Son fıkrayı o anlatmıştı: 'Şimdi fıkra sırası bende'

Devasa boyları, gökyüzünü tutan kolları ve uzayıp giden gölgeleriyle...
Dallarında biriken çocuk kahkahaları, aşk hikâyeleri, savaşlar, keşifler, yüzlerce yıllık hatıralar... Köklerinde binlerce yıllık tarih...
Ne zaman birisinin gölgesine uğrasa, öylece bakıp kalıyordu... Ve bir gün dedi ki:
“Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini taşıyan bu ağaçları anıtlaştıralım...”
Derim ki:
- Bir hüznü mutluluğa çevirmek. Kırık bir kalbi onarmak.
- Doğa, çevre ve tarihi koruyacak her çabaya bir nebze katkıda bulunmak.
Niye sordum bu soruyu?
İşte sessizce yok olma sınırına gelen bir tarih...
Kaya mezarları...
Geçtiğimiz cumartesi, 5 bin yıllık tarihin, denizin ve doğanın merkezindeki “kaya mezarları”nı yazmıştım:
Fethiye ve Bodrum’daki
Orada TSK’nın lojistik gücüne büyük katkı yapacak dev uçakların yenilenme ve bakım hangarlarının son halini gezdik...
Sohbetler ettik...
Akar, Türkiye’nin uluslararası bir güç olarak kendi bekasını koruması için nasıl fedakârca çalışıldığını anlatıyordu.
Suriye’den Libya’ya, Azerbaycan’dan Somali’ye kadar başarılı bir ordu.
Hain darbe girişimine rağmen, kendi sınırları dışında dünyanın en zor harekâtlarını başarıyla yapan bir ordu...
Erciyes manzarasına doğru sohbet ederken “Ölürsek şehit, kalırsak gazi” diyordu...
Akar her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğini vurguluyordu.
Bunları konuşmuştuk.
PANDEMİ... Virüs... Karantina... Yasaklar... Korku... Ölümler... Artan vaka sayıları... Kapanan işyerleri... Derken...
Geçen yaz, korku dolu bir yazdı... İşte yine yaz geliyor.
Ve ben içine düştüğümüz bu karantinalı günlere inat...
Bu yaz başındaki karamsarlığımızı, “masmavi bir umutla” delmek istedim.
Yılların denizci/yazarı dostum Ali Boratav’ın çıkardığı “mavi yolculuk rehberi”ni koyuyorum önümüze...
İçinden martı çığlıkları geçen ve lacivert sulardan gelen bir rehber...
İlk olarak rapordan bir cümle aktarıyorum:
“Kaunos kaya mezarları, kayaçlarındaki bozulma nedeniyle gün geçtikçe yapısal bütünlüğünü kaybetmekte, hatta yok olma tehlikesi ile de karşı karşıyadır.”
Bu çarpıcı tespitten sonra şimdi detaylara girebilirim.
Düşünün ki...
Pers işgallerinden, Bizans ordularından, Roma baskınlarından kurtulmuş bir tarih.
Şimdi “ilgisizliğin sinsi işgali”nden kurtulamıyor.
Annesine soruyor, annesi de dili döndüğünce anlatıyordu.
Ayşe Bursa’nın Orhaneli Gümüşpınar köyündeydi. Ama aklı dünyada...
Ayşe okumak istiyordu. Ama köyünde olanak yeterli değildi.
Ayşe
Öylesine etkilenmiştim ki.
Bir DHA muhabirinin gündelik haber takibiydi bu...
Şırnak... Beytüşşebap...
2800 metre yukarıda... Sarp dağlarda...
Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin hassasiyetini bildiğim için de umutla sonuç bekliyorum.
Dalyan’dan... Dalaman’dan... Göcek Göbün Koyu’ndan Urla’ya kadar ihbar ediyorum.
Orman Bakanlığı lütfen araştırsın...
Ekolojik tarım destekleniyor ya...
Özel çevre korumasındaki koylarda bir bakıyorsunuz, bir gecede bazı ağaçlar kesilmiş.
Sonra ilana bir bakıyorsunuz...
Videolu bir ilan:
“Deniz manzaralı ekolojik arsa...”
