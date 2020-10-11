Koca Yusuf'un mezarı oradaysa bize düşen memlekete getirmektir

Arayan eski bir dostuydu... Ve şöyle diyordu:
“Korkmaz, biliyorsun babam bir süredir Miami’de tedavi görüyor. Ama artık ölüm döşeğinde ve bana vasiyet etti. Türkiye’de ölmek istiyor.”
Karaca bu isteği hemen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletti.
Erdoğan, anında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdi:
“Son arzusu vatan toprağında ölmek olan bu değerli insanın isteğini yerine getirelim.”
Bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran devreye girdi.
Ve son arzusu vatan toprağına defnedilmek olan “Türkiye çınarı”, kendi evinde huzur içinde gözlerini kapattı.
Peki, Cumhurbaşkanı
Apartman yöneticisi Okan Dağlı da şaşırmış.
Hangi şapşal böyle bir hırsızlık yapar diye...
Sonra fotoğrafa baktım.
Yine inanamadım...
Ankara Tuzluçayır’da bir apartmanın yöneticisi sabah uyanıyor.
Ve bir bakıyor ki...
Güvenlik kameraları yerinde yok...
Sırt çantaları ve ellerinde haritalarıyla at sırtındaki bu kızları macera düşkünü birer gezgin zannedebilirsiniz.
Antalya Çıralı’da ata binen “turistler” gibi.
Kapadokya mı desem, Göbeklitepe mi?
Hiçbiri...
Özeti şudur:
“Önümüzdeki kritik dönemde ve seçimler sonucunda, bizimle uyum içinde çalışacak bir KKTC Cumhurbaşkanı beklentimiz var.”
İlk bakışta normal ve diplomatik olan bu cümlenin derinlerinde çok önemli bir mesaj var.
Önce soralım:
Hangi seçim?
Söz konusu olan, 11 Ekim’de KKTC’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimidir.
Yani...
Bu seçim...
Anlatayım...
Saniye Hanım, tam 20 yıldır aynı pencereden bakıyordu...
Birkaç seyrek ağaç... Çoğu zaman kapalı bir hava...
Sonra duvarlar...
En sevindiği an, güneş açtığında onu bahçeye çıkardıkları andı...
Emektar hemşiresi, yavaşça gelip kolundan tutardı...
Sonra gökyüzü...
Alçakların kaçtıkları otomobilin plakası belli.
Kaçarken düşürdükleri cep telefonları elde.
Hadi be polis kardeşim, yakalayın şunları...
Benim bildiğim İstanbul polisi bırakmaz bu olayın peşini...
Peki olay nedir?
Önceki gün Dolmabahçe Sarayı’nı gezen ABD’li bir aile, büyülenmiş bir şekilde saraydan ayrılır ve caddeye çıkarlar. Tam özel minibüslerine binecekler... İki kişi hızla üzerlerine gelir. Çantalarına asılırlar. Ama Amerikalı kadın ve eşi çetin ceviz çıkar. Rehberleri ve minibüsün şoförü de müdahale edince... Alçaklar fotoğraftaki otomobile binip kaçarlar. Ama rehber İlarya peşlerini bırakmayıp bir de kaçtıkları otomobilin fotoğrafını çeker...
ABD’li aile ertesi gün şok halinde Türkiye’den ayrılır...
Kökünde ve arkasında...
Avrupa’yı zehirli bir sarmaşık gibi kuşatan, ırkçılığın, faşizmin, Türkiye ve yabancı düşmanlığının temeli vardır.
Kökünde...
Avrupa’da yükselen ırkçılığa oy için prim veren siyasiler vardır.
İşte bu pazar, günlerdir dalga dalga üzerimize gelen Türkiye düşmanlığını olaylarla ve örnekleriyle inceledik.
BELÇİKA’DA KADIN POLİSİN NAZİ SELAMI
Yani deniz mevsimi biterken...
Yani sonbaharla birlikte sahiller boşalırken...
Bütün çevrecilerin merak ettiği soru şudur:
“Acaba bu yaz ormanları ne kadar yaktık? Denizleri ne kadar kirlettik?”
Dün, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la sohbet ediyoruz...
Tabii Murat Bey’e hep çevreci sorular gelir.
Oysa şehircilik için de muazzam bir çalışma yürütüyor.
Deprem bölgeleri... Yeniden yapılan konutlar... Toplu konutlar... Şehircilik planları... Karadeniz’den Güneydoğu’ya, oradan Ege’ye ve Akdeniz’e uzanan yatırımlar...
Muazzam bir proje...
İstanbul-Ankara arası “süper hızlı tren”...
Biraz araştırıyorum... Gerçekten de böyle bir hazırlık var... Eğer proje gerçekleşirse, İstanbul’dan kalkan süper tren 1.5 saat sonra Ankara’da... Müthiş bir şey...
