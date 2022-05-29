Kırmızı derenin esrarı

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Şimdi bu tespiti neden yaptığımı anlatayım... Bu pazar hikâyemiz, derenin “kırmızı aktığı” Tekirdağ’da geçiyor...

Kamara Deresi...

O bölgede daha önce yaşananları hatırlayın...

Geçen yıl yine aynı yerde simsiyah akan Çorlu Deresi için şöyle yazmıştım:

“Kirlilikten en fazla etkilenen Ergene Nehri’nin kollarından Çorlu Deresi, yine simsiyah akıyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar, ağır kokuya neden oluyor. Koku nedeniyle evlerinin pencerelerini dahi açamayan Sağlık Mahallesi halkı isyan etti...”

İşte o zaman Tekirdağ Çevre Müdürlüğü’nün genç ekibi Çorlu Deresi’ni kirletenlere ceza yağdırmıştı.

Havadan, karadan, suüstü, sualtı ne varsa denetleyip milyonlarca lira ceza kesmişlerdi.

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İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu ve arkadaşları...

İşte ‘Çevre Kahramanları’ dediklerim de onlardır...

Onlar cezaları kesiyor ama çevre katiller durmuyordu...

Tohumcu ve arkadaşlarının kestikleri cezaları iki kez yazdım...

7 MART 2021

Bir önceki cezalardan sonra toprağa, suya atık bırakan tesislerin sahipleri hiçbir önlem almadıkları için kirlilik devam etmişti. Hatırlatayım:

Ahali toplanmıştı.

Kimisi umutsuzca şöyle diyordu:

‘Arkadaş, bu derenin üzerinde dev fabrikalar var, oranın pislikleri akıp bu dereyi bitiriyor. Bizim tarlaları çürütüyor, balıkları öldürüyor. Ama o fabrikaların sahiplerine güç yeter mi? Şikâyet etsek ne olur?’

Diğeri: ‘Olur mu öyle şey, hakkımızı aramalıyız. Ne yani, bırakıp gidelim mi ata topraklarını... Yine ekip biçeceğiz...’

Sonunda şikâyete karar verildi.

9 MART 2021

Tekirdağ Çevre Müdürü her sabah yapılan toplantıya bu defa özel bir gündemle gelmişti. “Arkadaşlar” dedi. “Ciddi bir kirlilik ihbarı var. Bu konuyu tam anlamıyla araştıralım.”

Ve böyle başladı ikinci ceza aşaması...

Yine kirleten tesislere cezalar yağdırıldı...

Peki ne oldu?

Çorlu Deresi kurtuldu mu?

Ergene Nehri ne durumda?

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O azılı çevre katilleri durdu mu, o tesisler çevre standartlarına uydular mı? Arıtma tesisleri yapıldı mı?

Tam olarak bilemiyoruz...

Ama ne olursa olsun. Edirne’deki o çevre savaşçıları yılmıyor...

‘YETİŞİN MÜDÜRÜM, DERE KIRMIZI AKIYOR’

Aradan 1 yıl geçiyor ...

Ve önceki sabah Tekirdağ Çevre Müdürlüğü’nün ihbar hattı acı acı çalıyor:

“Kamara Deresi’nin oradan arıyoruz. Ne olur gelin bakın. Dere kırmızı akıyor...”

Ekip anında harekete geçiyor. Bir yandan Marmara Ereğlisi Belediyesi, diğer yandan çevre ekipleri derenin çevresine yayılıyorlar.

Kısa süre sonra gerçek ortaya çıkıyor. Bir tesisten dereye kırmızı atık deşarjı tespit ediliyor.

Hemen tesise giriliyor.

- Yetkili nerede?

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- Vallahi bilmiyoruz müdürüm... Biz işçiyiz.

- Peki arkadaşlar işlemleri başlatın...

Bundan sonrasını il Çevre Müdürü Sinan Tohumcu şöyle anlatıyor:

“Bir tesisten kırmızı atık suyun dereye akıtıldığı tespit edildi. Arıtılması gereken atık suyu direkt dereye deşarj ettiği için kanundaki en üst sınırdan 1 milyon 799 bin lira idari para cezası uygulandı. İşletme, süresiz olarak faaliyetten men edildi.





KİM BU UTANMAZLAR

Masallardaki gibi usul usul akan o dereyi kırmızıya boyayan tesis sahibi...

Kimsin, bilmiyorum.

Adını vermiyorlar. Ama bana göre ibret olsun diye adın sanın kamuoyuna açıklanmalı...

Hiç utanır mısın, onu da bilmiyorum...

Evet arkadaşlar.

Tekirdağ’da yıllardır muazzam bir savaş var.

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Bu savaşın kahramanları Tekirdağ Çevre Müdürlüğü’nün vatansever genç ekibidir.

Simsiyah akan dereleri, kıpkırmızı akan dereleri, kirletilen yeraltı sularını o kahramanlar koruyor...

Elbette arkalarında Vali Bey ve Çevre Bakanı Murat Kurum gibi dürüst bir çevreci var.

İyi ki varsınız kardeşlerim...

Sayın Tohumcu kardeşim. Siz yürüyün bu utanmazların üzerine.

Biz millet olarak arkanızdayız...