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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Akademisyeni hıçkıra hıçkıra ağlatan Vali
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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

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Akademisyeni hıçkıra hıçkıra ağlatan Vali

19 Nisan 2021

Başlığı görünce hemen negatif düşünmeyin.

Çünkü hikâye derin...

Birkaç gün önce bir mail aldım. 

Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nden bir akademisyen göndermiş. Belli ki olayın yaşandığı o an...

Duygusallıkla yazmış...

Şöyle başlıyordu:

Fatih Bey, ben ve eşim Harran Üniversitesi’nde akademisyeniz.

Eşim tıp fakültesinde profesör... Ben de mühendislik fakültesindeyim. 

Bundan 11 yıl önce ormana bitişik 1700 metrekare bir yer aldık. Arkamız orman olduğu için çok sevinmiştik. Ta ki, bundan 5 yıl öncesine kadar. Birileri ormana komşu yaklaşık 2000 metrekare yeri işgal etti. Ben de yaklaşık 1 yıl boyunca BİMER üzerinden şikâyetlerimi yaptım. Fakat kurumlar o kadar ilgisizdi ki...

Sonunda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Bey’le halk gününde görüştüm. Durumu bütün yazışmaların çıktısıyla izah ettim. Vali Bey dosyayı aldı ve “Siz merak etmeyin hocam” dedi.

Ve 1 gün sonra... Evet sadece 1 gün sonra kaymakam bey bizzat başında durdurarak işgali sona erdirdi. Sayın valim böylece bir vatandaşın sahibi oldu. Hiçbir siyasetçiye, hiçbir aracıya gitmeden, devletimiz bize sahip çıkmıştı...” 

AYNI YERE İKİNCİ İŞGAL

Olay burada bitmiyor...

Akademisyen İsmail Hilali mesajına şöyle devam ediyor:

Tabii Urfa gibi yerlerde işler her zaman doğru gitmiyor. Bu sefer 20 gün önce yine aynı yer işgal edildi. Çok üzüldüm. Artık yorulduğum için ses çıkartmayayım, dedim. Çünkü bu insanlar devlete meydan okuyordu. Biz kimiz ki. Fakat son bir girişimde bulunmak için tekrar Vali Bey’e durumu arz edeyim dedim. O kadar yoğundu ki, bu defa müdürleri Nedim Bey ve Zafer Bey bana yardımcı olmak için Vali Yardımcısı Metin Bey ile beni görüştürdüler. Metin Bey beni dinledi ve gerekli talimatları hemen yanımda verdi. Bana da kişisel cep telefonunu verdi. 3 gün geçmeden beni aradı ve işgalin sona erdirildiğini söyledi...”

HIÇKIRIKLAR...GÖZYAŞLARI...

Ve işte o gün Doçent. Dr. İsmail Hilali’nin duyguları:

Fatih Bey, telefonda hıçkıra hıçkıra ağladım. Çünkü benim devletim benim yanımdaydı. Valim Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Metin Bey yanımızda oldular. Onlara en büyük teşekkürü, ancak sizin gibi hassas bir yazarımıza bildirerek yapmalıyım, dedim.

Teşekkürler... İsmail Hilali”

Doç. Dr. Hilali’nin mesajı o kadar sahici, o kadar içtendi ki...

Sonra araştırdım.

Baktım ki, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mardin’in Savur ilçesinde doğmuş.

Tıpkı Nobel ödülünü alan gururumuz Prof. Dr. Aziz Sancar gibi... Savur’da güçlüklerle büyümüş...

Bir yolunu bulup okumuş. 

Kariyerine bakınca anladım ki, bütün hayatını Mardin, Şırnak, Adıyaman, Siirt gibi Güneydoğu’nun acılı şehirlerinin kalkınmasına harcamış.

Dicle Kalkınma Ajansı’nı kurmuş... İngilizce, Arapça, Kürtçe biliyor.

Yani...

Doğduğu topraklara vali olmuş... 

İşte o yüzden de bir halk gününde bir akademisyenin şikâyetini dinlemiş.