Düşünsenize...
Ankara’da randevusu olan bir işadamı, mesela sabah 07.30’da süper trene biniyor.
09.30’da randevusuna gidiyor. İşini çözüyor. Ve öğlen İstanbul’da işinin başında...
Projenin gerçekleşme sürecini bilmiyorum. Ama proje gerçekleşecekse umarım 2023’e yetişir...
Belli ki 2023 tam bir 100’üncü yıl şöleni olacak...
25 yıldır Vatikan’ın ana arşiv binasından girip fresklerle süslü tavanlardan ve uzun koridorlardan geçiyor... Turistlerin bir kapıya kadar girebildiği binanın, Dan Brown filmlerindeki o labirenti andıran ve odalardan oluşan asıl arşiv bölümü müthiş bir koruma altındadır.
Yıllardır işte o arşivde çalışır.
Arşiv binasının altında ise ışık ve nem ölçerlerle korunan resim, grafik ve haritalar bulunur. Bir kez de yeraltındaki özel korumalı odaya bir camiyi tanımlamak için girmiştir.
Evet, Rinaldo Marmara’yı ancak böyle bir girişle anlatabilirdim.
Çünkü dünyada Vatikan “özel” ya da “gizli” arşivlerine girebilen, orada uzun yıllar çalışabilen az sayıda kişiden birisidir.
Birkaç gün önce bir kitap çıkardı. Detaylarını aktaracağım.
Uzunca bir telefon konuşması yaptık..
Etrafı dağlarla çevrili 32 haneli Dağdibi köyü ahalisi, otobüsün önünde İnce’yle konuşuyor:
Vatandaş: “Parti kursana...”
“Kurayım mı?”
“Kuuuuuuur...”
Sonra bir daha soruyor Muharrem İnce:
“Yani parti kurayım mı?”
“Kuuuuur... Vallahi yıllar oldu buraya kimse gelmemiştir...”
Haritayı yıllara göre yapınca her şey görünüyor zaten.
2014’te Suriye’nin kuzeyine “kafa kesen sapkınlar, yani DEAŞ” yerleşiyor.
O günlerde internette yayınlanan “infaz videoları” ile dünya ayağa kalkmış durumda.
Avrupa’nın göbeğinde bombalar patlıyor.
Ve ABD karar veriyor:
“DEAŞ bitecek.”
NATO açıklamaları, uluslararası terörle mücadele falan derken Türkiye DEAŞ’a karşı taşın altına elini koyuyor.
İçini bir ateş basmıştı...
Ne güzel günlerdi.
Eşi Muhittin Bey’le ilk tanışmaları. Boğaz’da yaşanan o aşk dolu günler.
8.5 metrelik motorsuz kotralarıyla adalara doğru açılan yelkenler... Akdeniz’e inen ilk amatör denizciler...
İzinleri ayarlıyor. Hasta randevularını organize ediyor. Önceden teknesini “daha güvenli” diye Adriyatik’ten Türkiye’ye gönderiyor.
Ve nihayet teknesiyle bir tatile çıkıyor. Ülkesinin güzelliklerini göstermek için aynı hastanede çalıştığı 3 Amerikalı doktor arkadaşını da davet ediyor.
Davet eden de Ceyhun Zincirkıran...
Ceyhun denizci büyüğümüz, komodorumuz, gazeteci olarak da duayenimiz Necati Zincirkıran’ın oğlu... Çok şey öğrendik Sadun Boro’nun can dostu Necati Abi’den. Hâlâ öğreniyoruz. Ceyhun da babadan oğula bir denizci... İşadamı...
Dr. Hakan, ABD’de aynı hastanede çalıştığı üç doktor arkadaşıyla birlikte teknesine geliyor...
Türkiye’nin güney kıyılarını görecekler... Efsane medeniyetleri, Likya yollarını gezecekler...
Bodrum’dan yelkeni açıyorlar. Didim ve Deveburnu’ndan sonra dünyanın sayılı tarihi limanlarından Knidos’a geliyorlar.
Knidos milattan önceye dayanan bir medeniyet limanıdır...
Bu detay, AB’yi arkasına alma sevdasıyla Türkiye’yi Mavi Vatan’ından kovmak gibi bir gaflete kapılan Yunanistan’ın her şartta nasıl bir şımarıklık içinde olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
Ömer Çelik’le konuşurken bir ara soruyorum:
“Doğu Akdeniz’de herkesin tatmin olacağı bir çözüm üretilemiyor mu? Yani Türkiye’nin de Yunanistan’ın da haklarının korunacağı bir çözüm?”
