S-400’ü biz alınca yaptırım tehditleri, Yunanistan alınca bakın ne yapıyorlar

Evde bir heyecan.
Dr. Kathleen, önce çocukları öptü.
Sonra eşine sarıldı:
“Uzun bir seyahat olacak. Ama ne yapalım iş bu...”
Elinde bavul kendisini almaya gelen araca bindi.
Sonra bu gezegenin yüzlerimize nasıl kustuğunu anlatayım...
*
Orta Afrika’da bir yer...
Gece yarısı...
Ellerinde projektörlerle bir grup bölgeyi sarıyor.
“Vahşi hayvan kaçakçıları”...
Yavru fil peşindeler...
Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan peş peşe gelen açıklamalar...
Reform hazırlıkları...
Ekonomi çevrelerine karşı “daha sıcak” bir bakış...
Özel sektörü dinleyen bir anlayış...
Ve son olarak “Bize ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz” sözü...
Ben “Niye” ya da “Şöyle oldu da ondan mı” gibi sorular ve senaryolar yerine, “Hadi hep birlikte, Türkiye için” demekten yana olduğumdan merak ettim.
Türkiye Ekonomi Şurâsı için Türkiye’nin dört bir tarafından gelen esnaf, sanayici, acaba Erdoğan’ın konuşmasından nasıl etkilenmişti?
İnandırıcı gelmiş miydi?
Arkasındaki duvar gibi...
Yani o kirli mor ve sıvaları dökülmüş bir duvar gibi...
Umutları yıkılmış, hayalleri dökülmüş öylece duruyor...
Mahcup ve masum... Ve artık kirlenmiş...
Fatih Mahallesi sakinleri silah sesleriyle camlara çıkıyor.
Merak... Panik... Korku...
Acaba kim kimi vurdu?
Caddeye bakan evlerdeki birkaç kişi hemen polisi arıyor.
Polis zaten anında harekete geçmiş, caddeyi tarıyor.
Ve cadde boyunca kan izleri...
Ambulans çağrılıyor.
Ve yaralı en yakın hastaneye kaldırılıyor.
Heyecanlandım. Gururlandım. Ve umutlandım...
Çünkü...
Kıbrıs’tan yükselen şu sesler bir “ay-yıldız müjdesi”ydi.
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu sözü:
“Yakın zamanda KKTC Cumhurbaşkanı, kardeş Azerbaycan’ı ziyaret edecek.”
Arkadaşlar, bu söz çok önemlidir.
Çünkü bugüne kadar KKTC’yi resmen bir devlet olarak tanımayan Azerbaycan...
Bu ilk resmi ziyaretle, dünyaya resmen
VALİ KAFEDEKİ GENÇLERİ UYARIYOR
Vali Kemal Çeber, sosyal mesafe kurallarının aşıldığı ve uzmanlar tarafından bulaş noktası olarak görülen yerlerdeki vatandaşları uyarıyor. Kentteki en önemli bulaş noktalarından biri de, tabure üzerinde çay içilen mekanlar. Vali Bey aslında denetimden çok sohbet ediyor. Maskesi olmayan gençleri babacan bir dille uyarıyor. Koronavirüsten korunmak için maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat etmelerini tavsiye ediyor.
VATANDAŞ, ‘ MASKE ŞART’ DİYOR
İşte o sırada DHA muhabiri bir vatandaşla konuşuyor. Ağzında maskeyle konuşan vatandaş şöyle diyor:
“Sokakta dolaşmaktan daha iyi burada oturmamız. Ama burada otururken de kurallara uyuyoruz, sosyal mesafemizi sağlıyoruz, çayımızı içmediğimiz zamanlarda maskemizi de takıyoruz. ”
HERKES MASKESİNİ TAKMIŞ
Üç vatandaş taburede sohbet ediyor... Hepsinin maskeleri var. Ve gelen muhabire ağızlarında maskelerle şöyle diyorlar:
“Burada vakit geçiriyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Maske takmayanları uyarıyoruz. Bu şekilde inşallah bu hastalığı def edeceğiz...”
Rahmetli Ecevit ve Erbakan Hoca nur içinde yatsın...
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimiz çok yaşasın...
Ve şimdi...
Barış harekâtı günlerinde Türkiye’ye uygulanan ambargoyu hatırlıyorum da...
Savaş uçaklarımızın yedek tekerlekleri için bile ambargo konmuştu.
Öylesine yukarıdan konuşuyorlardı ki...
“Hibe” adı altında, bizim yerli sanayimizi tıkıyorlardı.
“Ne gerek var? Bak biz müttefik olduk. Ben sana veririm. Yeter ki sen üretme...”
Benim cevabım:
“Devletler arasında aşk ilişkisi yoktur. Yalnızca menfaat ilişkisi vardır. Türkiye ve ABD’nin menfaatlerinin buluştuğu çok önemli noktalar ve konular vardır. Sonuçta Türkiye’nin dış politikasında bir değişiklik olmaz. Karşılıklı menfaatler boyutunda ilişki sürer. Keskin krizler olmaz. İnişler çıkışlar olabilir.”
