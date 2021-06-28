Bin ağacı kesecek: Durdurun bu katliamı

21 Haziran gecesi...
Sırası gelen Yusuf, tam teçhizat nöbet yerine geçmişti.
Dağlarda gölgeler kesilmiş, zifiri karanlık yayılıyordu.
Uzman Çavuş Yusuf, gecenin sessizliğini dinliyordu...
Hakurk bu... Malum.
Yıllarca PKK/YPG’nin kamp bölgesiydi. Şimdi Türk askeri orayı tutuyordu.
Ama alçaklık ve pusu bitmemişti.
Çünkü spor yazarlarına saygım var.
Ama bazen bilgi önüme geliyor.
Günlerdir Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e eleştiriler var.
Hatırlayalım...
İtalya yenilgisinden sonra basın “Yok bir şey, bu maçı unutalım” diye moral veriyordu...
Ben ise şöyle yazmıştım:
“Gerçek 1: Şenol Güneş beraberliğe oynadı. İtalya ile beraberlik ve ardından bir galibiyet yeter, dedi. Yanlış hesap yaptı... Böylece aslan gibi takım, savunmada kaldı...
Gerçek 2: Milli takımdaki bazı oyuncular Avrupa’da star olmuşlar.
Dahası...
Klasik NATO misyonunun yepyeni bir tanıma geçiş sinyaliydi.
En keskin şekliyle özetlersem:
ABD Başkanı Biden’ın mesajları açısından NATO artık bir “savunma paktı” değildir...
NATO’nun bir askeri güç olarak “küresel çözüm ve karar merkezi” haline gelme arzusu açıktan vurgulanmıştır.
Biden’ın özet olarak şu sözleri önemlidir:
NATO’nun küresel işlevi genişlemelidir...
NATO’nun siyasi etki alanı da olmalıdır...
Şu hale bakın ki...
Geçenlerde Gazze Şeridi’ndeki Filistin direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyon Odası, “çatışma tarihindeki en büyük füze saldırısında” İsrail’i 300’den fazla roket ve füzeyle vurduğunu açıklıyor...
Ölüler, yaralılar var... Bu defa İsrail vuruyor... 12’si çocuk 35 Filistinli hayatını kaybediyor, 233 kişi yaralanıyor.
Filistin’de aç çocuklar gece yarısı yataklarında yanıyor... Aşı yok...
- İhbar hattı...
- Abi Sarıçubuk yolundayım. Bir araba cayır cayır yanıyor.
İhbarı alan genç jandarma çavuşu hemen bir ekiple olay yerine geçti.
Gittiklerinde araba bir metal yığını haline gelmişti. Hemen çevreyi kordon altına aldılar.
Çavuş bir baktı ki otomobilin şoför koltuğunda birisi var...
- Hemen ambulans... Adli tabip...
Eğildi baktı... Biraz daha yaklaştı...
Hemen aracın plakasını aldı. Ve merkeze bildirdi:
Başarımız için gerçeğin önemini hatırlatmak istiyorum.
Gerçek 1: Şenol Güneş beraberliğe oynadı. İtalya ile beraberlik ve ardından bir galibiyet yeter dedi. Yanlış hesap yaptı... Böylece aslan gibi takım, savunmada kaldı...
Gerçek 2: Milli takımdaki bazı oyuncular Avrupa’da star olmuşlar. Burak Fransa’yı uçurmuş. Yıldız olarak heykelini dikecekler. Hakan Çalhanoğlu Avrupa yıldızı. Ozan’a teklif yağıyor. Mert, Merih, Çağlar... Avrupa’nın en iyi takımlarında forma giyiyorlar... Diğerleri öyle...
Böyle bir takımı savunmada oynatmak “yıldızları yere indirmeye” çalışmaktır.
O nedenle diyorum ki...
“Savaşarak kaybetmek” vardı.
Futbolda dünyaya görsel bir şölen sunmak vardı.
Bizim yıldızlara yakışan buydu. Zaten onların da ruh durumu böyleydi.
FUTBOL dünyası, Fatih Terim mi? Emre Belözoğlu mu? Sergen Yalçın mı? Abdullah Avcı mı? diye tartışırken...
Bu pazar size kıyasıya savaşların yaşandığı bir dünyadan...
Müthiş bir mucizenin hikâyesini anlatıyorum.
“Mucize teknik adam”ın hikâyesi...
