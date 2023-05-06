Ölüme atlayan bu paraşütlere nasıl izin verildi

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DÜNYANIN en harika yamaç ve dağ paraşütü merkezlerinden Fethiye Babadağ’da önceki gün öyle bir facianın eşiğinden dönüldü ki...

Saatlerce yüreğimiz ağzımızda, gözlerimiz gökyüzünde... Sert ve ani rüzgârlarla savrulan paraşütleri aradık.

Daha o an sordum:

“İki gün önce bir paraşüt pilotu ters rüzgârlarla yere çakıldı. Pilotunu kaybettik. Şimdi nasıl oluyor da hava raporlarına bakmadan bu paraşütlerin atlayışına izin veriliyor?”

Dahası...

“Bu uçuş iznini kim, neye göre veriyor?”







Haber geldiğinde İstanbul’da önemli bir yemekteydik. Bir Fethiye âşığı olarak yemeği bıraktım, kalbim çarpa çarpa haberleri takip etmeye başladım.

Babadağ’dan 26 paraşüt havalanmış. Bir bölümü eğitimli pilotla birlikte atlamış. Bir bölümü de tek başına atlamış...

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Rüzgâr fırtınayla birlikte dönünce kimisi Fethiye tarafına, kimisi Seydikemer’e doğru savrulmuş. Aman Allah’ım... Saatlerce o pilotlardan haber alınamadı. Kameralarda, rüzgârla savrulan paraşütler. Koyu bulutların arasında çırpınan pilotlar. Helikopterler, itfaiye, jandarma alarmda.

RÜZGÂRIN SERT ESECEĞİ BELLİYDİ

Yine geliyorum aynı soruya:

- Hava durumuna bakmadan mı atladılar?

- Bu atlayışa kim izin verdi?

Oysa daha bir gün önce denizciler Fethiye’de, Göcek koylarından gelen sert havayı görüp tedbir almışlardı. Mesela ünlü denizci Osman Atasoy’la sohbet ederken Osman uyarmış, hatta şöyle demişti: “Şu an Göbün’deyim. Ama yarın hava çok ters. Ben de yer değiştireceğim...”







Denizci dilinde bu şu demektir: “Rüzgâr sert esecek. Ani kırbaçlarla sorun çıkartabilir. Rüzgârın yönüne göre korunaklı bir yere geçeceğim...”

Gerçekten de hava raporuna bakınca dün öğleden sonra hava sertleşiyordu.

İşte o nedenle sordum:

- Babadağ gibi bir zirvede, rüzgâr elbette çok daha sert olur. Hava raporlarına bakmadılar mı?

- Benim bildiğim, uluslararası anlamda cazibe merkezi olan Babadağ’da hava durumu çok sıkı kontrol edilirdi. Atlayışlara ona göre izin verilirdi. Ne oldu da bu feci olay yaşandı? Nitekim bir gün önce yine böyle bir nedenle ölüm meydana gelmişti.

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ULUSLARARASI KURALLAR VAR

Yamaç paraşütü merkezlerinde belirli kurallar vardır. Uluslararası kurallar. Yani öyle kafanıza göre atlayamazsınız. Hava ölçümleri, kontroller, uçuş lisansları... Hava uygun değilse atlayışa izin verilmez.

BU KONU MUTLAKA ARAŞTIRILMALI

Önümüz yaz. Babadağ hepimizin gurur duyduğu, dünyaca ünlü bir merkez. Belki de dünyada Ölüdeniz gibi bir cennete atlayış yapılabilen tek merkezdir. Ben de o atlayışı yapan birisi olarak...

Ben de Ölüdeniz’in o muhteşem manzarasına doğru süzülmüş bir doğa tutkunu olarak çok üzgünüm ama bir o kadar da kızgınım.

Kızgınım ve bu sorunun cevabını arıyorum:

- Hava raporuna bakılmadı mı?

- Böyle bir havada atlayışa kim izin verdi?

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Kızgınım, çünkü... Daha sezonun başında bir ölüm ve böylesine bir facia korkusu yaşıyoruz.

Babadağ Türk turizmi ve Fethiye için önemlidir. Bütün tanıtım afişlerinde oradan Ölüdeniz’e doğru süzülen paraşütler vardır.

Çin’den Avustralya’ya, oradan İngiltere’ye kadar dünyanın her yerinden, paraşüt, manzara, adrenalin ve spor için Babadağ’a turistler gelir. Bir anlamda önemli bir gelir kapısıdır. Birçok insan bu gelir kapısından geçimini sağlar. Peş peşe gelen bu özensizlik ve sorumsuzluklardan yine oranın insanı zarar görecektir.

İşte bu nedenle... Bu olay çok iyi araştırılmalı. İşleyişte bir eksik varsa derhal giderilmeli.

Evet arkadaşlar, önümüz yaz.







Fethiye’nin ve Babadağ’ın o muhteşem manzarası, dekoru... Babadağ’dan Ölüdeniz’e doğru inen o harika doğa. Alabildiğine Ege... Bu güzelliği bozmaya kimsenin hakkı yoktur...

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Mutlaka çok sıkı bir araştırma ve soruşturma yapılmalı.

Ve derhal önlem alınmalı...