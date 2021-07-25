Karşıdan bakınca yalnızca utandım

Karşı tarafta kardeşi Esra telefonda aramalarını bekliyordu.
Böylece Erol ve Nermin birbirlerini görerek konuşabiliyordu.
Nermin, Erol aramadan kızına saçını başını düzelttiriyor. Erol’a bitkin görünmemek için elinden geleni yapıyordu.
Böylece Erol ve Nermin hiç olmazsa birbirlerinin gözlerinin içine bakabiliyorlardı.
“Bugün nasılsın canım?” diyen tatlı bir ses...
Bir gülümseme o günü ışıtıyordu.
Yazının başlığında sordum ya...
“80 yaşında aşk ilk günkü gibi olur mu?”
Rodos’ta Nicos Taverna’nın sahibi Nicolas: “Her yıl düğünler için gelinlik ve damatlığı İzmir’den alırdık. Çok kaliteli ve hesaplı olurdu. Bu sene hükümet Türkiye’ye kapıları kapatınca kaldık. Çocuklara da söz vermiştik..”
Nicos o kadar samimi ve Türk dostu birisi ki gülerek sordu:
“Ben sana ölçüleri versem bana damatlık kargolar mısın?”
Rodos üzerinden Leros’a kadar geçtik. Kimle konuşsam “Türkler nerede?” diye sordu.
Rodos’taki acenta Figen “Herkes dört gözle Türkleri bekliyor” diyor. Lindos’ta hediyelik eşya satıcısı “Bakın kalenin yolları bomboş. Oysa buraları Türkler doldururdu” diye şikâyet ediyor.
Ve Türk bayrağını gören, “Siz nasıl gelebildiniz yoksa açıldı mı?” diye heyecanlanıyor.
Evet. Ege adalarında esnaf, turizmci bunalmış durumda.
Yüzünü yıkayıp ekmeğin arasına peyniri koyduktan sonra...
“Haydi Bismillah”diye kapıya çıkıyor...
Hayatı ve her şeyi olan küçük kasa yeşil kamyonetine atlıyor...
Aydın’ın ilçelerinde cadde cadde, sokak sokak geziyor.
DÜNYA ajanslarının ilk sıralarında hep aynı başlık:
“NATO çekiliyor. Türkiye Kabil’deki Hamid Karzai Havaalanı’nı koruma görevini alacak mı?”
“Alırsa ne olur?”
Dünya merak ediyor çünkü
Taliban’la merkezi hükümet arasındaki savaş kızışıyor. Taliban ilerliyor...
Peki Türkiye oraya giderse, riskleri ve faydaları nedir?
Şimdi detaylara geçelim.
Türkiye ABD ile Kabil Havalimanı’nın güvenliği meselesini konuşurken Afganistan’da son durum şöyle:
Taliban ülkenin önemli sınır kapılarını ele geçirmiş.
İran sınırındaki İslamkale ve Türkmenistan sınırındaki Torkundi ilçeleri Taliban’ın kontrolünde.
Uluslararası ajanslardan gelen fotoğraflar Taliban’ın ilerleyişini doğruluyor.
Arkadaşlar eğer bu coğrafyada ABD bir yerden çekiliyorsa...
Orada mutlak bir Rusya ağırlığı başlıyor demektir.
Bakınız Suriye...
Bir şehit verdik...
Gencecik aile babası Görkem...
Marmaris dağlarından denize doğru akan o canım ağaçlar şimdi yok...
Kötü, kirli bir çirkinlik...
Bir ‘katliam karası’ olarak bize doğru baktığı için yazıyorum...
Unutmadık demek için yazıyorum bu yazıyı...
Çünkü. Unutuyoruz...
Geçenlerde efsane atletimiz Muharrem Dalkılıç’ın hastanede yattığını yazmıştım.
Sayısız şampiyonluğu olan Muharrem Dalkılıç...
“Vefa” dedim... “Hatırlanmak” dedim...
“Muharrem Abi” çok mutlu oldu...
Ve Hıncal Uluç...
Hıncal Abi spora, atletizme gönül ve değer veren bir gazetecidir. Bana da örnek olmuştur.
Öyle bir yazı yazdı ki...
“Neden spor sayfalarında atletlerimizi göremiyoruz”
Döndüm bir daha okudum.
Şaşırdım... Bir daha okudum...
Haber şöyle başlıyor:
“6 gün süren bilirkişi incelemesi sonucu; yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı rapor edilerek Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu.”
Ne demek bu?
Bir şehit verdiğimiz o yangın...
