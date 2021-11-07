Dünyanın en güzel bisiklet yolu

Birisi Diyarbakır’dan... Diğeri İstanbul Sultangazi’den...
O fotoğrafları görünce, “İşte” dedim...
“Törensiz, emirsiz, sahici ve en kalpten haliyle bayrak sevgisi...”
Diyarbakır’dan gelen fotoğraf için şöyle yazmıştım: “Burası Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi... Mahalle bakkalı “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” için kapısına bir Türk Bayrağı asmış. Ve sabah saatlerinde içeri 9-10 yaşlarında bir çocuk giriyor. Çocuk tam kapıyı kapatacak, tekrar bayrağa dönüyor ve işte o an ne hissediyorsa, dönüp bayrağı öpüp alnına koyuyor... İşte budur diyorum...
Geçen 29 Ekim’de çöplükte buldukları Türk Bayrağı’nı öpüp başlarına koyan çocukların fotoğraflarını paylaşmıştım...
Yüzlerce mesaj gelmişti.
Bayrak sevgisinin sokaktaki bu tertemiz hali karşısında nasıl da duygulanmıştık...
O yazım üzerine o kadar çok vatandaş çocuklara yardım için aramıştı ki...
Hatta şehrin valisi çocukların eğitim masraflarını karşılamıştı.
Bu 29 Ekim’de yine haberleri taradım.
Çünkü İzmir ve Antalya başta olmak üzere hiçbir kıyı belediyesi onun yaptığını yapmıyor...
Tam 15 yıldır gökyüzünden İzmit Körfezi’ni denetliyor...
Şu ana kadar denizi kirleten gemilere 50 milyar TL ceza kesti...
Son 1.5 ayda 13 milyon TL ceza uyguladı.
Bir o kadar caydırıcı görev yaptı. 200’den fazla diğer belediyelerin alanındaki kirlilik için uyarıda bulundu... Defalarca yangın uyarısı yaptı ve felaketleri önledi.
Yılların pilotu Hakan Osanmaz, İzmit Körfezi’nde her sabah uçuyor...
Amaç ceza kesmek değil elbette. Uyarmak...
O nedenle bazen o kadar alçaktan uçuyor ki...
Tomahawk füzeleri Bağdat’a doğru uçarken CNN füzenin özelliklerini canlı olarak sayıyordu...
Patriotların gücü anlatılıyordu...
Dünyanın ilk televizyonlardan canlı yayınlanan kanlı silah fuarıydı bu...
Evet...
Dünyayı bir “silah pazarı” haline getirdiler...
İşte bu fotoğraf da..
Bu “kanlı pazar”ın gökyüzündeki en son afişidir...
Hele Ankara’daki...
Neredeyse Ankara sosyetesinin, üst düzey bürokratların, siyasetçilerin gittiği bir merkez.
Ankara’dan hep “siyaset kulisi” yazılmaz ki...
Böylesine olaylar da yaşanıyor.
Olayımız, İstanbul’da başlıyor.
Ve ilginç bir takiple Ankara’da bitiyor...
Anlatayım...
Varlıklı bir genç iş insanı A.C..
Her hafta böyle bir gün var. Dışarıda 165 kişi bekliyor.
Vali, elinde kâğıt kalem... Gelenlerin taleplerini not alıyor...
Ve bir ara...
Kapı açılıyor, içeri genç bir kız giriyor...
Sonraki sahne şöyle:
Vali not almak için kalemi eline alıyor...
“İş derdi mi? Yurt derdi mi? Acaba hangisi?”
Binalar kurşunlanırdı...
Şöyle haberler gelirdi:
“Suriye’de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn’dan teröristlerin attığı 2 havan mermisi, Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.”
Sonra Türkiye kararlı bir adım attı. Ve peşpeşe sınır ötesi harekâtlar yapıldı.
Mehmetçik o bölgeyi kontrol altına aldı. Saldırılar durdu.
Şu sıralar İdlib başta olmak üzere bölge yine ısıtılıyor.
İşte Resulayn...
Ve oradan gelen şu fotoğraf...
2012 yılının eylül ayına...
İzmir’de bir hastane odasına.
Neşet Ertaş ölüm döşeğindeydi. Gidip sarılmak istemiştim.
Sonrasında o anı şöyle yazmıştım:
“Hastanedeki odasına girince ‘Eyvah!’ dedim içimden...
