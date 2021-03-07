Bir dereyi kurtarmak için bazen bir kahraman yeter

“Onlar öyle bir kahramanlığı yaşıyorlar ki... Aylardır aynı yerdeler. Ev yok, izin yok, eş yok, çocuk görmek yok. Dağlarda destan yazan bu çocuklar her gün yeni bir operasyona hazırlanıyorlar ve çıkıyorlar.”
İşte o evlatlarımızdan 11’ini kaybettik.
Nice çatışmaların, pusuların deviremediği aslan yürekli evlatlarımızı bir helikopter kazasında kaybettik.
Mekânları cennet olsun. Ruhları şâd olsun...
O söze dönersem...
Merak etmiştim...
“Aylardır aynı yerde kalıyorlar” ne demekti?
Şöyle:
Konu PKK/YPG terör örgütüne verilen destek...
Özellikle ABD’nin PKK/YPG’ye başta silah ve mühimmat olmak üzere verdiği destek zaten biliniyor. TIR’larla gönderilen silahlar, eğitim ve petrol bölgesine yerleşme konusunda ABD’nin desteği defalarca belgelenmişti.
Burası tamam.
Peki bu konuda ne yapılacak?
Uçakta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de var. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanları da Akar’a eşlik ediyor.
Amaç, Türk ordusunun lojistik gücüne çağ atlatacak olan Airbus (400 M) nakliye uçaklarının montajını denetlemek.
40 dakika süren sohbetimizde Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesine gelen Amerikan askeri varlığından Suriye-Irak sınırındaki Ayn Divar bölgesine yapıldığı iddia edilen Amerikan askeri tahkimatına, Yunanistan’ın yeni silahlanma stratejisinin yaratacağı etkiden Gara harekâtına ve oradan FETÖ’cü paşa Serdar Atasoy’ın tayinine ve “gizli el iddialarına” kadar uzun bir sohbet yapıyoruz.
Akar her zamanki gibi tek tek bütün detaylarıyla olayları anlatıyor.
Kayseri gezimizin nedeni ise 12. Hava Üs Komutanlığı’nda inşa edilen çok özel hangarlar ve bu hangardaki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin lojistik yeteneğini ciddi şekilde arttıracak olan dev Airbus (400M) uçakları ve özel inşa hangarları.
Ziyaretin bir başka nedeni ise çok anlamlıydı.
Kayseri’deki şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına MSB Hulusi Akar birer tablet hediye etti.
Duygusal anlar yaşadık.
14 maddelik iklim değişikliği eylem planı...
Nedense “iklim değişikliği” konusu pek ilgi çekmez.
Çünkü bugüne ait değildir. Şimdinin meselesi, bugünün sorunu değil gibi algılanır.
“Dur bakalım” dedirten... “Bizden sonraki kuşaklar” diyerek meseleyi bugünden uzaklaştıran bir tembelliktir aslında bu... Aymazlıktır...
O nedenle Çevre Bakanı Kurum’un yaptığı konuşma medyada pek yer bulmadı.
Sanıyorum bir tek Milliyet’ten Verda Özer yazdı.
Oysa içinde müthiş mesajlar olan bir konuşmaydı.
En önemlisi,
Kuşaklar boyu sürecek bu yolculuğun merkezinde çocuklar var.
Düşünsenize, NASA’nın Mars yolcuğu için internet üzerinden verdiği “boarding pass”lar en çok Türkiye’den alınmış.
Tam 2.5 milyon isim Türkiye’den Mars için “sanal bilet” almış.
Mars’a gidecek araçtaki çipe 2.5 milyon Türk’ün adı yüklenmiş.
O yüzden ben Türkiye’nin uzay projesini yürekten destekliyorum.
Bu arada birçok okurum sordu:
“Ben Türkiye’nin 1 numara olduğu listeyi bulamıyorum?”
Cevap veriyorum:
Ben de içimdeki çocuğa güvenip Mars biletimi aldım.
Boarding Pass’ıma miller bile işlenmişti.
Ama bundan çok daha önemlisi var.
NASA’nın Mars’a gönderdiği keşif aracından bilet alanların sayısı 10 milyon olarak açıklanıyor.
İki saatlik tarihi bir yürüyüştü bu...
İşte o görüntüleri izlerken bir şey dikkatimi çekti.
Katılanlar arasında birtakım gençler vardı. Heyecanlıydılar. Sürekli olarak köprünün kolonlarını gösteriyor, köprünün ayaklarına uzun uzun bakıyor, fotoğraflar çekiyorlardı.
Ve Bakan Karaismailoğlu’nu soru yağmuruna tutuyorlardı.
