Dört bakanın ölümden döndüğü gün

Irak ve Suriye kuzeyinde bir “Kürt ticari otonom bölgesi” planlayan...
PKK/YPG elebaşlarıyla toplantılar yapıp, Suriye yönetimini buna hazırlayan...
Ve o coğrafyada kimi kalemlerin “Lawrence” dediği Brett McGurk, bu defa yeni başkan Biden’ın “süvarisi” olarak Ortadoğu’ya dönüyor.
Hem de tam yetkili.
Tek bir söz, muazzam gerilimleri, savaşın eşiğine gelen dengeleri değiştirir.
İşte örneği...
Yunanistan’ın üst üste Türkiye’yi kızdıran NAVTEX ilanları...
Ocak ayı başlarında Girit’teki Suda Hava Üssü’nde tatbikata hazırlanan savaş uçakları...
Derken...
- Sabah saatleri: 11 Ocak Pazartesi...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ağırlıyor.
Ve elbette konu Kıbrıs, Yunanistan ve Ege...
İngiltere’den Avustralya’ya kadar bir soru büyüyor:
Uluslararası seyahatlerde hangi aşı geçerli kabul edilecek? İngiltere, ABD, Avrupa, Pfizer/BioNTech aşısını oluyorsa... Türkiye, Afrika ve Asya’nın büyük bölümü Çin aşısı oluyorsa... Nasıl bir eleme yapılacak? Aşılar arasında bir ayrım mı olacak? Yoksa yalnızca antikora mı bakılacak?
Cevap: “Elbette antikor testlerine bakılacak.”
Yani her 6 ayda bir antikor testi mi olacak?
Daha iki gün önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris şöyle dedi:
“DSÖ, aşı için bir onay makamı değildir. Aşılara her ülkenin aşı düzenlemeleriyle ilgili makamları karar verecek.”
Bu açıklama, önümüzdeki dönemde ülkeler arasındaki seyahatlerde bir “aşı izin krizi”nin habercisi olabilir mi?
Avustralya’nın en büyük havayolu şirketi Qantas, uçağa binecek yolculardan
Önceki hafta, Libya Kara Harp Okulu Komutanlığı’nın mezuniyet töreniyle başlayan çok önemli bir ziyaret gerçekleşti.
Harp okulu öğrencilerinin geçit töreninde, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri’yle birlikte selam veriyordu.
Burası darbeci Hafter’in saldırısıyla 34 Libya harp okulu öğrencisinin şehit edildiği yerdi.
Verilen birlik mesajı bu nedenle doğrudan
Türkiye’nin bölgesine göre en kritik, en hassas, devletin gizli bilgilerini içeren kriptolarını yazarlar.
Dahası o kriptoların içeriğini belirler, bir sonuca doğru değerlendirip siyasi iradeye gönderirler.
Ketumdurlar... Titizdirler... Çoğu zaman susarlar... Yüzlerinde hep o mütevazı ifade vardır.
“Sakin güçtür”ler...
Cumartesi günü yazdığım gibi...
Onlar, “tarafları rencide etmeden çözüm bulma uzmanı”dırlar.
Diplomatlardan söz ediyorum.
Önceki gün T24’ten
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi...
İlçeye 90 kilometre uzakta, Sarıbal Mahallesi...
Toprağa kireçle çizilmiş bir tenis kortu. Poşu, şalvar, ellerinde raket. Tenis oynayanlar...
Muhteşem bir görüntü...
Karşılıklı keskin ve suçlayıcı açıklamalar olsa da...
Savaş gemileri karşı karşıya gelse, radarlar birbirine kilitlense, jet uçakları kanat kanada gelse de...
Alt tarafta...
Diplomasinin engin, derin ve ıssız sularında bir temas vardır.
İşte budur gerçek olan...
Bu girişi şunun için yaptım.
Ankara’dan bizim Uğur Ergan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarını öylesine güzel aktardı ki...
