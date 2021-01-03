Yatak odasında devrim yapan bir kadının 14 ve 51 numaralı sorusu

Bu ülkenin iyiye gitmesi için...
Şu Allah’ın belası kutuplaşmadan kurtulması için...
Allah rızası için...
Bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor...
Biliyorum bazılarınızın aklına hemen şu soru gelecek.
“Ne işin var senin oralarda?”
Sedat Ergin soktu kanıma bunu...
Biliyorsunuz, o, başlığında “resmi” kelimesi bulunan her devlet sitesini ziyaret eder.
Tabii ki, onun Rusya resmi internet sitesine girip dolaşması ile benimki arasında esaslı bir fark var.
Onun ilgi alanı “Diplomatik belgeler”, “Resmi heyetler arasındaki görüşmeler” ve “Dokümanlar” bölümü olur...
Ya ben Rusya Devlet Başkanı’nın sitesine girersem ne görürüm?
Kendinizi mütevazı ve sakin bir yılbaşına hazırlarken çalar birden kapınızı...
En hazırlıksız olanı ise yüzünüzdür öyle anlarda...
O yüz ne hissettiğini anlatamayacak kadar çaresizdir çünkü...
Pazar akşamı işte böyle oldu...
Hiç beklemediğimiz, en hazırlıksız anımızda öğrendik oda arkadaşımın ölümünü...
ODTÜ’nün eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar benim ilk akademik yoldaşımdı...
Aynı yıl yurtdışından dönüp, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde göreve başladık....
Tahmin ediyorum yaptığı heykel de anatomik olarak 20-30 yaşlarında bir erkektir...
Biliyorum başlıktaki soruyu okuduğunuz an, “Yine ne saçmalamış” diyeceksiniz...
Hayır ciddiyim...
O nedenle, soruyu yeniden soruyorum:
Evrensel güzellik ölçülerine vurursanız, Michelangelo’nun David heykelindeki erkek mi daha güzel ben mi...
*
Hiç kuşkusuz David de kusursuz bir erkek değildi... Başı normalden büyük, elleri de öyle...
Genital organı küçük...
Bir bankın ucunda yapayalnız oturuyordu...
1970’lerin terör yıllarına döndüm...
Sonra 1980’li yıllara...
12 Eylül’ün o karanlığında bile siyasi hicivleri, mizahı ile bizi gülümseterek, kahkahalar attırarak dayanma gücümüzü nasıl arttırdıklarını hatırladım...
İzmir? İstanbul... Antalya... Edirne...
Yanıldınız...
Dünyanın en büyük iki içki grubundan biri olan “Pernod-Ricard”ın Türkiye, Afrika ve Ortadoğu (MENAT) bölgesinden sorumlu CEO’su Selçuk Tümay, Karaman doğumlu...
Yani eskiden Konya Karaman diye bildiğimiz şehirden...
O zaman geleyim ikinci soruya...
Pernod-Ricard grubunun, daha çok Müslüman ülkeleri kapsayan “Ortadoğu, Afrika ve Türkiye” bölümünün yönetim kurulunda sizce kimler vardır?
Sakın “İçmeyi seven erkekler” demeyin...
“Dünyanın en sempatik tabutçu paparazzisi...”
Ve yazıya şöyle başlamıştım:
“Sakın ola başlıktaki ‘tabutçu’ lafına takılmayın.”
*
Bugün çok üzgünüm...
Çünkü bir magazinci olarak, Türkiye’nin en sempatik en renkli magazincilerinden birini kaybettik...
Adı Zozo Toledo’ydu...
Ama aslında ne adı Zozo’ydu...
Bana göre pandemi döneminden kalacak 10 fotoğraftan biri bu olabilir...
Çünkü şehirli insanın hayatındaki en büyük değişikliklerden birini anlatıyor...
Ve bu fotoğrafta tam 10 adet gizli rakam var.
Fotoğrafa bakarken şöyle bir düşündüm: Acaba son defa bir restoranda ne zaman yemek yedim?
Galiba yaz ortasında bir gündü...
O da dış mekândaydı...
Yani kapalı bir restoranda son defa ne zaman yemek yedin diye sorarsanız, cevabım şu:
Adnan Oktar’ın çizgi romanı yapılmış...
Tabii çocukluğundan beri çizgi roman hastası olan benim için günün en önemli haberiydi...
İlk aklıma gelen de şu oldu:
“Bu çizgi romanın bir kopyasını hemen çizgi roman koleksiyonuma eklemem lazım...”