Onlar “Devlet bitti mi?” diye sormadan...

İşgalcilere karşı “Devlet burada” demiş...

Vali Bey’i tanımam, bilmem.

Ama devletine, halkına hizmet eden herkesi yüreğinden tanırım.

Ve çok iyi biliyorum ki...

Bu memleketin her yerinde derdini anlatamayan, çalacak kapı bulamayan, uğradığı haksızlığı karakol kapısında gözyaşıyla anlatmaya çalışan birçok insanımız vardır.

İşte bu nedenle Şanlıurfa’da işgalci haydutlara karşı çaresiz kaldığı için validen yardım isteyen bu akademisyen ailenin mesajı önemliydi...

Sayın valim. Sayın müdürlerim. Sevgili kardeşlerim...

Sizi buradan kutluyorum...

Sayın hocam Hilali Bey ve kıymetli eşiniz Prof. Dr. Neşe Gül Hanım...

Siz orada evlatlarımıza bilim öğretmeye devam edin...

Biz sizin her derdinizi dinleriz. 

İyi ki varsınız...

 

X

Uçmaya sevdalı 5 kuşak bir ailenin öyküsü... Gökyüzünde korkusuz bir anne

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

18 Nisan 2021
Düşman yakıp yıkıp Sivrihisar’a doğru ilerliyordu.

1- Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşı İsmet Bey’e haber gönderdi:

“Sivrihisar’a geliyorum. Sizde kalırım. Hem konuşur hem de dertleşiriz..”

İsmet Bey, Sivrihisar’ın hatırı sayılır isimlerindendi. Kuva-yı Milliyeciydi...

Atatürk her geldiğinde oturur uzun uzun sohbet ederlerdi.

O günlerde Ankara’da Milli Meclis...  

Anadolu’da Türk ordusu işgale direnmek için hazırlanıyordu. 

Sivrihisar ahalisi de taşı toprağı silah yapıyordu. Ama ne yazık ki Türk ordusunun hava gücü yok denecek kadar azdı. 

İşte o günlerde Sivrihisar ahalisi ve

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Son fıkrayı o anlatmıştı: 'Şimdi fıkra sırası bende'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

17 Nisan 2021
ANAP’ın en tartışmalı günleriydi.

Ara seçimler yapılacaktı...

Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım Akbulut neredeyse iki ateş arasında kalmıştı...

Muhalefet de parti içi muhalefet de kaybetmesini bekliyordu. 

Eğer kaybederse parti içi muhalefet, genel başkanlıktan düşürmeyi planlıyor...

Muhalefet de kaybedince genel seçimlere gitmeyi hedefliyordu.

Akbulut, sakin cevaplarıyla tanınırdı. 

Kolay kolay sinirlenmezdi.

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Buzları eriten Kanal telefonu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

12 Nisan 2021
Suveyş Kanalı’nın tıkandığı günlerde...

Dünya lojistik sektörünün krize girdiği haftada...

Mısır’ın kanal geçişinden büyük zararlar ettiği bir dönemde...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü’yü arıyor.

Ve aralarında şöyle bir diyalog geçiyor:

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Sayın Bakan çok geçmiş olsun... Umarım bir an önce kanal açılır. Bu arada bizim yapabileceğimiz bir şey var mı diye sormak istedim. Bizim donanımlı kurtarma gemilerimizden yardım için gönderebiliriz.

SAMİ ŞÜKRÜ: Sayın Çavuşoğlu. Nazik teklifiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi değerlendiriyoruz. İhtiyaç olursa sizi mutlaka arayacağım...

Ve önceki gün Mısır Dişişleri Bakanı Şükrü, Bakan Çavuşoğlu’nu arıyor:

- Sayın bakan size yardım talebiniz için çok teşekkür etmek istedim. Neyse ki sorun çözüldü. Bu vesileyle mübarek ramazan ayınızı tebrik etmek istedim...

