Eyvah! Lawrence geri dönüyor!!!

Konu elbette “gıda fiyatlarındaki aşırı artış”...
Sordum:
- Sayın Bakanım, siz de izliyorsunuz. Gıda fiyatlarındaki aşırı artış... Enflasyon haberleri... Nasıl yorumlayacağız?
Pakdemirli çok net bir cevap veriyor:
“Pandemi nedeniyle global stok başladı.”
- Yani?
“Yani nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
1) Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkeler çok ciddi şekilde gıda siparişi verip stoklamaya başladı.
2021 için umutlanıyoruz.
İşte Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği “samimi” mektup...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “yeni dönemde barış” için gösterdiği olağanüstü çaba ve görüşme trafiği...
Son olarak Yunanistan’la 25 Ocak’ta yapılacak “istikşafi görüşmeler”den gelen umut...
Tabii ben bunu Ankara’dan aldığım mesaj ve kulislerle yazıyorum...
Ve gönlümden de böyle geçtiği için umuda doğru “pozitif” bir alfabe kuruyorum...
MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ
Ama bir de madalyonun öteki yüzü var.
İşte:
Onca ağır sözlerden sonra Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupta el yazısıyla yazdığı “Değerli Tayyip...” vurgusu... Biliyorsunuz böyle resmi mektuplarda el yazısı olmaz. İsimle hitap edilmez. Macron’un el yazısı, bir yeni dönemin işaretidir...
İşte:
Karşılıklı olarak büyükelçilikleri geri çektiğimiz Mısır. Sert açıklamalar. Keskin sözler. Ve iki ay önce başlayan “Bir adım sen, bir adım ben” anlamına gelecek yakınlaşmalar.
Türkiye, Mısır’ın NATO’da askeri ataşe bulundurmasına engel oluyordu. Bir jest olarak bu engeli kaldırdı.
Buna karşılık Mısır, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda Türkiye’nin Kıbrıs ve Batı Trakya ile ilgili önerilerine karşı koyduğu vetoyu (engellemeyi) kaldırdı.
Böylece iki ülke arasında “makul ilişki” zemini açılmış oldu.
Ve daha bunun gibi çok sayıda gelişme. Yunanistan, İsrail, Ermenistan, Suriye gibi gerilim yüklü ilişkilerde tansiyonu düşürecek adımlar atılıyor.
Tek bir söz, muazzam gerilimleri, savaşın eşiğine gelen dengeleri değiştirir.
İşte örneği...
Yunanistan’ın üst üste Türkiye’yi kızdıran NAVTEX ilanları...
Ocak ayı başlarında Girit’teki Suda Hava Üssü’nde tatbikata hazırlanan savaş uçakları...
Derken...
- Sabah saatleri: 11 Ocak Pazartesi...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ağırlıyor.
Ve elbette konu Kıbrıs, Yunanistan ve Ege...
İngiltere’den Avustralya’ya kadar bir soru büyüyor:
Uluslararası seyahatlerde hangi aşı geçerli kabul edilecek? İngiltere, ABD, Avrupa, Pfizer/BioNTech aşısını oluyorsa... Türkiye, Afrika ve Asya’nın büyük bölümü Çin aşısı oluyorsa... Nasıl bir eleme yapılacak? Aşılar arasında bir ayrım mı olacak? Yoksa yalnızca antikora mı bakılacak?
Cevap: “Elbette antikor testlerine bakılacak.”
Yani her 6 ayda bir antikor testi mi olacak?
Daha iki gün önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris şöyle dedi:
“DSÖ, aşı için bir onay makamı değildir. Aşılara her ülkenin aşı düzenlemeleriyle ilgili makamları karar verecek.”
Bu açıklama, önümüzdeki dönemde ülkeler arasındaki seyahatlerde bir “aşı izin krizi”nin habercisi olabilir mi?
Avustralya’nın en büyük havayolu şirketi Qantas, uçağa binecek yolculardan
Kongre binasına saldıran vandallar ortalığı kırıp dökerken, bir saldırgan doğruca Demokrat Temsilciler Meclisi’nin başkanı Nancy Pelosi’nin ofisine giriyor...