Neşet Ertaş bitkindi. Gözlerini zor açabiliyordu. Elini biraz kaldırabildi.
Uzanıp tuttum.
Bir sabah bakkaldan alışveriş yaparken yanınıza bir kişi yanaşıyor. Ve kendisini devlet görevlisi gibi tanıtıp şöyle diyor: “Size önemli bir teklifimiz var...”
Kadın şaşkın...
“Nedir o, siz kimsiniz?”
Adam biraz kenara çekilerek önce kadının adını söylüyor. Sonra kocasının adını ve ardından İran’daki ailesinin isimlerini sayıyor...
Kadın şok...
Ağlamaklı bir ses tonuyla soruyor:
“Kimsiniz? Bunları nereden biliyorsunuz...”
Bana göre Türeci ve Şahin hocaların bu cevabı diplomasi tarihine geçer...
Çünkü Türk Büyükelçisi’ni törene çağırmayan Atina’ya cevabı Atatürk’ün Selanik’teki evinden verdiler.
Nasıl mı?
Anlatayım.
Önceki gün diplomasi kulislerinden bir söylenti geldi.
Önce inanamadım.
“Yok artık, bu kadar da olmaz”
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini alması...
ABD’nin Türkiye’yi yaptırımlara kadar suçlaması...
Ve ardından Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 savaş uçakları için gelen kriz...
Türkiye’nin 1 milyar 400 milyon dolar yatırım yaptığı F-35 projesinden dışlanması...
İşte bu noktada karşılıklı iddialar.
Birileri çıkıp diyor ki:
“ABD Türkiye’ye ‘Patriot’ verecekti ama Türkiye özellikle Rusya ile anlaştı.”
Ağır bir suçlama.
Ve bir bilirkişi raporu.
Doğrusu okuyunca ben de şaşırdım.
Bakalım siz ne diyeceksiniz...
DHA muhabiri Kadir Özen haberi şöyle geçiyor:
“Bilirkişi ehliyetsiz sürücünün çarptığı 2 yaşındaki Emirhan’ı da kusurlu buldu...”
“Allah Allah...” dedim.
Bu nasıl olabilir?
Ve haberin devamı:
İşte bir TEM gişesi...
Aynı gişede sıkışan iki araç...
Birbirlerine girmişler...
Fotoğrafa defalarca baktım...
Ama önce şu sözü yazmak istedim:
“Bu dünyada sizi ateşle hemhal eden Allah, öbür dünyada ateşlerden korusun...”
Şimdi hikâyeye geçebiliriz...
Akşama doğru ormandan dönüyorlardı. Bir ay boyunca çıkan orman yangınlarında alevlerle savaşırken bitkin düşmüşlerdi.
Yine 29 Eylül günü Urla’nın Balıklıova Mahallesi’nden bir yangın ihbarı aldılar.
Bu anı DHA İzmir Muhabiri şöyle anlatıyor:
“Saat 19.00 sıralarında gelen ihbar üzerine bölgeye hareket eden orman ekipleri, gece sabaha kadar mücadele etti ve yangını kontrol altına alıp söndürdü. Ertesi gün bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. 17 hektar ağaçlık, 3 hektar da tarım arazisinin zarar gördüğü yangınla gece boyu mücadele eden orman ekipleri dönüşümlü olarak dinlendiği alana geldiklerinde...”
İŞTE PAYLAŞIM HARİTASI
1) Görüyor musunuz?
TÜRK BAYRAĞI: Türkiye’nin sınırlarını korumak için kurduğu tampon bölge... Yani yayılma, işgal derdi yok... Tam tersine hastaneler, evler, okullar kurmuş. Su sistemlerini tamir etmiş.
ABD BAYRAĞI: Dikkat edin, ABD bayrağı nerede? Bugün PKK/YPG’nin olduğu bölgede. Hamisi, koruyucusu yani...
RUS BAYRAĞI: Rusya da bir tek yere yoğunlaşmış... Suriye’nin Doğu Akdeniz’e açılan limanlarını almış. Hani tarih derslerinde okuruz ya, “Rusya’nın sıcak denizlere açılma hayali”... İşte Tartus Limanı odur. Hem de sonsuza kadar kiralamış durumda. Karşılığında Esad’a yaşama garantisi vermiş. Koruyor...
İSRAİL BAYRAĞI: O zaten belli, Golan tepeleri... Oradan hemen sonra İran bayrağı var. Ama araya Rusya girmiş... Ne acıdır ki...