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Çevre Bakanlığı’ndan muazzam bir eser: Tabiatın sessiz tanıkları anıt ağaçlar

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

11 Nisan 2021
Çevre Bakanı Murat Kurum hangi kente gitse, bir meydanda, bir cami avlusunda, bir çeşme başında görüyordu.

Devasa boyları, gökyüzünü tutan kolları ve uzayıp giden gölgeleriyle...

Dallarında biriken çocuk kahkahaları, aşk hikâyeleri, savaşlar, keşifler, yüzlerce yıllık hatıralar... Köklerinde binlerce yıllık tarih...

Ne zaman birisinin gölgesine uğrasa, öylece bakıp kalıyordu... Ve bir gün dedi ki:



“Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini taşıyan bu ağaçları anıtlaştıralım...”

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Kaya mezarlarına jet araştırma

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

10 Nisan 2021
Bunca yıl sonra gazetecilikten en keyif aldığım şey nedir diye sorsanız...

Derim ki:

- Bir hüznü mutluluğa çevirmek. Kırık bir kalbi onarmak.

- Doğa, çevre ve tarihi koruyacak her çabaya bir nebze katkıda bulunmak. 

Niye sordum bu soruyu?

İşte sessizce yok olma sınırına gelen bir tarih...

Kaya mezarları...

Geçtiğimiz cumartesi, 5 bin yıllık tarihin, denizin ve doğanın merkezindeki “kaya mezarları”nı yazmıştım:

Fethiye ve Bodrum’daki

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Yeter artık yahu!

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

5 Nisan 2021
Geçenlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Kayseri’deydim.

Orada TSK’nın lojistik gücüne büyük katkı yapacak dev uçakların yenilenme ve bakım hangarlarının son halini gezdik...

Sohbetler ettik...

Akar, Türkiye’nin uluslararası bir güç olarak kendi bekasını koruması için nasıl fedakârca çalışıldığını anlatıyordu.

Suriye’den Libya’ya, Azerbaycan’dan Somali’ye kadar başarılı bir ordu.

Hain darbe girişimine rağmen, kendi sınırları dışında dünyanın en zor harekâtlarını başarıyla yapan bir ordu...

Erciyes manzarasına doğru sohbet ederken “Ölürsek şehit, kalırsak gazi” diyordu...

Akar her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğini vurguluyordu.

Bunları konuşmuştuk.

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Mavi yolculuk rehberi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

4 Nisan 2021
Yazılması 3 yıl sürdü. Gökova’dan Kekova’ya körfezler, kıyılar, adalar binlerce mil seyir yapıldı...

PANDEMİ... Virüs... Karantina... Yasaklar... Korku... Ölümler... Artan vaka sayıları... Kapanan işyerleri... Derken...

Geçen yaz, korku dolu bir yazdı... İşte yine yaz geliyor. 

Ve ben içine düştüğümüz bu karantinalı günlere inat...

Bu yaz başındaki karamsarlığımızı, “masmavi bir umutla” delmek istedim.

Yılların denizci/yazarı dostum Ali Boratav’ın çıkardığı “mavi yolculuk rehberi”ni koyuyorum önümüze...

İçinden martı çığlıkları geçen ve lacivert sulardan gelen bir rehber...

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Bir tarih çığlık atıyor: 3 bin yıllık mezarlar 60 yılda ölüyor

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

3 Nisan 2021
Önceki gün dünya mirasına aday Kaunos kenti için hazırlanan bir rapor elime geçti.

İlk olarak rapordan bir cümle aktarıyorum:

“Kaunos kaya mezarları, kayaçlarındaki bozulma nedeniyle gün geçtikçe yapısal bütünlüğünü kaybetmekte, hatta yok olma tehlikesi ile de karşı karşıyadır.”

Bu çarpıcı tespitten sonra şimdi detaylara girebilirim.

Düşünün ki...

Pers işgallerinden, Bizans ordularından, Roma baskınlarından kurtulmuş bir tarih.

Şimdi ilgisizliğin sinsi işgali”nden kurtulamıyor.