Ve işte dünya ajanslarına bu fotoğraf geçiyor.
Durdum, uzun uzun bu fotoğrafa baktım.
Her noktasını inceledim. O magandanın gözlerine baktım.
Postallarını masaya uzatmış...
Hoyrat, külhan, ukala bir bakış...
Ve “Beni çekin” diyen bir şımarıklık..
Hepimize küfreder gibi poz veren bir maganda.
Önceki hafta, Libya Kara Harp Okulu Komutanlığı’nın mezuniyet töreniyle başlayan çok önemli bir ziyaret gerçekleşti.
Harp okulu öğrencilerinin geçit töreninde, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri’yle birlikte selam veriyordu.
Burası darbeci Hafter’in saldırısıyla 34 Libya harp okulu öğrencisinin şehit edildiği yerdi.
Verilen birlik mesajı bu nedenle doğrudan
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi...
İlçeye 90 kilometre uzakta, Sarıbal Mahallesi...
Toprağa kireçle çizilmiş bir tenis kortu. Poşu, şalvar, ellerinde raket. Tenis oynayanlar...
Muhteşem bir görüntü...
Karşılıklı keskin ve suçlayıcı açıklamalar olsa da...
Savaş gemileri karşı karşıya gelse, radarlar birbirine kilitlense, jet uçakları kanat kanada gelse de...
Alt tarafta...
Diplomasinin engin, derin ve ıssız sularında bir temas vardır.
İşte budur gerçek olan...
Bu girişi şunun için yaptım.
Ankara’dan bizim Uğur Ergan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarını öylesine güzel aktardı ki...
Kısa... Net... Öz... Açık mesajlarla dolu bir sohbet...
Vahşice katledilen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Bey’e, bir CHP milletvekilinin telefon açtığı ve “şikâyetinden vazgeçmesi için” talepte bulunduğu iddialarını yazmıştım.
Pınar Gültekin’in babası bu talebi aynen geri çevirmiş.
Bu olayı ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir’e soruyorum.
Aynen şu cevabı veriyor:
“Evet, Fatih Bey, yazınız doğrudur. Müvekkil (Pınar’ın babası Sıddık Bey) kendisine böyle bir telefonun ve talebin geldiğini söyledi. Hatta telefon numarasını gösterdi, WhatsApp profilinden de baktık. Gerçekten bir milletvekili. Sıddık Bey, kendisine gelen bu talebi refüze ettiğini de söyledi. Ayrıca bununla ilgili kendisiyle başka temaslar da olmuş. Dolayısıyla yazınız içerik itibarıyla doğrudur. Fakat arayan milletvekilinin ismini kendisi 4 Ocak’taki duruşma sonrasında açıklayacağını söyledi. Bu konuda benden bir hassasiyet rica etti. O nedenle kendisi duruşma sonucunda uygun görürse açıklayacaktır. Görüşmenin muhatabı ben olsaydım, ismi çekinmeden açıklardım. Sonuçta kadın cinayetleri ve şiddet Türkiye’nin kanayan bir yarasıdır. Böyle bir teklif hangi siyasetçiden gelirse gelsin kabul edilemez. Gayri ahlakidir. Fakat isim konusunda muhatap müvekkil olduğu için kendisi açıklayacağını ifade ediyor. Biz de bu iradeye saygı duyuyoruz.”
ÖZGÜR ÖZEL’DEN TELEFON
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel aradı ve aynen şöyle dedi: “Fatih Bey, sabah erkenden yazınızı okuduk ve Sayın Genel Başkanımıza sunduk. Kendisi bu olayın bütün detaylarıyla araştırılmasını istedi. Tabii bizim için böyle bir şey kabul edilemez. Bu nedenle 4 Muğla milletvekillerimizle bir videokonferans yaptık. 3’ü aileyi hiç tanımadıklarını söyledi. Birisi ise Pınar’ın babasına telefon açtığını ve taziye maksadıyla olduğunu ama böyle bir konuşma yapmadığını söyledi.”