Çünkü bu çizgi roman sadece 3 nüsha basılmış.
Yani harika bir “Collectors Item”...
Koleksiyon malzemesi...
Hemen söyleyeyim, tamamen kendi görüşüme dayalı sübjektif bir seçimdi bu...
Ama yaparken elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım.
Kutuplaşmış bir ülkede “yılın insanını seçmek” çok zor bir iş...
Tabii ki bu yıl da böyle olacak.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetçileri liste dışı tuttum.
İZMİR DEPREMİNİN İKİ UMUT BEBEĞİ
Dönüp dönüp dinliyorum, dinledikçe daha çok seviyorum...
Neden böyle derken geçen gün Vanity Fair’in internet sitesinde ilginç bir sosyal medya olayının hikâyesini okudum.
Önce onu özetleyeyim.
*
Geçtiğimiz eylül ayının 25’inci günü Nathan Apodaca isimli Idaholu bir Amerikalı TikTok’a bir video yükledi.
Aslında sıradan, çok az insanın ilgisini çekecek, patates fabrikası ile ilgili bir videoydu...
Ancak videoyu yükleyip Idaho otoyoluna çıktıktan kısa süre sonra çok ilginç bir şey oldu. Yüklediği video milyonu geçen insan tarafından seyredilmişti.
*
Bunun ne anlama geldiğini ise daha sonra anlayacağız...
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun önceki günden beri başında bir sorun var.
Ama buna “sorun” mu yoksa “başarı” mı demek gerekir bunu konuşalım.
Fransa hükümeti Paris Belediyesi’ne 90 bin Euro para cezası kesti...
Yani 110 bin dolar civarında bir şey...
Miktar önemli değil, önemli olan cezanın gerekçesi...
Merkezi hükümet Paris Belediye Başkanı’na 2012 yılında çıkan bir yasaya aykırı davrandığı için bu para cezasını vermiş.
Hürriyet’in eski başyazarı Oktay Ekşi, Aydınlık’taki yazısında şöyle bir şey demiş:
Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yeni başkanı Biden’a çektiği kutlama mesajında, ‘Türkiye’deki demokrasiyi destekleyiniz’ anlamındaki sözlerini son derece isabetli buluyorum. Çünkü hem insan hakları hem de demokrasi son 50 seneden beri artık hiçbir ülkenin ‘iç işi’ değildir. Bunlar ‘uluslararası değerlerdir’ demiş.
*
Aydınlık gazetesi bu yazıyı yayınlamış ama altına şu itiraz notunu düşmüş:
“Hangi gerekçe ile olursa olsun ABD’nin ülkemiz siyasi arenasına demokrasi söylemiyle müdahil olmasını doğru bulmuyoruz.”
Gazete ile yazarı arasındaki bu görüş farklılığında ben kimden yanayım diye sorarsanız, hiç düşünmeden cevabını verebilirim:
“Oktay Ekşi’den yana...”
1) ‘ÇILGIN SAYISAL LOTO’ BU HAFTA 87 MİLYON TL’YE GELDİ
Ben bir Milli Piyango kullanıcısıyım ama tanıdığım Sayısal Loto oynayan çok kişi var. Orada neler oluyor?
“Operasyonu biz devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptık. Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı.”
2) BİR KİŞİNİN KAZANMA İHTİMALİ 54’TE 1’DEN 20’DE 1’E YÜKSELDİ
Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?
“Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor. Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.”
İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...
Bir süredir bunu Sisal’ın marka yöneticileri ile konuşmak istiyordum.
Ayrıca çocukluğumdan beri yılbaşı hayallerimizin en büyüğü hep Milli Piyango olmuştu...
O gecelerde çekilişi merakla beklerdik.
Tabii bir de gazeteci olarak özel bir ilgim var Milli Piyango’ya...
Her senenin en çok satış yaptığımız günü 1 Ocak’ta sıralı kazanan listesi verdiğimiz gün olurdu.
300-400 bin tiraj eklerdik günlük satışımıza...
Geçen ağustos ayından beri Türkiye’de şans oyunlarının çekilişleri ilk defa özel bir şirket tarafından yapılıyor.
Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Yatak odasında devrim yapan bir kadının 14 ve 51 numaralı sorusu
Geçtiğimiz 9 Eylül 2020 günü Londra’da bir kadın öldü...
77 yaşındaydı...
