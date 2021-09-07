Yeni anayasanın başlangıç bölümünü kaptan yazdı

Lütfen anlatacaklarımı “cinsel içerikli” bir yazı olarak okumayın.
Çünkü şimdi yazacağım soru, hemen akla öyle bir şey getiriyor.
Ama aslı çok başka...
*
Bundan tam 20 yıl önce genç bir öğrenci, çok tanınmış bir kadına şu soruyu sordu:
“Bütün Amerika’nın Blow Job kraliçesi olmak nasıl bir duygudur?”
“Blow Job” Amerikan argosunda “Oral seks yapmak” anlamına geliyor...
Bu olay 2001 yılının ilk aylarında
Bir teröristin koyduğu bomba çok büyük bir insan kıyımına yol açabilirdi ama ucuz atlatıldı...
Ucuz atlatılmasının nedeni, dikkatli bir güvenlik görevlisiydi....
Olay aynen şöyle gelişti...
O yıl Yaz Olimpiyatları Atlanta şehrinde yapılıyordu.
Olimpiyatlar dolayısıyla şehrin “Centennial Park” adı verilen yerinde çeşitli eğlenceler düzenlenmişti...
Mesela bir gece önce bir Kenny Rogers konseri vardı...
*
Tam günüyle 16 Ocak 1998 günü Washington’daki Pentagon City Mall adlı alışveriş merkezinde, bütün dünyayı sarsacak bir olay yaşandı...
O gün orayı basan FBI ajanları, genç bir kızı alıp bir otel odasına götürdü.
*
Genç kız 11 saat boyunca o otel odasında FBI ajanları tarafından sorgulandı.
Ajanlar çok önemli bir siyasetçinin adını vererek, onunla ilişkisini sordular.
Önce ajanların söylediği şeyleri inkâr etti.
Ancak önüne 20 saatlik gizlice kaydedilmiş bir konuşması konunca olayın rengi değişti...
Çünkü ülkeyi ele geçiren Taliban, çocukların uçurtma uçurmasını yasaklıyor.
Uçurtmayı vuruyorlar...
Yani her çocuğun küçüklüğünde yaşadığı en güzel duygulardan birini...
Biz İzmir’de ona uçurtma değil, bayrak deriz.
“Bayrak uçurtmadır” o yaptığımız...
Rengârenk krapon kâğıtlarıyla yapılmış, altıgen veya armudiye bayraklar gökyüzünde süzülürken içimizdeki tek yarış duygusu, o bayrağı hangimizin en yüksek göndere çekeceğidir...
O nedenle bayraklarımız çoğunlukla kırmızı beyazdır...
O anki duygumu hemen Instagram’da paylaşmak istedim ve şunları yazdım:
“Sevgili Ferhan en umutsuz, en karanlık günlerimizde bizi çok güldürdün, çok şaşırttın, çok düşündürdün. Şimdi de çok üzdün. Sana milyonlarca umut kahkahası borcumuz var. Onu ödeyebilmek için yeterince gözyaşı biriktirdik mi bilemiyorum. İnşallah Allah kahkaha borcumuzu orada sana mekân bir cennet olarak öder sevgili kardeşimiz. Nur içinde yat...”
Oysa Ferhan’ın arkasından çok muzip ve çok yaratıcı bir şey yazmak isterdim.
Onun böyle hoşuna gitmek gelirdi içimden...
*
Böyle anlarda Fransa’da Andre Gide’in ölümünden sonra muhalif bir gazetede atılan şu başlık bana hep çok çarpıcı gelmişti:
“Ande Gide’in ölümü iyi karşılandı...”
Bizde Yeni Akit gibi bir gazetenin atabileceği cinsten acımasız bir başlıktı ama nedense o günden beri bana bir mizah şaheseri gibi görünür.
Adı “Küçük Emel”...
Ama 3 metre 66 santim boyunda dev bir kız çocuğu...
Suriyeli..
*
Arapça adı “Amal”... “Umut” anlamına geliyor...
Türkiye’yi baştan sona geçti ve şu sıralar Yunanistan’a girdi ve orada da yürümeye devam ediyor.