Suç kimde?
Aslında birçok dalda Türkiye olimpiyatlarda kalıcı bir başarı elde edemiyor.
Futbol dahil...
Dopingler... Kaybolan madalyalar... Çöken hayaller... Neden?
İşte bu soruların cevapları için bu pazar sizi bir zaman yolculuğuna davet ediyorum.
Şimdi 67 model kıyafetlerimizi giyip gelecekten geldiğimizi gizleyerek izleyelim.
Evet yıl 1967... Ve aylardan haziran...
Ankara 19 Mayıs Atletizm Federasyonu Binası’nda efsane başkan
“17 milyonluk Hollanda şampiyon oluyor da...”
“Yunanistan madalya alabiliyor da...”
“80 milyonluk Türkiye neden bir tek madalya bile alamıyor?”
Sorular net ve keskin...
Spor Bakanı’ndan beklenen cevaplar...
Atletizm Federasyonu’na eleştiriler...
Önceki gün Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ı aradım.
“Başkan, ne diyorsun bu sorulara?”
Başkan Gürün, özellikle Bodrum’daki ve Muğla genelindeki nüfus artışına dikkat çekmişti.
Ben de bunu “Bu yaz kıyılara tsunami gibi göç dalgası vuracak” diye özetlemiştim.
Maddeler halinde devam edersek...
Marmaris-Kaş hattı: Bodrum’un aksine Marmaris’te o düzeyde bir nüfus artışı yok. Çünkü Marmaris’te Bodrum ve Fethiye gibi bir “yerleşim grafiği” yok.
Marmaris’in ve Dalaman-Kaş hattının gözü kulağı, 12 Nisan’da Londra’dan gelecek haberde...
İngiltere ya kapıları açacak... Ya da açmayacak...
Güney Ege Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu çok net konuşuyor:
“Eğer İngiltere 12 Nisan’da bu kararı vermezse, yani mayıs ortası Türkiye için güvenli hava koridorunu açmazsa büyük sıkıntı olur.”
"Stajyer sistemi” yıllardır bürokrasinin çukurunda amaçsız, ufuksuz bir hal almıştı.
Bilirsiniz... Yaz ayları yaklaşırken bir “stajyer” gündemi başlar.
Falanca kurumun başkanına, patronuna ya da genel müdürüne açılan telefonlar:
“Bizim kızın bir staj işi vardı da... Senin marka bizim kız için çok önemli...”
“Yahu sen staja al, gerisi önemli değil...”
Evet tam da böyledir öğrencinin staj arayışı.
Salgınla birlikte “kaçış noktası” haline gelen Muğla kıyılarına tsunami gibi vuran o müthiş “yerli göç dalgası”...
Normalde 1 milyon olan nüfus, kışın yaklaşık 2 milyona ulaşmış...
Yaz aylarıyla birlikte bu rakam 4 milyonu aşacak.
Bodrum... Fethiye... Marmaris...
Gökova, Hisarönü, Göcek, Fethiye körfezleri... Uzunluğu 1480 kilometreye varan sahil şeridi...
Bodrum’dan Kaş’a kadar uzanan, Türkiye turizminin en önemli körfezleri...
Baktım, birçok kanaldan bu iddialar, mesajlar, köşe yazıları...
Okudukça o günlere gittim.
Tansu Çiller’in başbakanlığı dönemine...
Türk siyasetinde Behice Boran’dan sonra ikinci kez bu “erkek egemen arena”ya çıkmış...
Cesaret göstermiş... Demirel’in icazeti olmadan...
Demirel’in en yakınındaki merkez sağın tanınmış isimlerine karşı...
Onca baskıya, “Kızım, senden olmaz” uyarılarına rağmen...
Genel başkanlığa adaylığını koymuş bir kadın siyasetçi...
Aşağı doğru yürüdü. Birkaç adım daha attı.
“Aman Allah’ım...”
Suda ölü balıklar yüzüyordu.
“Onlar öyle bir kahramanlığı yaşıyorlar ki... Aylardır aynı yerdeler. Ev yok, izin yok, eş yok, çocuk görmek yok. Dağlarda destan yazan bu çocuklar her gün yeni bir operasyona hazırlanıyorlar ve çıkıyorlar.”
