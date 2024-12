CHP Genel Başkanı Özgür Özel için... Cennetten gelen cehennem soruları

Haberin Devamı

Evet, Marmaris Kızılbük’teki Sinpaş betonunu söylüyorum. Ve önceki gün “Bu memlekette hâkimler de var” diyeceğimiz bir kararla, Muğla 3. İdare Mahkemesi Sinpaş Projesi’nin 17 adet inşaat ruhsatı ve imar durum belgesini iptal etti.

Bu kararı veren hâkimleri kutluyorum.

Bu beton, dağlardan kıyılara doğru metre metre yükselirken çevreciler defalarca isyan etti. Kimbilir kaç kez içimiz acıyarak yazdık.

Nihayet bir karar çıktı.

Elbette hukuki süreç bitmedi.

Adaletin ve hukukun üstünlüğüne güvenerek İzmir Bölge Mahkemeleri’nden gelecek kararı da bekliyoruz.

2) MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLARI NEREDESİNİZ

Arkadaşlar, Bu son karar davasında benim asıl dikkatinizi çekmek istediğim daha keskin bir soru var.

Dikkat edin... Bu olayın davacısı Marmaris Belediyesi değil... Çevreciler...

İşte 2021/1000 ve 2022/1046 yıllarındaki davacılar: Arzu Alper, Müzeyen Arıkanlı, Halime Şaman, Hüseyin Tok, Atilla Geniş, Ufuk Beytekin.

Her birini tek tek alkışlıyorum. Kahramansınız. Peki kim yok burada? Bu betonlaşmaya karşı çıkması gereken Marmaris Belediyesi yok. Bu hançer, bu cennete yıllardır saplanıyor. Ama Marmaris Belediyesi’nden çıt çıkmıyor? Marmaris Belediyesi davacı bile değil.

Niye? Her ortamda, her platformda, her Çevre Günü’nde ön safta duran CHP Genel Merkezi’nin Marmaris’teki belediyesi yıllarca bu katliama karşı sessiz kalıyor. Davacı olmuyor. Niye?

3) DENİZE SIFIR AVM

Projeyi bakar mısınız?

34 bin metrekareye 206 odalı, 5 yıldızlı otel. 59 bin metrekareye 555 adet devremülk.

8 bin metrekareye termal dinlenme parkı.

8 bin metrekareye AVM.

Bu nasıl bir şeydir arkadaş; tahtadan iskele bile koyamadığımız denize sıfır sahile Akmerkez’in üçte biri kadar AVM projesi yapılmış.

4) ÖZGÜR ÖZEL NE YAPACAK

Şimdi sormak hakkımız değil mi?

Bütün bu süreçte belediye yönetimi ne yaptı? Bu betonlaşma yükselirken CHP yönetimi neredeydi? Bu ruhsatlar nasıl verildi? Eski belediye başkanlarının bir diyecekleri var mı? İşte bunu merak ediyoruz. Beni arayan okurlar bunu soruyor.

Özgür Özel’i uzun zamandır tanıyorum. İzliyorum. Genel Başkan olduktan sonra ezber bozdu. Yani ‘parti içindeki birileri’ni değil halkı dinleyen kararlar aldı.

O yüzden de ayrıca merak ediyorum:

- Mahkeme tarafından da tescil edilen bu garabet için ne yapacak?

- Yıllarca Marmaris Belediyesi’nin bu betonlaşmaya nasıl izin verdiğini sorgulayacak mı?

- Ortada kötü kokular varsa peşine düşecek mi?

Ve en önemlisi. Hep İçişleri Bakanlığı mı soruşturma açacak?

Marmaris’teki bu milyar dolarlık olay için CHP kendi içinde bir soruşturma açacak mı?

Tabii İçişleri Bakanlığı’nın ne yapacağı ayrı bir konu.

Sayın Özel sorular net:

- Bu betonlaşma yıllarca sürerken Marmaris Belediyesi ne yaptı? Bu ruhsatları nasıl verdi? Neden davacı olmadı? Neden yıkım kararları almadı? Aldıysa kaç kez yıkım kararı aldı? Sonuçlarını takip etti mi? Davacısı oldu mu?

Yeni belediye binasını kimin yaptığı da sorular arasında...

Sayın Özgür Özel,

Lütfen bu konuya bir vakit ayırın.

Marmaris gibi bir cennette bu olayla ilgili çok soru var. Ben şimdilik birkaçını yazıyorum.

O yüzden yazının başlığına;

“Cennetten gelen cehennem soruları” dedim. Bekliyoruz...