8 bin kilometre yol yürüyecek.
Amacı İngiltere’de Manchester’a gitmek...
Yuval Noah Harari’nin yeni kitabı “21’inci Yüzyıl İçin 21 Ders” kitabını okumadım...
Geçen gün tesadüfen, vallahi tamamen tesadüfen ‘Storytel’deki sesli halinden bir bölümü dinledim.
Konu “Sevgilisinden ayrılanların yası”ydı...
*
Harvard Üniversitesi’nde bütün din toplumlarının başına tarihinde ilk defa bir ateist getirildi.
Olayın ne olduğunu anlatmadan önce size Harvard Üniversitesi hakkında kısa bir bilgi vereyim.
*
Hikâye 1630 yılında başlıyor.
“İslam uğruna savaşan” anlamına geliyor...
Bu arkadaşın ileride Taliban Devleti’nin İletişim Başkanı olması bekleniyormuş.
*
Diyor ki:
“İslam’da müzik yasak. O nedenle halka açık yerlerde müzik çalmak yok...”
Ama Allah için öyle zorlayıcı falan olmayacaklarmış....
Yani insanları zorla müzik dinlemekten vazgeçirmeyeceklermiş...
Ya nasıl önleyeceklermiş...
Tabii haber önce, evimizin haber merkezi Tansu’nun telefonuna geldi. Biraz sonra benim cebime de düştü...
Hem de nereden biliyor musunuz? Dünyanın en önemli gazetesi The New York Times’tan “Breaking News” olarak...
O andan itibaren dünyanın bildiğim en önemli gazetelerinin internet sayfalarına girdim.
İşte sonuç:
*
ABD: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gibi gazetelerin açılış sayfalarının o an için en büyük haberiydi. Ünlü müzik ve kültür dergisi Rolling Stone açılış sayfasını tamamen ona ayırmıştı.
İNGİLTERE:
O da benden bahsederken hep “Dostum” diyor...
Eee dile kolay değil, 50 yıldan fazla sürmüş dirsek temasımız var...
Hatta bir ara Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a birlikte gitme planı yapmıştık.
Olmadı.
Onun İsviçre mahkemesindeki mücadelesini desteklemiştim.
Önemli bir hukuk başarısı elde etmişti.
*
Ama bakmayın bu muhabbetimize...
Bu kabul aslında Cumhurbaşkanı’nın resmi ajandasında da görünmüyordu.
Gelenler 4 kişiydi.
Roman yazarı Pascal Bruckner, şarkıcı Laurent Voulzy, girişimci Jennifer Guesdon ve deneme yazarı Laurent Kupferman...
*
Bu dört kişi, bir süredir özellikle deneme yazarı Kupferman’ın dile getirdiği bir öneriyi Cumhurbaşkanı’na anlatacaklardı...
Anlattılar...
Biraz önce Covid-19’la mücadele konusunda bir bakanlar kurulu toplantısından çıkan Macron dinledi.
Ve sonunda
Yeterince vaktiniz vardır...
Şimdi şu fotoğrafa iyi bakın...
Bir tarafta ben...
Öteki tarafta gazeteci dostum Mehmet Yılmaz’ın kızı...
Şimdi iki şehir onun mirası için savaşıyor.
Biri doğduğu yer olan Floransa...
Öteki öldüğü ve mezarının bulunduğu Ravenna şehri...
*
Tarih, gününde değil, günlerin köpüğünde yazılan bir hikâyedir...
İkisi yan yana duruyor ama ne kılık, ne bakış, ne duruş ne de ayaktaki ayakkabı aynı...
*
Birinin elinde moda bir saat...
Kim bilir belki çakma bir Rolex...
Ön cebinde dolmakalem...
Yelek sanki eski burjuva başkan Karzai’nin gardrobundan çıkmış gibi...
Ayakta ucu kıvrık bayağı yeni trend spor ayakkabı...
Hiç öyle dağlarda savaşırken giyilmiş hali yok... Birazdan salonda kardiyo yapmaya başlayacakmış gibi bir hali var.