İşte Çelik’in cevabı:
“Biz aslında onlara en makul teklifi yaptık. Dedik ki, ‘Kıbrıs adasının etrafındaki zenginliklerin hakça dağılımı için bir mekanizma kuralım. Ada halkları bu mekanizma sayesinde gelirleri ortak olarak paylaşsın. Kıbrıs’ta bir ortak devlet kurulana kadar bu böyle gitsin. Sonra zaten o mekanizma gelişir’.”
“Tamam. Gayet makul. Peki ne cevap verdiler?”
Çelik:
“
Annesi Mukaddes Hanım’ın yaptığı buğday çorbasının kokusu yayılmıştı. Elini yüzünü yıkadı.
Babası “Muhammet!” dedi.
“Buyur baba...”
“Gel oğlum yanıma...”
Bir gariplik vardı. Gitti babasının yanına...
Topladıkları kâğıt ve plastikleri satıyor, aile bütçesine katkıda bulunuyorlardı...
İkisi de ortaokulda okuduğu için ancak okul sonrası gidebiliyorlardı. Okular açık olmadığı için uzun zaman çöp merkezinde kalabiliyorlardı.
Önceki gün iki kardeş yine çöp merkezine gittiler. Tam kâğıtları alıyorlardı ki...
Yunus bağırdı:
“Argeş, şu kırmızı şeye bakar mısın? Bizim bayrak değil mi bu ya?”
Argeş eğilip uzanır:
“Vallahi öyle... Üzerindeki çöplerden anlaşılmıyor ama...”
Yunus
Sözcü gazetesi muhabiri yazmış:
“Fatih Bey, MUÇEV yönetiminde olduğunuz söyleniyor. Bu konuda haber trafiği arttı. Bir açıklama yapar mısınız?”
Kibarca bir mesaj...
“Allah Allah” dedim, “Palavra haber yine piyasaya sürülmüş sanırım...”
Baktım. Gerçekten de Sözcü gazetesi “Sahiller parsel parsel tanıdık vakıflara veriliyor” başlığıyla haberi yayınlamış.
Sonra da sahilleri “parsel parsel” alan şirketin yönetim kurulunu yazmış...
Baktım, yönetim kurulunda ben de varım...
Tabii bunu okuyan birçok okurumdan mesaj geldi:
Koca Yusuf'un mezarı oradaysa bize düşen memlekete getirmektir
1960’lı yılların en büyük pehlivan tefrikacısı Murat Sertoğlu öylesine inanmıştı ki...
Eline geçen Amerikan Güreş dergisi Wrestling’deki yazıyı okuyunca daha da ümitlenmişti..
Dergideki araştırmacı şöyle yazıyordu:
“Fransız bandıralı La Bourgogne transatlantiği Portekiz’e 933 mil uzaklıkta bulunan Azor adası açıklarında batmıştı. Bir süre sonra Azor adası kıyılarına 20 yakın ceset vurmuştu. Cesetler arasında 2 metre civarında boyu, belinde uzunca bir kuşak bulunan bir kişi daha vardı. Bu kişi Amerika’da güreşle ünlenen Koca Yusuf olabilirdi. Bu cesetlerin adanın kilisesinin bahçesine gömüldüğü söyleniyor...”
Sertoğlu o dönemde çıkan Yıllar Boyu tarih dergisinde bir yazı yazdı ve çağrıda bulundu:
“Koca Yusuf gibi büyük bir cihan pehlivanının kemikleri memleketine getirilmelidir.”
1964’TE İLK DENEME
Sertoğlu’nun çağrısı 1964’te yankı bulur. Cumhurbaşkanlığı’ndan Genel Sekreter Büyükelçi Semih Akbil, Sertoğlu’nu arar ve Cemal Gürsel’in davet ettiğini söyler. Ankara temsilcisi Şemsi Kuseyri ile giderler. Gürsel, mezarın bulunmasını ve memlekete getirilmesini sağlayacağını söyler. Ancak Gürsel bir süre sonra vefat eder.
Mezarın taşınması olayı da böylece kalır.
40 YIL SONRA BUGÜN AYNI ÇAĞRI
1993 yılında ben Hürriyet gazetesinin Ankara temsilcisiyken...
Genel yayın müdürü Ertuğrul Özkök’le bir karar almıştık...
Uzakdoğu’nun parlayan yıldızı Tokyo’da bir Ankara temsilciliği açmak...
Böylece orayla bağlantısı olan muhabir Erdal Güven’i Tokyo temsilcisi yaptık...
İşte o Erdal yıllar sonra Türkiye’ye döndü ve şimdi Yıllar Boyu Tarih dergisini satın alıp yeniden yayın hayatına soktu.
Ve ilk sayısının başlığı da şu oldu:
“Koca Yusuf’un mezarını Türkiye’ye getirelim”.
Gerçekten de eğer Koca Yusuf gibi bir cihan pehlivanının mezarı Azor Adası’nda bir kilise bahçesindeyse, o mezar mutlaka Türkiye’ye gelmeli.