Geçen yılın sessiz ölümlerinden biriydi... Ama, bu dünyadan ayrılırken arkasında çok gürültülü bir yakın geçmiş bırakmıştı...
Simone de Beauvoir’larla başlayan “birinci dalga feminizm”in, ikinci dalga sörfçülerinden biriydi...
Ve o kadın bizim erkek neslimizin dimağına çok korkutucu iki soruyu sokmuştu...
14 ve 51 No’lu bu iki soru, yarım asır boyunca erkek hafızamızda bir kâbus gibi kalacaktı.
Ama bizi asıl korkutan kadınlara söylettiği şu cümleydi:
“Doyuma ulaşmak için bir erkeğe ihtiyacımız yok...” Bugün size işte o kadını anlatmak istiyorum....
KIZIM SEN HAYATINDA BÜYÜK KADIN BESTECİ GÖRDÜN MÜ
BU kadının adı Shere Hite’dı... 1942 yılında Amerika’nın en muhafazakâr eyaletlerinden biri olan Missouri’de doğmuştu.
Aslında klasik müzik bestecisi olmak istiyordu.
Okula başvurduğunda, mülakatta ona şunu sordular:
“Sen hiç büyük bir kadın besteci gördün mü?”
Bir kadın için tarih okumak daha uygundu...
Öyle yaptı...
Ama kendisine müziğin yollarını kapatan erkek egemen akademiden intikamını fena aldı...
Önce Florida Üniversitesi... Sonra lisansüstü eğitim için Columbia Üniversitesi...
İLK DARBE BİR DAKTİLO VE MAÇO DERGİ PLAYBOY’DAN GELİYOR
COLUMBIA Üniversitesi’nde lisansüstü çalışması yaparken başına bir iş geldi.
O dönemde Olivetti daktilo makineleri için bir tanıtım filminde poz vermişti.
İlanın amacı Olivetti daktilonun kızlara nasıl bir iş imkânı sağladığını anlatmaktı...
Tabii o dönemin ifadesi ile “Daktilo bilen sekreter” olarak bir kariyer...
Playboy dergisi bu pozu ve reklamı şu altyazı ile yayınladı:
“Daktilo o kadar akıllı ki onun akıllı olması gerekmiyor...”
Amerika’daki kadın örgütleri ayağa kalktı...
Playboy’un yaptığı bu maço aptallık Shere Hite’ın hayatında da bir dönüm noktası oldu. Feminist harekete o da katıldı.
Ancak o sırada yüksek lisans yaptığı Columbia onu şu gerekçeyle okuldan atmıştı bile:
“Yaptığı işler okulumuzun ahlaki normları ile uyuşmamaktadır...”
Üzerinde çalıştığı konu şuydu:
“Kadın cinselliği...”
GÜÇLÜ ERKEK İMAJINI YIKAN 14 VE 51 NO’LU SORU NEYDİ
PEKİ neydi o iki soru?
- 14 NO’LU SORU: Kendinizi nasıl tatmin edersiniz? Ayrıntılı anlatın?
O güne kadar kimse kadınlara böyle bir soru sormamıştı. “Kendi kendini tatmin” ancak erkekler dünyasına ait bir işti.
Kadın için ise dokunulmaması gereken bir tabuydu...
- 51 NO’LU SORU: “Kadınlık organınızı güzel mi buluyorsunuz çirkin mi?”
Bu iki soru, kadın dünyasının en kapalı, en mahrem, en tabu alanını bir anda dünyanın gözünün önüne serdi...
Ve oradan erkekleri kâbusa sokacak iki sonuç çıktı...
ERKEK ÂLEMİ ‘FAKE ORGASM’ ŞOKUYLA ALTÜST OLUYOR
O iki sonuç şuydu:
- Kadınların ancak yüzde 30’u ilişki sonunda orgazm olabiliyordu.
- Kadınların yüzde 82’si kendi kendini tatmin yoluna gidiyordu.
Peki ya geriye kalan yüzde 70?
İşte o gün erkek dünyası “fake orgasm” (orgazm taklidi) kavramını öğrendi.
“Dokunduğu kadını kendinden geçiren” güçlü erkek imajı kâğıttan bir kaplan gibi yıkılmıştı...
Kadınların yüzde 80’i “Tatmin olmak için erkeğe ihtiyacı olmadığını” söylüyordu.
3 BİN KADIN BÜTÜN AYRINTILARI İLE YATAK ODASINI ONA AÇIYOR
HITE için zor bir hayat başlamıştır.