“Zaten pandemi vurdu. Bir de sahilleri deniz salyası işgal ederse...”
Marmaris Dalyan hattında Oteller Birliği Başkanı Yücel Okutur ilk uyarıyı yaptı.
Peki şu anda durum nedir?
Üç önemli faktör var.
1. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde “rüzgâr takvimi” nedir? Kuzeyden güneye doğru...
2. Çanakkale sonrasında su akıntı rejimi nasıldır?
3. Bu iki etken deniz salyasını turizm bölgelerine taşır mı?
Ve daha önemli bir endişe:
ATATÜRKÇÜLÜK
“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürkçü düşünce sistemi çerçevesinde kurulduğunu, şekillendiğini ve ona göre hareket ettiğini görmemek körlüktür. Bunun sorgulanması abestir. Bakanından komutanlarına, tüm personelinin Atatürkçülüğünü sorgulamak da kimsenin haddi değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Atatürkçülük kimsenin tekelinde, kimsenin zimmetinde değildir.”
NE S-400 NE DE F-35, ABD İLE ASIL MESELE PKK/YPG’DİR
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden’la Brüksel’de yapacağı görüşmenin kritik konuları üzerine sorduğumuz sorulara Bakan Akar şöyle cevap veriyor:
“Demokrasi ve insan hakları gibi temel değerleri paylaşan stratejik müttefik olan Türkiye ile ABD arasında en büyük problem ne F-35 ne S-400 ne de başka bir şey. En büyük problem PKK/YPG terör örgütü meselesidir. Ortaya attıkları problemler öyle veya böyle çözülür ama çözemeyeceğimiz bir problem var. Bizim milletimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden bir PKK var. PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG var. YPG’ye TIR’lar, uçaklar dolusu silahlar götürüyor, YPG ile işbirliği yapıyorlar. Israrla ve inatla YPG, PKK değil diyorlar. Biz de bunu kabul etmiyor, bu aklımıza hakaret, diyoruz. PKK eşittir YPG olduğu çok açık. ABD’li müttefiklerimizin anlaması gereken şey bu, bu konuda kararlıyız. Türkiye’nin kişiliği, kimliği, egemenliği, bağımsızlığı var. 40 seneden beri asil milletimizin başına bela olan terörü bitirmekte kararlıyız.”
Denizkurdu Tatbikatı’nda o kadar çok şey yaşadık gördük ki... Tatbikatın o muazzam etkisi. Bir de son dönemde yapılan bazı eleştirilere karşı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevabı...
Özellikle de Atatürkçülükle ilgili saldırılar...
Aksaz Deniz Üssü’nde bir akşam Bakan Akar’la uzun bir sohbet yaptık.
Bunları pazartesi günü aktaracağım...
Sabah 09.00’da Türk donanmasının en önemli üslerinden biri olan Marmaris Aksaz’dan demir alıyoruz.
Atışlı ve çok önemli bir tatbikat bu.
Sualtı komandoları... Denizaltı avı... Hedeflerin vurulması... Havadan atış. SİHA vuruşu.
Bir ara 4 hücumbotun hedef halindeki bir enkaz gemiyi ateş altına almaları vardı ki...
Yer gök inledi.
Salihreis Fırkateyni Oruçreis’le birlikte Doğu Akdeniz’de doğalgaz araması yapan gemimize 80 gün koruma yapmıştı.
Hatta bu gemilerimiz tacize yeltenen bir Yunan gemisini de püskürtmüştü...
1) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çantasında pozitif bir dosyayla gitti. Sıcak görüşmeler oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Çavuşoğlu’nu Girit’teki evine davet etmesi Ankara’daki gerilimi tümüyle bitirdi. Çavuşoğlu da Yunanistan’dan gelen bir heyeti Antalya’ya davet etmişti.
2) Aşıların karşılıklı olarak tanınıyor olması Ege’deki turizm kapılarını açacak gibi görünüyor.
3) Önümüzdeki dönemde daha yakın ve sıcak görüşmeler bekleniyor...
KAHVALTIDA DÜNYA TURU
Çavuşoğlu, Başbakan Miçotakis’le görüşmeden önce Türkiye’den gelen gazetecilerle sohbet etti...
