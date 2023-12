Şehit düşen kahramanların anısına... Gölgelerin savaşı

Haberin Devamı

1. Tam diplomasinin açık koridorlarında el sıkıp, gölgelerde silah sıkanları koruyanları yazıyordum ki...

Tam sınırlarımızın ötesinde bu vatan için mücadele eden, hiç bilmediğimiz o Mehmetçikler; Adını yüzünü bilmediğimiz, o vatan evlatlarını yazıyordum ki...

Acı haber geldi.

Irak’ın kuzeyinde 6 kahramanımızı kaybettik. Mekânları cennet olsun.

Bu yazıyı onlara adıyorum...

2. AÇIKTA EL SIKIŞMA GÖLGEDE SAVAŞ

Biliyorsunuz... MİT ve TSK, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde çok sayıda nokta operasyonu düzenledi ve düzenliyor. Örgütün yöneticilerini etkisiz hale getiriyor.









Bu operasyonlar Türkiye’nin terörle mücadelesinin keskin örnekleri olduğu kadar çok derinlerde başka mesajları da var.

Şimdi Suriye ve Irak’ın kuzeyinde aylardır süren bir “gölgeler savaşı”nın karşılıklı mesajlarını çözeceğiz.

Peki neden “gölgelerin savaşı” diyorum.

Çünkü bir cephe yok.

Çünkü açıktan bir meydan okuma yok.

Çünkü diplomasi zemininde el sıkanlar, gölgelerde silah sıkanlara koruma oluyor.

Çünkü sahnesi gölgelere kurulmuş kanlı bir oyundur bu.

Çünkü sinsilik var. Tuzak var. Karanlıkların içinden gelen ihanet var.

Şimdi bu savaşı anlatan olaylara geçebilirim.

3. TATBİKATA CEVAP

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG teröristleriyle yaptığı toplantılar, tatbikatlar Türkiye tarafından gün gün, saat saat izleniyor. MİT elemanları karadan; havadan İHA’lar bu toplantı ve tatbikatları bölgelerine göre tespit ediyor.

İşte o haber: “Kamışlı’da ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG’li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos’ta gerçekleşti. Ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı. ABD Ordusu, Haseke’de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG’ye askeri eğitim veriyor.”

Nerede oluyor bu toplantı ve tatbikatlar?

Kamışlı, Deyrizor... Yani PKK/YPG’nin yerleştirildiği petrol bölgesinde. ABD koruması altında.









Haritada Deyrizor’u gördünüz.

Şimdi şu haberi okuyalım:

“MİT, PKK/YPG üyesi ve Suriye’nin Deyrizor şehrinde sözde saha sorumlusu olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan’ı, Türkiye’ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deyrizor’da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.”

İşte “gölgelerin savaşı” dediğim budur arkadaşlar...

ABD’nin PKK/YPG ile tatbikat yaptığı Deyrizor’da... Ve MİT işte o Deyrizor’da sözde lider kadrosundan bir teröristi etkisiz hale getiriyor.

Ve bu operasyon aynı zamanda bir mesaj oluyor...

Türkiye “Ben buradayım” diyor.

Karşılıklı mesajları şöyle özetleyebilirim...



4. ABD’NİN TÜRKİYE’YE MESAJI:

Pentagon bölgede PKK/YPG ile görüşüyor, silah yardımı yapıyor. Göstere göstere toplantılar tatbikatlar yapıyor. Yani diyor ki;

“Siz YPG’nin terörist olduğunu iddia edebilirsiniz. Ama bize göre öyle değil ve işte onlarla ortak tatbikat yapıyoruz. Bir anlamda korumamız altındadır.”

5. TÜRKİYE’NİN ABD’YE MESAJI:

“Bir NATO üyesi olarak, müttefiklik çerçevesinde YPG’nin PKK terör örgütünün devamı olduğunu belgeleriyle ortaya koyduk. Ama siz bu terör örgütüyle birlikte olmaya devam ediyorsunuz. Biz Türkiye olarak, bizi tehdit eden bir terör örgütüne hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Bu mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Bu operasyonlar da bunun göstergesidir.”

Evet arkadaşlar; Bizim birkaç satır halinde okuduğumuz bu haberler için kim bilir ne kahramanlıklar yaşanıyor.

MİT elemanları, askeri istihbarat o bölgede kim bilir hangi kıyafet ve kimliklerle ve hangi hayati risklerle çalışıyor.

Bir gölge gibi görünmeden o teröristlerin, ABD askerleriyle bağlantılarını tespit ediyor.

Kim bilir bizim bilmediğimiz hangi isimsiz kahramanlar bu yolda şehit düşüyor.

Şu haber sözünü ettiğim bu “gölgeler savaşı”nı en açık haliyle anlatmıyor mu?

“Sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı alan MİT, saha ajanlarına verilen talimat neticesinde terörist Binbir’i, Suriye’nin petrol sahası Rumeylan bölgesinde etkisiz hale getirdi.”

Peki Rumeylan neresi?

ABD’nin PKK/YPG’ye destek olduğu, toplantılar yaptığı bölge...









Elbette Pentagon ve CIA da orada boş durmuyor.

İşte o yüzden “gölgelerin savaşı” diyorum.

Haritaları ve haberleri bir araya getirince gölgelerden gelen o mesajlar açığa çıkıyor.

Bu öyle bir savaş ki; Taraflar diplomasinin açık sahnesinde el sıkışırken;

Silahların konuştuğu gölgelerde gizli bir savaş sürüyor.

Her operasyon her tatbikat her silah yardımı bir mesaj oluyor.









6. 181 OPERASYON

Örneğin MİT, son bir yıl içerisinde, çoğunluğu SİHA destekli 181 operasyonda, 201 teröristi etkisiz hale getiriyor... Suriye’nin kuzeyine yönelik hava harekâtlarında örgütün faydalandığı rafineri, petrol kuyusu, enerji santrali gibi kritik enerji ve altyapı tesisleri, silah ve mühimmat depoları başta olmak üzere 45 hedef de imha ediliyor.

Neresi burası?

Pentagon’un koruma altına almaya çalıştığı bölge.

Bu bir “gölgeler savaşı” değil de nedir?

7. KOPMA NOKTASI

Tabii şu anda çok kritik bir dönemdeyiz.

Bir tarafta;

Türkiye’nin ABD’den satın almak için beklediği F-16’lar.

Diğer tarafta Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliği için vereceği karar.

Şu anda Yunanistan’la yeniden pozitif bir döneme giren Türkiye, bu hareketiyle Atina’nın F-16’lar üzerindeki baskısını kaldırmış olabilir mi?

Önümüzdeki dönemin en kritik sorularıdır bunlar.

Bana göre “kopma noktası” diyebileceğim sorular.

Bu kısa hatırlatmadan sonra;

Bir yandan “gölgeler savaşı” sürerken, bir yandan bu “kopma noktası”nın takvimini gözleyeceğiz...

Umarım barış ve dostluk hâkim olur.

Bir kez daha kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum..