Yuhh yahu yuh artık ne diyeyim ben bu kafaya

Tahrir Meydanı’ndaki Milli Müze’de bulunan, eski Mısır hanedanına ait 22 mumyayı yeni inşa edilen Mısır Medeniyetleri Müzesi’ne nakletti...
*
18 kral, 4 kraliçeye ait 22 mumya, nitrojenle doldurulmuş cam lahitlere konup büyük ve çok renkli bir törenle yeni yerine götürüldü.
22 lahit 5 kilometrelik yolu 40 dakikada geçti...
*
Bu, mumyaların ikinci yolculuğuydu.
Mısır hanedanlarına ait bu mumyalar 100 yıl önce Luksor’dan Kahire’ye getirilmişti...
Nakledilenler arasında bütün dünyanın bildiği İkinci Ramses ile Mısır tarihinin en başarılı kraliçesi olarak bilinen Hatshepsut’un mumyaları da vardı.
İstifasında “Kendi isteği ile ayrıldığı” belirtiliyor...
Ama artık orada kendine üç-beş trol dışında müttefik bulamadığı herkesin bildiği bir sırdı...
Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti.
Nitekim ilk tepki AKP milletvekili Özlem Zengin’den geldi...
Sonra AKP’nin ağır toplarından da sesler yükseldi...
Sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve çok hayırlı bir iş oldu...
İstifasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği de yazıldı, söylendi.
Beş dönem CHP milletvekilliği yapmıştı.
Babası CHP’nin tek parti dönemi Denizli il başkanıydı...
Ayrıca 1950 öncesi milletvekiliydi.
Kızının Adnan Menderes hayranı, koyu Demokrat Partili bir ailenin sonradan solcu olmuş oğluyla evlenmesini son derece normal karşılamıştı.
Hüdai Oral 1961 yılında kurulan İsmet İnönü hükümetinin en genç bakanıydı.
İnönü onu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirmişti.
O güne kadar öyle bir bakanlık yok...
Değil...
“Analiz” desem o da değil...
Öyleyse ne?
“Ayağınızı denk alın” uyarısı mı...
Önce neden söz ettiğimi anlatayım.
Dün, dünyanın önde gelen ekonomik medyalarından biri olan Bloomberg’de tuhaf bir yazı yayınlandı.
Yazının konusu Türkiye’de Bayraktar grubunun ürettiği SİHA’lardı...
Emekli WhatsApp’çı amirallerin yaptığı düşüncesizce işe tepki koyarken, çok yapıcı iki uyarıda da bulundu.
*
Bildiri yayınlayan amirallerin 10’unun o eski kötü alışkanlıkları hatırlatan biçimde sabah evlerinden alınmalarına tepki gösterdi.
Gözaltına alınmalarına karşı çıktı...
Ama daha önemlisi iktidara bence çok önemli ve yapıcı bir çağrı yaptı.
Özeti şuydu:
Emekli amirallerin seçilmişleri hedef alan açıklamalarına karşı çıkıyorsak...
Atanmış memurların, tayinle göreve gelmiş görevlilerin, valilerin, kaymakamların, maaşını devletten alan dini görevlilerin seçilmiş insanlar, parti başkanları, anamuhalefet partisi başkanı hakkındaki hakarete veren açıklamaları da önlenmelidir...
“Yaptığınızdan memnun musunuz...”
Ve devam etsem...
“Bakın Türkiye geçen hafta ne tartışıyordu...
Sizin bu düşüncesiz hareketinizden sonra bugün ne tartışıyor...”
*
Biliyorum bana diyecekler ki...
“Biz de vatandaşız ve düşüncemizi serbestçe söyleme hakkına sahibiz...”
Evet sahipsiniz...
Bu erkek milleti...
Yani biz ne hale düştük...
*
Dün gibi hatırlıyorum...
15 Mayıs 2016...
Berlin’de Final Four’un son günü... Fenerbahçe-CSKA maçını bekliyoruz...
Otelin lobisinde büyük bir tartışma patlıyor...
Bir erkekte ideal testosteron oranı nedir?
Ahmet Kural’ı o zamandan beri ilk defa görüyoruz.
Kıbrıs’ta TRT için bir dizi çekiyormuş.
Hürriyet Kelebek’te Tülay Demir’in yaptığı mülakattan öğrendik.
Çekim sırasında yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile annesi ve babası da yanındaymış.
*
Hayatım boyunca şuna inandım.
Çok akıllı telefonuma, Music Business Worldwide müzik endüstrisi haber sitesinden bir son dakika notu düşüyor...
“Paul Simon bütün kataloğunu Sony şirketine satmış...”
Paul Simon...
Yani “Simon and Garfunkel” ikilisinin Simon’ı...
Daha o saniye onlarca şarkı geçmeye başlıyor aklımdan...
“Mrs Robinson”, “Sound of Silence”, “Scarborough Fair”, “Bridge Over Troubled Water”, “Boxer”, “Cecilia”, “A Hazy Shade of Winter”, “Homeward Bound”, “Me And Julio Down by the Schoolyard”...
Bütün bir gençliğim...
2005 yılının aralık ayıydı...
Los Angeles’ta güneşli bir günün gecesiydi... Hollywood ünlülerinin yaşadığı semtteki büyük villanın salonundaydım.
Biraz sonra şahane kadın merdivenlerden inmeye başladı...
Beş yıl önce Cannes Festivali’nde yanımdan geçerken nefesimi kesen şahane Sharon Stone karşımdaydı.
Üstelik üzerinde sadece bir bornoz vardı...
Ayağa kalkıp soruyorum...
“Yorgun musunuz...”
Doğum yeri İstanbul ama hayatının 17 yılını Göcek’te geçirmiş bir yönetici. Çünkü babası bir deniz subayıydı. 4 Ekim 1972 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’nden mezun. İş hayatına 1994’te başlamış. Coca-Cola, Michelin ve Nike gibi küresel şirketlerde çalışmış. 2008’de Vodafone’a girmiş ve 1 Şubat 2021’den itibaren de Vodafone Türkiye’nin CEO’su olmuş.
Zoom’la yaptığımız görüşmede bir şey dikkatimi çekiyor. Arkasında yan yana asılmış üç afiş var.
“Yeni İcat Çıkar-ma”, “Soru Sor-ma”, (her ikisinin de sonundaki ‘ma’ hecesinin üstü çizilmiş). Bir de “Sorumluluk bizim değil” cümlesi var onun da sonundaki ‘değil’ kelimesinin üstü çizilmiş.
Yani bugün “Yeni icat çıkarmayı seven” bir yönetici ile konuşacağız.
Ana konumuz da teknolojiden çok “kadın”.
Sözü ona bırakıyorum.
1) KADIN ÇALIŞANDA SİLİKON VADİSİ ŞİRKETLERİNDEN ÇOK İLERİYİZ
Yani geçen cuma...
İşte tam o gün dünya başka bir konuyu konuşuyordu.
*
Bundan 3 ay sonra...
Tam tarihiyle 23 Haziran günü İngiliz Merkez Bankası 50 pound’luk yeni bir banknot çıkaracak.
Bunun bir tarafında İngiltere Kraliçesi’nin resmi olacak...
Öteki tarafında ise Alan Turing isimli birinin fotoğrafı...
Yanda çocukluk resmini gördüğünüz insanın 41 yaşındaki halinin bir fotoğrafı olacak...
Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...
Atina’da çok önemli bir şey oldu...
Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...
Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...
İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...
Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.
Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...
Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...
Açıkça söyleyeyim, parti mitingleri de, parti kongreleri de bana artık eskimiş bir siyaset anlayışının nostaljik kalıntıları gibi görünüyor.
Ancak son 24 saatte iki ayrı partide iki ayrı gelişmeye baktım ve yazmaya karar verdim.
*
AKP kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümlesi: Ve arkasından yeni AKP yönetimine giren bazı isimler bana umut verdi.
*
Öğleden sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması...
“Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye kuralım” mesajı... “Herkes hata yapabilir. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edebiliriz” sözleri... Son günlerin en önemli cümleleri bunlar...
Hayal mi kuruyorum...
Yuhh yahu yuh artık ne diyeyim ben bu kafaya
Önceki gün benim açımdan iki sevindirici gelişme vardı...
Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.
İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.
*
Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...
Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...
Şuna inanıyorum...
Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...
Nitekim İbrahim Kalın’ın “devlet üslubu” da hep sanatla olan ilgisini yansıttı.
Klibi büyük keyifle izledim.
Yönetmen Kemal Başbuğ iyi bir iş çıkarmış.
En az onun kadar hoşuma giden bir şey de İbrahim Kalın’ın bu klipte Erkan Oğur’la birlikte söylemesi...
Türkiye’de gitarın hiç şüphesiz en büyüğüdür Erkan Oğur...
Ayrıca kemençede de bir başka büyük sanatçı Derya Türkan çalıyor.
O duyguyla aynı gün, yani çarşamba günü Number 1 FM’deki konuşmamda bu klibi övdüm ve çok sevdiğimi söyledim...
*
Ama o ne...
Kendine muhalif diyen bazı insanlar Erkan Oğur’a demedik laf bırakmamış...
“Sen nasıl Külliye’nin bir adamı ile çalıp söylersin...”
Yuhh yahu....
Hakikaten yuh...
Ne diyeyim ben bu kafaya...
*
Yahu arkadaş... Bu ülkede birlikte söyleyeceğimiz bir tek şarkı bile kalmadı mı artık...
Mahalleleri, mekânları, gazeteleri, televizyonları böldük...
Şarkılarımızı da mı böleceğiz yani...
*
Hadi ona kızıyorsunuz....
Şarkıya İbrahim Kalın’ın yazdığı şu sözler hiç mi dokunmadı insani bir noktanıza...
“Geldim dergâhına yüz çevirme bana
Kapılar kapandı deme
Vücut nedir ki adem nedir ki
Varlığında bir hiç oldum...”
*
Siz ne derseniz deyin, ben diyeceğim ki...
Böyle güzel beraberliklere laf etmeyin...
Tam aksine destekleyin...
Ülkenizi seviyorsanız siz de katılın bu müziğe...
*
Boşver İbrahim kardeşim, Erkan kardeşim bu laflara...
Siz şarkılarımızı birlikte söylemeye devam edin...
Bilin ki ikiniz de gözümde daha da büyüdünüz...
KRALİYET CENAZESİ
PRENS PHİLİP’İN TÜRKİYE’DE BİR ‘PANDA KARDEŞİ’ VARMIŞ
YARIN toprağa verilecek olan İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in eşi Edinburg Dükü Prens Philip’in meğer Türkiye’de bir “panda kardeşi” varmış.
Bunu Prens’in öldüğü gün Cemile Garan’dan öğrendim.
*
Cemile Garan Milliyet gazetesinin eski sahibi Ercüment Karacan’ın eski eşi... Number 1 FM’in sahibi Ali Karacan ile Mehmet Ali Birand’ın eşi Cemre Birand’ın annesi...
Bu panda kardeşliğinin hikâyesi de şöyle.
Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip, 1971 yılında Türkiye’ye yaptıkları ziyaret sırasında 24 Ekim akşamı Britannia yatında bir davet verir.
İşte bu geceye davet edilenlerden birisi de Cemile Garan’dır...
Davet edilmesinin nedeni de şudur.
Prens Philip, bütün dünyada panda sembolü ile tanınan WWF’ın (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) İngiltere kolu başkanıdır.
Gelmeden önce “Türkiye’de doğal hayatın korunması ile ilgili çalışan kimse var mı” diye sorar.
O sıralarda Kuşadası’nı bir doğal hayat merkezi haline getirmeye çalışan İngiliz vatandaşı Lady Rosemary Baldwin, Cemile Garan’ın adını verir.
*
Ancak o tarihte henüz WWF Türkiye’de kurulmuş değildir. Prens Philip yine de onu Britannia yatındaki geceye davet eder. Üstelik, kraliyet geleneklerini aşarak yarım saat doğal hayat üzerine sohbet eder.
Kraliçe Elizabeth İstanbul’da (Yıl 1971)
Orada başlayan “panda kardeşliği” Türkiye’de Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın kuruluşu ile devam eder. Vakfın başkanlığına Cemile Garan getirilir.
Aralarında rahmetli Nejat Eczacıbaşı’nın da bulunduğu birçok ünlü işinsanı bu vakıfta çalışır.
Vakıf daha sonraki yıllarda genç bir kuşak tarafından “Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği” olarak çalışmaya devam eder ve çok başarılı işlere imza atar.
*
Yarın Londra’da yapılacak kraliyet cenazesinin mazisinde işte böyle küçücük ama güzel bir “panda kardeşliği” hikâyesi de vardır.
DRAMAX TÜRK SOFT POWER’IN YENİ BİR ‘DRON’ BAŞARISI OLABİLİR
DEMİRÖREN Medya Grubu önceki gün bana göre harika bir projeyi açıkladı.
“Dramax” adlı küresel bir streaming platformu tanıtıldı. Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı’nın yaptığı tanıtımı Zoom üzerinden izledim.
Platform Türk dizi ve filmlerini bütün dünyada İspanyolca ve Arapça dublaj ve altyazıları ile yayınlayacak.
*
Türk dizileri bütün dünyada 550 milyon seyirciye ulaşıyordu.
Ancak son zamanlarda dış politikadaki sorunlar nedeniyle bazı Arap ülkeleri Türk dizilerini boykot etmeye başlayınca bu sayı azaldı. Şimdi Dramax, o ülkelerin yayıncılarından bağımsız olarak Türk dizilerini ve filmlerini yeniden bu pazarlara sokmayı amaçlıyor.
*
Türkiye açısından alkışlanacak bir girişim bu.
Bu platform, Netflix, Apple TV, Hulu, Disney Plus gibi dünya devlerinin bulunduğu steraming alanında önemli bir işi başaracak. Bu diziler geçmişte bütün dünyada Türk “soft power”ını, yani “yumuşak gücünü” oluşturuyordu.
*
Zamanla bu kayboldu.
Dramax bunu yeniden sağlayabilir.
Türkiye’nin savunma sanayinde “dron” teknolojisi ile sağladığı gücü, kültürel alanda yeniden inşa edebilir.
TARTIŞMA KONUSU: DİZİLER BUZLANMADAN YAYINLANMALI
TÜRK dizilerinin tekrar soft power’a dönüşmesi için:
Türk dizi sektörünün senaryo yelpazesi genişlemeli, “Osmanlı övgüsü” sarmalından çıkmalı.
Tarih dizilerinde “Muhteşem Yüzyıl” cazibesi yeniden sağlanmalı.
Bir de Türkiye’de artık filmleri izlenemez hale getiren “buzlama” işlemi küresel platformda olmamalı.
BİR UPPER CİHANGİR HABERİ
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 10 ŞAİRİ KİMLERDİR
“SÖZCÜKLER” ilgiyle izlediğim bir edebiyat dergisi...
89’uncu sayısında Turgay Fişekçi’nin ilginç bir yazısı çıktı.
Başlığı “Şiir Bilmek, Şiir Sevmek”.
Yazının başlığı biraz sıkıcı gibi hava veriyor ama içinde bol bol “Upper Cihangir tartışması” var...
Ben Turgay Fişekçi’nin yalancısıyım.
Yıllar önce ünlü bir tiyatrocu Özdemir İnce’ye sormuş:
“Sence Türk şiirinin en büyük 10 ozanı kimdir?”
Özdemir İnce masadaki bir kâğıdı almış ve üzerine 1. Tevfik Fikret, 2. Nazım Hikmet, 3. Özdemir İnce yazmış ve altına bir çizgi çekmiş.
Yani “Başkası yoktur” demeye getirmiş...
Turgay Fişekçi bunu anlattıktan sonra, Edip Cansever, Turgut Uyar, Cemal Süreya ve daha birçok şairden aklında kalan dizeleri yazıyor ve
soruyor: “Sizin şiirinizden insanlara hangi dizeler kaldı Sayın İnce...”
Özdemir İnce arkadaşım, ben bu tartışmaya girmem...
Ama ister istemez düşündüm...
Bir sayışta en az 20 şair çıkardım...
Mesela küçük İskender’i de koydum ‘en büyükler’ arasına...
..............................
NOT: Yazının başlığına niye “Upper Cihangir” lafını koydum diye hemen itiraz edeceklere not. Özdemir İnce de bir Upper Cihangir sakini de ondan...
BİR TÜRK GENCİ GÜNDE KAÇ KERE TİKTOK’A GİRER, KAÇ DAKİKA KALIR
DÜN sabaha karşı, dünyanın iki numaralı video paylaşım platformu TikTok’un 2020 rakamları medyaya sızdı.
TikTok aylık 732 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış.
Bu rakam, Spotify’ın iki katı, YouTube’un ise yarıya yakını...
*
Ama en ilginci, kullanıcıların davranışlarıyla ilgili olan şu rakamlar:
Bir kullanıcı günde 19 kere TikTok sayfasını açıyormuş.
Yine bir kullanıcı günde 89 dakika TikTok’taki videoları seyrediyormuş.
*
Şimdi gelin aynı insanların YouTube, Twitter, Spotify, Facebook, WhatsApp, Snapchat streaming platformlar gibi sosyal mecralar karşısında geçirdiği zamanı da ekleyin...
Geriye ne kadar zaman kalıyor?
İktidar ve muhalefet partilerinin iletişim sorumluları medya stratejilerini yaparken bu tabloya bakıp iyice düşünmeliler...