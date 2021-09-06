Onlar için o kadar çok korkuyorum ki

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, geçen hafta Taliban’ın saldırılarından ve katliamlarından ABD’yi sorumlu tutmuştu.

Varlığını ABD desteğine borçlu birinin böyle bir suçlama yapmasını nasıl yorumlayacağız?

Bu sorunun cevabını ararken; emekli Büyükelçi Naci Koru’nun haftalık yazısına konu ettiği son BM Güvenlik Konseyi raporunu gördüm.

‘Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Ekibi’nin hazırladığı S/2021/486 sayılı, 22 sayfalık ‘Afganistan’da barış, istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturan Taliban ile diğer bağlantılı kişiler ve oluşumlar’ başlıklı 12’nci rapor...

Çok çarpıcı bulgular var.

Koru’nun şu alıntısı dikkatimi çekti:

“Raporun yeni ve ilginç bir yönü, ‘Taliban ve El-Kaide’ başlıklı alt bölümün 41. maddesinde kayıtlı. Bu maddede, ABD’yle Taliban arasında Şubat 2020’de Doha’da imzalanan anlaşmanın kamuoyuna açıklanan ana metnine ilave ‘gizli eklerinin’ olduğu ilk kez bir BMGK belgesinde açıklanıyor.”

Müthiş...

ABD’nin Taliban’la gizli anlaşma yaptığı ilk kez bir BM raporuyla duyurulmuş oluyor..