Türkiye’nin en güzel kıyılarına doğru inen ormanlarımızı kül eden o yangın...
Enerji hatlarındaki bakımsızlık yüzünden mi çıkmış?
ANKARA’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çok yakında programını açıklıyor. Hem de muhteşem yeni salonunda.
Bu haberi alınca nasıl mutlu oldum bilemezsiniz. Çünkü CSO, gençlik yıllarımızın, aşklarımızın, heyecanlarımızın çoksesli tarihidir.
Bunu en iyi kim bilir?
Mesela akşamları CSO’dan gelen sanatçılarla oturduğumuz Replik Bar’da Selçuk Yöntem bilir. Selçuk o zaman da sahiciydi şimdi de öyle.
Prof. Dr. Mustafa Sarı bir süre önce müsilajın son durumunu raporlamak için bir dizi dalış kararı almıştı.
Çanakkale’den Göcek’e kadar inecekti.
Merakla bekliyordum...
Mustafa Hoca o dalışlara başladı. Önce Çanakkale-Babakale arasında daldı.
Son olarak perşembe günü Avşa Adası’nda daldı...
İsmail’in elinde elektrikli testere...
Dallarından kıpkırmızı kirazların sallandığı yemyeşil ağacı kökünden kesiyor...
Testerenin çıkardığı o tiz ses içimizi yakıyor...
Canım ağaç devriliyor. İsmail aynı öfkeyle diğerine geçiyor.
Testerenin keskin ve tırtıklı kenarı ağaca saplanınca yine aynı ses:
“Ciiiiiiiiiiiaaaaaaa...”
Neredeyse bir çığlık...
Onlarca ağaç böyle ölüyor.
21 Haziran gecesi...
Sırası gelen Yusuf, tam teçhizat nöbet yerine geçmişti.
Dağlarda gölgeler kesilmiş, zifiri karanlık yayılıyordu.
Uzman Çavuş Yusuf, gecenin sessizliğini dinliyordu...
Hakurk bu... Malum.
Yıllarca PKK/YPG’nin kamp bölgesiydi. Şimdi Türk askeri orayı tutuyordu.
Ama alçaklık ve pusu bitmemişti.
Çünkü spor yazarlarına saygım var.
Ama bazen bilgi önüme geliyor.
Günlerdir Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e eleştiriler var.
Hatırlayalım...
İtalya yenilgisinden sonra basın “Yok bir şey, bu maçı unutalım” diye moral veriyordu...
Ben ise şöyle yazmıştım:
“Gerçek 1: Şenol Güneş beraberliğe oynadı. İtalya ile beraberlik ve ardından bir galibiyet yeter, dedi. Yanlış hesap yaptı... Böylece aslan gibi takım, savunmada kaldı...
Gerçek 2: Milli takımdaki bazı oyuncular Avrupa’da star olmuşlar.
Dahası...
Klasik NATO misyonunun yepyeni bir tanıma geçiş sinyaliydi.
En keskin şekliyle özetlersem:
ABD Başkanı Biden’ın mesajları açısından NATO artık bir “savunma paktı” değildir...
NATO’nun bir askeri güç olarak “küresel çözüm ve karar merkezi” haline gelme arzusu açıktan vurgulanmıştır.
Biden’ın özet olarak şu sözleri önemlidir:
NATO’nun küresel işlevi genişlemelidir...
NATO’nun siyasi etki alanı da olmalıdır...
Şu hale bakın ki...
Geçenlerde Gazze Şeridi’ndeki Filistin direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyon Odası, “çatışma tarihindeki en büyük füze saldırısında” İsrail’i 300’den fazla roket ve füzeyle vurduğunu açıklıyor...
Ölüler, yaralılar var... Bu defa İsrail vuruyor... 12’si çocuk 35 Filistinli hayatını kaybediyor, 233 kişi yaralanıyor.
Filistin’de aç çocuklar gece yarısı yataklarında yanıyor... Aşı yok...
- İhbar hattı...
- Abi Sarıçubuk yolundayım. Bir araba cayır cayır yanıyor.
İhbarı alan genç jandarma çavuşu hemen bir ekiple olay yerine geçti.
Gittiklerinde araba bir metal yığını haline gelmişti. Hemen çevreyi kordon altına aldılar.
Çavuş bir baktı ki otomobilin şoför koltuğunda birisi var...
- Hemen ambulans... Adli tabip...
Eğildi baktı... Biraz daha yaklaştı...
