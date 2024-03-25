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Rusya yakınlarında süren NATO tatbikatında esrarengiz şeyler yaşanıyor.

İşte bütün soruları başlatan; İndependent gazetesinin manşet haberi: “İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, soğuk savaş döneminden bu yana NATO’nun yaptığı en büyük askeri tatbikatı izledikten sonra Londra’ya dönüyordu. Bakan’ın bulunduğu uçak, Envoy adlı bir RAF Dassault 900LX Falcon jetiydi. Jet Polonya ile Litvanya arasındaki Kaliningrad bölgesinden geçerken yarım saat süreyle bir parazit nedeniyle GPS kesintisi yaşadı.”

Haberin başlangıcı bu. Kaliningrad bir Rus bölgesi.

Muhabirler sonra başbakanlık ve bakanlık yetkililerinden bilgiler aktarıyorlar.

Örneğin bir savunma kaynağına dayanarak verilen şu bilgi: “Saldırı uçağın güvenliğini tehdit etmedi, ancak telefonların uçağın internet ağına bağlanmasını engelledi. Uçak, pilotların kullanabileceği diğer navigasyon sistemlerini kullanmak zorunda kaldı. RAF bununla başa çıkmaya hazır olsa da sivil uçaklar için bir risk oluşturuyor ve potansiyel olarak insanların hayatlarını tehlikeye atabilir. Bunun için bir mazeret yok ve Rusya adına çılgınca, sorumsuz.”

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ASKERİ UÇAKLAR ÖNLÜYOR AMA SİVİL UÇAKLARDA DURUM

Verilen bilgilerin içinde çok önemli bir detay dikkatimi çekiyor: “RAF bununla başa çıkmaya hazır olsa da sivil uçaklar için risk oluşturuyor ve potansiyel olarak insanların hayatlarını tehlikeye atabilir.”

İşte bu söz ister istemez bana Wagner’in isyankâr liderinin bulunduğu sivil uçağın esrarengiz düşüşünü hatırlatıyor.

Ve o nedenle soruyorum; “Acaba olabilir mi?”

Her neyse; Konumuz elektronik dünya savaşı...

KIBRIS’TA DA YAŞANMIŞ

Elektronik savaşın nasıl yaşandığını anlatan bilgiler devam ediyor: “2021’de Kıbrıs’ta RAF Akrotiri’ye girip çıkan uçakların da GPS sinyallerinin Moskova tarafından baskılandığı düşünülüyordu. Etkilenen uçakların F-35 ve Typhoon savaş uçakları, A400M nakliye uçakları ve Voyager birlik uçakları olduğuna inanılıyordu. O sırada ciddi bir olay bildirilmedi ancak sinyalin Rusya’nın bulunduğu Suriye topraklarından geldiği düşünülüyordu.”

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90 BİN ASKERLE RUSYA SINIRINDA TATBİKAT

Bu noktada şu bilginin de altını çizmek gerekiyor.

İngiliz Savunma Bakanı’nın izlediği tatbikat, NATO’nun soğuk savaş döneminden bu yana yaptığı en büyük askeri tatbikatlarından biri. 90 bin asker katılıyor. Ve Rusya’nın burnunun dibinde yapılıyor.

Tatbikat Polonya’nın kuzeydoğusundaki Orzysz’de, Rus bölgesi Kaliningrad’a yaklaşık 100 mil uzaklıktaki bir bölgede mayıs ayına kadar sürecek.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 31 NATO ülkesinin katıldığı tatbikatta 80 savaş uçağı, zırhlı ve özel birlikler kullanılıyor. Peki İngiltere Savunma Bakanı’nın uçağına yapılan bu “elektronik saldırı” aynı zamanda Rusya’nın “O tatbikatınızı izliyorum, gözüm üzerinizde” mesajı anlamına gelmez mi?

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Polonya ve Baltık ülkeleri benzeri “GPS sorunlarını” yaşadıklarını zaten bildirmişler.

Ukrayna’da, Ortadoğu’da insansız hava araçlarına yapılan elektronik saldırılar zaten yaşanmıyor mu?

Bu durumda bir “elektronik dünya savaşı” içinde değil miyiz?

Adını koyalım artık.

“1’inci Elektronik Dünya Savaşı...”

NOT: Moskova’daki alçak saldırıyı kınıyorum. Bu katliamı yapanlar insan olamaz.