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Hapishanedeki o melek için ben de saygıyla eğiliyorum

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

29 Mart 2021
İşte yine bir yaratık....

Genç kadını karnındaki bebeğiyle birlikte delik deşik edip öldürdü....

Yine haberler. STK tepkileri.... Gazete manşetleri.... Kınamalar.... Bela okumalar....

Ama sonuçta gencecik bir kadın kalbindeki ve karnındaki hayalleriyle birlikte gömüldü gitti....

Daha öncekilerde olduğu gibi yine 3-5 gün geçecek.... Yine unutulacak....

Ama buna rağmen önceki gün Antalya’dan umut dolu bir haber geldi...

DHA’dan Aslı Duran geçmiş:

Antalyalı iş insanlarından Melek İpek’e:

 Tahliye olduğunda işin, aşın hazır...”

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New York’taki Nobel'in ışığı Bursa'daki kır çiçeklerine vurunca...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

28 Mart 2021
Ayse, 13 yaşına gelince dünyanın kendi köyünden ibaret olmadığını çoktan anlamıştı. 

Annesine soruyor, annesi de dili döndüğünce anlatıyordu.

Ayşe Bursa’nın Orhaneli Gümüşpınar köyündeydi. Ama aklı dünyada...

Ayşe okumak istiyordu. Ama köyünde olanak yeterli değildi.



Ayşe

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Bu videoyu izleyin, siz de ödül verirsiniz

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

27 Mart 2021
Bu fotoğrafı görüp, hikâyesini okuyunca...

Öylesine etkilenmiştim ki.

Bir DHA muhabirinin gündelik haber takibiydi bu...



Şırnak... Beytüşşebap...

2800 metre yukarıda... Sarp dağlarda...

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Ekolojik vurgun

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

22 Mart 2021
İşte buradan ihbar ediyorum.  

Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin hassasiyetini bildiğim için de umutla sonuç bekliyorum.

Dalyan’dan... Dalaman’dan... Göcek Göbün Koyu’ndan Urla’ya kadar ihbar ediyorum.

Orman Bakanlığı lütfen araştırsın...

Ekolojik tarım destekleniyor ya...

Özel çevre korumasındaki koylarda bir bakıyorsunuz, bir gecede bazı ağaçlar kesilmiş.

Sonra ilana bir bakıyorsunuz...

Videolu bir ilan:

“Deniz manzaralı ekolojik arsa...”

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Çıplak ayakla sınava yetişen şampiyon

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

21 Mart 2021
Tartışma şu soruyla başladı: “Avrupa Salon Atletizm Yarışması’nda Türkiye neden madalya alamadı?”

Suç kimde?

Aslında birçok dalda Türkiye olimpiyatlarda kalıcı bir başarı elde edemiyor.

Futbol dahil...

Dopingler... Kaybolan madalyalar... Çöken hayaller... Neden?

İşte bu soruların cevapları için bu pazar sizi bir zaman yolculuğuna davet ediyorum.

Şimdi 67 model kıyafetlerimizi giyip gelecekten geldiğimizi gizleyerek izleyelim.

Evet yıl 1967... Ve aylardan haziran...

Ankara 19 Mayıs Atletizm Federasyonu Binası’nda efsane başkan

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Türkiye neden bir tek madalya bile alamadı?

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

20 Mart 2021
Avrupa Salon Atletizm yarışmasından sonra ağır eleştiriler oldu.

“17 milyonluk Hollanda şampiyon oluyor da...”

“Yunanistan madalya alabiliyor da...”

“80 milyonluk Türkiye neden bir tek madalya bile alamıyor?”

Sorular net ve keskin...

Spor Bakanı’ndan beklenen cevaplar...

Atletizm Federasyonu’na eleştiriler...

Önceki gün Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ı aradım.

“Başkan, ne diyorsun bu sorulara?”

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Ege’de yaz alarmı: Hisarönü ve Göcek 5 bin tekneyi taşır mı?

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

15 Mart 2021
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’le sohbetin ardından bu defa “yaz alarmı” başlığıyla devam ediyorum.