Mısır’la gelişen ilişkilerden Afganistan’a, Polonya’ya sattığımız insansız hava araçlarından Filistin’e, Rusya’dan gelecek turistlerden Suriye’ye ve tabii ABD ile ilişkilere kadar tam bir dünya turu oldu.
Çavuşoğlu’nun verdiği cevaplar kadar, tarzına, sorulara olan hâkimiyetine ve özgüvenine dikkat ettim.
Mesela Yunan Dışişleri Bakanı
Yunanistan’a doğru havalanırken önüme Yunan medyasından bazı haberler geliyor...
Sert manşetler...
“Türk Bakan bir medya ordusuyla geliyor...”
Sanki sefere çıkmışız gibi bir karşılama havası var.
Oysa uçakta bambaşka bir hava. Daha ilk dakika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gülerek yanımıza geliyor.
Espriler... Sıfır gerginlik...
“Yunan medyası çok sert bir hava estiriyor”
1- TELAFİ EĞİTİMİ BU HAFTA NETLEŞECEK
Sordum:
- “Sayın Bakan herkes merak ediyor. Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?”
Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil.
- Peki sizin görüşünüz nedir? Milli Eğitim Bakanlığı ne düşünüyor?
Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur.
2- OKULLARI EYLÜLDE AÇMAYI PLANLIYORUZ
Bakan Selçuk bu konuda kesin konuştu:
“Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Mahallesi’nde devriye gezerken, çaya düşen karacayı fark etti. Ekipler, çaya girip, karacayı yakalayarak, sudan çıkardı. Yaralandığı anlaşılan karaca tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan karaca, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Cide Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı...”
“Ohh” dedim...
İşte benim jandarmam. Dikkat ettim. Bir de jandarmanın “çevre doğa ve hayvanları koruma timi” varmış.
Daha da mutlu oldum, derken...
Üzerime bir devlet ilanı yıkıldı... Gözlerime inanamadım...
Haber şöyle:
“Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 ilde toplamda 115 adet yabankeçisi, dağkeçisi, kızıl geyik ve karacanın avlanması için ihale açtı.”
Allah Allaaaah...
Eski başkanlardan bir isimle konuşuyorum.
“Mustafa Cengiz aday olmayacak” diyor. “Fatih Terim bıraksın” diyor.
Bir dönem başkan yardımcılığı yapan, GS’nin mali yapısı ve stat için müthiş çalışmaları olan Işın Çelebi ile konuşuyorum.
Açıktan şöyle diyor:
- Ben bu ülkede 5 yıl ekonomi bakanlığı yaptım. Galatasaray’da başkan yardımcılığı yaptım.
Kulübün mali yapısı için çok şeyler yaptık. Ama şimdi bakıyorum. Bir kavga, bir çatışma, bir parçalanma görüntüsü.
Soruyorum:
- Peki ne yapılmalı?
SERPİL’in içindeki kuşku giderek büyüyordu.. “Acaba çocuğumda bir şey mi var?” Melih 2 yaşına geldiğinde Serpil önce eşine sordu:
“Sence bizim oğlumuzda bir değişiklik mi var?”
- Nasıl yani?
- Ne bileyim yaşıtlarına göre biraz yavaş büyüyor gibi.
Baba kestirip attı:
- Nereden çıkarıyorsun bunu. Yok öyle bir şey...
O öyle demişti ama
Özal’lı yıllara...
Özal ilk özel uçağı alınca ne çok eleştirilmişti. Denmedik laf bırakılmamıştı.
Özal ANA uçağını birkaç kez Ebulfez Elçibey için Azerbaycan’a göndermişti.
O zaman gururlandığımı yazmıştım.
Şimdi de bu fotoğrafla gururlandım...
Helal olsun. Sergen’i alkışlıyorum. Yine helal olsun...
Bize gelince...
Soruyorum:
“Fatih Terim yalnızca takımı mı yönetti?”
- Hayır... Fatih Terim, takımı yönetirken aynı zamanda sahanın dışında bir türlü bitmek bilmeyen bir iç krizi de yönetmek zorunda kaldı...
Bu kadar çok kriz. Bu kadar çok düşmanlık. Ve birilerindeki “Terim kompleksi”.
Bütün bunlara rağmen Galatasaray yine kıl payı şampiyonluğu kaçırdı...
Ve bütün bunlara rağmen
Bin ağacı kesecek: Durdurun bu katliamı
DHA’dan gelen videoyu izleyince gözlerime inanamadım.
