonra bir sessizlik.

Merak ettim...

Kimdir bu yasaklı insanlar?

Ve nasıl seçildiler?

Maxar teknolojisi, Mart 2021’de Rusya’nın Morozovsk kentinde uçuş hattında bulunan bu Su-34 avcı-bombardıman uçakları gibi dünya çapındaki askeri yığınağı belirlemeye ve izlemeye yardımcı olabilir.

Haberin biraz daha derinlerine inince bir isim dikkatimi çekti:

MAXAR...

Rusya’nın yasak listesinde adı şöyle geçiyor:

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“Maxar Teknoloji’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Johnson...”

Aslında bu yasak listelerinin çok değişik mesajları var.

Elbette Johnson da Rusya’ya giremeyeceğini biliyor.

Ama buradaki mesaj, “Seni biliyorum ve takip ediyorum” mesajıdır.

Peki kimdir bu Maxar şirketi... Sahibi kimdir? Niye yasaklandı?



Maxar’ın Palo Alto, California’daki üretim tesisi

Maxar kendisini şöyle tanıtıyor:

“ABD merkezli bir uzay teknolojisi ve istihbarat şirketi olan Maxar, yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinde ve coğrafi bilgilerde endüstri lideridir. Caydırıcıdır ve küresel güvenliği sağlar.”

İlk bakışta ticari bir kuruluş olan Maxar’ın yaptığı işe dikkat ettiniz mi?

Özetle:

Uzaydan yüksek çözünürlüklü görüntüleri alıyor. ABD yönetiminin izin verdiği devlet ve şirketlere satıyor.

Burada bir önemli detay daha var...

O da şu:

“Coğrafi bilgiler...”

Yani...

Dilediği coğrafyada, dilediği bölgede bildiğimiz klasik deyişle, “uzaydan karıncanın gözünü bile çekiyor” ve dilediğine bu fotoğraf ve bilgileri satıyor.

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Yani öyle casusluk için eskisi gibi gizlice bir ülkenin sınırlarını aşıp elde fotoğraf makinesi gezmiyor.

Kilometrelerce yukarıdan siz farkında bile olmadan nerede ne yaptığınızı fotoğraflıyor.

Dahası var...

Maxar’la ilgili biraz daha detaylı araştırma yapınca çok ilginç bir sonuca ulaşıyorum.

Maxar ne kadar etkin bir teknoloji olduğunu gösterirken verdiği reklamlarda kullandığı örnek bile durumu anlamaya yetiyor...

İşte o tanıtım fotoğraflarından birisi...



Ukrayna sınırının kuzeyindeki Belarus’un Rechitsa kentinde konuşlu birlikler ve teçhizatı gösteriyor.

2) RUS SAVAŞ UÇAKLARI MAXAR REKLAMINDA

Dünyanın değişik bölgelerinde uydudan çekilmiş yüksek çözünürlüklü fotoğrafların kalitesi anlatılırken müşterilere verilen örnek...

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“Maxar teknolojisi Mart 2021’de Rusya’nın Morozovsk kentinde uçuş hattında bulunan bu Su-34 avcı bombardıman uçakları gibi dünya çapındaki askeri yığınakları belirlemeye ve izlemeye yardımcı olabilir...”

Evet...

Maxar, Rus savaş uçaklarını uzaydan çekmiş ve gücünü tanıtmak için o savaş uçaklarının fotoğrafını tanıtım filmine koymuş... Yani göstere göstere. Gözüne soka soka yapılan bir tanıtım bu.

Bir anlamda Rusya’ya, “Seni her yerden izleyebilirim” diyen...

Müttefiklerine de “Merak etmeyin, parayı verin, siz de alın” diyen bir tekno-şov.



Kırım'daki Donuzlav Gölü yakınlarındaki helikopterlerin ve birliklerin yakın çekimini gösteriyor.

3) FOTOĞRAFTAKİ TARİHE DİKKAT

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Su-34 avcı bombardıman uçaklarının bulunduğu fotoğrafa biraz daha dikkatli bakarsak...

Orada bir tarih var.

Fotoğraf 2021 yılının mart ayında çekilmiş. Yani...

Rusya, Ukrayna’ya saldırmadan hemen önce. Krizin doruk noktasında.

ABD’nin sürekli olarak “Rusya, Ukrayna’ya saldırmak için hazırlık yapıyor” dediği günler...

Dünyanın bu uyarıyı şaşkınlıkla izlediği...

Bizim de “Nereden çıkıyor bu. Putin gerçekten yapar mı bunu?” diye sorduğumuz günler...

Meğerse Maxar, ilk saldırının yapılacağı Donesk şehrinin hemen uzağındaki Rus hava üssüne yapılan SU-34’ yığınağını fotoğraflamış bile...

Kim bilir daha ne fotoğraflar...

Belli ki savaş öncesi ve sonrasında Maxar, Rusya’nın bütün askeri hareketlerini fotoğraflamış. Çok ciddi izleme ve değerlendirmeler yapmış. Ukrayna’ya fotoğrafları vermiş.

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Savaş sırasında Ukrayna’ya yapılan bu desteğin devam ettiği de açık.



Belarus'ta konuşlu Rus askerleri Ukrayna sınırına 25 km’den az bir mesafede bulunuyor.

4) RUSYA VE ÇİN YAPMIYOR MU

Tabii bu olayın öteki yüzü de var.

Hatırlayın, bir dönem ABD ve Rusya karşılıklı bazı şirket ve isimleri sınır dışı etmişti.

Çin’le benzeri olaylar yaşanmıştı. Hâlâ yaşanıyor...

Sonuç olarak arkadaşlar...

Biz...

Yani bu gezegenin masumları...

Yeryüzünde birbirimizle uğraşırken...

Uzayda işte böyle bir casuslar savaşı yaşanıyor.

Ve bu bir türlü tükenmeyen kanlı iştah için milyarlarca dolar harcanıyor...

Bu gidişle yakında vize almak için fotoğraf çektirmeye de gitmeyeceğiz.

Kafamızı biraz yukarı kaldıracağız...

O kadar...

İyi pazarlar...