Kısa... Net... Öz... Açık mesajlarla dolu bir sohbet...
Vahşice katledilen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Bey’e, bir CHP milletvekilinin telefon açtığı ve “şikâyetinden vazgeçmesi için” talepte bulunduğu iddialarını yazmıştım.
Pınar Gültekin’in babası bu talebi aynen geri çevirmiş.
Bu olayı ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir’e soruyorum.
Aynen şu cevabı veriyor:
“Evet, Fatih Bey, yazınız doğrudur. Müvekkil (Pınar’ın babası Sıddık Bey) kendisine böyle bir telefonun ve talebin geldiğini söyledi. Hatta telefon numarasını gösterdi, WhatsApp profilinden de baktık. Gerçekten bir milletvekili. Sıddık Bey, kendisine gelen bu talebi refüze ettiğini de söyledi. Ayrıca bununla ilgili kendisiyle başka temaslar da olmuş. Dolayısıyla yazınız içerik itibarıyla doğrudur. Fakat arayan milletvekilinin ismini kendisi 4 Ocak’taki duruşma sonrasında açıklayacağını söyledi. Bu konuda benden bir hassasiyet rica etti. O nedenle kendisi duruşma sonucunda uygun görürse açıklayacaktır. Görüşmenin muhatabı ben olsaydım, ismi çekinmeden açıklardım. Sonuçta kadın cinayetleri ve şiddet Türkiye’nin kanayan bir yarasıdır. Böyle bir teklif hangi siyasetçiden gelirse gelsin kabul edilemez. Gayri ahlakidir. Fakat isim konusunda muhatap müvekkil olduğu için kendisi açıklayacağını ifade ediyor. Biz de bu iradeye saygı duyuyoruz.”
ÖZGÜR ÖZEL’DEN TELEFON
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel aradı ve aynen şöyle dedi: “Fatih Bey, sabah erkenden yazınızı okuduk ve Sayın Genel Başkanımıza sunduk. Kendisi bu olayın bütün detaylarıyla araştırılmasını istedi. Tabii bizim için böyle bir şey kabul edilemez. Bu nedenle 4 Muğla milletvekillerimizle bir videokonferans yaptık. 3’ü aileyi hiç tanımadıklarını söyledi. Birisi ise Pınar’ın babasına telefon açtığını ve taziye maksadıyla olduğunu ama böyle bir konuşma yapmadığını söyledi.”
Bu noktadan sonra
Ama son dakika öyle bir haber geldi ki...
Tüylerim diken diken oldu. Herkes biliyor...
Muğla’da üniversite okuyan genç Pınar, eski sevgilisi Metin Avcı tarafından canlı canlı yakılıp üzerine beton dökülüp katledilmişti.
İşte tam onun hikâyesini yazıyordum ki...
Bir baktım CHP’nin bir Muğla milletvekili Pınar’ın babasını aramış.
Demiş ki:
- Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek...
Babanın cevabı:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın özellikle kapanış konuşmasındaki üslubu...
Muhalefetten gelen “sataşmalara” karşı, ilk kez bir “siyasi kıvraklık” göstererek keskin cevaplar veriyor.
Bir anlamda “teknokrat” yapısından “siyasi yapıya” evriliyor.
Fuat Oktay, daha önce muhalefetten gelen sataşmalara karşı istatistikler, tablolar, rakamlar göstererek cevap verirdi.
Oktay, polemikten kaçınmak için cevap verirken parti ve isim vererek kişiselleştirmezdi. Şimdi doğrudan isim veriyor...
Hatta “Franco benzetmesi” gibi keskin siyasi cevaplar veriyor.
Bu nedenle...
Oktay
“Sayın Bakan dedi ki...”
“Sayın Başbakan dedi ki..”
“Aman şunu şöyle yazın...”
Ama işin aslı öyle değildir.
