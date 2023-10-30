İçişleri Bakanı Yerlikaya sonuna kadar kararlı

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Bir nezaket ziyaretiydi.

Konuştuklarımızı yazacağımı söylemediğim için buraya almıyorum.

Ancak izlenimlerim var.

Sırasıyla aktarıyorum:

* MAKAM DEĞİL HİZMET AŞKI: Bakan Yerlikaya’nın motosiklet tutkusunu biliyoruz. Ancak baktım makam masasının hemen yanında iki model motosiklet duruyor. Valilikten sonra motosikletiyle gezeceği yerlerin rotasını bile hazırlamış. Ama hayat bu. Görev tevdi edilince de büyük bir hizmet aşkıyla başlamış. Buradan şunu söylemek istiyorum. Eğer bir insanın hobisi varsa, çok daha sağlam hizmet veriyor. Çünkü makam hırsı, hizmet aşkının üzerine çıkmıyor. Bakan Yerlikaya’da bunu çok açık gördüm. Ben de bir denizci olarak rota yapmayı ve bilinmeyen coğrafyalara doğru yelken açmayı sevdiğim için, Bakan Yerlikaya’nın makam masasının yanında duran model motosikletin değerini bilirim. Harika bir duygudur bu. İnsanı diri tutar. Daha büyük bir aşkla çalışır. Makama ve koltuğa olan hırslara izin vermez.

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* İŞİ BAŞTAN SIKI TUTUYOR: Anladığım kadarıyla çok sıkı bir denetimi var. Yapılan işler planlı. Türkiye’nin her karışında bir huzur için polis memurundan valisine, komutanından sahil güvenlik personeline kadar çok yakından ilgileniyor. Otoriteden çok, sevgi ve saygıyı ön plana alıyor.

* NEFES KESMEYE DEVAM: Göreve geldiği günden bu yana çetelere karşı amansız bir mücadele başlattı. “Nefeslerini keseceğiz” dediği bu mücadele sonuna kadar sürecek. Yani öyle şehir eşkıyalığına izin yok. Otopark mafyasından en büyüğüne kadar vatandaşın huzuru için en keskin mücadele veriliyor. Uyuşturucu çetelerine nefes aldırmak yok. Sürekli rapor alıyor.

* İHBAR HATTI: Vatandaşlardan gelen ihbarlar en küçük ayrıntısına kadar değerlendiriliyor. Nereden aranmış, Türkiye’nin hangi ilinden, ilçesinden, sokağından; saat kaçta aranmış anında müdahale ediliyor. Ve sonuna kadar takip ediliyor.

* KURUMLAR VE KURALLAR: İçişleri Bakanı Yerlikaya’yla sohbetten anlıyorum ki; bütün hizmetler yasal sınırlar içinde yapılıyor. Kişilerden çok kurumlar ve kurallar öne çıkıyor.

* SINIRLARA SIKI DÜZEN DÜZENSİZ GÖÇMENE İZİN YOK: Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde şehirlerdeki düzensiz göçmenler için sürdürülen çalışmalar aynı hızla devam edecek. Dahası sınırlar için de önlemler artırılıyor. Bu konuda Milli Savun Bakanı Yaşar Güler’le çok sıkı bir işbirliği içindeler.

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* DEVLETİN GÖRÜNTÜSÜ: Türkiye’nin güvenliği için kurumlar arasında tam bir işbirliği var. İçişleri Bakanlığı binasına yapılan alçak saldırıdan sonra Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve MİT Başkanı’nın verdiği fotoğraf dosta düşmana önemli bir mesajdı...

* SON TERÖRİSTE KADAR: Terörle mücadele sivillere zarar vermeden sürecek. Son terörist etkisiz hale gelene kadar devam edecek.

* POLİS VATANDAŞ İLİŞKİSİ: Polis yasal sınırları içinde görevini yapacak. Aşırı ve gereksiz güç kullanımına izin yok.İçişleri Bakanlığı’nın Ankara’daki binasından girerken bir şey dikkatimi çekti. Alçakların attığı bomba nedeniyle güvenlik önlemleri arttırılmış. Özel girişler yapılmış. Kontrol sıkı ama karşılayan polis güler yüzlü...

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Özetle; Çok kararlı, sakin, ne yaptığını bilen, mesai saati tanımayan, yıllardır her kademesinde ve Türkiye’nin her yerinde görev yaptığı için teşkilatı tanıyan bir İçişleri Bakanı gördüm.

Başarılar diliyorum...



O KÜÇÜCÜK MEYDANDA DEVLEŞEN ÇOCUKLAR



Fethiye’nin Beşkaza Meydanı...

Fonda içimizi titreten harmandalı çalıyor. Ve çocuklar... Efeler, kızlar...









O küçücük bedenleriyle öylesine devleşiyorlar ki...

Uzaktan bir yerden Atatürk’ün sesi geliyor.

O efeleri, o çocuklarımızı, o küçük kızlarımızı göz yaşlarımızın ucunda seyrediyoruz.

Yalnız Fethiye mi?

Türkiye’nin irili ufaklı bütün şehirlerinden Cumhuriyet’in özgür sesi geliyor.

Şu Ortadoğu’nun haline bakar mısınız?

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Filistin’de akan kanı. Hamas’ın ve İsrail’in vahşetini...

Parçalanmış Suriye’yi...

Dağılma noktasına sıkışmış Irak’ı.

İşgal altındaki Kırım’ı düşününce;

Vahşetin kol gezdiği bu dünyada;

Cumhuriyet’imizin ve bağımsızlığımızın değerini çok daha iyi biliyoruz.

O küçücük meydanlarda devleşen çocuklarımızla;

Köprülerden yollara, barajlardan savunma sanayisine;

Kızıl Elma’dan Anadolu Gemisi’ne kadar...

Türkiye gücüne güç katmaya devam ediyor.

Vatanımızı kurtarıp Cumhuriyet’i kuran başta Atatürk olmak üzere bütün büyüklerimizi ve şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum.

Nice 100 yıllara...