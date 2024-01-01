Orası Suudi Arabistan... Ronaldo yargılanıyor eski GS’li Pino tutuklanmış

Haberin Devamı

Muhtemelen çok ciddi bir “adli kriz” yaşanırdı.

Tutuklanma olur muydu?

Emin değilim.

Ama bildiğimiz olaylar var.

Örneğin dünya yıldızı Ronaldo...

Al-Nassr takımında oynayan Ronaldo, Al-Shorta takımına karşı attığı golün ardından haç işareti yapınca ne olmuştu...

Yer yerinden oynamıştı.

Oysa Ronaldo dünyanın her stadında her golden sonra haç işaretini yapıyordu.

Ama orası Suudi Arabistan...

Televizyonlarda o görüntü yayınlanınca davalar açıldı.

Serveti yüzlerce milyon dolara ulaşan...

Reklam gelirleri bilinmeyen dünya yıldızı bir anda “sanık” durumuna düşmüştü.

Şimdi yargılanıyor...

Niye?

Gözünü para bürümüş...

Kazandığı yüzlerce milyon dolar yetmemiş ki.

Suudi Arabistan’ın vereceği o 500 milyon doları da istemiş.

E madem gittin kardeşim...

Göze alacaksın.

Çünkü orası Suudi Arabistan.

Kılıçla baş kesiyorlar.

Haberin Devamı

Kadınlar otomobili yeni kullanmaya başladı. Stadyuma da gelemiyorlar.

Dahası var.

Galatasaray eski oyuncusu Juan Pablo Pino...

Al-Nassr takımında oynarken bir ara kameralar zoom yapıyor. Ve Pino’nun Hz. İsa’nın dövmesi görülüyor.

Sonuç...

Paraya para demeyen Pino tutuklanıyor. Parayla perişan oluyor. Ve bütün bunlar daha bu yıl oluyor.

Takım araya giriyor. Hatır gönül derken zor kurtuluyor.

Çünkü orası Suudi Arabistan kardeşim...

Ahlak polisi elinde değnekle geziyor.

İstediğin kadar insan hakları de, hukuk de.

Uyuşturucu kullananın kılıçla başını kesiyorlar.

Daha bir sürü futbolcu parayı alınca Suudi Arabistan’a gidiyor.

Ama gerçeği görünce eyvahhhhh.

DJOKOVİC EŞİNİ GETİRMEDİ ÇÜNKÜ...

İşte bir örnek daha...

Bizim maçtan daha iki gün önce yine aynı organizasyon şirketi bu defa dünya tenisinin iki yıldızını davet etti.

Djokovic ve Alcaraz..

O maçı izledim.

Baktım davet edildiği her organizasyonda eşi ve çocukları da olan Djokovic bu defa yalnız gelmişti.

Alcaraz’ın sevgilisi de yoktu.

Niye?

Çünkü bir an önce 3 setlik maçı oynayıp, paraları alıp özel uçaklarıyla oradan uzaklaştılar da ondan.

Çabuk bitirdiler maçı.

Yani işini bilen biliyor.

Formula 1 yarışlarında da aynı durum var.

Pilotlar yalnız geliyorlar ve yarış biter bitmez dönüyorlar.

Haberin Devamı

ATATÜRK’E OLAN SEVGİMİZİ ÖĞRENMEK İÇİN RİYAD’A GİTMEYE GEREK YOKTU Kİ

Şimdi olayın en saf haline gelelim. Bir şekilde TFF bu organizasyonu yaptı. Onlarca iddia ve dedikodu var.

Bunlarla ilgilenmiyorum.

Sonuçta;

Kulüpler de kabul etti.

Yeni yıla giriyoruz ya...

O nedenle daha çok uzatabileceğim bu yazıyı şöyle bitirmek istiyorum.

Sevgili genç sporcu kardeşim..

Her şey para değildir.

Suudi Arabistan’daki bu tavrı görünce;

Bu Cumhuriyet’i canları pahasına kuran Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu savaşı topyekün veren ecdadımızı bir kez daha minnetle anıyorum.

Sağlıklı, huzurlu nice yıllar dilerim...