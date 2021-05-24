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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Çelebi: ‘Fatih Terim aday olsun’
GeriFatih ÇEKİRGE Çelebi: ‘Fatih Terim aday olsun’
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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

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Çelebi: ‘Fatih Terim aday olsun’

24 Mayıs 2021

Galatasaray için kritik bir haftaya giriyoruz.

Eski başkanlardan bir isimle konuşuyorum.

Mustafa Cengiz aday olmayacak” diyor. “Fatih Terim bıraksın” diyor.

Bir dönem başkan yardımcılığı yapan, GS’nin mali yapısı ve stat için müthiş çalışmaları olan Işın Çelebi ile konuşuyorum.

Açıktan şöyle diyor:

- Ben bu ülkede 5 yıl ekonomi bakanlığı yaptım. Galatasaray’da başkan yardımcılığı yaptım. 

Kulübün mali yapısı için çok şeyler yaptık. Ama şimdi bakıyorum. Bir kavga, bir çatışma, bir parçalanma görüntüsü. 

Soruyorum:

- Peki ne yapılmalı?

- Geçmişi hatırlatmak isterim. Fatih sen de yaşadın o günleri. Rahmetli Özal’dan sonra ANAP’ta yaşanan iç çekişmeler, kavgalar, kişisel hırslar partiyi ne hale getirdi. Bitirdi. Zaten tarihe bakarsan hangi kurumda kavga, iç çekişme varsa o kurum çöker. Ben bunu yakından yaşadım. İşte o nedenle diyorum ki, önce iç barışı sağlayalım. Bunun için ben her türlü fedakârlığa hazırım.

- Ama Fatih Terim üzerinden de bir tartışma götürülüyor.

- Fatih Terim, Galatasaray’a çok şeyler katmış bir isimdir. Divan üyesidir. Bana göre Fatih Terim isterse aday olsun. Yeter ki bu kavga bitsin. İç huzur olmadan mali çözüm olmaz. Hiçbir şey düzgün gitmez.

TERİM NE YAPACAK?

Sevgili okurlar, artık çok iyi biliyorsunuz ki Fatih Terim’le bir dostluğumuz var.

Dostluğun ötesinde ben, Terim’in Galatasaray için yaptıklarına saygı duyarım. Terim, Türk futboluna Avrupa’da lig atlatmıştır.

Egosu yüksek, diyebilirsiniz. Kendisini yukarıda görüyor, diyebilirsiniz. Ama bilin ki dünya çapında bütün teknik adamlarda böyle bir ego vardır. Ego ile “mantıksız hırsı” karıştırmayalım. Ego olmadan bir başarı nasıl olacak? Başkan ne derse “evet efendim” diyen bir teknik adam, o takımı yönetemez. Futbolculara o savaşma ruhunu veremez.

O yüzden Fatih Terim üzerinden başkanlık yarışması yanlıştır.

Fatih Terim’le sürekli konuşuyorum.

Benim izlenimim şu:

- Elbette kendisini savunacak ama Galatasaray içindeki kavgaya da körükle gitmek istemiyor. Kısa bir zaman içinde önemli açıklamaları olacak.

Sakın yanlış anlaşılmasın, adaylık iması yapmıyorum.

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN BİSİKLETÇİLERE MÜJDE

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önceki gün Türkiye turizmi için çok önemli bir açılış yaptı.

Çandır beldesinde “ekolojik tarım ve turizm köyü”. 

İşte o açılış sırasında kısa bir telefon konuşmamız oldu. Bisikletçiler adına beni heyecanlandıran sözlerini aynen aktarıyorum:

Fatih Bey, buralara yatırımlar yapıyoruz. Turizmi çeşitlendiriyoruz. Mesela bu coğrafyada müthiş bir tarih var. Likya Yolu diyoruz. Şimdi bu yolun kadim patikalarında bisiklet yolları planlıyoruz. Yani insanlar gelecek, bizim hazırladığımız bir aplikasyonu cep telefonuna indirecek. Bisikletleriyle bu tarihi yolda pedal çevirecekler. Nerede duracaklar? İstasyonlar, konaklama ve dinlenme yerleri. O yörenin tarihi bilgilerini bu aplikasyon sayesinde görüp dinleyecekler.”

O tarihi bölgede dağ bisikleti yapan bir “amatör” olarak o kadar mutlu oldum ki.

İki teker dünyasına duyurulur.

 

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Bir annenin oğlu için inanılmaz mücadelesi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

23 Mayıs 2021
Bu pazar size, bir annenin ‘özel öğrenci’ durumundaki oğlu için verdiği inanılmaz mücadeleyi anlatıyorum. Ve kim bilir şimdi kaç anneye gözyaşı halinde bir mesaj gönderiyorum. İşte o hikâye...