Kabil’de Amerikan uçaklarının etrafında insanlık dramları yaşanırken, Türk Hava Yolları da aynı havaalanından müthiş bir tahliye operasyonu yapmış.
Uğur o olayı neredeyse saniye saniye yazmış...
Meğer aynı gün aynı havaalanında yaşanan çok önemli bir başka olay daha varmış.
Onu da önceki gün Nagehan Alçı’nın köşesinden öğrendik.
Kabil’de kaos devam ederken, Ankara’da Hikmet Çetin’in telefonu çalmış.
Arayan Çetin’in Kabil’de görev üstlendiği yıllarda tanıştığı, 2003-2006 arasında dışişleri bakanlığı yapmış Rengin Dadfar Spanta...
Kendisi ve bir arkadaşının Kabil’de sıkışıp kaldığını, kurtarılmaları için elinden bir şey gelip gelmeyeceğini sorar...
Beni davet edenler, Nobu’nun iç tasarımını yapan Mimarlık Holding’in kurucu ortaklarıydı.
Holdingin “Yoo Mimarlık” adlı bir şirketi var.
Bana göre Türkiye’nin “Gizli iç tasarım hazineleri”nden biri...
Louis Vuitton, Monclair gibi dünya markalarının mekân tasarımlarını ve projelerini yapıyor.
Dünyanın her yerinde yaptıkları çok önemli işler var.
Mete Buyurgan, Alparslan Özarpat, Alptekin Yıldız ve Orçun Özkan adlı dört arkadaş tarafından kurulmuş.
İkisi ODTÜ, biri İTÜ mezunu. Dördüncüsü ise mimarlık eğitimini Almanya’da almış.
Kendimi, Kabil’de oturan; okumak, o makus talihini kırmak isteyen bir kız çocuğunun yerine koymak istiyorum...
Koyamıyorum...
Hiç olmazsa ne hissettiğini anlamaya çalışayım diyorum...
Anlıyorum, anlıyorum da...
Hemen kaçıyorum, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Budisti, Hindusu ile birlikte yarattığımız o kolektif suç mahallinden...
*
Oysa o dünya ne alayla ne valayla girmişti Afganistan’a...
Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.
Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.
Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.
Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.
Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.
Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.
SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK
Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...
Yeni anayasanın başlangıç bölümünü kaptan yazdı
Hiç şüphesiz yangınlar, sel felaketleri, CovId-19 kâbusları ile geçen bu yazın belki de tek umut verici haberi sporcularımızdan geldi.
Hepsini gururla, göğsüm kabararak izledim.
Özellikle de kadın voleybolcularımızınkini...
A Milli Kadın Voleybol Takımı 124 gün süren yaz serüvenini iki bronz madalya ile noktaladı ve Türkiye’ye döndü.
Milli takımımızın uluslararası yaz performansı şöyleydi:
Milletler Ligi’nde 12 galibiyet, 5 yenilgi ile üçüncülük...
Olimpiyatlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi ile beşincilik...
Avrupa Şampiyonası’nda 8 galibiyet, 1 yenilgi ile üçüncülük...
*
Dün, kadın milli takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar dönüşte havalimanında olağanüstü bir konuşma yaptı...
Dedi ki:
“Gururluyum ve boynum dik. Rengârenk bir takımız biz. Birbirinden farklı karakterlerden oluşan, her izleyenin kendisinden bir şeyler bulabileceği, yakın hissedebileceği kadar çeşitliliği olan ama tek bir amaç altında biz olabilen, bir olabilen ve birbirini sevebilmeyi başarmış bir takımız. Bu serüveni yaşayan ve bizimle bir olan ülkemize saygı, sevgi, minnet ve teşekkürlerimizle. İyi ki varsınız...”
*
Bu konuşmayı üç kere üst üste okudum...
İçimden gelen ses de bu konuşmayı şöyle tamamladı:
“Bir kadın sporcumuz, yeni bir anayasanın başlangıç bölümünü harikulade biçimde yazmış...”
*
Ben de oturup bir vatandaş olarak, yeni bir anayasa konusundaki hayal ve umutlarımın başlangıç bölümünü yazdım.