Gazeteci değillerdi. Orada çalışanlardan değillerdi.
Peki kimdi bu gençler...
Bakan
43 nükleer genç mühendis daha mezun oluyor...
Aslında her birinin hikâyesi ayrı bir mucize.
İşte bir örnek.
Burası Çorum merkeze 24 kilometre uzaktaki Çaltıcak köyü.
Kış olunca sarp dağların geçit vermez yollarında buz kesen bir soğuk ve kar...
Bir o kadar muhteşem bir doğa...
Bakan Pekcan aynen şöyle diyor:
“Sebze ve meyvede fahiş fiyatla kalıcı mücadele için vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum.”
Peki bu nasıl olacak?
Son dönemde, sebze ve meyve fiyatlarında aşırı artışlar görülmüştü.
Hâlâ da şikâyetler geliyor.
Bakan Pekcan’a sordum:
“Ruhsar Hanım, böylesine geniş kapsamlı bir organizasyonda siz bakanlık olarak tüm illerde denetim yapıyorsunuz ama biz vatandaş olarak bu fahiş fiyatla nasıl mücadele edeceğiz?”
İşte madde madde cevap:
Çünkü Çisemgül kucakladığı bu köpeğe “Şahane” adını verdi.
Ve şimdi bakar mısınız şu fotoğrafa...
Nasıl bir heyecan...
İçimize işleyen bir an...
Tıkandım. Dilim kurudu.
Gözyaşlarımın ucunda bir daha okudum.
Bir daha...
Ah benim canım evladım...
Okuyun ve ne durumdayız anlayın...
İşte Adana:
“Genç doktor Mehmet Ertane, yakalandığı koronavirüsle 40 gün mücadele etti ama kurtarılamadı.”
Dr. Ertane, koronalı hastaları tedavi ederken yakalanmıştı hastalığa.
Allah rahmet eylesin kardeşim...
Ve işte Kocaeli:
“Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30’un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı.”
Kadın cinayetleri, kadın hakları üzerine internetteki geçmiş yayınları karıştırırken karşılaştım bu cümleyle...
Türkiye’nin FIFA kokartlı ilk kadın hakemi Lale Orta, Evrensel’e verdiği bir röportajında söylemiş bu sözleri: “1991 yılında ilk kez Çin’de düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası’na davet aldığım halde göndermediler. Benimle maça gitmek istemeyen hakemlerimiz de oldu ne yazık ki. İşin acı tarafı o hakemin isteği kabul edilerek benim görevim iptal edilmişti.” Okuyunca içim acıdı... Hayatta canavar ruhlu erkeklerden çektikleri yetmiyormuş gibi, kadınlara yeşil sahalarda da böyle bir ayrım olmasını yadırgadım. Önceki gün TFF Başkanı Nihat Özdemir’le sohbet ediyoruz... Tabii aklımda bu soru var...
ÖZDEMİR'E, LALE ORTA'NIN SÖZÜNÜ HATIRLATTIM
Ve konuyu Lale Orta’nın bu sözüne getirip sordum: “Başkan, neden liglerde kadın hakem yok?”
Özdemir önce bir durdu... Sonra heyecanla cevap verdi: “Kadın hakemlerimiz yetiştiriliyor. Yani bu konuda projemiz var.”
- Süper Lig için de kadın hakem olabilir mi?
- Evet, Süper Lig’e kadın hakem geliyor diyebiliriz. Çalışmalarımız var.
1)İsrail insanlık ve barış adına Filistin’e aşı gönderse ne olur?
2)Birleşmiş Milletler imkânı olmayan halklar için bir aşı fonu oluştursa ne olur?
İki soruma da harika iki cevap geldi.
Önce New York’taki BM binasından gelen cevap...
Yazımı okuyan Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, New York’tan insanlık adına sımsıcak bir mesaj gönderdi:
“Değerli kardeşim,
Yazınızı okudum. Burada aşının özellikle zor durumda olan az gelirli ülkeleri kapsayacak şekilde adil dağıtımı için “vaccines4all” isimli bir kampanya başlattım. Güzel yankı yarattı ve destek buldu. Filistin için de ayrıca bir mesajım olacak.”
Biliyorsunuz...
Burası Tayland krallığı.
Kral Maha’nın yanında oturan kadın iki ay önce evlendiği Kraliçe Suthida...
Kralın önünde ayaklarının dibine doğru uzanan ve iki eliyle saygı ve bağlılık işareti veren ise...
“Resmi metres” ilan ettiği Sineenat...
Suthida’nın yerdeki Sineenat’a olan bakışını görüyor musunuz?