Başkan Gürün, özellikle Bodrum’daki ve Muğla genelindeki nüfus artışına dikkat çekmişti.

Ben de bunu “Bu yaz kıyılara tsunami gibi göç dalgası vuracak” diye özetlemiştim.

Maddeler halinde devam edersek...

Marmaris-Kaş hattı: Bodrum’un aksine Marmaris’te o düzeyde bir nüfus artışı yok. Çünkü Marmaris’te Bodrum ve Fethiye gibi bir “yerleşim grafiği” yok.

Marmaris’in ve Dalaman-Kaş hattının gözü kulağı, 12 Nisan’da Londra’dan gelecek haberde...

İngiltere ya kapıları açacak... Ya da açmayacak...

Güney Ege Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu çok net konuşuyor:

“Eğer İngiltere 12 Nisan’da bu kararı vermezse, yani mayıs ortası Türkiye için güvenli hava koridorunu açmazsa büyük sıkıntı olur.”

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Stajyer sisteminde devrim

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

14 Mart 2021
Cumhurbaşkanlığı İK Başkanlığı ‘torpille staj’ dönemini bitirecek bir sistem getiriyor.

"Stajyer sistemi” yıllardır bürokrasinin çukurunda amaçsız, ufuksuz bir hal almıştı.

Bilirsiniz... Yaz ayları yaklaşırken bir “stajyer” gündemi başlar.

Falanca kurumun başkanına, patronuna ya da genel müdürüne açılan telefonlar:

“Bizim kızın bir staj işi vardı da... Senin marka bizim kız için çok önemli...”

“Yahu sen staja al, gerisi önemli değil...”

Evet tam da böyledir öğrencinin staj arayışı.

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Göç dalgası tsunami gibi... İşte sahillerdeki son durum

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

13 Mart 2021
Muğla Belediye Başkanı Gürün’le Bodrum, Fethiye, Marmaris üzerine sohbet

Salgınla birlikte “kaçış noktası” haline gelen Muğla kıyılarına tsunami gibi vuran o müthiş “yerli göç dalgası”...

Normalde 1 milyon olan nüfus, kışın yaklaşık 2 milyona ulaşmış...

Yaz aylarıyla birlikte bu rakam 4 milyonu aşacak.

Bodrum... Fethiye... Marmaris...

Gökova, Hisarönü, Göcek, Fethiye körfezleri... Uzunluğu 1480 kilometreye varan sahil şeridi...

Bodrum’dan Kaş’a kadar uzanan, Türkiye turizminin en önemli körfezleri...

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Bu yazı bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yazısıdır... Ne istiyorsunuz Tansu Hanım’dan?

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

8 Mart 2021
İddia şu: “11 yiğidimizi kaybettiğimiz helikopter kazası... Cougar marka Fransız yapımı bu helikopter sürekli kaza yapmış. Alımı sırasında askerler karşı çıkmışlar. Ama dönemin Başbakanı Tansu Çiller, Gümrük Birliği’ne giriş rüşveti olarak bu helikopterleri aldırtmış...”

Baktım, birçok kanaldan bu iddialar, mesajlar, köşe yazıları...

Okudukça o günlere gittim.

Tansu Çiller’in başbakanlığı dönemine...

Türk siyasetinde Behice Boran’dan sonra ikinci kez bu “erkek egemen arena”ya çıkmış...

Cesaret göstermiş... Demirel’in icazeti olmadan...

Demirel’in en yakınındaki merkez sağın tanınmış isimlerine karşı...

Onca baskıya, “Kızım, senden olmaz” uyarılarına rağmen...

Genel başkanlığa adaylığını koymuş bir kadın siyasetçi...

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Bir dereyi kurtarmak için bazen bir kahraman yeter

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

7 Mart 2021
Çınarlıdere Mahallesi’nden çiftçi Mehmet Çavdar, sabah dere kenarına gelip de ölü balıkları görünce bir an durdu.

Aşağı doğru yürüdü. Birkaç adım daha attı. 

Aman Allah’ım...

Suda ölü balıklar yüzüyordu.



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