MECLİS’TE ‘BEŞTE ÜÇ’LE KABUL EDİLEN ANAYASA, REFERANDUMDA YÜZDE 51’LE KABUL EDİLEN BİR ANAYASADAN İYİDİR
BUGÜN İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesine girip Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bölümünü açarsanız, karşınıza Anayasamızın tam metni çıkar.
Onun ilk sayfasında şu bilgiler var:
Kanun Numarası: 2709
Kabul tarihi: 18/10/1982
Yayımlandığı Resmi Gazete: 9/11/1982
Anlayacağımız, biz Türkler, bunca değişikliğe rağmen hâlâ 12 Eylül Askeri Darbesi’nden sonra askerlerin yaptığı bir anayasa ile yönetiliyoruz.
Rejimi değiştirdik, ama yeni bir anayasa yapamadık.
Ondan önceki 1924 ve 1961 anayasaları da tek parti ve askeri dönem anayasalarıydı.
Demek ki Cumhuriyet’in kurulduğu dönemden beri, çok partili seçilmiş bir parlamentonun hazırlayıp, halkın geniş çoğunluğunun mutabakatını almış bir anayasamız olamadı...
*
Ve artık önümüzde şöyle bir gerçek var.
1982 Anayasası halkın yüzde 92’sinin onayını almıştı.
Sonradan yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi ama bu halkın ancak yüzde 51’inin oyuyla kabul edildi.
Ve daha şimdiden toplumu ortasından bölen bir tartışmanın konusu oldu.
Cumhur İttifakı partileri “Güçlendirilmiş Başkanlık Rejimi”ni savunuyor.
Millet İttifakı partileri ise “Güçlendirilmiş Parlamento Sistemi”ni...
*
2023’teki seçim bir tür referandum maiyetinde olacak ve bu ikisinden biri çoğunluk olacak.
Vatandaş olarak umudum ve arzum, yeni ve ilk gerçek sivil anayasamızı bu yeni Meclis’in çoğunluğu alan sistem tercihine göre hazırlaması.
*
Ve şuna bütün kalbimle inanıyorum.
TBMM’nin beşte üç çoğunluğu ile Meclis’te kabul edilmiş bir mutabakat anayasası, referandumda halkın yüzde 51’i ile kabul edilmiş tartışmalı bir anayasadan çok daha kalıcı ve çok daha gönüllü bir mutabakat sağlayıcı olabilir.
BİR MHP DÜĞÜN GECESİ VE ÇOK ANLAMLI BİR PROTOKOL MASASI
PAZAR akşamı bir MHP düğününe katıldım.
TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan ile eşi Ayfer Adan’ın oğlu Sinan ile Filiz ve Seçim Öztürk’ün kızı Ceyda’nın düğünüydü...
Son zamanlarda gördüğüm en güzel ve ilginç düğünlerden biriydi diyebilirim.
Cumhur İttifakı güçlü bir biçimde oradaydı...
Tabii ki geceye damgasını vuran isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu....
Etrafında oluşturduğu hava ile iktidarın ağırlıklı bir ortağı olduğunu hissettiriyordu.
COVID-19 kurallarını tam uyguluyordu.
Maskesini takmıştı.
El sıkmamaya özen gösteriyordu.
*
Protokol masalarında gözüme çarpan siyasi isimler şunlardı:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş.
*
Protokol masasında iş dünyasından iki isim vardı:
Aydın Doğan ve Ali Koç.
Öteki masalarda görebildiğim işinsanları ise şunlardı.
Cemal Kalyoncu, Oğuz Çarmıklı, Mehmet Ali Aydınlar, Mustafa Süzer, Enver Yücel, Bekir Okan, Mehmet Torun, Cavit Çağlar, Ali Ağaoğlu, Durmuş Döven...
O masalarda en çok dikkatimi çeken bir grup ise dini kesimden üç kişiydi.
Eski Diyanet İşleri Başkanları Ali Bardakoğlu ile Tayyar Altıkulaç ve Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan...