SERPİL’in içindeki kuşku giderek büyüyordu.. “Acaba çocuğumda bir şey mi var?” Melih 2 yaşına geldiğinde Serpil önce eşine sordu:

Sence bizim oğlumuzda bir değişiklik mi var?”

- Nasıl yani?

- Ne bileyim yaşıtlarına göre biraz yavaş büyüyor gibi.

Baba kestirip attı:

- Nereden çıkarıyorsun bunu. Yok öyle bir şey...

O öyle demişti ama

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Gökyüzünde kravatsız diplomasi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

22 Mayıs 2021
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Paris’ten paylaştığı bu fotoğrafı görünce çok gerilere gittim.

Özal’lı yıllara...

Özal ilk özel uçağı alınca ne çok eleştirilmişti. Denmedik laf bırakılmamıştı.

Özal ANA uçağını birkaç kez Ebulfez Elçibey için Azerbaycan’a göndermişti.

O zaman gururlandığımı yazmıştım.

Şimdi de bu fotoğrafla gururlandım...


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Sevgili gençler! İşte size ‘asla vazgeçmeyin’ diyen bir hikâye

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

16 Mayıs 2021
1- 1990’lı yıllar...

Sonunda asistan olarak sınavı geçmiş ve kabul edilmişti. 

Uzaktı ama olsun. Zordu ama olsun. Terörün merkeziydi ama olsun...

Antalya’dan Erzurum’a... Oradan otobüsle Van’a gidiyordu. 

Muradiye’den geçerken otobüsün camından gördüğü şeye inanamadı...

Bendimahi Deresi’nin döküldüğü Van Gölü kıyısında Karadeniz’in koca “gırgır teknesi” ağ çekiyor... Kıyıya doğru sıralanmış kamyonların kasasına ağlardan tonlarca balık boşalıyordu.


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'Keşke ilk gün babama anlatsaydım... Korkmayın başınıza geleni anlatın'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

15 Mayıs 2021
Melek'le o kadar güzel bayramlaştık ki...

Gülen yüzü, çocuklarıyla mutlu hali. Görüntülü bir bayramlaşma yaptık.

İçim ısındı... Umudum arttı.



Çocuklarıyla birlikte avukatı Ahmet Onaran’ın evine bayram yemeğine gelmişlerdi.

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BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın dünya sahnesindeki tarihi mesajı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

10 Mayıs 2021
BM’nin 75’inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, önceki gün Güvenlik Konseyi toplantısında çok önemli bir konuşma yapıyor.

Bu konuşma, BM tarihinde bir genel kurul başkanının BM Güvenlik Konseyi’ne hitap ettiği 8’inci toplantı oluyor...

Bu nedenle de ayrıca önemli.

Zoom üzerinden yapılan toplantıya daimi üyeler olarak ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları ile geçici üyeler katılıyor.

Ve açılışta ilk konuşmayı genel kurul başkanı Volkan Bozkır yapıyor...

Bozkır, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı ile AB bakanlığı da yapmıştı.

Ama nedense, bunca yıllık dostluğumuz içinde o benim için hep bir “diplomat” olarak kaldı.

En sıkıntılı anlarda bile soğukkanlılığını kaybetmeyen, en zorlu sorunlara kuyumcu işi çözümler bulan bir diplomat...

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Birisi gül veriyor diğeri yüz güldürüyor

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

9 Mayıs 2021
Bu pazar “gül” diyorum. Ama “gül”ün her anlamında diyorum. O yüzden sayfamızda iki kadın konuğumuz var. Gülşah ve Oya. Birisi hayatımıza “gül” veriyor. Diğeri hayatlarımızın sonuna doğru yüzümüzü “gül”dürüyor. Anlatayım.

GÜLŞAH GÜRKANIsparta’nın en önemli gül üreticisi bir ailenin üçüncü kuşağı.

Gelin hayatından bir kareye bakalım.

İşte 6 yaşında Gülşah. Dedesi Mustafa Gürkan ona “Uğurum” diyor.

Adını da öyle koymuş.

Ve işte bir mayıs ayı... Ve her mayıs ayındaki gibi bir “gül hasadı”.

İşte küçük Gülşah... Dedesi onu gül havuzunda yuvarlıyor.

Böyle başlamış Gülşah.

Mühendislik okumuş. Yurtdışında master... 

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Turizmde 'kâr' yılı değil, 'ar' yılı olsun

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

8 Mayıs 2021
Başlıktaki bu sözün anlamını Bülent Bülbüloğlu şöyle açıklıyor:

Kredileri krediyle kapatmaya çalışan bir sektör. Kârdan vazgeçtik. Batmayalım, namusumuzla ayakta kalalım...”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce turizmin sektör temsilcilerini Külliye’ye davet ediyor...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, TAV’dan Sani Şener, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ve isimlerini alamadığım diğer sektör temsilcileri.