Hemen aracın plakasını aldı. Ve merkeze bildirdi:
Başarımız için gerçeğin önemini hatırlatmak istiyorum.
Gerçek 1: Şenol Güneş beraberliğe oynadı. İtalya ile beraberlik ve ardından bir galibiyet yeter dedi. Yanlış hesap yaptı... Böylece aslan gibi takım, savunmada kaldı...
Gerçek 2: Milli takımdaki bazı oyuncular Avrupa’da star olmuşlar. Burak Fransa’yı uçurmuş. Yıldız olarak heykelini dikecekler. Hakan Çalhanoğlu Avrupa yıldızı. Ozan’a teklif yağıyor. Mert, Merih, Çağlar... Avrupa’nın en iyi takımlarında forma giyiyorlar... Diğerleri öyle...
Böyle bir takımı savunmada oynatmak “yıldızları yere indirmeye” çalışmaktır.
O nedenle diyorum ki...
“Savaşarak kaybetmek” vardı.
Futbolda dünyaya görsel bir şölen sunmak vardı.
Bizim yıldızlara yakışan buydu. Zaten onların da ruh durumu böyleydi.
FUTBOL dünyası, Fatih Terim mi? Emre Belözoğlu mu? Sergen Yalçın mı? Abdullah Avcı mı? diye tartışırken...
Bu pazar size kıyasıya savaşların yaşandığı bir dünyadan...
Müthiş bir mucizenin hikâyesini anlatıyorum.
“Mucize teknik adam”ın hikâyesi...
“Zaten pandemi vurdu. Bir de sahilleri deniz salyası işgal ederse...”
Marmaris Dalyan hattında Oteller Birliği Başkanı Yücel Okutur ilk uyarıyı yaptı.
Peki şu anda durum nedir?
Üç önemli faktör var.
1. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde “rüzgâr takvimi” nedir? Kuzeyden güneye doğru...
2. Çanakkale sonrasında su akıntı rejimi nasıldır?
3. Bu iki etken deniz salyasını turizm bölgelerine taşır mı?
Ve daha önemli bir endişe:
Karşıdan bakınca yalnızca utandım
Bu fotoğrafı Kos açıklarından geçerken çektim... Karşımda Bodrum... İşte o an düşündüklerimi yazıyorum...
- Hadi biz kendi içimizde bu betondan işgali ve rezaleti yaşayıp eleştiriyoruz... Peki ya karşıdan bakınca, dışarıdan nasıl görülüyoruz...
- İşte o nedenle kimseyi suçlamak değil...
- Kimseye öfkelenmek değil...
-“Bak sen şu rantiyecilere” demek değil...
İçimden yalnızca “utanmak” geldi... Yabancılara karşı utandım.
Kendi adıma utandım.
Küçücük bir kasaba yazın 2 milyonu aşan nüfusa nasıl dayanır? Sular kesilir, altyapı çöker elbette.
Kos açıklarından Bodrum denilen bu beton yığınına doğru bakınca ağzımdan şu sözler çıktı:
- 60 yılda ne hale getirmişiz Bodrum’u...
- Duyarsız, zevksiz, estetik yoksunu bir manzara.
- Ah... Selim İleri’nin “her gece Bodrum”u...
- Ah Zeki Müren’in hatıraları...
- Ah Cevat Şakir...
- Ah Mazhar’ın “Bodrum Bodrum”u...
Öylesine gözü dönmüş bir rant ordusunun betondan işgaline uğradı ki...
Karşıdan böyle gözüküyor işte... Bu yüzden bende “çevreci isyanı”ndan çok...
“Utanma duygusu” yarattı...
UTANDIM YAHU...
İnsan “Neden bizde böyle?” diye sormadan edemiyor...
Ege’de, Akdeniz’de birçok kıyı ve ada, çevre dokusunu korurken... Kaçak yapı diye bir kavram yokken...
Hele bir de Rodos Halki Adası’nın yıllardır değişmeyen mimari dokusundan geliyorsanız.
Daha da bir içiniz acıyor... Daha bir utanıyorsunuz.
NE GARİPTİR Kİ...
Bodrum’a bu devasa betondan otelleri yapanlar, artık Bodrum’da tatil yapmıyor...
Bakın hepsi yatlarıyla Ege adalarına gidiyorlar... (Pandemi nedeniyle Yunanistan kapıları açmadığı için şimdi buradalar.)
Acaba niye!
Arkadaşlar. Gelin iğneyi kendimize batıralım.
Biliyorsunuz bu bayram Ege adalarında gezme fırsatı yakaladım.
