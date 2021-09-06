Onlar için o kadar çok korkuyorum ki

1. Plajın ortasında... Stefan bağırıyor:
“Stop... Stop... Stoppp”
Ardından Seher...
“Durun... Durun gitmeyin. Ne işiniz var burada?..
ATV’deki adam bir süre öylece boş boş bakıyor...
Sonra ATV’yi Stefan’ın üzerine sürerek oradan uzaklaşıyor...
Stefan acı içinde yere yığılıyor. Sonra ambülans. Jandarma.
Evet arkadaşlar burası Manavgat...
- Kamplaşma...
En çok korktuğumuz şey:
- Trolleşme...
En çok üzüldüğümüz şey:
- Birinin ötekini dinlememesi.
En çok sıkıntısını çektiğimiz şey:
- Fikirler üzerinden değil, semboller üzerinden tartışmak...
Televizyonlarda ve gazete köşelerinde, açık oturumlarda, dost sohbetlerinde hep aynı şeyi söylüyoruz:
Bir ibret ve bir dehşet sahnesi...
Ama önce zaferler ayı...
950 yıl önce Sultan Alparslan’ın yiğitleriyle Malazgirt’ten açtığı Anadolu kapısı;
Mustafa Kemal’in önderliğinde Millet Meclisi’nin ordusuyla ve bir milletin top yekün taarruzuyla vatan olmuştur...
Bu nedenle ağustos bu millet için zaferler ayıdır...
Kutlu olsun...
AHLAT: Ahlat’ta bulunan mezar taşlarının anlamı büyüktür. Daha haberi duyduğum ilk gün “İşte” dedim. “Anadolu’nun kitabeleri...”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deyişiyle
1. Sevim ve Serpil de yaylaya çıkmaya hazırlanıyordu...
Elanur hemen söze girdi:
“Kızlar bir fikrim var. Şu bizim Filenin Sultanları var ya...”
Sevim: “Evet. Nasıl güzel oynuyorlar. Hayranım ben...”
Serpil: “Vallahi ben de. Bayılıyorum. Heyecandan ölüyorum.”
Elanur bu defa daha bir heyecanla:
HAYVANLAR için oluşturulan Asya Koalisyonu (AfA) önceki gün çok önemli bir rapor yayınladı...
Asya Koalisyonu dünyanın değişik ülkelerinden seçilen 22 hayvan hakları kuruluşundan oluşuyor... Bu nedenle yayınladığı rapor ayrıca değerli.
Raporun en çarpıcı bölümü ise Facebook, YouTube, Tiktok gibi sosyal medya devlerinin “hayvanlara zulüm yapan” videolardan kazandıkları paralar.
Evet yanlış okumadınız.
Kan donduran insanlık dışı görüntüler.
Taliban korkusuyla ölümüne kaçan insanlar. Anneler, çocuklar.
Uçakların tekerlekleri arasına sıkışan...
Çıktığı uçak kanadında can veren, parçalanan insanlar.
Dünya ajanslarının geçtiği bu fotoğraflar, görüntüler, televizyonlardan yayınlandıkça insanlığın kanı donmuştu.
Dehşet içinde izliyorduk..
Ve herkesin ağzında şu söz:
“Bu nasıl bir adalet. Bu insanlara yardım edecek birisi yok mu? BM nerede? ABD nerede?”
1. Vietnam askerleri ABD’nin devasa ordusunu bu tünellerle yenmişti...
Dağlar, ormanlar ve tüneller...
Tonlarca napalm bombasının döküldüğü, her yerin cayır cayır yakıldığı o topraklarda ancak yeraltı tünellerinde yaşayabilmişlerdi. Bizi gezdiren rehber tüneli gösterince şoka girmiştim.
“Nasıl yani buradan mı giriyorlardı?”
“Evet” demişti rehber “Buradan giriyorlardı tünele...”
Tünel deyince yanlış anlamayın.
Bir kovuk...
İki aylık hamileydi. Ve şiddet başlamıştı.
Bir gece hırlayan bir ses:
“Defol bu evden. Eğer gelirsen seni kıtır kıtır keserim...”
Sevil böylece baba evine döndü. İyi bir işi vardı. Kendi hayatını kuracaktı.
Bir fabrikada muhasebeciydi.
Ama İ.K. bir türlü peşini bırakmıyordu.
Sürekli tehdit...
Kardeşine durumu anlattı...
Varlığını ABD desteğine borçlu birinin böyle bir suçlama yapmasını nasıl yorumlayacağız?
Bu sorunun cevabını ararken; emekli Büyükelçi Naci Koru’nun haftalık yazısına konu ettiği son BM Güvenlik Konseyi raporunu gördüm.
‘Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Ekibi’nin hazırladığı S/2021/486 sayılı, 22 sayfalık ‘Afganistan’da barış, istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturan Taliban ile diğer bağlantılı kişiler ve oluşumlar’ başlıklı 12’nci rapor...
Çok çarpıcı bulgular var.