Bu Suriye haritasında bir tek bayrak yok. O da Suriye bayrağı... Olsa da Rusya korumasında...
Önce New York’ta bize yaptığı açıklamalar ve sonra Soçi dönüşünde söyledikleri...
Takvimi biraz geri sarınca, Erdoğan’ın söyledikleri zaten her düzeydeki görüşmelerde, dosyalar halinde gündeme getirilmişti.
MİT Başkanı Hakan Fidan; her görüşmesinde PKK/YPG dosyasını masaya koymuştu. Erdoğan’ın işaret ettiği ve benim de zaman zaman fotoğraflarıyla yazdığım Beyaz Saray görevlisi McGurk’ün “organize işleri” o dosyalarda zaten vardı...
Kimi zaman, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu rahatsızlığı iletti...
Çavuşoğlu “Stratejik dost böyle olur mu?” diye kapalı kapılar ardındaki toplantılarda sordu...
Dönemin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç her ortamda bu gerçeği dile getirdi.
Hani haberlerde şöyle okuruz ya:
“Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikili görüşmede ABD’li mevkidaşına Türkiye’nin hassasiyetlerini iletti...”
Yılların deniz uçağı pilotu: Hakan Osanmaz.
Yine bulutlara doğru yükseliyor. Bir çevre denetlemesi daha...
Onun adını çevrenin “gökyüzü bekçisi” koydum...
Çünkü yalnızca İzmit Körfezi’nde yüzlerce gemiyi, denizi kirletirken yakaladı.
Milyonlarca lira ceza kesti.
Körfez’i karadan kirleten işletmelerin belası oldu.
Şimdi hepsi arıtma taktırdı.
İşte bu yüzden ona çevrenin
1. Önlerinde bitmeyen kuyrukların olduğu dev vitrinler gitmiş... Evet...
Frank Sinatra eğer bu New York’u görüyorsa; mezarında ters dönüyordur...
New York’un ışıltısı solmuş...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gittiğimiz New York’ta karşılaştığım gerçek buydu...
Yani...
Cumhurbaşkanı’nın, “Biden dürüst davranmıyor” diyerek Türkiye-ABD ilişkilerindeki olumsuz tabloyu doğrudan ortaya koyduğunu hatırlarsak...
Erdoğan’ın, “Bush’la, Obama’yla, Trump’la iyi çalıştık ama Biden’la iyi başladık diyemem” sözünü düşünürsek...
Özetle:
Dünyanın en güzel bisiklet yolu
1) Arkamızda muhteşem bir Boğaz manzarası... Hemen yanımızda Kız Kulesi...
Salacak’ta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’le bisiklete biniyoruz...
Harika bir hava.
Geçen kış pandemi nedeniyle uzun süre kaldığım Fethiye’de onlarca kilometre bisiklete binmiştim...
Dağlarda, deniz kıyılarında bisiklet turları yapmıştık...
İşte o duyguyla soruyorum:
“Acaba dünyada bundan daha güzel bir bisiklet yolu olabilir mi?”
Elbette vardır...
Ama inanın...
Üsküdar’daki bu bisiklet yolu harika... Hilmi Başkan belli ki çok seviliyor... Yol boyunca sevgi gördük...
Tabii yine söylüyorum:
- Türkiye’nin bütün belediye başkanları... Sizlerden rica ediyoruz. Ne olur bisiklet yollarına önem verin... Yayayı önemseyin...
Bildiğim kadarıyla İzmir, bisiklet yollarında ilk sırada... Sonra Konya var...
Hilmi Türkmen’le Salacak’tan Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne kadar sohbet ettik.
Yaptıklarını buraya yazmaya kalksam sığmaz...
2) TÜRKİYE’NİN İLK OTİZM MERKEZİ
Hilmi Başkan’la ilk konumuz sosyal projeler...
“Otizm Merkezi...” “Tebessüm Kahvesi” ve “Engelsiz Yaşam Merkezi”...
Neden sosyal projeler...
Çünkü arkadaşlar... Yollar, meydanlar, bahçeler yapılıyor... Bunlar tamam...
Ama kalplere giden yolları yapmak, gönül almak o kadar değerli ki...
İşte Hilmi Başkan da onca meydan, yol, okul yapmış. Dünya çapındaki Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni yapmış...
Ama en çok işte bu “gönül projeleri”ni dinlerken heyecanlanıyorum.
