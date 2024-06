Arda’nın yedek kalması Montella’nın ego sorunudur

Haberin Devamı

* Arda Güler Portekiz maçında neden yoktu?

* Kenan Yıldız, Salih Özcan, Mert Müldür, Semih Kılıçsoy, İsmail Yüksek neden ilk 11’de yoktu.

Büyük bir zevkle okuduğum Uğur Meleke çarpıcı detaylar da ortaya koyuyor.

Büyük takımların ilk 11’lerini çok önceden belirlediğini örneklerle anlatıyor ve soruyor:

Evet;

Ortada ciddi bir soru var.

Ve insanın gazetecilik damarlarını tutuşturuyor.

Bir spor yazarı değilim. Öyle bir yetkinliğim de yok.

Ama bir gazeteci olarak araştırıyorum. Montella’nın Arda’yla ilgili önceki sözlerini karşılaştırıyorum. Ve diyorum ki;

* Eğer oynamak istemeyen Arda değilse;

* Eğer yorgunluk gibi sıradan bir gerekçe varsa;

Bana göre Arda’nın Portekiz maçında yedek tutulmasının nedeni Montella’nın “ego sorunu”dur.

Yani...

Montella, Arda üzerinden bir “ego tatmini” yaşıyor.

“Kim olursan ol, burada patron benim” demek istiyor.

Dikkat edin;

Gürcistan maçı öncesinde de bir “Arda sorunu” yaşamıştık.

O zaman ne yorgunluk vardı...

Ne de sakatlık riski...

Montella şöyle demişti:

“Arda ise hem Fenerbahçe’de hem de Real Madrid’de genelde sağ kanatta oynadı. Tek başına oynasaydı on numara olabilirdi, ama şu an için sağ kanat oynamaya daha yakın gibi. En önemlisi dengeyi iyi kurabilmek. Son maçta iyi oynadı ama isteklerimizi tamamıyla anlaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla başlayabiliriz. Ancak sonradan da oyuna alabilirim onu. Şu an karar aşamasındayım.”

Hatırlayın;

Gürcistan maçı öncesinde bu sözleriyle Montella yine bir “Arda belirsizliği” ortaya koymuştu.

Gazeteler manşetlerden sormuştu:

“Montella Arda’yla ilgili ne karar verecek?”

Belli ki bu manşetler hoşuna gidiyordu.

Sonra şu cümle:

“Real Madrid’de genelde sağ kanatta oynadı. Tek başına oynasaydı on numara olabilirdi, ama şu an için sağ kanat oynamaya daha yakın gibi.”

Bu cümle ne anlama geliyor:

“Real Madrid’de ben olsam...” mı demek istiyor?

Dikkat mi çekmek istiyor?

Sayın Montella neyin karar aşamasıdır bu?

Arda’nın Real Madrid’de hangi konumda oynayacağından size ne?

“İsteklerimizi tamamıyla anlaması gerekiyor” ne demek?

Tercüme sorunu mu var?

Arda oynamak istediği yeri söyleyince rahatsız mı oluyorsunuz?

Arda gibi bir yıldızı “oynatabilirim da oynatmam da” ne demek?

Gürcistan maçı öncesindeki sözlerinizle;

Arda’yı Portekiz maçında yedek tutma kararınızı birleştirince;

Ortaya çıkan gerçek şudur:

Ortada resmen bir kıskançlık ve ego sorunu var.

Sayın Montella;

Sizden kaynaklanan bir “ego sorunu”dur bu.

Her sektörde dünya yıldızlarını yönetmek kolay değildir.

Üstelik genç ve hırslı yıldızlar olunca daha da zor olabilir.

Ama işte bütün bunlara rağmen yönetebilenlere “başarılı teknik adam” deniyor.

Sayın Montella;

Egonuza kurban etmeyin bu takımı.