SUNAY AKIN’IN MUHTEŞEM BENZETMESİ
Tabii içinden şiir geçen insanların tarihe bakışı da farklı cümlelerle oluyor.
Sunay Akın da Koca Yusuf’un mezarının Azor Adası’nda bir kilise bahçesinde olduğunu yazıyor ve şöyle diyor:
“Koca Yusuf’un kemikleri neden yurda getirilmesin. Böylece Koca Yusuf’un sırtı hak ettiği yerde yere gelir.”
OKYANUSTAYSA EĞER YÜZÜSTÜ YATIYORDUR
Koca Yusuf öylesine yenilmez bir pehlivan ki... Ölüm haberini alan pehlivan arkadaşı şöyle diyor:
“Eğer o şimdi okyanusun dibine gittiyse. Orada sırtüstü değildir. Yüzüstü yatıyordur. Sırtı yere gelmez o yiğidin.”
SARI SAÇLI MAVİ GÖZLÜ BİR DEV
Dergide bu araştırmayı yazan Engin Demir çok önemli bir bilgiyi de paylaşıyor.
Koca Yusuf denilince, insanın aklına kara kaşlı, kara gözlü, yeniçeri bıyıklı bir yiğit geliyor.
Ama Demir araştırmış ve bunun tersini yazıyor:
“Koca Yusuf’un kestane rengine yakın sarı saçları ve bıyıkları ile koyu mavi gözleri Avrupa’da ve Amerika’da özellikle kadınların çok ilgisini çeken bir pehlivan.” Doğrusu Engin Demir’in verdiği bu bilgi beni de şaşırttı.
Acaba daha geniş bir arşiv çalışması yapılamaz mı?
Spor Bakanlığı hem mezarı araştırsa hem de Koca Yusuf için kapsamlı bir çalışma yapsa...
AMERİKALI GÜREŞÇİYİ RİNGİN DIŞINA FIRLATTI
Koca Yusuf Avrupa’da önüne çıkanı yendiği için ünü sınırları aşmıştı.
O tarihlerde dünyada futbol, basketbol henüz popüler değildi. Güreş ve boks ilgi çekiyordu.
Koca Yusuf’un şöhreti Amerika’ya ulaşınca menajerler konuşmaya başladı.
Amerika’da halk kahramanı gibi görülen ünlü dövüşçü Roeber’le karşılaşacaktı.
3 Mart 1989 akşamı New York’un ünlü salonu Madison Square Garden’da yaklaşık 15 bin kişi toplanmıştı.
Herkes gazete manşetlerindeki “Korkunç Türk”ü merak ediyordu...
Çünkü Roeber, Koca Yusuf için çok ağır sözler söylemişti...
“O Türk’ün kolunu bacağını kırıp göndereceğim” diyordu.
AMAN YUSUF PADİŞAHIMIZ NE DER
Bu manşetler çıkınca Osmanlı’nın Washington elçisi Naum Paşa pek ziyade telaşlanarak Koca Yusuf’u çağırmış ve demiş ki:
“Yusuf bu adam ileri geri konuşuyor. Gel sen bir hastalık bahane et. Padişahımız efendimizin başpehlivanı bir Amerikalıya yenilirse ne duruma düşeriz. Padişahımız ne der?”
Koca Yusuf cevap verir:
“Olmaz öyle şey paşam. Ya padişahın başpehlivanı meydandan kaçtı derlerse. O daha kötü değil mi?”
Ve işte o hırsla çıkar Koca Yusuf ringe.
Ve daha çıkar çıkmaz Roeber’i tuttuğu gibi havaya kaldırıp ringin dışına fırlatır...
O MEZAR BULUNURSA
EVET, 40 yıl sonra Yıllar Boyu Tarih dergisini yeniden görüyoruz.
Ve ilginç bir çağrıyla...
Bugün en büyük askeri gemimize adını verdiğimiz cihan pehlivanı Koca Yusuf ve Türk güreşi için önemli bir çağrı.
Ve anlaşılıyor ki Koca Yusuf yalnızca kasları güçlü bir dev değil.
O günlerde Avrupa’da ringlere çıkmış, Fransa’da menajer tutmuş. PİAR’ı bilen bir profesyonel...
Belki de bizim ilk profesyonel sporcumuz...
Umarım Spor Bakanlığı bu çağrıya bir cevap verir...
Türk güreşi için bir Koca Yusuf anıtı yapılır...
AHHHH ALÇAKLAR... AHHHH HAİNLER YAKALANACAKSINIZ
HATAY’dan gelen acılı görüntüleri izliyorsunuz...
İçimiz yanıyor. Canımız yanıyor... Ve anlıyoruz ki PKK’lı alçaklar yapmış...
Adım gibi biliyorum, yakalanıp hesap vereceksiniz...
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