İşte o evlatlarımızdan 11’ini kaybettik.
Nice çatışmaların, pusuların deviremediği aslan yürekli evlatlarımızı bir helikopter kazasında kaybettik.
Mekânları cennet olsun. Ruhları şâd olsun...
O söze dönersem...
Merak etmiştim...
“Aylardır aynı yerde kalıyorlar” ne demekti?
Şöyle:
Üsküdar’da, Burhan Felek Köşkü’nde yaklaşık 2 saat süren keyifli bir sohbet...
Bu arada Üsküdar Belediyesi harika bir şey yapmış. Bakımsız haldeki köşkü onarmış, gençlere 24 saat çalışabilmeleri için açmış.
YÜZDE 70 DEĞİŞİM
Sohbetimize gelince...
Maddeler halinde anlatırsam, soru-cevapları şöyle özetleyebilirim:
Numan Bey, kongreleri tamamladınız. Şimdi büyük kongre geliyor. Önce şunu sorayım: Teşkilatta nasıl bir değişim oldu?
“Burada iki önemli şey var. Birincisi, kadrolarımızda yüzde 70 gibi yüksek bir oranda yenilenme ve gençleşme oldu. Yönetimde kadınların oranı arttı. İkincisi, kongrelerimizde geçmişte görev yapmış il ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz de bulundular. Böylece tam bir kucaklaşmayla, bayram havasıyla gerçekleşti kongreler. Bu çok önemli bir moral ve enerjidir.”
Büyük kongre ne zaman? Ve kongre sonrası AK Parti için nasıl bir gündem oluşturuluyor? Yani hedefleriniz nedir?
Son fıkrayı o anlatmıştı: 'Şimdi fıkra sırası bende'
ANAP’ın en tartışmalı günleriydi.
Ara seçimler yapılacaktı...
Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım Akbulut neredeyse iki ateş arasında kalmıştı...
Muhalefet de parti içi muhalefet de kaybetmesini bekliyordu.
Eğer kaybederse parti içi muhalefet, genel başkanlıktan düşürmeyi planlıyor...
Muhalefet de kaybedince genel seçimlere gitmeyi hedefliyordu.
Akbulut, sakin cevaplarıyla tanınırdı.
Kolay kolay sinirlenmezdi.
İşte o günlerde bir “Fıkra furyası” başlatılmıştı. “Akbulut fıkraları...”
Her gün bir fıkra. Bir köşe yazarında, bir gazetede, bir haberde, kulislerde “Akbulut fıkra”ları eksilmiyordu.
Dünyada ne kadar fıkra varsa, Akbulut’a göre uyarlanıyordu.
Seçim meydanlarında, afişlerde Akbulut fıkraları.
Amaç Yıldırım Akbulut’u seçmen gözünde çaresizleştirmekti...
Hürriyet’in Ankara temsilcisiydim.
Hem rahmetli Özal’la hem de rahmetli Akbulut’la sık sık görüşüyordum.
Özal, Akbulut aleyhinde tek kelime etmiyordu.
Akbulut da yağmur gibi yağan bu fıkralara karşı susmakla yetiniyordu...
Birkaç kez Yıldırım Bey’e, “Sayın Başbakanım bu fıkralara bir cevap vermeyecek misiniz?” diye sordum.
Her defasında gülüp geçiyordu... Ama içten içe kızdığını da biliyordum.
Zaman geçti. Seçim günü geldi.
Akşama doğru seçimler neredeyse netleşmişti.
Yıldırım Akbulut seçimleri kazanmıştı...
İç ve dış “Fıkracılar” şaşkındı.
Tabii İstanbul’da yazıişleri haber bekliyordu.
En önemli haber de Akbulut’un ne söyleyeceğiydi...
Gazetenin baskı saatine çok az kalmıştı.
Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök aradı: “Ne yapalım?”
Öyle gidip uzun uzun röportaj yapacak zaman da yoktu.
Aslında ben kafamda bir manşet kuruyordum... “Fıkracılara” cevap gibi bir manşet...
