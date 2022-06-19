Bu haritalar her şeyi anlatıyor

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1- SURİYE sınırımızda neden bir harekât daha istiyoruz?

Neden ısrarla Rusya ve ABD’ye “Eğer mutabakata uyulmazsa biz kendimiz yaparız” diyoruz?

Arkadaşlar...

Bu pazar geçmişten gelen haritaların izini sürerek bu soruların cevaplarını bulacağız.

Ayrıca... Bu coğrafyada 100 yıl önce yaşanan bir senaryonun yeniden sahnelendiğini göreceğiz...

Dahası o “sinsi cetvel”i yine bulacağız. Şimdi sırasıyla gidelim...

Hatırlayalım:

Suriye, Filistin, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün nasıl bağımsız devlet oldular?

İngiltere ve Fransa o toprakları Osmanlı’dan koparttıktan sonra uzun süre oralarda nüfuzunu kullandı ve sonra sınırlarını cetvelle çizdi...

Evet... Öyle bağımsızlık savaşıyla falan değil...

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“Hadi sizi devlet yaptık” dediler ve sınırlarını da cetvelle çizdiler...

Emirlikler, krallıklar böyle doğdu.

Bakın Ortadoğu haritasındaki sınırlara...

Cetveli koyup çizdikleri için... Dümdüzdür.

İşte bugün ABD ve Rusya’nın da eklenmesiyle bu coğrafyada benzer bir “cetvel çalışması” yapılıyor...

Şimdi haritalara bakarak o “yeni cetveli” tanıyalım...

2- 2015-2016 yıllarında Suriye’de çok geniş bir alan DEAŞ hâkimiyetinde. Heykeller, binlerce yıllık tarihi eserler yıkılıyor...

Haritaya dikkat ederseniz...

Koyu yeşil olan kısım DEAŞ bölgesidir. Ve Suriye’nin neredeyse büyük bir bölümü DEAŞ etkisindedir. Dahası, Deyrazor, Rakka ve Halep’e kadar olan petrol bölgesi de DEAŞ’ın elindedir. Ki o günlerde petrol satışına bile başlamıştır.

Kırmızı bölge ise Esad rejimi.

Sarı renk ile gösterilen PKK/YPG bölgesi ise gördüğünüz gibi Türkiye sınırına dayanmış durumda.

Yeşil renkte olan muhalifler ise dar bir alana sıkışmışlar.

ABD VE RUSYA DEVREDE

Aradan geçen bir yılda ABD Suriye’deki DEAŞ bölgelerini havadan vurmaya başlıyor...

Dönemin ABD Başkanı Obama, 25 Nisan 2016’da 250 Amerikan özel kuvvet askerini bölgeye gönderiyor. Ve ABD’nin SDG’ye (PKK/YPG) silah tedariki giderek artıyor.

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Bu arada Rusya hareketleniyor... Rusya’nın amacı yüzlerce yıldır sıcak denizlere inmek olduğu için o gözünü özellikle Suriye’nin Doğu Akdeniz limanlarına dikiyor ve oraya yükleniyor...

Böylece, yeni haritanın ilk çizgileri belirmeye başlıyor...

3- Sarı renk: Bir önceki haritayla karşılaştırırsanız; DEAŞ’ın elindeki bölge, neredeyse bütünüyle ABD desteğindeki PKK/YPG’ye geçmiş durumda. ABD DEAŞ’a karşı YPG’yi silahlandırdığı için petrol bölgeleri DEAŞ’ın elinden çıkıp PKK/YPG’nin eline geçmiş durumda. Ve Türkiye sınırında PKK/YPG’yle bütünleşen bir terör koridoru oluşmuş durumda...

Kırmızı renk: Bu sırada Rusya devreye giriyor. Putin, Esad’ı koruması ve rejimini desteklemesi karşılığında çok önemli bir hamle yapıyor. Rusya Tartus Deniz Üssü ile Lazkiye vilayetindeki Hmeymim Hava Üssü’ne yerleşiyor. Tartus üssüne nükleer savaş gemileri geliyor. Ve Rusya, savaşın seyrini Esad rejimi lehine değiştiren bütün hava operasyonlarını Hmeymim

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Hava Üssü’nden yürütüyor. Böylece gördüğünüz gibi kırmızı renk olan Esad rejimi geniş bir alanı hâkimiyeti altına alıyor.

4- İŞTE O HARİTA

Yıllar geçiyor. ABD, sınırımızdan başlayarak Deyrazor’u da içine alacak şekilde geniş bir alanda PKK/YPG’nin hâkimiyetini sağlıyor.

ABD BAYRAĞI: ABD’nin amacı YPG’yi DEAŞ’a karşı kullanmak. Bu arada İsrail’in güvenliği için İran’a karşı bir “özerk güç” yaratmak...

RUS BAYRAĞI: Rusya da kendisi açısından önemli olan Doğu Akdeniz limanlarının bulunduğu bölgeyi kontrol altına alıyor. Bir yandan da Esad’ın bölgesini genişletmesine destek oluyor.

İşte bu noktada Türkiye, kendi güvenliğini tehdit eden bu gelişmeye karşı peş peşe harekâtlar yapıyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı.

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Haritadaki ay yıldızlı bölgeye bakarsanız durum net olarak anlaşılıyor.

Türkiye, PKK/YPG terör koridorunu kırıp uzaklaştırıyor.

Haritanın geneline bakarsanız...

İran etkisinde görünen bölge de artık Esad’ın kontrolünde...

5- YENİ CETVEL

ABD ve Rusya sanki Suriye’de yeni bir “etki haritası” çizmiş durumda. Yani cetvel yine çalışıyor.

Şimdi yazının başındaki soruya dönebiliriz:

- Türkiye neden yeni bir harekât uyarısı yapıyor?

Çünkü... Türkiye, bu coğrafyada hazırlanan “ikinci bir cetvel” çalışmasına karşı kendi güvenlik önlemlerini alıyor. Bir anlamda o cetvelin kendi sınırlarına yönelik çalışmasına engel oluyor. Bu nedenle “harekât uyarısı” yapıyor.

6- VE HARİTADA SON DURUM

Dikkat ederseniz...

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Yeşil bölge: Türkiye sınırındaki PKK/YPG uzaklaşmış... Yerini muhalifler almış... Türkiye’nin harekâtları sonuç vermiş.

Sarı bölge: DEAŞ’ın yerini ABD destekli PKK/YPG almış durumda...

Kırmızı bölge: Rusya destekli Esad geniş bir alanı kontrol altına almış durumda.

Peki bundan sonra ne olacak? Haritalarda yapılan “cetvel çalışması”na bakarsanız... Yıllar içinde her şey görülüyor.

İşte bu yüzden bu coğrafyada sürpriz diye bir şey yoktur. Ama ihanet ve pusu çoktur. O yüzden cetvel kolay işler. Sonuç olarak...

100 yıl sonra yine süper güçler “bir cetvel çalışması” peşinde.

Türkiye de kendi güvenliği için harekâtlar yapıyor...

Suriye’deki paylaşım çok açık ortada.

İyi pazarlar...