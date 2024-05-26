‘Sahiller halkındır’ operasyonu Bodrum’dan başladı

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1) Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile sohbet ederken şu cümlenin altını çizmişti:

“Türkiye sahillerinin tamamı üzerine incelemeler yapılıyor. Turizm öncelikli bölgelerde yakında sonuçları göreceğiz. Kaçaklar yıkılacak. Bu da sözde kalmayacak.”

Gerçekten de sözde kalmadı.

Sohbetimizden tam 4 gün sonra, ilk yıkım sesi Bodrum’dan geldi.

Bodrum Yalıkavak’ta denize sıfır beton döküp orayı “özel beach” haline getirenler,

Astronomik rakamlara giriş ücreti almayı hayal edenler, yanına kaçak otopark kuranlar...

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Sabah iş makinesinin sesiyle uyandılar.

Muğla Çevre İl Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri yıkıma başladı.

Yalnız orada mı?

Bodrum ve çevresinde birçok sahile yapılan kaçak iskele ve plajları yıkmaya başladılar.

Ardından diğerleri geliyor.

Tespitler yapıldıkça yıkımlar geliyor.

Dün Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sordum:

“Sayın Valim kaçak yapıyla mücadelede hangi aşamadayız?”

İşte Vali Akbıyık’ın cevabı:

“Sahiller halkındır prensibi doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Tabii Muğla en uzun sahil şeridi olan ilimizdir. Bu nedenle polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle sahada takipteyiz. Kaymakamlıklarımızı talimatlandırdık. Çevre İl Müdürlüğümüz, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ekipleriyle incelemeler yapılıyor. Ciddi bir çalışma var.”

-En yoğun kaçak nerede?

“Bodrum’da çok ciddi bir kaçak yapılaşma var. Tabir yerindeyse Bodrum’a saldırıyorlar. Artık polisimiz de inceliyor, jandarmamız öyle. Gece gündüz denetim var. Bodrum’da çok yoğun bir yıkım programımız var. Halkın malı olan bu sahilleri koruyacağız. Kararlıyız.

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2) HİSARÖNÜ KÖRFEZİ

Önceki gün bazı ekipler Hisarönü Körfezi’ndeydi.

Selimiye, Bozburun, Kocabahçe...

Çok iyi biliyorum ki oralarda da onlarca denize sıfır kaçak yapı var.

Göcek’te, Fethiye Körfezi’nde Karagözler ve tersane tarafına doğru iskelelerde ölçümler yapıldı.

O iskelelerin büyük bölümünün kaçak olduğu ya da uzatmaların kaçak olduğu belirleniyor.

Ölçümlerde çıkan kaçakları Liman Başkanlıkları kayda geçiriyor.

Raporlanıyor.

Kaçak iskeleler, denize sıfır kaçak evler, yapılar teker teker tespit edilip yıkılıyor.





Muğla Valisi İdris Akbıyık

3) BAŞKAN AHMET ARAS’A ÇAĞRI

İşte Çevre Bakanlığı düğmeye bastı.

İşte Muğla Valisi ve ilgili birimleri bütün gücüyle çalışıyor. Yıkımlar geliyor.

Şimdi sıra belediyelerde.

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Ve buradan önceki gün Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı seçilen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a sesleniyorum: “Sayın Başkan, ilçe belediyelerinizde binlerce kaçak yapı dosyası var. Bunlar değişik nedenlerle yıkılamıyor. Belediyelerin elindeki dosyaları lütfen paylaşın. Yalnızca Marmaris’te 4 bine yakın dosya olduğunu ben biliyorum. Kimisi idare mahkemelerine açılan davalarla oyalanıyor, kimisi belediyenin yetersizliği yüzünden yıkılamıyor. İşte fırsat. Merkezi idareyle yerel yönetimin birlikte çalışabileceği bir fırsat. Değerlendirin lütfen. O dosyaları verin...”

4) BİR AVUÇ KAHRAMAN

Peki bu yıkımlar nasıl oluyor?

Hangi bürokratik engeller aşılıyor? Bu noktada size bir fotoğraf sunuyorum. Bana göre bir avuç kahramanın fotoğrafı.

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Muğla İl Çevre Müdürü Ömer Bolat ve Milli Emlak Müdürleri ile görevliler, Vali Akbıyık’ın talimatıyla birkaç hafta önce bir araya geldiler.

Konu şuydu: “Kıyılarda devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlar ve diğer yerlerde bulunan Hazine taşınmazlarında bulunan işgaller, kaçak yapılaşma ve işgalcilerine yapılacak tebligatlar ile işgaller ve kaçak yapılaşmaların tahliyesi ve ortadan kaldırılması ile ilgili yapılacak çalışmalar...”

5) TÜRKİYE’NİN EN UZUN SAHİLLERİ

Arkadaşlar; Adana Karataş’ın Harbiş Plajı’ndaki kaçaklardan

Marmara ve Karadeniz’e kadar, Akdeniz ve Ege’deki kaçaklarla mücadele etmek kolay değildir.

Ege ve Akdeniz’de rant yüksek olduğu için kaçak saldırısı daha çok bu kıyılarımıza.

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Düşünün ki; Yalnızca Muğla 1479 km olan kıyıları ile Türkiye’nin en uzun sahil şeridine sahiptir.

Böylesine muazzam bir sahil uzunluğunun denetlenmesi elbette kolay değildir.

Böylesine uzun bir sahil şeridine iskele, konaklama ve demirleme rejimi getirmek de kolay değildir.

İşte bu yüzden;

Başta Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki ve Muğla Valisi İdris Akbıyık olmak üzere bölgede yeni seçilen belediye başkanları ve görev yapan tüm personel resmen ‘Mavi Vatan’ savunması yapıyor.

Onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Bu yüzden ‘Alo İhbar’ hattını kullanın.

En azından yıllardır denizleri, kıyıları, çevreyi korumak için mücadele veren bu kardeşinize yazın.

Bildirin. Elbirliği ile ‘Mavi Vatan’ımızı koruyalım.