Başbakanlığı aradım. Akbulut’la ilgili “fıkra furyası”na katılmadığım gibi iyi sohbetler de yapmıştık.
Zaten bir Ankara temsilcisi herkesle, her kesimle iyi geçinmek zorundadır.
Çünkü görevi İstanbul’a en doğru kulisi ve haberi geçmektir.
Akbulut’la ilişkimiz de bu boyutta olduğu için özel kalem geri döndü:
“Sayın Başbakan sizi bekliyor.”
Hemen Özkök’ü aradım:
- Şimdi aradılar, ben Başbakan’a gidiyorum... Kafamda da bir manşet var ama...
- Nedir kafandaki?
- Vallahi Akbulut’a şimdi “fıkra sırası bende” sözü yakışır...
Özkök bu lafı duyunca “İşte bu!” diye bağırdı...
Aslında Akbulut’un “fıkracılara” karşı “fıkra anlatmak” gibi intikamcı bir karakteri yoktu... Ama ben sohbet sırasında şöyle dedim:
“Sayın Başbakanım, size karşı uydurmadık fıkra bırakmadılar, hiç sesinizi çıkartmadınız.”
“Evet... son gülen...” dedi ve gülümsedi...
“Vallahi ben ‘fıkra sırası bende’ diye düşünmüştüm...”
Yıldırım Bey güldü:
“O da aynı anlama gelir. Fıkra sırası bende ama ben onlar gibi anlatmam” dedi.
Ertesi gün Hürriyet Gazetesi; “ Şimdi fıkra sırası bende” manşetiyle çıktı...
Belki Akbulut fıkra anlatmıyordu ama bu sözü her şeyi anlatıyordu.
Siyasette negatif olmak, arkadan dolanmak, sinsice hesaplar yapmak belki kısa vadede sonuç getirebilir. Ama ahlaklı, samimi, sade ve dürüst olan hep kazanır...
Akbulut’un bu sözü siyasi hayatımızda bin fıkraya bedeldi...
Ertesi sabah Başbakan Akbulut’la manşeti konuşup gülmüştük.
Aynı zamanda bürodaki arkadaşlarla manşetin keyfini çıkartıyorduk.
Çünkü diğer gazetelerden çok farklı ve anlamlı bir manşet atmıştık...
Tabii o tarihte Cinnah No:8’de efsane bir Hürriyet Ankara Bürosu vardı.
Gece yarılarına kadar çalışan bir büro. Sabah verdiğimiz manşeti öğlen değiştirir; öğlen manşetini de akşam yıkardık.
O büroda o arkadaşlarla çalışmaktan her zaman gurur duydum...
İşte o büro:
Serdar Turgut, Muharrem Sarıkaya, Saygı Öztürk, Emin Özgönül, Enis Berberoğlu, Hayri Birler, Kemal Saydamer (rahmetli), Emin Koç, Nuriye Akman, Aziz Utkan (rahmetli), Yeşim Ersoy, Neriman Saraçoğlu Delen, Nükhet Aşkın Büyükyıldırım, Adnan Gerger, Uğur Şefkat, Saffet Korkmaz, Çetin Çetiner, Süleyman Demirkan, Oya Armutçu, Okan Müderrisoğlu, Sezai Şengün, Erdal Güven...
İsmail Küçükkaya, Şehriban Ağırbaş (Oğhan), Ersin Bal...
Spor: Yusuf Ziya... Erol Yaşar Türkalp, Cihangir Şahin...
Fotomuhabirleri: Sökmen Baykara, Ümit Turpçu, Selçuk Şenyüz, Fahir Arıkan, Vedat Özkeleş...
Ve sevgili Melih Yalman’ın müthiş desteği... (Hatırlamadıklarım varsa affola.)
Yıldırım Akbulut’un rahmetine dönersek;
En fazla üzerine geldikleri günlerde, fıkra yağmuruna tutulduğu dönemde bile kimseyi kırmadı. Sesindeki sükûnet hiç eksilmedi.
Aşırı hırs ile kadere inanmak arasındaki dengeyi hep özenle korudu.
Güle güle Sayın Başbakanım...
28 yıl sonra bugün rahmetle andığımız Özal’la birlikte mekânınız cennet olsun...