Teknelerde Türk bayrağı krizi

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Gazeteciliğin yanında bir denizci ve çevreci olduğum için zaman zaman bu konularda yoğun mesajlar alırım.

Balıkçısından doğa severine kadar derdi olan bana yazar.

Bu defa konu, Türklere ait olan yabancı bayraklı teknelerde yaşanan “Türk bayrağı sorunu”.

Olay şu:

Sıfır tekne alanlar tekne fiyatına oranla yüksek vergi ödememek için Delaware kayıtlı bir şirket üzerine tekne alırlar.

Böylece tekneler Amerikan bayraklı olur. Bağlama kütükleri Delaware olarak gözükür.

Denizcilik dünyasında bu kural yıllardır işler. Tekne alımlarında sıradanlaşmıştır.

DELAWARE ARTIK BELGE VERMİYOR

Şimdi “bayrak krizi”ne gelebiliriz.

Kısa süre önce Delaware’dan bir açıklama geliyor:

“Amerikan sularında belirli bir süre bulunmayan tekneler için artık Delaware’dan bağlama kütüğü izin ve kayıt belgesi verilmeyecektir.”

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Tabii bu karar şok etkisi yaratıyor.

Amerikan bayraklı binlerce tekne sahibi olan Türk vatandaşları ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar.

Tekneleri 2’nci el durumunda olduğu için vergi ödeseler bile yine Türk bayrağına geçemiyorlar.

Yani “Tamam, vergimi ödemek istiyorum” diyen de Türk bayrağına geçemiyor.

Ve şimdi tekneleri için yabancı ülke bayrağı arıyorlar.

Tabii yine gidip İngiliz, Polonya ya da Karayip’ten adaları bulacaklar.

Bu döviz sıkıntısında paralar o ülkelere gidecek.

Düşünün ki...

Binlerce tekne bu durumda.

Bana gelen mesajlara göre Polonya bayrağı alan tekneler için de yine sorunlar çıkıyor.

YENİ BİR AF ÇIKAR MI?

Hatırlatalım...

2018 yılında Türk sahipli yabancı bayraklı teknelere Türk bayrağına geçiş için çok iyi bir fırsat tanınmıştı.

Aslında bu bir aftı...

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve Müsteşarı Suat Hayri Aka bu af için çok yoğun çaba harcamıştı.

O günlerde ben dahil binlerce tekne bu fırsattan faydalanıp Türk bayrağına geçmiştik.

O zaman, “Mavi Vatan’da Türk bayrağı dalgalansın” sloganı çok tutmuştu.

Törenler yapılmıştı. Bayrak değiştiren teknelere kolaylıklar sağlanmıştı.

Geldik bugüne.

Şimdi yaşanan bu zorluklar üzerine yabancı bayraklı tekneleri olan Türklerde yine bir beklenti başladı.

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Acaba 2018’de olduğu gibi Türk bayrağına geçiş için bir fırsat sağlanır mı?

En azından yüzde 18 olan vergi yüzde 5’lere iner mi?

Elbette tekne sahipleri düşürülen oranlara göre ödemesini yapar, vergisini verir ve Türk bayrağını dalgalandırır.

Binlerce tekneyi düşünürseniz, Türk bayrağına geçince o dövizler de Türkiye’de kalır.

Tekne sahibi olan bir denizci okurum şöyle diyor:

“Delaware’dan gelen bu bilgi üzerine binlerce tekne sahibi zor duruma düştü. Aslında İngiliz bayrağına gideceklerine belirli bir vergi karşılığında Türk bayrağına geçmeleri daha doğru değil mi? Bu konuda devletimiz geçen defa yaptığı gibi bir fırsat yaratabilir mi?”

Bu konuyla ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı ne yapabilir?

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Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün şu an için bir çalışması yok.

Türk bayrağına geçişin gümrük ve maliye boyutu da olduğu için meselenin Cumhurbaşkanlığı kapsamında ele alınması beklenebilir.

Tabii şu soru da var:

- Seçimlere 1 ay kala bu konunun önceliği nedir?

Öncelik deyince, “bayrak açmazı”na düşen tekne sahiplerinin önceliği elbette budur.

Ben gelen mesajları ve yaşanan zorluğu buradan duyuruyorum.

Umarım en üst düzeyde bir yankı bulur.