İsmail’in elinde elektrikli testere...
Dallarından kıpkırmızı kirazların sallandığı yemyeşil ağacı kökünden kesiyor...
Testerenin çıkardığı o tiz ses içimizi yakıyor...
Canım ağaç devriliyor. İsmail aynı öfkeyle diğerine geçiyor.
Testerenin keskin ve tırtıklı kenarı ağaca saplanınca yine aynı ses:
“Ciiiiiiiiiiiaaaaaaa...”
Neredeyse bir çığlık...
Onlarca ağaç böyle ölüyor.
Peki İsmail elleriyle bakıp büyüttüğü bu ağaçları neden kesiyor?
Çıldırmış mı?
Görüntüleri çeken DHA muhabiri Cafer Elmas da şokta...
Ne yapsın? Önünde ağaçlar kesiliyor.
Ve soruyor:
- Neden kesiyorsunuz ağaçlarınızı?
- Biz burada kirazı 2-3 liradan veriyoruz. Bir bakıyoruz ki büyük şehirde tezgâhta 15 lira... Halcisi, komisyoncusu, falancısı kazanıyor. Biz bitiyoruz.
- Kesiyorsunuz ama... Ne kadar ağaç var burada?
- 60 dönüm burası. 1000 kadar ağacım var... Daha yukarıda da var.
- Hepsini kesecek misiniz?
- Evet hepsini keseceğim. Biz yine ortada halciye, komisyoncuya muhtaç kalıyoruz. Ürün satıyoruz ama işçi ile ortak satıyoruz. Günlük 100 TL yevmiyeleri var. Kirazları 2 TL’ye verdiğin zaman 1 işçi 70 kilo kiraz topluyor 2 ile çarpınca 140 TL ediyor, 100 TL’si işçinin, 40 TL’si benim. İşçi benden daha çok kazanıyor. Burada 15 yaşında olan ağaç da var, 40 yaşında olan ağaç da var. Her sene aynı şey, bir türlü para etmiyor.
Kaydın burasında öylesine trajik bir görüntü var ki...
Kimse ne diyeceğini bilemiyor.
Kadınlar devrilmiş ağaçlardaki kirazları topluyor.
Birisi “devlet yardım etsin” diyor...
O sırada düşünüyorum:
- Tarladan tezgâha giden yoldaki şu komisyoncu, aracı, halci meselesi bir türlü çözülemedi... Barkodlar yapılacaktı. Denetlenecekti. Belediyeler devreye girecekti...
İnsan “Ağaç benim kime ne?” diye kesebilir mi?
Buna izin verilir mi?
Bilecik’in Yeniköy ilçesinde İsmail Ayaz ağaçlarını kesmeye devam ediyor...
İçimiz acıyor.
Ürün para etmiyor diye ağaç kesilmesi nasıl bir mantıktır?
Bunun durdurulması gerekmez mi?
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, her sohbetimizde, doğaya, ağaca, hayvanlara olan sevgisini anlatır...
O yüzden söylüyorum:
- Sayın Bakan lütfen bir şeyler yapın...
Ticaret Bakanlığı tarla ile tezgâh arasındaki fiyat dengesi için projeler yapmıştı...
ÇEVRE BAKANI VE AĞAÇLAR
Kısa süre önce Çevre Bakanlığı’nın yaptığı büyük bir kültür hizmetini yazmıştım...
“Anıt Ağaçlar” kitabı...
Müthiş bir eser.
Türkiye’deki binlerce tarihi ağaç listelenmiş, korumaya alınmış ve kitaplaştırılmış.
Dünyanın en eski porsuk ağacının Zonguldak’ta olduğunu bu kitaptan öğrenmiştim.
1000 yıllık çınarları görmüştüm...
Çevre Bakanı Murat Kurum’a kitabı imzalatırken şöyle demişti:
“Ağaç kültürdür. Dirliktir... Besler... Yükseltir... Toprağı tutar... O nedenle çok değerlidir... Tek istediği sevgidir...”
Bu harika kitabı ve sözlerini hatırlayınca Çevre Bakanı Murat Kurum’a seslenmek istedim...
- Ne olur bir şeyler yapın...
Bugün sabah yazımda “ağaç” dedim. “İmdat” dedim. Akşamına Marmaris’ten yangın haberi geldi. İçim yandı. Yangın şehidimize Allah rahmet eylesin.