Koru’nun şu alıntısı dikkatimi çekti:
“Raporun yeni ve ilginç bir yönü, ‘Taliban ve El-Kaide’ başlıklı alt bölümün 41. maddesinde kayıtlı. Bu maddede, ABD’yle Taliban arasında Şubat 2020’de Doha’da imzalanan anlaşmanın kamuoyuna açıklanan ana metnine ilave ‘gizli eklerinin’ olduğu ilk kez bir BMGK belgesinde açıklanıyor.”
Müthiş...
ABD’nin Taliban’la gizli anlaşma yaptığı ilk kez bir BM raporuyla duyurulmuş oluyor..
Biliyorum...
Steve Jobs’tan bu yana hepimiz “internet yatırımı” üzerine hayaller kuruyoruz...
Meşhur “garaj çocukları” hikâyesi yani...
Bir fikir... Bir ışık. Bir yazılım. Bir hayal. Çılgın bir adım. Yemek Sepeti... Angry Birds... Amazon... Mask...
Ve ardından gelecek milyonlarca, hatta milyarlarca dolar...
2 yıllık kapanmalar...
AB’nin, İngiltere’nin “kırmızı listeleri” derken...
Dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la “yangın sonrasını” konuştum...
- Sayın Bakan, bunca sıkıntı, badire, kapanmalar. Bir de üstüne yangınlar... Hiç böylesini görmemiştik. Bu kadar badirenin arasında turizm gelirlerimiz ne oldu?
- Evet zorlu bir dönemden geçtik ve geçiyoruz. Siz de saydınız. Dünya çapında bir olay. Sıkıntılar yok değil elbette.
- Yani zararda mıyız?
(Bakan Ersoy gülerek)
- Yok... Yok... Biz zaten her türlü sıkıntıya göre bir planlama yapmıştık.
1. Basmış gaza gidiyor.
Zavallı hayvan perişan... Koşuyor yetmiyor. Sürünüyor...
O gaza bastıkça görenler çılgına dönüyor.
Sonra birkaç kişi bu iğrenç olayı kaydedip sosyal medyaya koyuyor...
1. En makul ve en masum haliyle düşünsen bile...
Bu fotoğrafların karşılığındaki söz şudur: “Yahu arkadaş. Dosyalarla, isimlerle, belgelerle, fotoğraflarla YPG ve PKK’nın birlikte terör örgütü olduklarını ortaya koyduk. Anlattık. Ama şu hale bakın ki, biz içimizdeki yangınla boğuşuyoruz. Siz hâlâ dışarıdan kundaklıyorsunuz. Nerede kaldı müttefik olmak... Nerede kaldı NATO...”
Evet bu pazar Suriye’de yapılan bir toplantıyı ve sahnedeki aktörlerini anlatıyorum.
Önce Antalya’dan Tilkili Köyü’ne yardım götürürken cehennemin ortasına düşen 4 kahraman esnafı yazdım...
Sonra Kaş-Fethiye gençliğinin kurduğu “motorize tulumbacıları”...
Bugün de Marmaris’ten iki işinsanının olağanüstü çabasını anlatıyorum.
Önceki gün bir konuşma:
- Serkancım hepimize geçmiş olsun. Ada girişine 500 hp ile denizden su emen pompa sistemi kurdum. Yarın öğlen hazır olur. 3 dakikada 20 tonluk tankeri doldurur halde olacağız... İki adet 1000 hp pompa saatte 750 ton basınçlı su verebilecek, 7 hortum cuma hazır olacak...
- Sağ ol abi, bu bizim işi görür. Ben 10 tanker aldım. Eğer suyu da oradan alırsam... Tamamdır...
- Arkadaşlara duyurabilirsin... 12 kişilik deniz uçağı ve iki pilot da hazır olacak. Tıbbi tahliye için... Ben bütün ekiple yangına karşı temizlik yapıyorum. Allah yardımcımız olsun...
Arkadaşlar bu konuşma Marmaris’te iki işinsanı arasında geçiyor...
Gerçekten videodaki konuşmalar tüyler ürperticiydi.
İnsan izlerken kendisini o cehennemin ortasında hissediyordu...
Bugün de başka bir dayanışma örneği.
İşte Kaş’ın Çavdır Mahallesi...
Yangın haberleri ateş gibi düşmeye devam ederken Emre atlıyor motosikletine; doğru mahalle kahvesine...
Kim varsa o sırada oturuyorlar masaya. Emre diyor ki:
Hangi videoyu izlesem yanıyorum.
Ama dün gece öyle bir sahne izledim ki...
İşte o yüzden sordum:
“Siz hiç otomobilin camlarından cehennemi gördünüz mü?”
Bu pazar Manavgat Tilkiler Köyü’ne malzeme yardımı götürmek için yola çıkan 4 esnafın hikâyesini anlatmak istedim.
Yakın köy alevler arasında kalınca pideden ayrana ne buldularsa yardım olarak yanlarına alıp arabaya atlıyorlar...
Ve yardım için çıktıkları yolda cehennemin ortasına düşüyorlar...
