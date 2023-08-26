Sakın yapmayın bela alırsınız

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Arayanlar, soranlar...

- Fatih Bey siz bilirsiniz... Bir arkadaş Bozburun’da bir yer almış. Eve başlayacak. Yerel seçim öncesi imar affı var mı?

Bir başkası:

- Fatih Bey yerel seçim öncesi imar affı çıkacak diye bizim buralarda öyle bir inşaat faaliyeti başladı ki... (Kaş ve çevresi...)

Diğeri:

- Sayın Çekirge, Bodrum’da imar affı beklentisiyle millet kaçak ev peşine düştü. Gerçekten imar affı var mı?

Fethiye, Göcek, Hisarönü... Mersin, Adana...

Bu mesajları uzatabilirim.

Ama özeti: Türkiye’nin hemen her yerinde bir “imar affı” söylentisidir gidiyor.

Zaten belediyelerin mahkemelerden aldıkları yıkım kararları dosyalar halinde yığılmış durumda.

İdari mahkemelere açılan “durdurma davaları” yıkımları engelliyor.

Yalnızca Marmaris’te 4 bin civarında “yıkım dosyası”nın beklediğini daha önce yazmıştım.

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Şimdi bir de yerel seçim öncesinde yayılan bu “imar affı” söylentisi ciddi bir soruna dönüşmeden...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye sordum:

- Sayın Bakan’ım, bir imar değişikliği söylentisidir gidiyor. Bana gelen mesajlara göre bu beklentiyle kaçak yapılaşmaya doğru bir yönelme var. Bu konuda ne dersiniz?

KESİNLİKLE YIKILIR

Bakan Özhaseki o kadar kısa ve net konuştu ki...

Aynen aktarıyorum:

“İmar affı kesinlikle yok. Böyle bir beklentiyle iş yapanlar sakın yapmasınlar. Başlarına belayı satın almasınlar. Kesinlikle yıkılır...”

Bir bakan daha ne desin?

İşte buradan ve en yetkili ağızdan ilan ediliyor:

- Sakın yapma kardeşim. Yerel seçim öncesi imar affı beklentisi yanlış bir beklenti. Doğru değil. Sonra zararını sen görürsün.

Zaten deprem faciası sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok büyük bir kesinlikle açıklamıştı.

Yani:

“Artık imar affı bitmiştir... Boşuna yanlış yollara sapıp maddi manevi zarar görme.”

Benden yazması.

DALYAN VE FETHİYE’DE İKİ GÜZEL BEKLENTİ VE EMİNE HANIM’IN DESTEĞİ

Tabii herkesin beklentisi farklı.

Biz “mavi vatancı”yız...

Öyle “imar affı” üzerinden umut yaratmak yerine...

Daha güzel beklentilerimiz var.

İşte Dalyan kanalları...

Geçen pazar günü “5 BİN YILLIK TARİHİ MAZOTA BOĞMAK” başlığıyla bir çağrıda bulunmuştum.

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Dalyan’daki kanallarda turist gezdiren mazotlu ve yağlı tekneler yüzünden kanalların boğulmak üzere olduğunu yazmıştım.

Elektrik motorlu tekneler için yıllar önce bir hazırlık yapılmış, AB temsilcisi teknelerin yarısını finanse etmek için söz vermişti. Hatta imza atmıştı.

Ama AB’den hiç ses çıkmadı. Bizim taraf aradı sordu. AB’den yine ses çıkmadı.

Şimdi bir yeni proje oluşuyor.

En azından bu muhteşem coğrafyayı kurtarmak için yeniden bir hareket başladı.

Detayları paylaşacağım...

FETHİYE KÖRFEZİ

Aynı şekilde Fethiye Körfezi’nin can çekiştiğini yazmıştım.

Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gerekse Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan umut verici geri dönüşler aldım.

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Şu kadarını söyleyebilirim ki...

İki bakanlık da sorunla çok yakından ilgili.

Proje Cumhurbaşkanlığı’nda onayda...

Bugün yarın...

Bu muhteşem körfezin, tarihi dokusunun ve turizm cennetinin geleceği için müjdeli bir haber alabiliriz.

Tabii burada bana göre en büyük destek...

Çevre duyarlılığı konusunda küresel bir öncü olan Emine Erdoğan Hanımefendi’nin desteğidir.

Çünkü “Sıfır atık projesi”ni, BM’de dünya çapında bir güne ve markaya dönüştürmüştür.

Emine Hanım’ın “Dünya Ortak Evimiz” diyen bu çevre liderliği, çevre için gönüllü olan herkesi ve her kurumu kucaklamaktadır.

Umarım boğulmakta olan Fethiye Körfezi ve tarihi bu projeyle kurtulur.