O basın müşaviri kardeşlerim ellerinden geleni yapar. Kimi zaman mutsuz olurlar, kimi zaman başarılı...
Sonuçta basın müşavirliği zor iştir. Hepsine saygım o nedenle sonsuzdur.
Ama bu defa farklı bir olayla karşılaştım.
Tarım Bakanlığı Basın Müşaviri
İnsan nedense başına gelmeden çevre felaketini algılamıyor.
Sanıyorum o nedenle MGM bu haritayı ciddi bir uyarı olarak yayınladı.
Haritaya bakarsanız, Türkiye genelinde bir “kuraklık alarmı” var.
Elbette, bugünden yarına, “Öldük bittik, susuz kaldık” demiyorum. Ama risk var.
Dikkat edin...
Masmavi gökyüzü ve güneş vardı ve Mülayim Bey o an büyük bir keyifle çocuklarını bekliyordu.
Güneşli bir günde çocuklarıyla sohbet edecek...
Ama nasıl olduysa oldu, Mülayim Bey, aniden masaya yığıldı kaldı.
Kısa bir şaşkınlık.
Vay be...
Nasıl yani?
Şöyle diyor haber:
“Rodos ile Meis Adası arasında sefer yapan bir feribotta görevli olan bir kişi, seferler sırasında çektiği Yunan askeri gemilerine ait fotoğrafları, Rodos’taki Türk başkonsolosluğundan bir görevliye veriyordu.”
Böylece iki kişi gözaltına alınmış.
Casusluk iddiası bu...
Ama insan bunu okuyunca...
Biraz da Meis-Rodos-Türkiye arasındaki mesafeleri bilirse...
Oysa o salonda çalışıyor, o salonda uyuyordu.
Eviydi yani...
Ama artık yatıp kalktığı, çalıştığı o salon da kapanmıştı.
Ahmet’in hayalleri vardı.
Dört bakanın ölümden döndüğü gün
Nasıl güzel bir mayıs gelmişti...
Andok Dağı’ndan Makam Dağı’na, oradan Hasuni Mağaraları’na kadar gelincikler, papatyalar, yaban otları...
Kefrum Kalesi’nden buram buram kekik kokuları... Diyarbakır, Kulp, Ergani, Silvan baharla beraber uyanıyordu. Batman Çayı gürül gürül...
Güzel bir mayıs sabahıydı. Ve en güzeli de 1000 yıldır susuzlukla kırbaçlanan o topraklara, bir büyük hayalin müjdesi veriliyordu. Hasretle beklenen suyun temeli atılacaktı.
Sabah erken kalktı. Ankara’dan gelecek bakan arkadaşlarını beklemek üzere Batman Havalimanı’na geçti.
Az sonra uçak indi... Ama gecikmişlerdi...
Asırlardır su bekleyen topraklar için Silvan’da yapılacak temel atma törenini millet bekliyordu.
Karayolu 45 kilometre...
Zorlu dağ yolları çok vakit alacaktı.
“Hadi helikopterle gidelim” dediler.
Ve 2012 yılının 4 Mayıs günü, Tarım Bakanı Mehdi Eker, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz helikopterle Silvan’a geçtiler.
Temel atılmış, çay ve sohbet başlamıştı ki...
Jandarma komutanı bakanların yanına yaklaştı: “Sayın Bakanım, az önce haber aldık. Sizin geçeceğiniz yolda bomba bulunmuş...”
Dört bakan birbirlerine baktılar.
Derin bir iç çekme...
“Kader” dediler...
Gerçekten de nehir boyunca devam eden yoldan, Malabadi Köprüsü’nü geçince...
Silvan girişine doğru, Kulfa Köyü girişindeki menfezde kuvvetli bir bomba bulunmuştu.
Ölümden dönmüşlerdi.
Peki ben bu olayı neden hatırlatıyorum...