*
Davette iktidar dışından siyasetçi olarak sadece CHP Milletvekili Erdoğan Toprak’ı gördüm.
*
Celal Adan İstanbul’da aynı bölgeden üst üste beşinci defa milletvekili seçildi.
Baktım davetliler arasında çok sayıda muhtar, sanayi ve ticaret odası başkanı, belediye başkanı ve MHP milletvekili vardı.
*
Gecenin en ilginç sahnesi ise şahitlerdi...
Sahnede diziliş olarak damatla gelinin solunda Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli, Fuat Oktay ve Mustafa Şentop duruyordu.
Sağında ise Ali Bardakoğlu, Aydın Doğan ve eğitimci işinsanı Salih Yılmaz vardı.
İKİ ŞAHİDİN KONUŞMASINDAKİ BİR KELİME VE BİR CÜMLE FARKI
ŞAHİTLERDEN ikisi kısa birer konuşma yaptı. Bu konuşmada Kuran’ın bir suresinin yorumundaki fark ortaya çıktı.
*
Önce eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardak-oğlu konuştu ve gençlere Kuran’ın evliliğe verdiği üç anlamı dile getirdi:
“Huzur”, “Sevgi” ve “Hoşgörü”...
Onun arkasından söz alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da aynı konuya değindi.
Bunun “Rum Suresi”nde yazıldığını söyleyip aktardı.
Ancak onun aktardığında bir kelime değişikti.
“Huzur”, “Sevgi” ve “Merhamet” dedi...
*
Açıp Ali Bardakoğlu’na sordum.
“‘Merhamet’te bir acıma vardır. Oysa burada kastedilen ‘esirgeme ve bağlılık’ olmalıdır” dedi.
Çünkü “merhamet”te birinin ötekine acıması gibi “farklılaştıran” bir durum söz konusu.
Oysa evlilik, eşit bir bağlılık anlayışı üzerine kurulu beraberlik akdi.
*
İki konuşmada dikkatimi çeken bir fark daha vardı.
Bardakoğlu Kuran’dan alıntıladığı, “Huzur”, “Sevgi” ve “Hoşgörü” kelimelerini aktardıktan sonra sözlerini şu cümleyle bitirdi:
“Bunlar bugün ülkemizin de ihtiyacı olan şeyler...”
*
Şentop ise alıntısında bundan söz etmedi.
Bunun üzerine Rum Suresi’ne baktım.
O paragrafta “Huzur”, “Sevgi” ve “Merhamet” kelimelerinden sonra şu cümle geliyordu:
“Şüphesiz bunlarda varoluşu düşünüp anlamak isteyen bir toplum için dersler vardır.”
BİR HAKSIZLIĞI GİDERME NOTU
GEÇEN pazar günü Boyner’in yeni binasını anlatmıştım.
Orada emeği geçen sanatçıların adını vermiştim.
Dostum Erol Tabanca şu notu iletti:
“Projeyi çok güzel yazmışsın. Ama projeyi gerçekleştiren Mustafa Toner’i unutmuşsun. Yazında isminin geçmesini hak ediyordu.”
Çok doğru bir uyarı...
Erol Tabanca’ya bu uyarısı için çok teşekkür ediyorum.
Hak etmek ne demek, önce onun adını yazmalıydım. Sayesinde yaptığım bir haksızlığı gidermiş oldum.
ARTIK TÜRKİYE DÜĞÜNLERİNDE DE PACHELBEL’İN ‘CANON’U ÇALINIYOR
Gelinle damat müzik olarak Pachelbel’in “Canon” adlı eserini seçmişti.
Bu parçayı 1970’te öğrenci olarak Paris’e gittiğimin ikinci günü Paris Planetaryumu’nda dinlemiştim.
Bir iddiaya göre, Bach’ın küçük kuzeni Johann Christoph Bach’ın 23 Ekim 1694’teki düğünü için yazıldı.
Ama 274 yıl boyunca unutuldu.
1968’de Jean-François Paillard tarafından keşfedilip meşhur edildi.
O günden beri Batı’da düğün ve cenazelerde en çok çalınan parçalardan biri oldu.