“Sağlık çalışanlarımız ve bazı meslek gruplarımız için acilen 10 bin doz aşıya ihtiyacımız var.”
Ülkeler aşı için milyarlarca dolar harcayıp kuyruğa girerken...
Aşılamalar başlamışken...
O acılı ve kanlı coğrafyanın Filistinli çocukları yine ortada kalmış durumda...
İşte o nedenle yazıyorum bunları...
Ve bu yazı...
Felaketler tarihinde...
İnsanlığa yazılmış bir mektup olsun istiyorum...
Andok Dağı’ndan Makam Dağı’na, oradan Hasuni Mağaraları’na kadar gelincikler, papatyalar, yaban otları...
Kefrum Kalesi’nden buram buram kekik kokuları... Diyarbakır, Kulp, Ergani, Silvan baharla beraber uyanıyordu. Batman Çayı gürül gürül...
Güzel bir mayıs sabahıydı. Ve en güzeli de 1000 yıldır susuzlukla kırbaçlanan o topraklara, bir büyük hayalin müjdesi veriliyordu. Hasretle beklenen suyun temeli atılacaktı.
Sabah erken kalktı. Ankara’dan gelecek bakan arkadaşlarını beklemek üzere Batman Havalimanı’na geçti.
Az sonra uçak indi... Ama gecikmişlerdi...
Asırlardır su bekleyen topraklar için Silvan’da yapılacak temel atma törenini millet bekliyordu.
Karayolu 45 kilometre...
Zorlu dağ yolları çok vakit alacaktı.
Irak ve Suriye kuzeyinde bir “Kürt ticari otonom bölgesi” planlayan...
PKK/YPG elebaşlarıyla toplantılar yapıp, Suriye yönetimini buna hazırlayan...
Ve o coğrafyada kimi kalemlerin “Lawrence” dediği Brett McGurk, bu defa yeni başkan Biden’ın “süvarisi” olarak Ortadoğu’ya dönüyor.
Hem de tam yetkili.
Bir dereyi kurtarmak için bazen bir kahraman yeter
Çınarlıdere Mahallesi’nden çiftçi Mehmet Çavdar, sabah dere kenarına gelip de ölü balıkları görünce bir an durdu.
Aşağı doğru yürüdü. Birkaç adım daha attı.
“Aman Allah’ım...”
Suda ölü balıklar yüzüyordu.
Alaca taşın kenarına çöktü kaldı.
Derenin kıyısına doğru ölü balıklar birikiyordu. Onlarca. Yok yüzlerce...
Hemen köye koştu. Muhtara bağırdı. Ahali dere kenarına geldiğinde manzara vahimdi.
Yıllardır tarlalarını, hayvanlarını sulayan dere ölü balıklarla doluydu. Binlerce ölü sazan...
Aslında çevre köylerden de benzeri haberler geliyordu.
Ama bir türlü bu illetin nedeni bulunamıyordu..
Yetkililer... Belediye... Valilik... Jandarma...
Şikâyetler... Şikâyetler...
“Mısır, ayçiçeği, yonca, domates, biber, patlıcan... Tarlalarımız bu dereden besleniyor amirim. Vallahi bu dere biterse biz de biteriz...”
BİR KAHRAMAN EKİP
Evet arkadaşlar bu hafta hikâyemiz işte böyle bir derede başlıyor.
Bir zamanlar masallardaki gibi akan, ama şimdi balık ölümlerinin yaşandığı bir derede...
Ahali toplanmıştı. Kimisi umutsuzca şöyle dedi: “Arkadaş, bu derenin üzerinde dev fabrikalar var, oranın pislikleri akıp bu dereyi bitiriyor. Bizim tarlaları çürütüyor, balıkları öldürüyor. Ama o fabrikaların sahiplerine güç yeter mi? Şikâyet etsek ne olur?”
Diğeri: “Olur mu öyle şey, hakkımızı aramalıyız. Ne yani bırakıp gidelim mi ata topraklarını... Yine ekip biçeceğiz...”
Bir başkası ve genç olanı: “Yahu ne zamandır bu dereyi böyle kirletiyorlar. Başka köyler de aynı durumda. Onlar uğraştı bir sonuç çıkmadı... Yıllardır böyle...”
Sonunda şikâyete karar verildi.
UZAKLARDA BİR TOPLANTI
Tekirdağ Çevre Müdürü her sabah yapılan toplantıya bu defa özel bir gündemle gelmişti. “Arkadaşlar” dedi. “Ciddi bir kirlilik ihbarı var. Bu konuyu tam anlamıyla araştıralım.”