Soruyorum:
“Nereden çıktı otizm merkezi fikri?”
Başkan Türkmen heyecanla cevap veriyor:
“Fatih Bey, bugün Türkiye’de 50 çocuktan birisi otizmlidir... Ve otizmli çocuklu ailelerde boşanma oranı yüzde 80... Şimdi dünyada otizm merkezi iki yerde var. Birisi bizde, diğeri New York’ta... İşte biz bunu yaptık. Milletimizin hizmetine verdik.”
Hilmi Başkan bunları söylerken, bir süre önce otizmli çocuğu için amansız bir mücadele veren, eşinden boşanmak zorunda kalan Eskişehirli anneyi hatırladım...
İşte Üsküdar’da böyle bir merkez var. 36 aylık olana kadar çocukta otizm tespit edilirse tedavi olabiliyormuş.
3) KARDEŞ BAŞKAN NEW YORK'TAN
Bu arada başkanın danışmanı Sinan Bey’e bir haber geliyor:
“Eric Adams, New York Belediye Başkanı seçildi...”
Kimdir Eric Adams?
2015’te Brooklyn Belediye Başkanı...
Üsküdar ve Brooklyn Belediyesi, kardeş olmuşlar.
Ve Mr. Türkmen, Mr. Adams’ı Üsküdar’da ağırlamış...
Nasıl sahici fotoğraflar...
Dikkat ettim.
İki belediyenin de bir boğaz köprüsü var.
Geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine New York’a gitmiştik.
Klasik olarak Brooklyn Köprüsü’ne de uğramıştık...
Ve önceki gün Hilmi Türkmen’le Nakkaştepe Millet Bahçesi’nden Boğaz Köprüsü’ne doğru bakarken...
Bir ay önce New York’un Brooklyn Köprüsü’nde çektirdiğimiz fotoğrafları hatırladım.
Sanıyorum, Brooklyn Belediye Başkanı Eric de aynı nedenle Üsküdar’a gelmişti...
Köprü kardeşliği yani.
Brooklyn’e gidip köprünün ayağında fotoğraf çektiriyorum da...
Neden buraya gelmedim diye sordum kendime...
4) TEBESSÜM KAHVESİ
İnsana nasıl dokunulur?
İşte böyle...
Tebessüm Kahvesi’nde bir kahvenin kaç yıllık hatırı vardır acaba?
Down sendromlu çocukların güler yüzleriyle hizmet ettiği bu kahve unutulur mu?
Bravo Başkan...
5) ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ
Engelli çocuğu olan bir anneyi düşünün.
Bırakın gezmeyi... Evden çıkamaz...
İşte bunun için Üsküdar Belediyesi bir “Engelsiz Yaşam Merkezi” kurmuş...
Uzman ekipler, engelli kişiyi alıyor. Son teknoloji hizmet var. Hatta hidro havuzun normalde bir saati 1.000 TL’yken burada bedava... Ama daha önemlisi...
Siz hiç engelli yavrusu olan annenin, çocuğunu alıp böyle bir merkezde ağırlayan belediye hizmeti karşısındaki gözyaşlarını gördünüz mü?
Görmeyin... Ağlarsınız...
“Allah razı olsun” sözünün gözyaşlarına karıştığı o an, insanlık için nasıl bir zirvedir?
Helal olsun...
6) NAKKAŞTEPE
Ve Nakkaştepe Millet Bahçesi...
Böyle bir manzara. Böyle bir tarih dokusu... Ve böylesine bir yeşillik...
Hilmi Türkmen’le Nakkaştepe’den Boğaz’a doğru bakıyoruz. Üç köprüyü aynı anda görebileceğiniz bir yer burası...
Hafta sonu 10 bin kişi buraya geliyor. Konserler, eğlenceler...
Eğer İstanbul’da bir yabancı misafirinizi ağırlayacaksanız...
Buraya gelin. Yemyeşil bir bahçeden masmavi Boğaz’a doğru dünyanın merkezine bakın.
Evet arkadaşlar... O kadar çok şey yapılmış ki...
Onlarca okul yapılmış. Camiler... Salacak’ta sahil öylesine genişletilmiş ki. Meydanlar oluşmuş...
Ama en önemlisi arkadaşlar...
Kalplere giden yollar yapılmış...
Gönüllere sevgi meydanları kurulmuş...
Daha ne olsun...
Üsküdar’dan iyi pazarlar...