Ankara’dan edindiğim izlenim:
“Türkiye’nin ABD ile ilişkilerindeki politikada bir değişiklik olmaz. Karşılıklı menfaatler çizgisinde ilişki birer müttefik olarak devam eder...”
Yani diyorum ki...
Kur ve siyaset üzerine oynayanlar...
Boşuna kriz beklemeyin... Krize yatırım yapmayın...
Denizciliğe merak salmıştım. Amatör denizciliğin efsane ismi Sadun Boro, dünya gezgini Osman Atasoy ve Meriç Köyatası’nın verdiği cesaretle küçük bir yelkenli almıştım. Bu üçlüden epey bir ders de aldım.
Ve tek başına bir gezi sonrasında Göcek’te bir marinaya yanaşıyordum.
Hava sertti. Dümen tutmak zordu. Korkuyordum...
Marinaya girmiş “Şimdi ne yapacağım” diye şaşkın şaşkın bakarken, sancak tarafından bir ses geldi:
New York Times’ın merkezinden İstanbul’a bir telefon geliyor:
“İlk fırsatta Azerbaycan’a geçip oradaki durumu bütün çıplaklığıyla bir haber haline getirin.”
O günlerde Ermenistan Gence’ye füze yağdırıyor, çoluk çocuk gece uykularında yanıyor.
Merkezden gelen telefon üzerine New York Times’ın İstanbul büro şefi Carlotta Gall, hemen girişimlere başlıyor.
Ve Azerbaycan’a giriş için doğal olarak bulunduğu ülkeden yani Ankara’dan yardım istiyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı akreditasyonu kolaylaştırıyor.
Ve New York Times ekibi birkaç gün sonra Karabağ’a ulaşıyor.
Doğal bir gazeteci refleksiyle gidecekleri kenti kendileri seçmek istiyorlar.
Trabzonspor’un eski başkanı...
Muharrem Usta...
Sporseverliğinin, doktorluğunun yanında tam bir gönül insanı...
İşte o patron, kısa süre önce koronavirüs yüzünden kaybettiği doktor arkadaşının ardından bir yazı kaleme alıyor.
Dr. Engin Türkmen...
Usta’ya ait bir hastanenin başhekim yardımcısıydı. Koronavirüsten vefat etti.
Her birimizin “inanç adresleri”ne yazılmış bu mektubu olduğu gibi yayınlayacağım. Ama önce benimle ilgisini de anlatmam lazım...
CANIM ANNEMİ O YAŞATMIŞTI
“Abi şu fotoğrafa bakar mısın?”
Umut yıkılan binanın yerinde 2000’li yıllarda ne olduğuna baktı.
Resmen tarla. Dahası bostan. Yani sulak arazi.
Yani dere yatağı gibi bir yer.
İşte lego gibi yıkılan bu koskoca bina oraya yapılmış.
Adam domates ekeceği yere bina dikmiş.
Hani şu söz var ya...
Protokoldeki saygı duruşlarını izledim.
Atatürk büstlerinin önünde... Meydanlarda...
Valiler, komutanlar, belediye başkanları, emniyet müdürleri, kaymakamlar, savcılar, il müdürleri... Türkiye protokolü...
Bayraklar tamam... Coşku tamam... Vatan sevgisi, Cumhuriyet aşkı tamam...
Ama bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar...
Belki ben göremedim.
O yüzden 81 ilden gelen protokol fotoğraflarına bir de siz bakın...
Çok önemli bir eksik var. Hayati bir eksik...
Çünkü son 10 günde 6 bisikletçi, deyim yerindeyse katledildi...
Dün de ben bir bisikletçi olarak yazdım:
“Bisikletçileri değersiz gören, ciddiye almayan sürücü anlayışı için artık bir şey yapılmalı.”
Son olarak şampiyon kızımız Zeynep, Menemen yolunda bir kamyon tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti.
İçimiz yandı.
Hatay’da, Alanya’da, Bartın’da bisikletçiler ya can verdi ya da yaralandılar...
Bisiklet yollarına giren motosikletlerin yarattığı terörü de biliyoruz.
Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
8 çocuklu bir ailenin yokluk içindeki mücadelesinden geldi.
Zifiri karanlık gecelerde uyumadı çalıştı.
Azmetti... Uğraştı... Acı çekti, yılmadı. “Doğduğum şartlara yenilmeyeceğim” dedi.
Batman’dan çıktı. Fen lisesini burslu okudu.
Ve şimdi o bir doktor.
O Fatih...
Ben Fatih...
Şimdi baktım, yine bir kazan kaynıyor...
Haber şöyle:
“Başkan Cengiz, Fatih Terim’i hedef alan ifadeler kullandı.”
“Terim şimdi ne yapacak?”
Spor müdürümüz Mehmet Arslan bilir...
Spor yazmam ama...
Olayın vahametini anlatmak için bir kısmını aktarıyorum...