Tam Manavgat’a doğru alçalırken...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle konuşuyoruz.
Acı büyük. Alevler durmuyor...
Soruyorum:
- Sayın Pakdemirli, önce milletçe hepimize geçmiş olsun. Bir sabotaj endişeniz var mı?
- Her yangında kafamızdaki soru budur. Ama kolluk kuvvetleri bulacak bunu... Sabotajın bulunmasına yönelik teknikler var. Polisimiz, jandarmamız bu konuda çok deneyimli...
- Bir de bazı eleştiriler var. Yangınları söndürmek konusunda yeterli olunamıyor türünden. Muhalefet liderleri bunu iddia ediyor.
İçimdeki ayyıldız öyle bir dalgalandı ki..
Ve hele bir de Eda’nın sözünü duyunca..
Özellikle hayata ve geleceğe karşı korkuları olan gençler için o sözü yazmak istedim..
Dün onlar son olimpiyat şampiyonu Çin’le oynarken biz yüreğimiz ağzımızda...
Sinir uçlarımızda birkaç damla gözyaşı...
Sevinç desen... Heyecan desen...
Ne dersen de...
- Hadi biz kendi içimizde bu betondan işgali ve rezaleti yaşayıp eleştiriyoruz... Peki ya karşıdan bakınca, dışarıdan nasıl görülüyoruz...
- İşte o nedenle kimseyi suçlamak değil...
- Kimseye öfkelenmek değil...
-“Bak sen şu rantiyecilere”
Onlar için o kadar çok korkuyorum ki
Dün Hürriyet’in manşetinde görünce gözlerim doldu.
Bizim yazı işlerini kutluyorum, “50 cesur kadın” manşeti dünya çapında bir sestir.
Keşke internette bütün dillerden yayınlansa.
Keşke dünya kadın örgütleri bir hat oluştursa.
Keşke BM bir komisyon kursa.
O “cesur kadınları” düşünün.
En temel hakları için harekete geçtiler.
Taliban gibi kadını “kölenin bile altında gören” o zihniyete karşı..
Pul Mahmuthan Meydanı’nda toplanıp Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na doğru yürüyüşe geçtiler.
“Tıp okuduk, hukuk okuduk, ekonomi okuduk. Bizi eve kapatamazsınız” diye özgürlük çığlığı attılar.
Taliban’ın kadınları ruhen ve fiziken ezdiği, taşladığı, kırbaçladığı bir ortamda bu tavrı alan kadınlara başka ne denilebilir:
“Cesur yürek...”
Kabil’den bu haberi geçen Hürriyet muhabiri Fevzi Kızılkoyun kim bilir o an neler hissetti.
Kafasına silah dayanmış kadınların “özgürlük sloganları” attığı o an.
TETİĞİ ÇEKEBİLİRDİ
Ama ben şimdi korkuyorum arkadaşlar.
Taliban silahı kadının başına dayadığı o an tetiği çekebilirdi.
Emin olun çekmemesinin tek nedeni; o an onlarca gazetecinin cep telefonlarından yaptıkları canlı yayındı.
O da bundan korktu. Dünyanın aydınlık ve özgürlük tarafından korktu.
Tetiği çekse...
Dünya ayağa kalkacak. Belki de iktidar yine elinden gidecek.
O nedenle durdu. Sustu...
Ben işte bundan korkuyorum arkadaş...
Çok iyi biliyorum ki.
O “zifir kafa” bundan vazgeçmez.
İlla ki bir şey yapacak.
Diğer kadınlara ibret olsun diye bir şey yapacak.
Ama ne zaman...
Elbette, gazeteciler gittiği zaman.
Elbette o telefonlar canlı yayını kestiği an.
Elbette dünyayla olan hatlar kesildiği an.
Çok merak ediyorum.
O kadınlar acaba şimdi ne yapıyor?
Birlikteler mi?
Yoksa her biri evlerinde işkencenin kapıyı çalacağı anı mı bekliyor?
DÜNYA NEREDE
Evet o kadınların ellerinde pankartlarla Taliban’ın şaşkın bakışları karşısındaki cesur yürüyüşlerini düşünüyorum.
Gözlerindeki o cesareti ve asaleti düşünüyorum.
Peki dünya nerede?
Devasa silahları ve ordularıyla oraya giden ABD nerede?
Sovyetleri çökertmek için Taliban’ı silahlandıran CIA nerede?
Taliban’a karşı cesaretlendirdiği bu kadınlar direnirken onları orada yapayalnız bırakanlar nerede?
İnsan haklarını her şeyin üzerinde tutan AB nerede?
Çok korkuyorum arkadaşlar...
Dünyanın gözü önünde bu kadınlara bir şey olursa eğer.
O kan hepimizin yüzüne bulaşacak.
Sen kızını düşüneceksin.
Ben kızımı onların yerine koyacağım.
Evet.
Korkuyorum arkadaşlar.
Başka korkan varsa bir ses versin...
Hürriyet’in bu manşeti bir ses olsun...
Neredesiniz?