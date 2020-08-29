30 Ağustos işte bu fotoğraftır

Yunus ve kardeşi Argeş, her gün olduğu gibi boş vakitlerinde yine çöp merkezine gittiler.
Topladıkları kâğıt ve plastikleri satıyor, aile bütçesine katkıda bulunuyorlardı...
İkisi de ortaokulda okuduğu için ancak okul sonrası gidebiliyorlardı. Okular açık olmadığı için uzun zaman çöp merkezinde kalabiliyorlardı.
Önceki gün iki kardeş yine çöp merkezine gittiler. Tam kâğıtları alıyorlardı ki...
Yunus bağırdı:
“Argeş, şu kırmızı şeye bakar mısın? Bizim bayrak değil mi bu ya?”
Argeş eğilip uzanır:
“Vallahi öyle... Üzerindeki çöplerden anlaşılmıyor ama...”
Yunus eğilir... Biraz daha eğilir...
“Argeş, belimden tut...”
Biraz daha sarkar ve kırmızı kumaşı ucundan yakalar.
Yukarı çekerler. Ve bir açarlar ki...
Ay-yıldızlı Türk bayrağı...
Yunus tekrar bakar:
“Argeş, şurada da iki tane var... Sanki o daha da büyük...”
İki kardeş uğraşa uğraşa iki bayrağı daha çıkarırlar.
O sırada karşı kaldırımda bir esnaf çocukları görmüş, çöpten bayrakları çıkarırken telefona kaydetmektedir.
Bayrağı önce Yunus alır, öper, alnına götürür. Sonra Argeş...
Üç bayrağı da alınlarına götürdükten sonra oradaki dikenli tellere asarlar.
Ve karşılarına geçip bir süre bakarlar...
Arkadaşlar, burası Van’ın İpekyolu ilçesidir.
Ve esnaf telefondaki görüntüyü sosyal medyaya koyar. Millet gözyaşları içinde izler Yunus ve Argeş’i...
Okuldan kalan boş vakitlerinde aile bütçesine katkı için çöplerden kâğıt ve plastik toplayan Yunus ve Argeş öyle bir ders vermişti ki...
Tam 30 Ağustos arifesi...
Bu milletin vatan ve bayrak aşkıyla bağımsızlığa doğru şahlandığı 30 Ağustos...
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının o milletin kaderini yazdıkları zafer günü...
VALİYİ KUTLUYORUM
Tabii iki kardeşin bu duygu yüklü görüntülerini Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de izler.
O kadar etkilenir ki...
Hemen Duman ailesi bulunur. Valiliğe davet edilir. Anne-baba tebrik edilir. Küçük bir tören yapılır.
Çocuklara birer Cumhuriyet altını takılır...
Ve Vali Bilmez şöyle der:
“Sizinle gurur duydum çocuklarım. Vatan ve bayrak sevgisini ne güzel gösterdiniz. Bu çocuklarımızın artık okuldaki velisi biz olacağız. İnşallah bütün ihtiyaçlarını, derslerini takip edeceğiz.”
Vali Bilmez’i alkışlıyorum...
Bana göre vali bu törenle, en güzel 30 Ağustos törenini yapmıştır.
Evet, büyük zaferden 98 yıl sonra vatan ve bayrak sevgisinin 13-14 yaşındaki iki çocuğun kalbinde nasıl yükseldiğini gördük...
Zafer Bayramımız kutlu olsun...
30 Ağustos işte bu fotoğraftır
Yunus ve kardeşi Argeş, her gün olduğu gibi boş vakitlerinde yine çöp merkezine gittiler.
Topladıkları kâğıt ve plastikleri satıyor, aile bütçesine katkıda bulunuyorlardı...
İkisi de ortaokulda okuduğu için ancak okul sonrası gidebiliyorlardı. Okular açık olmadığı için uzun zaman çöp merkezinde kalabiliyorlardı.
Önceki gün iki kardeş yine çöp merkezine gittiler. Tam kâğıtları alıyorlardı ki...
Yunus bağırdı:
“Argeş, şu kırmızı şeye bakar mısın? Bizim bayrak değil mi bu ya?”
Argeş eğilip uzanır:
“Vallahi öyle... Üzerindeki çöplerden anlaşılmıyor ama...”
Yunus eğilir... Biraz daha eğilir...
“Argeş, belimden tut...”
Biraz daha sarkar ve kırmızı kumaşı ucundan yakalar.
Yukarı çekerler. Ve bir açarlar ki...
Ay-yıldızlı Türk bayrağı...
Yunus tekrar bakar:
“Argeş, şurada da iki tane var... Sanki o daha da büyük...”
İki kardeş uğraşa uğraşa iki bayrağı daha çıkarırlar.
O sırada karşı kaldırımda bir esnaf çocukları görmüş, çöpten bayrakları çıkarırken telefona kaydetmektedir.
Bayrağı önce Yunus alır, öper, alnına götürür. Sonra Argeş...
Üç bayrağı da alınlarına götürdükten sonra oradaki dikenli tellere asarlar.
Ve karşılarına geçip bir süre bakarlar...
Arkadaşlar, burası Van’ın İpekyolu ilçesidir.
Ve esnaf telefondaki görüntüyü sosyal medyaya koyar. Millet gözyaşları içinde izler Yunus ve Argeş’i...
Okuldan kalan boş vakitlerinde aile bütçesine katkı için çöplerden kâğıt ve plastik toplayan Yunus ve Argeş öyle bir ders vermişti ki...
Tam 30 Ağustos arifesi...
Bu milletin vatan ve bayrak aşkıyla bağımsızlığa doğru şahlandığı 30 Ağustos...
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının o milletin kaderini yazdıkları zafer günü...
VALİYİ KUTLUYORUM
Tabii iki kardeşin bu duygu yüklü görüntülerini Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de izler.
O kadar etkilenir ki...
Hemen Duman ailesi bulunur. Valiliğe davet edilir. Anne-baba tebrik edilir. Küçük bir tören yapılır.
Çocuklara birer Cumhuriyet altını takılır...
Ve Vali Bilmez şöyle der:
“Sizinle gurur duydum çocuklarım. Vatan ve bayrak sevgisini ne güzel gösterdiniz. Bu çocuklarımızın artık okuldaki velisi biz olacağız. İnşallah bütün ihtiyaçlarını, derslerini takip edeceğiz.”
Vali Bilmez’i alkışlıyorum...
Bana göre vali bu törenle, en güzel 30 Ağustos törenini yapmıştır.
Evet, büyük zaferden 98 yıl sonra vatan ve bayrak sevgisinin 13-14 yaşındaki iki çocuğun kalbinde nasıl yükseldiğini gördük...
Zafer Bayramımız kutlu olsun...