Bu noktadan sonra
Ama son dakika öyle bir haber geldi ki...
Tüylerim diken diken oldu. Herkes biliyor...
Muğla’da üniversite okuyan genç Pınar, eski sevgilisi Metin Avcı tarafından canlı canlı yakılıp üzerine beton dökülüp katledilmişti.
İşte tam onun hikâyesini yazıyordum ki...
Bir baktım CHP’nin bir Muğla milletvekili Pınar’ın babasını aramış.
Demiş ki:
- Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek...
Babanın cevabı:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın özellikle kapanış konuşmasındaki üslubu...
Muhalefetten gelen “sataşmalara” karşı, ilk kez bir “siyasi kıvraklık” göstererek keskin cevaplar veriyor.
Bir anlamda “teknokrat” yapısından “siyasi yapıya” evriliyor.
Fuat Oktay, daha önce muhalefetten gelen sataşmalara karşı istatistikler, tablolar, rakamlar göstererek cevap verirdi.
Oktay, polemikten kaçınmak için cevap verirken parti ve isim vererek kişiselleştirmezdi. Şimdi doğrudan isim veriyor...
Hatta “Franco benzetmesi” gibi keskin siyasi cevaplar veriyor.
Bu nedenle...
Oktay
“Sayın Bakan dedi ki...”
“Sayın Başbakan dedi ki..”
“Aman şunu şöyle yazın...”
Ama işin aslı öyle değildir.
O basın müşaviri kardeşlerim ellerinden geleni yapar. Kimi zaman mutsuz olurlar, kimi zaman başarılı...
Sonuçta basın müşavirliği zor iştir. Hepsine saygım o nedenle sonsuzdur.
Ama bu defa farklı bir olayla karşılaştım.
Tarım Bakanlığı Basın Müşaviri
İnsan nedense başına gelmeden çevre felaketini algılamıyor.
Sanıyorum o nedenle MGM bu haritayı ciddi bir uyarı olarak yayınladı.
Haritaya bakarsanız, Türkiye genelinde bir “kuraklık alarmı” var.
Elbette, bugünden yarına, “Öldük bittik, susuz kaldık” demiyorum. Ama risk var.
Dikkat edin...
Masmavi gökyüzü ve güneş vardı ve Mülayim Bey o an büyük bir keyifle çocuklarını bekliyordu.
Güneşli bir günde çocuklarıyla sohbet edecek...
Ama nasıl olduysa oldu, Mülayim Bey, aniden masaya yığıldı kaldı.
Kısa bir şaşkınlık.
Vay be...
Nasıl yani?
Şöyle diyor haber:
“Rodos ile Meis Adası arasında sefer yapan bir feribotta görevli olan bir kişi, seferler sırasında çektiği Yunan askeri gemilerine ait fotoğrafları, Rodos’taki Türk başkonsolosluğundan bir görevliye veriyordu.”
Böylece iki kişi gözaltına alınmış.
Casusluk iddiası bu...
Ama insan bunu okuyunca...
Biraz da Meis-Rodos-Türkiye arasındaki mesafeleri bilirse...
Oysa o salonda çalışıyor, o salonda uyuyordu.
Eviydi yani...
Ama artık yatıp kalktığı, çalıştığı o salon da kapanmıştı.
Ahmet’in hayalleri vardı.
Taraftar taşkınlıkları yüzünden cezalar gelirdi.. Ama bu defaki liste çok farklı. İnanılmaz bir şekilde listenin neredeyse tamamı kulüp yöneticilerinden oluştu.
Kimisi taşkınlıktan, hakaretten, kimisi pandemi kurallarına uymamaktan.. Peki niye? Aslında bu soru Futbol Federasyonu içinde de sorulmuş..
Kulislere düşen cevap da şöyle: “Maçlar seyircisiz oynanıyor. Tribünler boş. Amigolar yok. Küfür yok, ıslık yok. Tezahürat yok. Tribünler doluyken kulüp yöneticilerinin sözleri, tavırları arada kaynıyordu. Şimdi yöneticiler taraftar gibi tepki veriyor. Kurallara aykırı hareketleri dikkat çekiyor.”