Artık çalışmalarını kendi imkânları ile sürdürmek zorundadır.
Yılda 10 bin dolarlık bir geliri vardır ve hem günlük gıdasını, hem araştırma giderini bununla yapmak zorundadır.
Maço bir erkek dergisi hayatını kaydırmıştır ama bir eğitim dergisi ona kollarını açar.
“Quaker” adlı dergide kadınlara sorulmak üzere 58 soruluk bir anket hazırlar.
14 ile 78 yaş arasında 3 bin kadın bu ankete gönüllü cevap verir.
Bazıları durumlarını 10-15 sayfalık uzun metinler halinde anlatır.
Bu anketin sonuçları 1972 yılında “Hite Raporu: Kadın Cinselliği Üzerine Ulusal Araştırma” adı altında yayınlanır.
İşte o anketin 14 ve 51 numaralı soruları ve o sorulara verilen cevaplar erkek dünyasında “tarihi bir şoka” neden olacaktır.
ÖNCE MUHAFAZAKÂR AMERİKA SONRA MAÇO PLAYBOY UYANIYOR
YIL 1972’ydi...
Önce muhafazakâr Hıristiyan Amerika ayağa kalktı...
Hite, “Aile değerlerine saldırıyordu...”
Oysa değerlere saldırı falan yoktu. Sadece erkeğin asırlar boyunca sürdürdüğü bir dekor yıkılmıştı.
Arkasından asıl saldırı geldi... Amerikan maço erkek dünyasının yıkılmaz kalesi Playboy dergisi Shere Hite’a ikinci darbeyi şu kesin yargıyla vuracaktır:
“Bu kadın bir erkek düşmanı...”
Sonra da “Hite Raporu” kelimesini “Hate Raporu” olarak değiştirdi.
Yani, kadının Hite olan soyadını, kelime oyunu yaparak “Nefret” olarak değiştirdi.
Ama ok artık yaydan çıkmıştı... Kitap Türkçe de dahil olmak üzere 20’ye yakın dile çevrildi...
Bugüne kadar 48 milyon adet satıldı.
TOTTENHAM’DAKİ SESSİZ ÖLÜMDEN YEDİ AY ÖNCE
O kitap yayınlandıktan sonra Shere Hite ülkesinde büyük saldırılara maruz kaldı.
Hem akademik çevrelerde, hem popüler yayın organlarında yerden yere vuruldu.
Ölüm tehditleri aldı.
*
Erkek dünyasının en yıkılmaz surlarına saldırmak pahalıya ödetildi ona...
Sonunda Alman vatandaşlığına geçmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz eylül ayının 9’unda Londra’nın Tottenham bölgesindeki evinde sessizce bu dünyadan ayrıldı.
Alzheimer çok daha önceden bütün hatıralarını alıp götürmüştü.
*
Onu “Aptal daktilo kız” ve “Erkek düşmanı” ilan eden Playboy ise onun ölümünden 7 ay önce belki de bir daha hiç dönmemek üzere yayın hayatını sonlandırdığını açıklamıştı...
Yıkılmaz maço erkeğin en güçlü kalesi, 3 bin kadına sorulan iki soru ile tarumar olmuştu.
*
Shere Hite, feminizmin ikinci dalgasının kahramanlarındandı...
Ülkesinden uzakta hayata gözlerini kapattığı yıl, “MeToo” hareketi bir tsunami gibi erkek dünyasının üzerine çökmüştü...
Onu atan Columbia Üniversitesi’ne gelince...
Dün o üniversiteye gitmiş ünlülerin listelerine baktım...
Allan Ginsberg, Hunter S. Thompson gibi Beat kuşağının şair ve yazarlarını gördüm...
James Franco gibi aktörler vardı... Hatta 70’li yılların en çarpıcı kadın cinselliği kitabı “Uçuş Korkusu”nun yazarı Erica Jong vardı...
Ama Shere Hite’ın adını göremedim... Acaba erkekler dünyasında “işlediği büyük günah” hâlâ affedilmemiş miydi...
Oysa New York Times gazetesi onun ölümüne bir tam sayfa ayırmıştı. Ayrıca 20 Aralık günü 2020’nin kayıpları arasında ona ikinci bir sayfayı daha hak görecekti.
PAZAR SORUSU
EN GÜZEL SOPRANO HANGİSİ CALLAS… NETREBKO… REBEKA…
- 1970’li yılların ortasından beri, bana ne zaman “En güzel soprano kimdir” sorusu sorulsa...