İşte dillerden düşmeyen o fotoğraflar... Yıllara göre rantın betondan işgali... Yok olan yeşil... Peki nerede bunun altyapısı? Denize verilen kimyasal atıklar... Müsilaj da nereden çıktı diyenlere...
Rodos’tan Leros’a, Arki’den Naxos’a kadar bir dizi ada gezdim. Ve bir çevreci denizci olarak şuna dikkat ettim:
- Önüne gelen taverna arkasına pansiyon, motel yapabiliyor mu? Kıyıya iskele çıkabiliyor mu?
- Koruma altındaki kıyılara böyle büyük oteller yapılabiliyor mu?
Hayır arkadaşlar... Yapılmamış. Yapılamıyor...
Yanlış anlaşılmasın... Ben hiçbir şey yapılmasın, öylece kalsın demiyorum. Ama yapılacaksa bir mimari estetik ve disiplin altında yapılmalı. Geleneksel yapı korunmalı diyorum...
İşte Bodrum’a otelleri dikenlerin devasa motor yatlarıyla en çok gittiği Arki Adası... Onların en sevdiği Pandelis lokantası...
BAKIN BAKALIM...
Skhinousa Adası yat turizmi için önemli bir ada...
Dünyanın sayılı zenginlerinin geldiği bir otel de var...
Ama baksanız öyle büyük bir bina yok. Çünkü doğaya ve ada mimarisine uygun, tek katlı, önünde küçük bir bahçesi olan odalar var...
Orada aldığım bilgi:
“Burada bir plaj var. Deniz dibi çok değerli. Onu korumak için iskeleye izin yok. Yoksa buraya demir atılıyor... Flora bozuluyor. Demiri uzağa atacaksınız.”
NE DİYELİM ŞİMDİ BUNA...
Sardunya’dan İbiza’ya... Akdeniz’de hangi adaya gitseniz geleneksel mimari ve çevre dokusu büyük ölçüde koruma altında... Yani adam Barselona’dan gelip İbiza’ya kaçak ev konduramıyor... Biliyorum...
Son dönemde Çevre Bakanlığı koruma konusunda önemli şeyler yapıyor.
Ama hangi yetkiliyle konuşsam bir dert var...
İşte Marmaris Belediyesi’nin verdiği yıkım kararları. 3 bin civarında yıkım dosyası mahkemede bekliyor.
Adam gelmiş, kaçak evi kıyıya kondurmuş. İskeleyi çıkmış.
Çevre Bakanlığı tespit yapmış. Belediye yıkım kararı almış...
PEKİ SONRA...
Sonra bölge idare mahkemesine açılan davalar. Aylarca, yıllarca süren davalar...
Af çıkar beklentileri.
Defalarca Hisarönü Körfezi’ni yazdım. Kocabahçe, Selimiye, Bozburun... Göcek için “imdat” dedim.
Rahmetli Sadun Boro abimizin bize vasiyeti vardı:
“Hem denizci hem gazeteci olarak buralara sahip çıkın.”
Çevre Bakanlığı ve belediye duyarlı davrandı. Ama uzun süren davaları bilen fırsatçıları durdurmak kolay olmuyor...
ARKADAŞLAR...
Açın Akdeniz haritasını, Türkiye kıyılarından Cebelitarık’a kadar bakın...
Dantel gibi işlenmiş bu kadar güzel koy ve körfez yalnızca Türkiye, Yunanistan ve Adriyatik’te var. Sonrası dümdüz bir çizgi. Bir koy bulamazsınız...
Üstelik Türkiye’nin Ege kıyıları Yunan adaları gibi çorak da değil.
Çam ormanları. Yemyeşil bir doğa, dağlardan koylara, körfezlere iner...
Yani bizim kıyıların Akdeniz’de eşi benzeri zor bulunur...
İşte bu nedenle neredeyse yalvarıyoruz...
YAPMAYIN... ETMEYİN...
Beğendiğiniz yeri “Şuraya bir ev kondursam. Bir otel diksem” diye hayal edeceğinize, “Gelecek nesiller için burayı nasıl korumalıyız?” diye düşünün...
Biliyorum. Gözü dönmüş rant için bu sözler boş gelebilir.
Ama ben Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a güveniyorum. Bakanlıkta bu işin başındaki bürokratlara güveniyorum...
Kıyı belediyelerine güveniyorum...
Bodrum’a gelirsek...
Durumu anlamak için eski Bodrum fotoğrafları buldum...
BUYURUN...
Kararı hep birlikte verelim...