Arkadaşlar bu yorumun Türkçe açıklaması şudur: “Taraftar olmayınca, kulüp yöneticileri amigolaştı.” TFF “maske takın” diyor takmıyorlar. Kurala göre takımlardan en fazla 20’şer kişi sahada olacak. Ama buna da uyulmuyor.
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25 İDARECİ LİSTEDE
Doğrusu bu yorumlar üzerine biraz araştırma yapınca gerçek ortaya çıktı: “Disiplin Kurulu’na sevk edilen 25 isim var. Ve neredeyse tamamı idareci...”
· Ankaragücü 1 yönetici,
Eyvah! Lawrence geri dönüyor!!!
Bir dönem Suriye’nin kuzeyinde bir “kanton devlet modeli” kuran...
Irak ve Suriye kuzeyinde bir “Kürt ticari otonom bölgesi” planlayan...
PKK/YPG elebaşlarıyla toplantılar yapıp, Suriye yönetimini buna hazırlayan...
Ve o coğrafyada kimi kalemlerin “Lawrence” dediği Brett McGurk, bu defa yeni başkan Biden’ın “süvarisi” olarak Ortadoğu’ya dönüyor.
Hem de tam yetkili.
Bu pazar hikâyemizin adı bir dönem Arap dünyasını karıştırıp Osmanlı’ya karşı kışkırtan “Lawrence’in dönüşü”dür.
Ve yine laftan çok haritalarla konuşacağız...
İŞTE HARİTANIN ANLAMI
- Türkiye sınırından itibaren temizlenen DEAŞ’ın yerine bilinçli olarak PKK/YPG unsurlarının yerleştirildiğini gösteren haritayı hatırlayalım.
Bizim peş peşe yaptığımız harekâtlardan sonra, PKK/YPG işte McGurk’un planladığı bölge olan Rakka, Deyrizor hattına çekilmişti.
Aslında bu bir çekilmeden çok planlı bir “yerleştirme” durumuydu.
Peki bu haritanın özelliği neydi?
İşaretleri izlerseniz göreceksiniz ki...
Suriye’nin en önemli petrol alanları, kuyuları ve rafinerileri bu bölgede. Yani McGurk’un planladığı PKK/YPG bölgesinde.
İşte o yüzden PKK/YPG unsurlarının Türkiye sınırından bir “çekilme”si değil, daha çok Suriye’nin en önemli petrol bölgesine “yerleştirilme”si olarak yorumladım.
ASLINDA BU PLAN DA ÖYLE GİZLİ SAKLI GERÇEKLEŞMEDİ
- Dünyaya göstere göstere yapıldı.
Türkiye, ABD’yi bu konuda defalarca uyardı. Ancak her defasında oyalayıcı cevaplar geldi.
Ama şu fotoğraf hiç değişmedi.
Ne gariptir ki, Türkiye Cumhurbaşkanı, Beyaz Saray’da ağırlanırken...
Lawrence-McGurk, Türkiye’nin arananlar listesinde olan “Şahin Cillo” kod adlı teröristle görüşüyordu.
Türkiye uyarıyor ama Esad’ı kendine bağlayan Rusya da ses çıkarmıyordu.
Çünkü Rusya da o sırada asırlardır hayali olan sıcak denizlere iniyordu. Rusya, Tartus deniz üssünü süresiz olarak Esad’dan almıştı.
Durum şuydu:
RUSYA: Esad’ı “koruma” şartıyla Suriye’nin Akdeniz kıyılarında Rus askeri üssü almıştı.
ABD: Kuzey Irak’ta olduğu gibi Suriye’nin kuzeyinde ve İran sınırında kendisine bağlı bir “Kürt silahlı oluşumu” tamamlanıyordu. Üstelik petrol zengini bir bölgede.
İran sınırında böyle bir gücün olması İsrail’in de işine geliyordu.
PEKİ YPG/PKK BU BÖLGEYE YERLEŞİNCE NE OLDU?
