Çılgın bir kız hastalıklı bir ruh ve şeytani bir tuzak...

Haberin Devamı

Derdini anlatıyor.

Dr. Ufuk, Esra’yı muayene ediyor.

Ve ne oluyorsa işte ondan sonra oluyor.

Tam bir felaket.

Dr. Ufuk Salman’ın dünyası zindan oluyor.

Neden mi?

Çünkü doktora muayene olan 17 yaşındaki kız polise gidip

“Doktor beni taciz etti” diyor...

Hadi çık bakalım çıkabilirsen bu işin içinden...

Doktor Ufuk Salman, müfettişlere durumu anlatıyor.

Sonra polise “iftira” diyor.

Savcıya, “Ben bir aile babasıyım. Eşimi, kızımı çok seviyorum. Bu bir iftiradır” diyor.

Ama nafile.

O kadar çok “cinsel istismar” olayı var ki; doktor erkek diye kimse inanmıyor.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan genç doktorumuz polis, savcılık, ifade falan derken tutuklanıp cezaevine gönderiliyor.

Haberin Devamı

İnanılır gibi değil.

Eşi perişan.

Aile perişan. Arkadaşları, çevresi...

Bu arada kuşkulu bakışlar...

“Acaba mı?” diyen fısıldaşmalar.

Ve en önemlisi;

Yıllarını verdiği, gece yarılarına kadar ders çalışıp dirsek çürüttüğü,

Doktor çıkıp sabahlara kadar nöbet tuttuğu,

Ve üzerine titrediği kariyeri bir anda yerin dibine batıyor.

Düşünsenize;

Cezaevinde ilk gece...

“Tacizci doktor” damgasını yemişsiniz.

Aman Allah’ım! Diğer mahkûmların o keskin bakışları altında, ölümle yaşam arasında bir koğuşta...

Kâbus mu bu acaba?

Sabah uyandığımda “Oh kâbusmuş” desem...

Siz olsanız ne yaparsınız?

İnsan bu adaletsizlik karşısında çıldırmaz mı?

Genç doktor perişan.

Neyse ki eşi arkasında duruyor. Sevenleri, onu bilenler harekete geçiyor.

Hastane yönetimi, il sağlık müdürlüğü derken, günler geçiyor.

Doktor hapiste...

VİCDAN SAHİBİ DR. FATMA HANIM

Ve geliyoruz bugüne...

Bütün bu olayları bir şekilde bilen aynı hastanede bir doktor daha var.

Dr. Fatma Hanım.

Ve Dr. Fatma Hanım vicdanının açtığı kapıdan geçip Dr. Ufuk’un avukatlarıyla buluşup bildiklerini anlatıyor.

Diyor ki;

Haberin Devamı

“Bu Esra bana gelip ‘Dr. Ufuk’u bana ayarlar mısınız?’ diye sormuştu. Ben de çok şiddetli tepki göstermiştim. Bu olay bir iftiradır...”

İşte bu ifade her şeyi değiştiriyor.

Avukatlar bu ifadeyle birlikte hemen nöbetçi sulh ceza mahkemesine itiraz dilekçesi veriyor.

Ve mahkeme “Delillerde sanığın lehine değişiklik” kararıyla Dr. Ufuk’un tahliyesine karar veriyor.

Şu olaya bakar mısınız?

17 yaşında bir kız...

Bir iftira...

Ve genç bir doktorun cehenneme dönen hayatı. Perişan olan kariyeri...

Tabii şimdi bu olay burada bitmeyecek.

Tek tek hesap sorulacak.

Bu kıza bu aklı kim verdi?

Dr. Ufuk’un ifadelerinden anlıyoruz ki aynı hastanede bir başka kadın doktor akıl vermiş...

Haberin Devamı

‘MESLEKTAŞ DEMEYE UTANDIĞIM’

Doktor Ufuk’un gerçek ortaya çıktıktan sonra söylediği şu söz:

“Meslektaş demeye utandığım, yüzüme bile bakamayacak olan kişiyle ilgili olarak da hukuki süreci başlattım.”

Kimdir bu kişi?

Anladığımız kadarıyla o da bir kadın doktor.

En azından Dr. Ufuk, o kadın doktor hakkında suç duyurusunda bulunuyor.

Belli ki bir “kıskançlık”, bir “öfke”, bir “ihtiras” meselesi de var.

Bütün bunlar elbette ortaya çıkacaktır.

Ve bir insanın hayatıyla bu kadar iğrenç ve şeytani bir şekilde oynayan kim varsa hesap vermelidir.

Demek ki isteyen gidip bir doktora böyle iftira atabilir.

Ne korkunç bir durumdur bu...

İşte o nedenle sayın savcılarım, sayın hâkimlerim lütfen... Lütfen... Lütfen...

Haberin Devamı

Ve Muğla İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Ali Burak Mülayim Bey;

Lütfen bu olayın peşini bırakmayın.

Genç doktor kardeşimizin başına gelen bu olay sonuna kadar araştırılmalı.

Belli ki o hastanede “tehlikeli ilişkiler” var.

“Meslektaş demeye utandığım” denilecek kadar kirli ilişkiler var.

Belli ki o hastanede hastalıklı bir durum var.

Sayın Dr. Mülayim Bey;

Bu durumda bu hastalıklı ilişkilere bir neşter atmanız gerekmez mi?

Ve sevgili kardeşim Dr. Ufuk Salman;

Sizi tanımam. Hiç karşılaşmadık. Ama bu yaşadığınız iftirayı iliklerime kadar hissettim.

Umarım gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar.

Eşinize ve ailenize geçmiş olsun.

Ve sevgili doktorlarımız.

Aman dikkatli olun.

Haberin Devamı

Çılgın bir kız. Hastalıklı bir ruh. Şeytani bir tuzak.

Yalnızca filmlerde olmuyor.

Bütün karanlığıyla birlikte gerçek hayatta da işte böyle karşımıza çıkıveriyor.