Cumhurbaşkanı herkesi tek tek dinliyor ve not alıyor.

Genel mesaj şu:

Sayın Cumhurbaşkanım, bu şekilde giderse çok sıkıntı olacak. Vaka sayılarının mutlaka düşmesi gerekir. Turizmci, geçen yıl aldığı krediyi yeni krediyle kapatmaya çalışıyor...

Ve Cumhurbaşkanı o toplantıda hemen kısa çalışma ödeneğini uzatıyor...

Sanıyorum, kapanma kararı ve arkasından gelen bazı ülkelere COVID-19 testinin kaldırılması kararının arkasında bu toplantı var.

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Cenevre’de masayı donduran belge

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

6 Mayıs 2021
Herkes soruyor: - Ne oldu da, Rum lider Anastasiadis birden bire Türkiye’ye hakaret yağdırmaya başladı?

Biraz araştırınca gördüm ki...

Perde arkasında bu sorunun çok keskin bir cevabı var.

Anlatayım.

Cenevre’de kritik bir görüşme...

Kıbrıs için sayısız kere kurulan masalardan birisi daha...

Toplantıyı BM Genel Sekreteri António Guterres yönetiyor.

Rum yönetimi lideri

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Adalet Bakanı Gül: "Mesele siyasi parti meselesi değil insan hakları meselesidir"

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

3 Mayıs 2021
İnsan Hakları Eylem Planı’yla ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’le konuştum...

Söylediklerinden mutlu oldum...

Çünkü daha ilk cümlede şöyle dedi:

“Fatih Bey bu herhangi bir siyasi partinin değil, insanlarımızın yasası olacak.”

Sonra devam etti:

“Mesele iktidar muhalefet polemiği değil. Bu ülkede yaşayanların hakları meselesidir...”

Sorulara devam ettim:

“Ama sayın bakanım tartışmalar var.”

Gülerek cevap verdi:

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Oğlunu kurtarmak için arı kovanından mucize yarattı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

2 Mayıs 2021
Oğlu Kıvanç dünyaya geldikten hemen sonra ateşlenmeye başlamıştı.

11 aylık aylıkken neredeyse antibiyotik bombardımanı altındaydı.

Hemen her ay ateşleniyor... Annesi Aslı Hanım çaresizlik ve üzüntüden perişan oluyordu... Üstelik Aslı Hanım’ın annesi bir pediatri profesörüydü. Ama bir türlü bu ateşin nedeni anlaşılamıyordu.

Babası ne yapacağını şaşırmıştı.

Çocuk ateşleniyor, yoğun ve kuvvetli bir antibiyotikle ateş ancak düşüyordu. 

Ama birkaç hafta sonra yeniden ateş...

Aslı Hanım çalmadık doktor kapısı bırakmadı. Saymıştı. O ana kadar tam 18 doktor gezmişti.

ÇOCUKTA MORLUKLAR ANNE PANİK İÇİNDE

Aradan 5 yıl geçmişti. Ama değişen bir şey yoktu. Çocuk günden güne eriyordu.

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Ben bu insan hakkı belgesinin altına imzamı atarım

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

1 Mayıs 2021
Adalet Bakanlığı dün İnsan Hakları Eylem Planı belgesini yayınladı...

146 sayfalık belgeyi satır satır okudum...

Ve ben bu eylem planının ana omurgasını oluşturan:

- 11 temel ilkenin;

- 9 amaç zincirinin;

- 50 hedef tablosunun;

- Ve 393 faaliyetin altına imza atarım...

Okurken heyecanlandım çünkü:

Her birimizin içine

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Çevre eylemleri tarihinde bir ilk - Kovan barikatı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

26 Nisan 2021
Fotoğrafa baktım...

Bir tarafta jandarma sıralanmış...

 Önünde birtakım sandıklar...

Nedir bu?

Sanıyorum çevre eylemleri tarihinde bir ilktir bu sandıklar...

Rize’nin İkizdere Vadisi köylüleri yapmış...

Dünyaca ünlü deli balın üretildiği vadiye “taş ocağı” açmak için getirilen iş makinelerinin önüne arı kovanlarını koymuşlar.

Arılardan barikat yani...

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İşte insanlığın eli

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

25 Nisan 2021
Bu fotoğraf Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin inşa ettiği hastanelerin birinde Suriyeli bir çocuğa Türk doktorlarının eli uzanırken çekildi.

Bu fotoğrafı görünce bütün ruhumla gittim o anlara... Bu pazar işte orada, insanlığın tam ortasındayız...