9 YIL SONRA DEĞİŞEN KADER
Önceki gün, Silvan’da bir büyük sulama projesinin açılış töreni vardı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açılış konuşmasında bu toprakların 2045 yılına kadar su sorunu olmayacağını söyleyince, geri gittim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hayırlı olsun. O taşı oraya tespih tanesi gibi koyun” dediği törenden 2012 yılının 4 Mayıs gününe...
Tam 9 yıl önce, terörün kol gezdiği çorak topraklara şimdi su verilecek...
O inşaat sırasında 41 saldırı olmuş. Roketli, ağır silahlı saldırılar...
Uzman Başçavuş Metin Uysal şehit düşmüş... Evine ekmek götüren küçük Fırat Simpil şehit düşmüş... Daha onlarca şehit... İşçiler baskına uğramış...
DOĞDUĞUM TOPRAKLARIN KADERİ
Önceki günkü törende Mehdi Eker’i görünce o günleri hatırladım.
4 bakanın ölümden döndüğü günleri...
Mehdi Bey o toprakların yetiştirdiği bir memleket sevdalısıdır.
Şiire tutkusundan bende yeri ayrıdır. Diyarbakır sokaklarında İsmet Özel, Pekin caddelerinde Şeyh Galip okumuşluğumuz vardır.
Kalp mesafesindedir.
O yüzden sordum:
Mehdi Bey, sizi törende gördüm. Doğduğunuz bu topraklar bin yıldır susuzlukla kırbaçlanıyordu. Şimdi o topraklara suyu getiren ellerden birisi oldunuz. Ölümden döndüğünüz günü hatırladım. Ne hissettiniz?
Mehdi Bey, yine içinden şiir geçen bir cevap verdi: “İbn-i Haldun’un dediği gibi, coğrafya eğer bir kaderse, bu proje işte o coğrafyanın kaderini değiştirecek. İnsanların kaderi değişecek. Bin yıldır kuraklıkla kırbaçlanan bu insanlar berekete kavuşacak. El evlerine mevsimlik işçi olmayacak. Çok şükür... Daha ne olsun... Terörle mücadelenin de aslı budur... Kader haline gelmiş bir coğrafyanın değişimi de budur. Yokluk varlıkla değişecek. İşsizlik istihdamla değişecek. Hüzün, umutla değişecek...”
Çok merak ettim, o gün ne oldu da aniden helikoptere binme kararı aldınız? Bombadan kurtuldunuz.
“Evet, şimdi hatırlamıyorum ama sanıyorum gecikmeyelim, millet beklemesin diye öyle bir karar aldık. Kader işte. Meğerse bombalı tuzak varmış...”
GÖNÜLLERDEKİ BARAJLAR
Kulp Çayı’nın Dicle’yle buluştuğu o coğrafyada öyle bir proje ki bu...
Diyarbakır’da 5 milyon futbol sahası kadar bir arazinin sulanması demek...
Dile kolay... Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, “Hadi başlayalım” dedikten sonra 9 yıl geçmiş.
Mehdi Bey’in nasıl çalıştığını biliyorum. Veysel Eroğlu öyle... Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek...
İşçisinden mühendisine, ata mezarlarının çocuk seslerine karıştığı bu topraklarda heyecanla çalıştılar.
PKK’nın baskınlarından, tuzaklarından yılmadılar. Şehitler verdiler.
Şimdi dün televizyonlarda gördüğünüz bu tören, belki gündelik haberlerde bize sıradan bir haber gibi gelebilir ama...
Dünyada böylesine sert bir coğrafyada, böylesine terör tehdidi altında başka bu büyüklükte biten bir proje var mıdır, bilmiyorum...
Evet, işte “kader gibi görünen bir coğrafya” bu barajlarla değişiyor.
Kaderler değişiyor.
Şimdi sıra terörün “gönüller arasına kurduğu barajları” sevgiyle kaldırmakta...
Umutla yükselen bu barajlar...
Gönüllere birer tuzak gibi kurulan o habis barajları da yıkmalıdır..
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