ANKARA’da polis ekiplerince yapılan denetimde, 3 işyerinde sahte içki üretiminde kullanılan 3 ton etil alkol ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.
İSTANBUL’da polis, 17 bin 476 litre alkollü içki sıvısı, 287 adet dolu, 360 adet boş içki şişesi ele geçirdi.
GAZİANTEP’teki baskınlarda 11 bin 250 içki etiketi, 1500 litre etil alkol ele geçirildi..
KARAMAN’da kaçak içki üreten kişiler yakalandı. 3 kişi tutuklandı.
KIRIKKALE’de bir işyerine yapılan baskında çok sayıda şişelenmiş kaçak içki ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde sahte içkiden yaşamını yitiren Harun İnanç, toprağa verildi.
ANTALYA
Ah yıkıntıların arasında gördüğüm oyuncak ayı...
Ah benim çocuklarım...
Gece yarısı rüyalarında vurulan yavrular...
Ah canım bebeklerim...
S-400’ü biz alınca yaptırım tehditleri, Yunanistan alınca bakın ne yapıyorlar
Önce Türkiye’nin burnunun dibindeki Meis Adası’nda Yunan Savunma Bakanı’nın katıldığı askeri gösteriyle tahrik etmeyi denediler.
Olmadı...
Türk balıkçı gemilerini taciz ettiler.
Olmadı...
Türkiye’yi karşı sürekli NAVTEX ilan ettiler.
Yine olmadı...
Sonra Libya’ya yardım malzemesi götüren Türk bayraklı gemiye karşı “haydutluk” yaptılar.
Türk personelin başına silahlı asker dikip, o anların görüntülenmesine izin verdiler.
İstediler ki o görüntüler yayınlanınca Türkiye’de infial olsun...
İstediler ki Türkiye misilleme yapsın...
Ama o da olmadı. Türkiye “hukuk” dedi...
Ve önceki gün yine bir haber geldi:
“Yunanistan, Girit atış poligonunda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta, Rusya’ya ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etti. Tatbikata, Yunanistan ve Almanya’nın yanı sıra Hollanda ve ABD’den de askeri personel katıldı.”
YUNANİSTAN ALINCA GİDİP SEYREDİYORLAR
Şu habere bakar mısınız?
Türkiye, Rusya’dan S-400 füzesi alıyor diye yapmadıklarını bırakmadılar. F-35 projesini kilitlediler.
Ambargo ve yaptırım sözleri havalarda uçuştu.
Ama bakın, Yunanistan’da S-300 füzesini birlikte test ediyorlar...
Peki bu nedir şimdi arkadaş?
Ne anlama geliyor?
Cevabı önceki gün açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias verdi.
Diyor ki:
“Almanya’nın, Türkiye tarafından sipariş edilen 6 adet denizaltısını teslim etmemesini istiyoruz. Almanya’nın, Atina’nın Türkiye’ye karşı uygulanmasını istediği silah ambargosunu hayata geçirmek için devasa ekonomik gücünü kullanmaya yanaşmamasını anlayamıyorum. Bunu Berlin’e neden söylememiz gerektiğini bile anlamıyorum, kendi başına anlaması lazım. Almanya, AB’deki liderlik rolünü yerine getirmiyor.”
HEDEF 10 ARALIK’TA TÜRKİYE İÇİN YAPTIRIM
Evet, yeterince açık değil mi?
Bütün mesele Türkiye’yi tahrik edip Akdeniz’deki varlığını sınırlamak.
Bütün mesele...
Türkiye’yi tahrik edip Libya ile yaptığı anlaşma sayesinde elde ettiği pozisyonu kırmak.
Bütün mesele...
Keskin açıklamalar yaptırıp Türkiye’yi Avrupa’dan koparmak.
Bütün mesele...
10 Aralık’ta toplanacak AB liderler zirvesine kadar Türkiye’yi tahrik edip zirveden Türkiye’ye karşı “yaptırımlar” çıkarttırmak.
TATBİKATIN ADI İRİNİ, NE GARİP BİR RASTLANTI
Zaten Libya’ya uygulanan ambargonun denetimi için oluşturulan AB gücüne bir Yunanlı amiralin komuta etmesi yeterince açık değil mi?
O amiralin talimatıyla Alman gemisinin Türk ticaret gemisine gönderilmesi her şeyi anlatmıyor mu?
Neden Alman savaş gemisi?
Çünkü Avrupa liderliği içinde hâlâ makul ve aklı başında olan tek isim Merkel...
Türkiye’ye karşı gelişecek birçok saçma karara Merkel izin vermiyor.
İşte o nedenle Türk bayraklı gemiye Alman savaş gemisi gönderiliyor.
Hemen ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın Merkel’e hitap edip Türkiye için ambargo istemesi rastlantı olabilir mi?
Elbette olamaz...
Ama bu olayda çok daha ironik bir rastlantı var...
Arkadaşlar, Türk ticaret gemisinin hukuk dışı basılması, İrini harekâtı kapsamında yapıldı, değil mi?
“İrini” Yunanca “barış” demek.
Nasıl “barış” ama...
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