Suriye’de şifa dağıtan Türk doktorları, sağlık çalışanlarının o meşakkatli ve fedakâr günlerine... İşte...

Sınırın hemen ötesinde bir sahra çadırı...

Ve oradan bir anı...

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Vali Bey, bu coğrafyadan da bir Troya hikâyesi bekliyoruz

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

24 Nisan 2021
Kuşatma altında iki kez intihar eden o şehir halkı için, Anadolu Ateşi kim bilir neler yapar?

Pekin’de Çinli seyircilerin hayranlıkla izleyip ayakta alkışladığı Anadolu Ateşi’nin “Troya” gösterisini izlerken...

Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Çinli meslektaşına Troya’yı anlatıyor, ben içimden soruyordum:

- Troya Yılı nasıl ilan edildi?

- Kimin aklına gelmişti?

Bu soruların hikâyesini Muğla’da bir sohbet sırasında buldum.


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Akademisyeni hıçkıra hıçkıra ağlatan Vali

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

19 Nisan 2021
Başlığı görünce hemen negatif düşünmeyin.

Çünkü hikâye derin...

Birkaç gün önce bir mail aldım. 

Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nden bir akademisyen göndermiş. Belli ki olayın yaşandığı o an...

Duygusallıkla yazmış...

Şöyle başlıyordu:

Fatih Bey, ben ve eşim Harran Üniversitesi’nde akademisyeniz.

Eşim tıp fakültesinde profesör... Ben de mühendislik fakültesindeyim. 

Bundan 11 yıl önce ormana bitişik 1700 metrekare bir yer aldık. Arkamız orman olduğu için çok sevinmiştik. Ta ki, bundan 5 yıl öncesine kadar. Birileri ormana komşu yaklaşık 2000 metrekare yeri işgal etti. Ben de yaklaşık 1 yıl boyunca BİMER üzerinden şikâyetlerimi yaptım. Fakat kurumlar o kadar ilgisizdi ki...

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Uçmaya sevdalı 5 kuşak bir ailenin öyküsü... Gökyüzünde korkusuz bir anne

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

18 Nisan 2021
Düşman yakıp yıkıp Sivrihisar’a doğru ilerliyordu.

1- Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşı İsmet Bey’e haber gönderdi:

“Sivrihisar’a geliyorum. Sizde kalırım. Hem konuşur hem de dertleşiriz..”

İsmet Bey, Sivrihisar’ın hatırı sayılır isimlerindendi. Kuva-yı Milliyeciydi...

Atatürk her geldiğinde oturur uzun uzun sohbet ederlerdi.

O günlerde Ankara’da Milli Meclis...  

Anadolu’da Türk ordusu işgale direnmek için hazırlanıyordu. 

Sivrihisar ahalisi de taşı toprağı silah yapıyordu. Ama ne yazık ki Türk ordusunun hava gücü yok denecek kadar azdı. 

İşte o günlerde Sivrihisar ahalisi ve

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Son fıkrayı o anlatmıştı: 'Şimdi fıkra sırası bende'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

17 Nisan 2021
ANAP’ın en tartışmalı günleriydi.

Ara seçimler yapılacaktı...

Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım Akbulut neredeyse iki ateş arasında kalmıştı...

Muhalefet de parti içi muhalefet de kaybetmesini bekliyordu. 

Eğer kaybederse parti içi muhalefet, genel başkanlıktan düşürmeyi planlıyor...

Muhalefet de kaybedince genel seçimlere gitmeyi hedefliyordu.

Akbulut, sakin cevaplarıyla tanınırdı. 

Kolay kolay sinirlenmezdi.

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Buzları eriten Kanal telefonu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

12 Nisan 2021
Suveyş Kanalı’nın tıkandığı günlerde...

Dünya lojistik sektörünün krize girdiği haftada...

Mısır’ın kanal geçişinden büyük zararlar ettiği bir dönemde...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü’yü arıyor.

Ve aralarında şöyle bir diyalog geçiyor:

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Sayın Bakan çok geçmiş olsun... Umarım bir an önce kanal açılır. Bu arada bizim yapabileceğimiz bir şey var mı diye sormak istedim. Bizim donanımlı kurtarma gemilerimizden yardım için gönderebiliriz.

SAMİ ŞÜKRÜ: Sayın Çavuşoğlu. Nazik teklifiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi değerlendiriyoruz. İhtiyaç olursa sizi mutlaka arayacağım...

Ve önceki gün Mısır Dişişleri Bakanı Şükrü, Bakan Çavuşoğlu’nu arıyor:

- Sayın bakan size yardım talebiniz için çok teşekkür etmek istedim. Neyse ki sorun çözüldü. Bu vesileyle mübarek ramazan ayınızı tebrik etmek istedim...

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