Hemen haritalar açıldı. İhbarın geldiği dere tespit edildi. Paftalar, dere akış debileri çıkarıldı.
Tekirdağ’a genç bir çevre müdürü atanmıştı... Ve genç bir ekip...
Çevre okumuşlardı. İdealisttiler. Doğayı seviyorlardı. Zaman zaman doğa yürüyüşleri yapıyorlardı... Bir memur olarak değil, çevreci ve doğasever olarak oradaydılar...
Vali Bey de yanlarındaydı.
En önemlisi Çevre Bakanı “kapı gibi” arkalarındaydı...
O yüzden sıkı çalışıyorlardı...
EKİPLER DERE BOYUNDA
Hemen ekipler çıkarıldı. Köye gittiklerinde ahali de şaşırmıştı. Çünkü büyük bir hızla çalışıyorlardı. Örnekler alıyor, sorular soruyorlardı.
Birkaç günlük çalışma sonucunda Tekirdağ Çevre Müdürlüğü’nden gelen ekipler geri döndü.
Ahali bekliyordu.
Yine kuşkular...
“Geldiler, gözümüzü boyayıp gittiler. Yine başımıza kaldı.”
“Ben demiştim. O fabrikalara güç yetmez...”
VE BİRKAÇ AY SONRA MEDYADA HABERLER
ARKADAŞLAR hayatın tam ortasından gelen bu hikâyemizin son bölümünü birkaç gün önce Türkiye medyasında yayınlanan şu haberlere bırakıyorum:
- Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, 1 yıl içinde 120 tesise çevre kanununa aykırı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle toplam 10 milyon 283 bin 854 lira ceza uyguladı.
- Standartlara aykırı atık su deşarjında bulunan 46 tesise 4 milyon 853 bin 444 lira... (Bizim dereyi kirletenler dahil...)
- Standartlara aykırı hava emisyonunda bulunan 21 tesise 1 milyon 622 bin 80 lira...
- Atık yönetimi konusunda yapılan 395 denetimde 22 tüzel ve gerçek kişiye 3 milyon 93 bin 447 lira...
- ÇED, toprak, egzoz, koku ve diğer konularda yapılan denetimlerde ise 714 bin 883 lira olmak üzere toplam 120 tesise 10 milyon 283 bin 854 lira ceza uygulandı...
YÜREKTEN KUTLUYORUM
İŞTE SONUÇ.
Bir köy ahalisinin şikâyeti...
Balık ölümleri...
Ve çevreciler...
Peki kim bunlar diye sordum...
Tam anlamıyla çevre kahramanlarını gördüm.
En başta da İl Çevre Müdürü...
Kaan Bey, ilk, orta, liseyi Kocaeli’nde okumuş. Sonra Sakarya Üniversitesi “çevre mühendisliği”...
Sonra... Yüksek lisans...
2009’da Tekirdağ Çevre Müdürlüğü’nde göreve başlıyor...
2013’te ÇED, İzin ve Denetim Şube Müdürü...
Ve Kaan Sinan Tohumcu kökten bir çevreci olarak 2018’de il müdürü oluyor...
NOT: Elbette bu çevreci ekip bütün bu cezaları yalnızca bir ihbar üzerine kesmedi. Muazzam bir denetim ağı ve takvimi geliştirmişler. Bir standart getirmişler. Ben dikkat çekmesi açısından Çınarlıderesi Mahallesi’nden çiftçi Mehmet’i örnek gösterdim..
Zaten bütün büyük mücadeleler bazen bir kişinin azmiyle yükselmiyor mu?
Sevgili kardeşim Kaan Sinan Tohumcu...
Sizi ve ekibinizi bir çevreci olarak yürekten kutluyorum...
Örneksiniz...
BRAVO VESTEL
Nihayet bunca yıldır anlatmak istediğim şey gerçek oluyor... Bir dev markamız, amatör sporcularımıza destek oluyor. İşte Vestel... Dünya çapında başarılar alan Türkiye Cimnastik Federasyonu’na sponsor. Hem de dünya kadınlar gününde. Çünkü lisanslı sporcuların üçte ikisi kadın. Vestel’in bu desteği takvim olarak ayrıca anlamlı. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’i, Vestel Genel Müdürü Ergün Güler’i, Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu’nu ve elbette bu olanağın kapılarını açtığı için Ahmet Nazif Zorlu’yu yürekten kutluyorum.
Ve elbette aklıma atletizm geliyor, tenis geliyor, diğer amatör sporlarımız geliyor. Milli yüzücümüz Emre Sakıcı geliyor...
Benden bu kadar. Sözü diğer dev markalarımıza bırakıyorum. Hadi sizleri de görelim.