Önce, “En güzel söyleyen mi demek istiyorsunuz” diye sorarım.
“Evet” denirse, “Benim için banko Maria Callas’tır” derdim...
Onun “La Wally”si hayatımın aryasıdır...
*
- “Peki kadın olarak hangisi” diye ikinci bir soru gelirse, ona cevabım da şu olurdu:
“O da Maria Callas...”
SON 10 YILDA GÖZÜM BİR BAŞKASINA TAKILDI
- Ancak bir şey itiraf edeyim.
Son 10 yılda gözüm Viyana Operası’nın divası Anna Nebretko’ya da takılmadı değil...
Bir ihanet mi?
Neyse ki bu soruya cevap vermeme vakit kalmadan Netrebko, Yusif Eyvazov’la evlendi ve çok kilo aldı..
Ama onun da hakkını vereyim.
Andrew Lloyd Webber’in “Pie Jesu”sunu en güzel söyleyen kadın o... Bir de “O Mio Babbino”su var...
BU YILIN İLK GÜNÜ BİR BAŞKASI DA ÇIKIP GELDİ
Önceki gün ise gözüm Letonyalı soprano Marina Rebeka’ya takılmaya başladı.
Verdi’nin La Traviata’sındaki şahane Violetta...
Son olarak yılın ilk günü çıkan Handel’in, Serse’sinden “Ombra Mai Fu” yorumu aklımı başımdan aldı. Fotoğraflarında bir hüzün var yıkılıyor...
Peki sonuç?
Daldan dala konan erkek bir serçe miyim? Yoksa yaşlı bir karga mı...
Kesin cevabım şu:
Hâlâ Maria Callas diyorum...
Bizde ihanet yok...
BU ADAMI BELKİ TANIMIYORSUNUZ AMA ASLINDA ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ
BÜYÜK bir ihtimalle Mike Fenton adını hiç duymadınız...
Benim gibi, sinema salonlarında veya ekranlarda film bitince akan jenerikleri sonuna kadar izleyen biri değilseniz, bilmeniz de pek mümkün değil... Çünkü o bir “cast director”.
Yani o filmin oyuncu kadrosunu belirleyen kişi... Dolayısıyla adı hep sonlarda yazılır...
Mike Fenton filmlere uygun oyuncu bulma konusunda bir efsaneydi...
Siz de mutlaka, onun yarattığı oyuncu kadrosu ile çekilmiş birçok filmi izlemişsinizdir.
Bazılarını sayınca kim olduğunu daha iyi çıkaracaksınız...
“China Town”, “American Graffiti”, “Guguk Kuşu”, “Baba 2”, “E.T.”, “Indiana Jones-Kayıp Hazine Peşinde”, “Blade Runner”, “Back To The Future” (Geleceğe Dönüş)...
Sinemada dönem açan bu efsane filmlerin oyuncu kadrosunu bir araya getiren Mike Fenton 85 yaşında öldü...
Büyük bir sinema insanıydı...
GALATASARAYLI FUTBOLCU UZMAN BİR HASTANEYE GÖTÜRÜLEBİLİR MİYDİ
YILBAŞI gecesinin en dokunaklı olaylarından biri Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui’nin elinde bir yılbaşı fişeğinin patlamasıydı.
Biri Down sendromlu üç çocuğunu eğlendirmek için aldığı fişek elinde patlayınca gözünden yaralandı.
*
O gece Galatasaray yöneticilerinin gösterdiği çabaların tanığıyım.
Gözü yaralı futbolcu, o telaş içinde, kulübün sponsorluk anlaşması bulunan bir hastaneye götürülmüş.
Götürüldüğü hastane de iyi bir kurum...
Ancak göz çok uzmanlık isteyen bir organ...
İstanbul’da da çok uzman göz hastaneleri var.
Göz vakalarını iyi biliyorum. En kısa zamanda müdahale çok önemli.
Ayrıca böyle bir ameliyatın uzman bir ekiple yapılması önemli.
Dolayısıyla o telaş içinde en yakın hastaneye götürme duygusunu da anlıyorum.
Ancak o akşam sokağa çıkma yasağı vardı. Dolayısıyla şehrin herhangi bir yerindeki uzman bir hastaneye hızla götürülebilirdi.
Yine de umarım o hastanede de uzman bir ekip müdahale etmiştir...
Genç ve başarılı bir futbolcu. Oynayacağı futbola engel bir iz kalmaz umarım...
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