- Sihirli bir güç, kısa sürede ABD’de “Delta” isimli bir enerji şirketi kurmuştu. Ve nasıl olduysa bu şirket Suriye’de işe başlamıştı. Üstelik ABD’nin kendi koyduğu “yaptırımlara” rağmen!!!
Aynı şekilde PKK/YPG bölgesindeki petrolü Esad’a satmak için bir de paralı askerlerin korumasındaki Katarji şirketi devreye girmişti.
Bu şirket Esad’a bağlıydı ve başındaki Hüssüm El Katarji’nin paralı askerlerden oluşan bir ordusu bile vardı.
Özeti şuydu: Kirli para, petrol, silah, nüfuz ticareti ve Suriye’nin paylaşımı.
Çünkü daha sonra ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’nin Haseke ve Deyrizor illerinde PKK/YPG elebaşları ile buluşup petrol satışları ve yatırımlar için sözler vermişti. PKK/YPG’nin petrol satış anlaşmalarını da Jeffrey yapmıştı.
Ayrıca Jeffrey’in PKK/YPG’ye verdiği şu söz de fısıldanıyordu:
“Türkiye’den size saldırı olmaz. Merak etmeyin...”
BIDEN’IN TARİHİ ANLATIYOR
- 36 yıl süreyle senatör...
8 yıl dış ilişkiler komisyonu... Ve başkanlığı...
Ve ABD Başkan Yardımcılığı...
Böyle bir özgeçmişin gelenekler dışında hareket etmesini bekleyebilir misiniz?
Elbette hayır...
PEKİ NE OLACAK
Dışişleri Bakanlığı’ndan yaptığım konuşmalar, analizler, dost sohbetleri yeni dönem için bir tek sonucu işaret ediyor:
1) Türkiye 2021 itibarıyla, başta AB ve ABD olmak üzere tamamıyla pozitif bir politikaya yönelmiş durumda. Çözüm için elinden geleni yapmaya hazır.
2) Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı biraz tanıyanlar, artık, baskıyla, yaptırımla gerilimden başka bir sonuç alamayacaklarını da bilmelidir.
3) Türkiye bir NATO müttefiki olarak ABD ile stratejik ilişkilerini dengede, AB üyeliği hedefinde ve milli çıkarları önceliğinde “makulü ve barışı” bulmanın peşindedir...
“Peki Fatih bu kadar çelişkinin içinde bu nasıl olacak?” diye sorarsanız...
Arkadaşlar...
Kolay bir yıla girmiyoruz. Ve kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz...
Daha S-400 krizini bunlara eklemedim bile.
İnişler, çıkışlar, gerilimler, krizler, çözümler...
Hepsini birlikte yaşayabiliriz.
Bu coğrafyanın adı budur çünkü...
Ben umutlu olmayı seçiyorum...
FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ MÜ?
- Geldik bugüne...
Trump döneminde “Suriye’den asker çekilmesi”yle başlayan gelişmeler acaba bugün ne noktada.
Çünkü o dönemde Trump CIA ve Pentagon’un yönlendirdiği Ortadoğu politikasını kesmeye çalışıyordu. Ve o nedenle Brett McGurk ayrılmıştı.
Peki yerine gelen James Jeffrey nasıldı!
Aslında değişen hiçbir şey olmamıştı. Trump oyalanmıştı o kadar...
Peki Biden’ın gelişiyle Ortadoğu’da dış politikayı yine CIA, Pentagon ağırlığı mı yönetecekti?
Bir anlamda “fabrika ayarlarına mı dönülüyordu?”
MUTFAK AYNI, AŞÇI AYNI GARSONLAR DEĞİŞİYOR
Türk-ABD ilişkilerini yakından takip eden bir diplomat dostuma “Fabrika ayarlarına mı dönülüyor. McGurk niye geliyor” diye sordum.
Aldığım cevap şu oldu:
“Pentagon’un mutfağında pişen yemeklerin yalnızca sosları değişir. Değişen soslara ve garsonlara takılmamak lazım.”
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