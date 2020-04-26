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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr

Teröre son vuruş

26 Nisan 2020

O günlerden bugünlere yapılanları alt alta yazdım...

Bir daha okudum. Bir daha okudum inanamadım.

PKK’nın yol kesip adam kaçırdığı... 

Yollarında milleti araçlarından indirip propaganda yaptığı günlerden... 

Köylerinde mahkeme kurduğu günlerden sonra...

Bugün yapılanlara bir baktım...

İnanamadım...

Hepsi üç yılda olmuş.

Siz de bakar mısınız?

Orada bir vali var.  

Adı Tuncay Sonel.

Türkiye’nin en güzel şehirlerinden Tunceli’de.

Munzur’u kanlı aktığı günlerden ışıl ışıl aktığı günlere taşıyan Vali Sonel.

Elbette arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle... Devletin gücüyle...

Ama bu yapılanları yalnız devlet gücü olarak açıklayamıyorum.

Aklıma Erzincan Valisi Yazıcıoğlu geliyor.

Su kayağı yaptığı günler geliyor.

Arkanızda ne kadar devlet desteği olursa olsun...

Önce içinizde olacak. Vali de olsanız, makamdan sokağa çıkıp milleti seveceksiniz.

Baksanıza şu fotoğraflara...

Terörü bitirdiği gibi...

Vali Sonel, bir gün Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası düzenliyor.

Teröre son vuruş

Ve üstelik kendisi de o dağlara çıkıp atlıyor.

Bir başka gün Dünya Rafting Şampiyonası düzenliyor. 

Dünyadan 800 sporcu katılıyor. 

Onlarla birlikte Munzur’un azgın sularında rafting yapıyor.

Teröre son vuruş

Ardından jetski şampiyonası... Dünyanın önde gelen akrobatları Tunceli’yi geliyor.

Yalnız bunlar mı?

Hatırlayın...

İşsizlikten bunalmış gençleri PKK’nın dağlara çektiği günleri.

Şimdi...

Peş peşe açılan tekstil fabrikalarında çalışan binlerce işçi. Genç kızımız...

Ve şimdi tekstil ihracatı...

Teröre son vuruş

Parklar, bahçeler. Yüzme havuzları...

İnanın o değişimin fotoğraflarını kullanmaya kalksak, Hürriyet’in sayfaları yetmez...

VE ŞİMDİ GOLF 

Dün baktım muazzam bir golf sahası yapılmış...

Teröre son vuruş

Golf hocaları gelmiş.

Ve ilk vuruşu da Vali Sonel yapıyor. 

Çok da güzel vuruyor. 

Doğrusu bu fotoğrafı görünce gönlümden iki şey geçti:

1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çok iyi bir golf oyuncusudur. En son Samsun’da golf sahalarının açılışında beraber olmuştuk.

Ama ne hazindir ki o günün akşamı 15 Temmuz hain darbe girişimini beraber yaşamıştık. Dönemin Spor Bakanı Çağatay Kılıç’la Atatürk Meydanı’nda sabaha kadar milletle birlikte oturmuştuk. 

(Doğrusu o gece Çavuşoğlu’nun dünya liderlerinden gelen telefonlara cevap verişindeki o demokratik asaleti hiç unutmayacağım. Ve elbette Çağatay Kılıç’ın o dimdik duruşunu...)

Tunceli’ye dönersek...

Diyorum ki Mevlüt Bey acaba bir de Tunceli’ye gidip golf oynar mı? Açılış yapar mı?

2. Biliyorum ki bizim patron Yıldırım Demirören de çok iyi bir golf oyuncusu... TFF Başkanı Nihat Özdemir, Cemal Kalyoncu yine öyle... Federasyon Başkanı, milli golfçülerimiz... Böyle bir ekiple gitseler, hem de oralara yatırım olarak bir baksalar... 

PKK’nın yol kestiği günlerden...

Dağlarında terör yuvaları kurulan günlerden bugünlere gelen Tunceli hak etmiyor mu bunu?

Doğrusu ben ilk fırsatta gideceğim...

Helal olsun sana Vali Tuncay Sonel...

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